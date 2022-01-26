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حقيبة ادارة المعرفة

Jan. 26, 2022
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Education

تُعدُّ إدارة المعرفة من الإدارات التي أصبحت مجالاً مستقلاً عن باقي الإدارات، حيث تدخل في كثير من المجالات، منها نظم المعلومات الإدارية والمعلوماتية وإدارة المكتبات والإعلام، والكثير من المجالات التي لا تُعد ولا تُحصى.
تشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقتُرحت في بداية الأمر كمدخل جديد في دراسة وفهم الأعمال المنظمة، وسرعان ما تحولت إلى ممارسة عملية، أكثر ملاءمة للتغييرات المتسارعة في عالم الأعمال، وقد تعاظم دورها بعد أن أدرك أن بناء الميزة التنافسية إدامتها يعتمد أساساً على الموجودات الفكرية وتحديداً على الأصول المعرفية والاستثمار فيها، بما يعزز الإبداع المستمر، سواءً على صعيد المنتوج أو على صعيد العملية والذي يعد هو الآخر أحد مقومات تعاظم تلك الميزة لأطول فترة ممكنة.
تساعد إدارة المعرفة من خلال أساليب ممنهجة على توفير المعلومات والمعرفة في الوقت المناسب، والتكلفة الملائمة للشخص المناسب، بحيث تُمكّن من تحقيق الكفاءة والفعالية لعمليات المنظمة.

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حقيبة ادارة المعرفة

  1. 1. ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫وتقديم‬ ‫إعداد‬ : ‫التدريبية‬ ‫للحقائب‬ ‫رؤية‬ ‫شركة‬
  2. 2. ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫خصائص‬ ‫التراكمية‬ . ‫التنظيم‬ . ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫األسباب‬ . ‫واليقين‬ ‫الشمولية‬ . ‫والتجريد‬ ‫الدقة‬ .
  3. 3. ‫يلي‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫المعرفة‬ ‫خصائص‬ ‫ومن‬ : ‫إنساني‬ ‫فعل‬ ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ . 1 2 3 4 5 6 ‫عن‬ ‫تنتج‬ ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫التفكير‬ . ‫اللح‬ ‫في‬ ‫تتولد‬ ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫ظة‬ ‫الراهنة‬ . ‫إلى‬ ‫تنتمي‬ ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫الجماعات‬ . ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫تتوالدها‬ ‫مختلفة‬ ‫بطريقة‬ ‫الجماعات‬ . ‫تراكمي‬ ‫تتولد‬ ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ً‫ا‬ ‫القديم‬ ‫حدود‬ .
  4. 4. ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫أنواع‬ ً‫ل‬‫أو‬ : ‫هناك‬ ‫إن‬ ‫يقول‬ ‫تصنيف‬ : ‫ضمنية‬ ‫معرفة‬ .Tacit 0 1 0 2 ‫واضحة‬ ‫معرفة‬ .Explicit
  5. 5. ‫ثانيا‬ : ‫معرفية‬ ‫عمليات‬ ‫ثالث‬ ‫هناك‬ ‫إن‬ ‫يقول‬ ‫أخر‬ ‫تصنيف‬ : ‫ذات‬ ‫المعرفة‬ ‫العالي‬ ‫الهيكل‬ ( ،‫واضحة‬ ‫رقمية‬ ) . ‫ذات‬ ‫المعرفة‬ ‫المنخفض‬ ‫الهيكل‬ ( ،‫واضحة‬ ‫رقمية‬ ) . ‫الضمن‬ ‫المعرفة‬ ‫ية‬ ( ،‫رقمية‬ ‫غير‬ ‫واضحة‬ ‫غير‬ ) .
  6. 6. ‫م‬ ‫وتطوراتها‬ ‫المعرفة‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫وبفاعلية‬ ‫تسهم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫يلي‬ ‫ا‬ : 1 ‫ضمنية‬ ‫معرفة‬ ‫إلى‬ ‫الضمنية‬ ‫المعرفة‬ ‫تحويل‬ ( ‫الج‬ ‫التوجه‬ ‫عملية‬ ‫ماعي‬ ‫المشارك‬ ) . 2 ‫معلنة‬ ‫معرفة‬ ‫إلى‬ ‫الضمنية‬ ‫المعرفة‬ ‫تحويل‬ ( ‫و‬ ‫التجسيد‬ ‫عملية‬ ‫اإلظهار‬ ) .
  7. 7. ‫ما‬ ‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫المنتشرة‬ ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫نظم‬ ‫أنماط‬ ‫ومن‬ ‫يلي‬ : 01 02 03 04 05 06 07 ‫الوثائق‬ ‫إدارة‬ ‫نظم‬ . ‫التعلم‬ ‫منصة‬ ‫اإللكتروني‬ . ‫الفتراضي‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫ظام‬ . ‫المعرفة‬ ‫بوابة‬ ‫نظام‬ . ‫اإلمداد‬ ‫سلسلة‬ ‫إدارة‬ . ‫عالقات‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫العمالء‬ . ‫القرار‬ ‫دعم‬ ‫نظام‬ .
  8. 8. ‫والتط‬ ‫البحث‬ ‫على‬ ‫بالعتماد‬ ‫المعرفة‬ ‫لكتساب‬ ً‫ال‬‫شام‬ ً‫ا‬‫نموذج‬ ‫وهناك‬ ،‫وير‬ ‫جوهرية‬ ‫نقاط‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫النموذج‬ ‫ويؤكد‬ : ‫بشري‬ ‫جهد‬ ‫هو‬ ‫المعرفة‬ ‫توليد‬ ‫إن‬ . ‫والظاهرة‬ ‫الضمنية‬ ‫األبعاد‬ ‫تأثير‬ ‫التوليد‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫للمعرفة‬ . ‫المعرفة‬ ‫لتوليد‬ ‫التراكمية‬ ‫الطبيعة‬ .
  9. 9. ‫وهي‬ ‫المعرفة‬ ‫لبتكار‬ ‫مبادئ‬ ‫أربعة‬ ‫هناك‬ : ‫ح‬ ‫في‬ ‫األفراد‬ ‫مقدرة‬ ‫تعزيز‬ ‫ل‬ ‫المشكالت‬ . ‫األفراد‬ ‫معارضة‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫بالمعلومات‬ ‫للمشاركة‬ ‫المهنيين‬ . ‫إلى‬ ‫الهرمية‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫التحويل‬ ‫التنظيمات‬ ‫أو‬ ‫المقلوبة‬ ‫المنظمات‬ ‫الشبكية‬ . 02 03 ‫د‬ ‫الفكري‬ ‫التنوع‬ ‫تشجيع‬ ‫اخل‬ ‫المعرفية‬ ‫المؤسسات‬ . 04 01
  10. 10. ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ : ‫المعرفة‬ ‫خزن‬ : ‫الحتفاظ‬ Keeping ‫اإلدامة‬ Maintenance ‫البحث‬ Search ‫الوصول‬ Access ‫السترجاع‬ Retrieval ‫المكان‬ Warehousing
  11. 11. ‫وهي‬ ‫المعرفة‬ ‫لتوزيع‬ ‫أساليب‬ ‫عدة‬ ‫هناك‬ : 1 2 3 4 5 6 ‫المتنوع‬ ‫المشروع‬ ‫فرق‬ ‫ة‬ ‫للتوزيع‬ ً‫ا‬‫معرفيا‬ ‫الداخلي‬ . ‫الداخلية‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ( ‫اإلنترنت‬ .) ‫زمال‬ ‫بل‬ُ‫ق‬ ‫من‬ ‫التدريب‬ ‫ء‬ ‫القدامى‬ ‫الخبرة‬ . ‫المعرفة‬ ‫وكالء‬ . ‫عبر‬ ‫داخلية‬ ‫مجتمعات‬ ‫الوثائق‬ . ‫المعر‬ ‫وحلقات‬ ‫الخبرة‬ ‫فرق‬ ‫فة‬ ‫التعلم‬ ‫وحلقات‬ .
  12. 12. ‫المعرفة‬ ‫إدامة‬ : ‫عمليات‬ ‫اإلشارة‬ ‫بقصد‬ ‫العنوان‬ ‫هذا‬ ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الباحثون‬ ‫تناول‬ : ‫التنقيح‬ Pruning ‫النمو‬ Growing ‫التغذية‬ Nourishing
  13. 13. ‫المعرفة‬ ‫إدارة‬ ‫عناصر‬ ‫التعاون‬ (Collaboration) 01 02 03 04 ‫الثقة‬ (Trust) ‫التعلم‬ (Learning) ‫المركزية‬ ( (Centralization
  14. 14. ‫ونق‬ ‫المنظمات‬ ‫طبيعة‬ ‫تعكس‬ ‫الست‬ ‫الستراتيجيات‬ ‫وهذه‬ ‫قوتها‬ ‫اط‬ ‫وهي‬ : ‫كاسترات‬ ‫المعرفة‬ ‫استراتيجية‬ ‫يجية‬ ‫أعمال‬ . ‫المعرف‬ ‫موجودات‬ ‫مسؤولية‬ ‫استراتيجية‬ ‫ة‬ ‫الشخصية‬ . ‫الفكرية‬ ‫الموجودات‬ ‫إدارة‬ ‫استراتيجية‬ . 3 1 2
  15. 15. ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫هي‬ ‫المقياس‬ ‫ودرجات‬ : ً‫ا‬‫مطلق‬ ( 0 ) ً‫ا‬‫نادر‬ ( 1 ) 1 2 ً‫ا‬‫أحيان‬ ( 2 ) ‫األوقات‬ ‫معظم‬ ( 3 ) 3 4 ‫األوقات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ( 4 ) 5
  16. 16. ‫ب‬ ‫تصنيفها‬ ‫يتم‬ ‫المؤسسة‬ ‫تجمعها‬ ‫التي‬ ‫النقاط‬ ‫مجموع‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬ ‫ين‬ ‫اآلتية‬ ‫المعرفة‬ ‫إلدارة‬ ‫مستويات‬ ‫األربعة‬ : 20 - 30 ‫نقاط‬ : ‫المقدمة‬ ‫في‬ ‫تسير‬ ‫المؤسسة‬ . 31 - 40 ‫نقاط‬ : ‫المعرف‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫رائدة‬ ‫المؤسسة‬ 1 - 9 ‫نقاط‬ : ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫المنظمة‬ ‫متميز‬ ‫تحسين‬ . 10 - 19 ‫نقاط‬ : ‫في‬ ‫تسير‬ ‫المؤسسة‬ ‫الصحيح‬ ‫التجاه‬ .
  17. 17. ‫المعرفة‬ ‫إلدارة‬ ‫العملية‬ ‫الخطوات‬ 01 ‫ال‬ ‫المعرفة‬ ‫وفهم‬ ‫اكتشاف‬ ‫تي‬ ‫المؤسسة‬ ‫تمتلكها‬ . 02 ‫المعرف‬ ‫وتوقع‬ ‫تحديد‬ ‫ة‬ ‫المطلوبة‬ . 03 ‫جاهزة‬ ‫المعرفة‬ ‫جعل‬ ‫أكبر‬ ‫بصورة‬ ‫ومتوافرة‬ . 04 ‫الزبون‬ ‫حول‬ ‫المعرفة‬ .
  18. 18. ‫لكم‬ ‫شكرا‬

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