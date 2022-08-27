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Десять_способів_мінімізації_відволікань.pptx

Aug. 27, 2022
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Десять_способів_мінімізації_відволікань.pptx

Aug. 27, 2022
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Десять_способів_мінімізації_відволікань.pptx

  1. 1. Рішення у бізнесі Business solutions Сучасні інструменти прийняття ефективних рішень у бізнесі © Львівська школа керівників бізнесу, 2021 Десять способів мінімізації відволікань
  2. 2. Людина унікальна істота: вона примудряється відволікатись навіть коли завалена терміновими і важливими справами. Здавалося б, нам потрібно закінчити проект сьогодні ввечері і потрібно повністю сконцентруватись на цьому, але ми знаходимо собі десятки способів відволіктись. Крім того, що нам не вдається досягти своїх цілей, з'являються ще невпевненість в собі, стрес і незадоволеність собою. Професор Глорія Марк провела дослідження і дійшла висновку, що людині потрібно 23 хвилини в середньому на те, щоб наново сконцентруватись на справі після відволікання. І навпаки, якщо працювати без відволікань, ви за кілька годин зробите більше, ніж зазвичай робите за пару днів. Уміння концентруватись - один з найважливіших і рідкісних якостей в наш час.
  3. 3. ПЕРСОНАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ Наші смартфони (а тепер і розумні годинники) розмивають лінію між особистою та професійною комунікацією. Тепер ми можемо відповідати на електронні листи, відповідати на дзвінки і одночасно відволікатись на соціальні мережі, викладати фотографії в інстаграм і відповідати на повідомлення у вайбері та інших месенджерах. Це призводить до дуже сильної залежності, а значить наша робота і вміння бути уважним страждають. Пам'ятайте, що смартфони повинні перш за все доповнювати вашу продуктивність і допомагають вам, а не заважають. Практикуйте відмову від подібних подразників, а може і зовсім проводьте день без телефону.
  4. 4. ЕЛЕКТРОННА ПОШТА Безліч листів у нашій електронній пошті не є важливими. Однак ми часто відволікаємось на перегляд пошти, як тільки приходить повідомлення. Ось чотири способи вмілого поводження з електронною поштою:  Плануйте час перевірки пошти. Визначте час (наприклад, двічі на день) для перевірки пошти і виділяйте при можливості на це не більше десяти хвилин. Попередьте людей, з якими спілкуєтесь, про те, коли саме ви перевіряєте пошту.  Вибирайте час низької продуктивності. Наш організм має свої піки і спади активності, тому оберіть час, коли ви найменш ефективні. Плануйте всі рутинні справи на цей час.  Використовуйте кошик для сміття. Якщо вам кожного дня приходять десятки листів, які нагромаджуються, тут же видаляйте непотрібні листи. Так ви не пропустите важливе.  Використовуйте налаштування телефону. За замовчуванням багато смартфонів (наприклад, на базі андроїда) надсилають повідомлення про новий лист. Вимкніть їх або хоча б приберіть звуковий супровід.
  5. 5. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ Соціальні мережі – це найпотужніший спалювач нашого часу. Звичайно, розумні люди використовують соціальні мережі правильно, заробляють на них і дуже грамотно з ними працюють. Однак більшість все ж витрачає час даремно. Крім витрати часу, соціальні мережі викликають залежність і призводять до сильного стресу. Люди викладають кращі моменти свого життя, а інші порівнюють їх зі своїми не в свою користь. Така гонка озброєння не призведе до гарних результатів - вона безглузда і не має відношення до реального життя.
  6. 6. ОБМІН МИТТЄВИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ Звичка відразу відповідати на повідомлення веде до реакційної поведінки і робить людину залежною і слабкою. Виділіть певний час для відповідей і не порушуйте цього правила. Ви можете вимкнути звукові повідомлення або формувати дисципліну, не піддаючись бажанням відразу відповідати на повідомлення.
  7. 7. БРАУЗИНГ Читання новин, перевірка результатів спортивних змагань, замовлення або перегляд нових товарів можуть запросто вбити кілька годин вашого безцінного життя. Перестаньте автоматично заходити в браузер для того, щоб подивитись там щось цікаве. Перед включенням комп'ютера чітко вирішіть, навіщо ви це робите і чи допоможе це вам досягти успіху в житті або роботі над собою.
  8. 8. ТЕЛЕФОННІ ДЗВІНКИ Попередьте своїх рідних і близьких про те, що в деякі періоди дня ви будете зайняті і вам марно телефонувати. Скажіть їм, коли саме ви доступні і готові спілкуватись. Також самі не робіть безглузді дзвінки. А найкраще - виділіть певний час і наберіть тих людей, яким потрібно зателефонувати.
  9. 9. РОБОЧЕ ОТОЧЕННЯ В офісі іноді варто неймовірний гамір з усіх боків, тому уникайте таких відволікань. Одягніть навушники, якщо це можливо, і попередьте колег, що будете доступним в певні моменти дня або в обідню перерву. Важливо не здатись зарозумілими, тому будьте максимально ввічливими.
  10. 10. ПЛУТАНИНА Плутанина виникає, коли ви не знаєте плану дій і беретесь за все, що підвернеться під руку. Для того, щоб бути продуктивними, створюйте списки справ. Хтось вважає, що вони роблять життя нудним, проте люди, що досягли успіхів в тайм- менеджменті, досягають серйозних успіхів і при цьому примудряються отримувати радість від життя, не витрачають час на пусте проведення часу. Списки справ, при правильному складанні, вбивають лінь і прокрастинацію, дозволяють бути усвідомленими і рішучими, мотивованими і дисциплінованими.
  11. 11. ІНШІ ЛЮДИ Люди всюди - на вулиці, на роботі, в кімнаті і в телефоні. Повністю уникати їх не вийде, тому прийміть тверде рішення тимчасово прибирати їх вплив в певні моменти дня. Повірте, звичайного ввічливого прохання досить для того, щоб уникнути маси відволікань. Деякі люди навіть не усвідомлюють, що відволікають вас, тому скажіть їм про це прямо і з повагою.
  12. 12. ВЛАСНІ ДУМКИ ТА НЕВПЕВНЕНІСТЬ Навіть коли всі зовнішні подразники прибрані, залишається ваш найголовніший ворог. Ви можете так і не приступити до справи, якщо не зможете справлятись зі своїми нав'язливими думками, занепокоєнням і невпевненістю. Хоч цей пункт стоїть на останньому місці, він звичайно ж є ключовим. Знайдіть контроль над самими собою, розвивайте силу волі, висипайтесь, володійте своїми емоціями - і все інше налагодиться саме собою. Практикуйте медитацію для того, щоб завжди усвідомлювати, що ви думаєте, що відчуваєте і чим займаєтесь.
  13. 13. БАЖАЄМО УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

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