المراقبة الداخلية لجودة النتائج المخبرية.ppt

مراقبة جودة المختبرات الداخلية، دورة تشرح طرق المراقبة الداخلية لنتائج المختبرات الطبية وسياسية مراجعة وتدقيق نتائج المختبرات الطبية، وكيفية عمل بروتوكول مراجعة وتسليم النتائج وسياسة مراجعة النتائج الحرجة للفحوصات في المختبرات الطبية