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Як правильно вести ОСОБИСТІ ФІНАНСИ, щоб вони не співали романси ПОРАДИ, ЛАЙФХАКИ, КНИГИ
Навіщо вести особистий бюджет і кому це потрібно? 1. Контроль витрат. 2. Можливість заощаджувати. 3. Розуміння фінансового...
4 основних способи ведення бюджету: 1. Простий, або «для чайників». Легкий варіант, потребує лише запису витрат. 2. Класич...
Простий спосіб вести особистий бюджет Визначаємо 10-12 категорій витрат. Ділемо їх на регулярні (їжа, комунальні послуги, ...
Класичний спосіб вести особистий бюджет Правила ті ж самі, що й для простого способу. Тільки крім витрат, потрібно записув...
Спосіб вести особистий бюджет «Не парюсь» Ідеальний спосіб для тих, хто не відчуває потреби у економії чи заощадженнях, ал...
Спосіб вести особистий бюджет«Експерт» Розділити всі рахунки: банківські карти (кожна окремо), готівка, інвестиції тощо. А...
ІІІ ЗРУЧНІ МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ Monefy Один із найпростіших додатків для ефективного керування сімейним бю...
ІІІ ЗРУЧНІ МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ Money Manager Мобільний додаток збирає інформацію про доходи й видатки, ді...
ІІІ ЗРУЧНІ МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ Spendee Один із найпопулярніших додатків для планування сімейного бюджету....
Лайфхаки для економії • Зробіть перерву перед великою покупкою. Сподобалась річ у магазині? Поверніться за кілька днів і п...
5 кращих книг про особисті фінанси 159.9 Г47 Гілл, Н. Думай і багатій : практ. посіб. / Наполеон Гілл ; пер. з англ. Ганна...
ДУМАЙ І БАГАТІЙ Наполеон Гілл Абсолютний бестселер Книжка, що змінила свідомість мільйонів людей Офіційно затверджена верс...
ЯК ВИ ЗБУДУЄТЕ СВОЄ ЖИТТЯ? Крістенсен Клейтон Ця книжка – спроба крізь призму бізнес-ідей показати можливості для досягенн...
ЯК ГОВОРИТИ З ДІТЬМИ ПРО ГРОШІ? Лібер Рон Книжка-маніфест Рона Лібера «Як говорити з дітьми про гроші»: справжній «виховни...
ЛЮБОВ ТА БЮДЖЕТ Любомир Остапів • Перша україномовна книга про сучасні сімейні фінанси • 10 способів інвестування для укра...
СУЧАСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ Рендал Рей Цей посібник заповнює прогалину між формалізованим академічним поданням ідей сучасної тео...
Відомий американський експерт із персональних фінансів Дейв Ремсі нагадує: «80% успіху в домашніх фінансах — це поведінка ...
Чекаємо Вас за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 70, Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, відділ економіки та новітніх тех...
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Як правильно вести особисті фінанси, щоб вони не співали романси

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Шановні користувачі!
До вашої уваги віртуальна виставка: «Як правильно вести особисті фінанси, щоб вони не співали романси»
Облік особистих фінансів — одна з найважливіших сучасних навичок.
Важливо не тільки вміти заробляти гроші, а й ефективно ними користуватися. Навіть більше, вміння керувати грошима важливіше за вміння їх заробляти. Розглянемо, як правильно керувати своїми грошима, щоб уникнути фінансових складнощів і марних витрат. Застосовуючи ці правила, будь-яка людина може значно поліпшити своє матеріальне становище й стати фінансово незалежною.

Published in: Education
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Як правильно вести особисті фінанси, щоб вони не співали романси

  1. 1. Як правильно вести ОСОБИСТІ ФІНАНСИ, щоб вони не співали романси ПОРАДИ, ЛАЙФХАКИ, КНИГИ
  2. 2. Навіщо вести особистий бюджет і кому це потрібно? 1. Контроль витрат. 2. Можливість заощаджувати. 3. Розуміння фінансового становища загалом. 4. Впевненість у завтрашньому дні. 5. Особистий бюджет як інструмент досягнення своїх цілей.
  3. 3. 4 основних способи ведення бюджету: 1. Простий, або «для чайників». Легкий варіант, потребує лише запису витрат. 2. Класичний. Потрібно фіксувати ще й доходи. Спосіб також підходить для новачків. Він не важчий за перший, зате завдяки йому ви зрозумієте, скільки ви відкладаєте та як співвідносяться ваші витрати з прибутками. 3. «Не парюсь». Метод, який вимагає найменше часу та зусиль. Але й надає мінімум інформації. 4. «Експерт». Цей спосіб вимагає більше знань та зусиль. Він підійде людям з економічною освітою, інвесторам або тим, хто дуже цікавиться темою особистого бюджету.
  4. 4. Простий спосіб вести особистий бюджет Визначаємо 10-12 категорій витрат. Ділемо їх на регулярні (їжа, комунальні послуги, одяг та взуття і т.д.) та емоційні (розваги, подорожі, благодійність, техніка тощо). Як аналізувати? У кінці місяця (а ще краще — трьох) підрахуйте свої витрати у кожній категорії. Можливо, на щось ви витрачаєте більше, ніж хотіли б? Якщо це так, спитайте себе: • чому на цю категорію йде саме стільки грошей; • чи можливо скоротити витрати.
  5. 5. Класичний спосіб вести особистий бюджет Правила ті ж самі, що й для простого способу. Тільки крім витрат, потрібно записувати ще й доходи. Чому це корисно? Уявіть, що хочете придбати якусь річ за 24 тисячі гривень. Завдяки записам ви знаєте: ваш дохід = 12 тисяч грн у місяць, а на життя потрібно 8 тисяч. Тепер ви можете зпрогнозувати, що потрібна сума накопичиться через 6 місяців. Далі цей термін можна спробувати зменшити, контролюючи витрати та збільшуючи дохід. Для простого й класичного способу критично важливо підібрати мобільний додаток — зручний для вас і з функцією синхронізації з банківськими виписками. Або завжди можна скористатися таблицями.
  6. 6. Спосіб вести особистий бюджет «Не парюсь» Ідеальний спосіб для тих, хто не відчуває потреби у економії чи заощадженнях, але хоче стежити за станом рахунків. Як це працює? На початку місяця запишіть свої активи — будинок, машину, гроші на рахунку, готівку та інше. Поверніться до записів через місяць. Повторіть ту ж саму процедуру і порівняйте результати з минулими підсумками. Так ви побачите, чи вдалося щось накопичити за цей період.
  7. 7. Спосіб вести особистий бюджет«Експерт» Розділити всі рахунки: банківські карти (кожна окремо), готівка, інвестиції тощо. А також за валютою — євро, долари, гривні. Записувати як зовнішні, так і внутрішні транзакції. Перші — це витрати. Другі — будь-які перекази між вашими рахунками (зняття готівки з картки, обмін доларів на гривні та інше). Робити переоцінку свого майна. Якщо, наприклад, у вас є машина, через 2 роки вона буде коштувати дешевше, ніж зараз. Це потрібно відображати у записах.
  8. 8. ІІІ ЗРУЧНІ МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ Monefy Один із найпростіших додатків для ефективного керування сімейним бюджетом. На головному екрані всього дві кнопки — доходи і витрати. Інформація формується в інфографіки, синхронізується з Google Drive або Dropbox. Переваги — вбудований калькулятор, відсутність реклами, доступ до додатка захищений паролем.
  9. 9. ІІІ ЗРУЧНІ МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ Money Manager Мобільний додаток збирає інформацію про доходи й видатки, ділить її за категоріями, показує фінансову статистику та створює інфографіки. Основні переваги: можливість переглядати інформацію за допомогою комп’ютера, планувати видатки за окремими категоріями, наприклад, на їжу. Дані можна копіювати та відправляти на e-mail. Є калькулятор і швидкий пошук по видатках і прибутках.
  10. 10. ІІІ ЗРУЧНІ МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ Spendee Один із найпопулярніших додатків для планування сімейного бюджету. Основна перевага — Spendee рекомендує, за рахунок чого можна економити і збирає інформацію з банківського рахунку. Для цього картку потрібно підключити до додатку. Для аналізу статистики додаток формує інфографіки.
  11. 11. Лайфхаки для економії • Зробіть перерву перед великою покупкою. Сподобалась річ у магазині? Поверніться за кілька днів і придбайте, якщо вона все ще буде потрібна. • Складайте списки покупок. • Поїжте, перш ніж іти в магазин. Голодна людина накупить більше непотрібних продуктів. • Носіть із собою багаторазову пляшку для води. • Перед придбанням акційних товарів чесно спитайте себе: «Я купую, тому що знижка чи мені це дійсно потрібно?»
  12. 12. 5 кращих книг про особисті фінанси 159.9 Г47 Гілл, Н. Думай і багатій : практ. посіб. / Наполеон Гілл ; пер. з англ. Ганна Кирієнко. - 2-ге вид. - Київ : Наш Формат, 2018. - 264 с. 88.5 К82 Крістенсен, К. Як ви збудуєте своє життя? / Клейтон Крістенсен, Джеймс Олворт, Карен Діллон ; пер. з англ. Ольги Любарської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 192 с. 37.018.1 Л55 Лібер, Р. Як говорити з дітьми про гроші / Рон Лібер ; пер. з англ.: Антоніна Ящук, Казимир Мужановський. - Київ : Наш формат, 2019. - 192 с. 330 О-76 Остапів, Л. Любов та бюджет. Домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи / Любомир Остапів. - Київ : Yakaboo Publishing, 2017. - 210 с. 336.7 Р35 Рей, Р. Сучасна теорія грошей = Modern Money Theory : пер. з англ. / Рендал Рей. - Київ : Наш формат, 2017. - 480 с.
  13. 13. ДУМАЙ І БАГАТІЙ Наполеон Гілл Абсолютний бестселер Книжка, що змінила свідомість мільйонів людей Офіційно затверджена версія, схвалена Фондом Наполеона Гілла Після доленосної розмови зі знаменитим мультимільйонером та філантропом Ендрю Карнеґі ще у студентські роки Наполеон Гілл вирішує прислухатися до його порад і на основі життєвих історій багатих та успішних вивести універсальну формулу успіху, якою зможуть користуватися звичайні люди, що не мають мільйонних статків, але прагнуть досягнути вершин. 13 кроків до багатства й успішності від Наполеона Гілла — це дієвий шлях для кожного, хто вирішив рухатися вперед.
  14. 14. ЯК ВИ ЗБУДУЄТЕ СВОЄ ЖИТТЯ? Крістенсен Клейтон Ця книжка – спроба крізь призму бізнес-ідей показати можливості для досягення цілей, які ставить перед собою кожна людина: побудова кар’єри, щасливі сімейні стосунки, гармонійне виховання дітей. Автори не обмежуються загальними теоріями, а на конкретних прикладах розглядають стратегії для досягнення успіху. "Як ви збудуєте своє життя?" − книжка для тих, хто хоче знайти відповідь на важливі життєві питання та готовий брати на себе відповідальність за отримані результати.
  15. 15. ЯК ГОВОРИТИ З ДІТЬМИ ПРО ГРОШІ? Лібер Рон Книжка-маніфест Рона Лібера «Як говорити з дітьми про гроші»: справжній «виховний шок» від фахівця з фінансів і батька, якому одного разу також довелося шукати відповіді на питання своєї доньки про гроші.
  16. 16. ЛЮБОВ ТА БЮДЖЕТ Любомир Остапів • Перша україномовна книга про сучасні сімейні фінанси • 10 способів інвестування для українців • 4 варіанти поєднання "твоє/моє/наше" • 5 способів вести бюджет із мінімальними затратами часу • Як відверто поговорити про гроші з коханою людиною
  17. 17. СУЧАСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ Рендал Рей Цей посібник заповнює прогалину між формалізованим академічним поданням ідей сучасної теорії грошей і підходом блогерів. Рендал Рей починає з базових принципів і підводить до теорії, як насправді працюють гроші. Чітка й проста форма викладу дає широкому колу читачів ґрунтовне розуміння теорії та природи грошей, а довідкова інформація й огляди досліджень, подані в окремих блоках, підкріплюють теоретичні знання.
  18. 18. Відомий американський експерт із персональних фінансів Дейв Ремсі нагадує: «80% успіху в домашніх фінансах — це поведінка і лише 20% — знання».
  19. 19. Чекаємо Вас за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 70, Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, відділ економіки та новітніх технологій Підготувала бібліотекар II категорії Бевз А. П.

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