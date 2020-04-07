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Шановні користувачі!
До вашої уваги віртуальна виставка: «Як правильно вести особисті фінанси, щоб вони не співали романси»
Облік особистих фінансів — одна з найважливіших сучасних навичок.
Важливо не тільки вміти заробляти гроші, а й ефективно ними користуватися. Навіть більше, вміння керувати грошима важливіше за вміння їх заробляти. Розглянемо, як правильно керувати своїми грошима, щоб уникнути фінансових складнощів і марних витрат. Застосовуючи ці правила, будь-яка людина може значно поліпшити своє матеріальне становище й стати фінансово незалежною.
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