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المراقبة الداخلية لجودة النتائج المخبرية.ppt

Jan. 12, 2023
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المراقبة الداخلية لجودة النتائج المخبرية.ppt

Jan. 12, 2023
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Health & Medicine

مراقبة جودة المختبرات الداخلية، دورة تشرح طرق المراقبة الداخلية لنتائج المختبرات الطبية وسياسية مراجعة وتدقيق نتائج المختبرات الطبية، وكيفية عمل بروتوكول مراجعة وتسليم النتائج وسياسة مراجعة النتائج الحرجة للفحوصات في المختبرات الطبية

مراقبة جودة المختبرات الداخلية، دورة تشرح طرق المراقبة الداخلية لنتائج المختبرات الطبية وسياسية مراجعة وتدقيق نتائج المختبرات الطبية، وكيفية عمل بروتوكول مراجعة وتسليم النتائج وسياسة مراجعة النتائج الحرجة للفحوصات في المختبرات الطبية

Health & Medicine
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المراقبة الداخلية لجودة النتائج المخبرية.ppt

  1. 1. ‫الداخل‬ ‫المراقبة‬ ‫ي‬ ‫النتائج‬ ‫لجودة‬ ‫ة‬ ‫المخبر‬ ‫ية‬ Internal Quality Control )LEVEY – JENNING CHART “L-J CHART”( ‫جينينغز‬ ‫ليفي‬ ‫مخطط‬ NADEEM ALI ISMAIL ‫العربي‬ ‫البورد‬ ‫معتمد‬ ‫مدرب‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ Laboratory Quality Management System (LQMS)
  2. 2. ‫المخب‬ ‫النتائج‬ ‫لجودة‬ ‫الداخلية‬ ‫المراقبة‬ ‫رية‬ INTRENAL QUALITY CONTROL • ‫الم‬ ‫القيم‬ ‫خارطة‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫اعتماد‬ ‫اليومية‬ ‫الداخلية‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬ ‫توسطة‬ : ( Internal quality by Mean Chart ) ( LEVEY – JENNING CHART “L-J CHART” ) • ‫المتوسطة‬ ‫القيمة‬ ‫خارطة‬ ‫ان‬ ( Mean Chart ) ً‫ا‬‫ايض‬ ‫اليها‬ ‫يشار‬ ‫بخارطة‬ ( LEVEY – JENNING CHART “L-J CHART” ) ‫ف‬ ‫الفضل‬ ‫اليهما‬ ‫يعود‬ ‫الذين‬ ‫العالمين‬ ‫الى‬ ‫نسبة‬ ‫ادخال‬ ‫ي‬ ‫عام‬ ‫المراقبة‬ ‫خرائط‬ 1955 ‫م‬ ‫في‬ ‫الداخلية‬ ‫الجودة‬ ‫لمراقبة‬ ‫كأساس‬ ‫ف‬ ‫الداخلية‬ ‫الجودة‬ ‫مراقبة‬ ‫ادخال‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫السريرية‬ ‫الكيمياء‬ ‫ي‬ ‫العالم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الصناعة‬ ( Shewart ) ‫في‬ ‫عام‬ 1920 ‫م‬ . • ‫على‬ ‫القائم‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬ ‫نظام‬ ‫إن‬ LEVEY – JENNING CHART ‫الفحوص‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫انتشار‬ ‫الجودة‬ ‫مراقبة‬ ‫أنظمة‬ ‫أكثر‬ ‫هو‬ ‫ات‬ ‫المختبرية‬ .
  3. 3. ‫الداخل‬ ‫المراقبة‬ ‫ي‬ ‫النتائج‬ ‫لجودة‬ ‫ة‬ ‫المخبر‬ ‫ية‬ Internal Quality Control ‫الداخلية‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬ ( ‫الداخلية‬ ‫الجودة‬ ‫ضمان‬ :) ‫الم‬ ‫في‬ ‫بالفحوصات‬ ‫المتصلة‬ ‫األنشطة‬ ‫مراقبة‬ ‫رحلة‬ ‫التحليلية‬ ( Analysis Phase ) ‫التحليل‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫المخبري‬ .
  4. 4. ‫الجودة‬ ‫ضمان‬ ‫دورة‬ • ‫و‬ ‫المختبر‬ ‫إدارة‬ ‫البيانات‬ . • ‫أألمان‬ . • ‫العمأل‬ ‫خدمات‬ . ‫المريض‬ ‫إعداد‬ ‫العينات‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫وتنظيمها‬ ‫العينات‬ ‫استالم‬ ‫تتوزيعها‬ ‫العينات‬ ‫نقل‬ ‫الجودة‬ ‫وضبط‬ ‫الفحوصات‬ ‫عمل‬ ‫السجالت‬ ‫حفظ‬ ‫التقارير‬ ‫كتابة‬ ‫توزيعها‬ ‫و‬ ‫الموظف‬ ‫كفاءة‬ ‫ين‬ / ‫ت‬ ‫قييمات‬ ‫ا‬ ‫المحاليل‬
  5. 5. ‫الداخلية‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ( ‫الداخلية‬ ‫الجودة‬ ‫ضمان‬ ) • ‫أألخطاء‬ ‫تصحيح‬ ‫و‬ ‫تقييم‬ ‫و‬ ‫الكشف‬ : ‫ت‬ ‫أثناء‬ ‫جهيز‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫المحيطة‬ ‫الظروف‬ ‫وكذلك‬ ، ‫العمل‬ ‫العاملين‬ . ‫المرضى‬ ‫نتائج‬ ‫إصدار‬ ‫قبل‬ . • ‫بمواد‬ ‫المحاليل‬ ‫و‬ ‫المعدات‬ ‫و‬ ‫أألجهزة‬ ‫فحص‬ ‫المرضى‬ ‫عينات‬ ‫مع‬ ‫جنب‬ ‫الى‬ ً‫ا‬‫جنب‬ ‫معروفة‬ ‫الدقة‬ ‫رصد‬ ‫بغرض‬ ( Precision " ) ‫النتائج‬ ‫قرب‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫بعضها‬ " ‫المضبوطية‬ ‫و‬ ، ( Accuracy " ) ‫الحقي‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫النتائج‬ ‫قرب‬ ‫قية‬ " ‫بأكملها‬ ‫التحليلية‬ ‫للعملية‬ . • ‫في‬ ‫الرئيسية‬ ‫المتطلبات‬ ‫من‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬
  6. 6. ‫خارطة‬ ‫ألنشاء‬ ‫العملية‬ ‫الخطوات‬ LEVEY – JENNING ‫خارطة‬ ‫إلنشاء‬ ‫الالزمة‬ ‫العملية‬ ‫الخطوات‬ LEVEY – JENNING ‫السنة‬ ‫مدار‬ ‫على‬ : ‫االولى‬ ‫الخطوة‬ : ‫في‬ ‫تحضر‬ ‫أمصال‬ ‫باستخدام‬ ‫المختبر‬ ( Serum Pool :) ‫أمصال‬ ‫تحضير‬ ‫يتم‬ ( Quality Control QC ) ‫في‬ ‫قب‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫الموصي‬ ‫للبروتكول‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المختبر‬ ‫منظمة‬ ‫ل‬ ‫العالمية‬ ‫الصحة‬ ( WHO .)
  7. 7. ‫المجمعة‬ ‫االمصال‬ ‫تحضير‬ ‫طريقة‬ ( serum Pool ) 1 - ‫تحلي‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫االمصال‬ ‫من‬ ‫يتبقى‬ ‫ما‬ ‫يجمع‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المختبر‬ ( ‫فيها‬ ‫التي‬ ‫االمصال‬ ‫باستثناء‬ : ‫مت‬ ‫دم‬ ‫حلل‬ – ‫الدهون‬ ‫فرط‬ – ‫صفار‬ ‫فيها‬ ‫التي‬ – ‫إيجابي‬ ‫التي‬ ‫ه‬ ‫الخمجية‬ ‫األمراض‬ ‫لفحوصات‬ ( HIV, HCV and HBV ) ) , ‫مخروطي‬ ‫وعاء‬ ‫في‬ ( Conical ) ‫سعته‬ 2 ‫لتر‬ . 2 - ‫المخروطي‬ ‫الوعاء‬ ‫يحفظ‬ ( Conical ) ‫في‬ ‫درجة‬ ‫عند‬ ‫المجمدة‬ - 20 ° ‫م‬ . 3 - ‫ت‬ ‫التي‬ ‫االمصال‬ ‫من‬ ‫يتبقى‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫يومي‬ ‫يضاف‬ ‫م‬ ‫الى‬ ‫الكمية‬ ‫تصل‬ ‫حتى‬ ‫المختبر‬ ‫في‬ ‫تحليلها‬ 2 ‫لتر‬ .
  8. 8. ‫المجمعة‬ ‫االمصال‬ ‫تحضير‬ ‫طريقة‬ ‫تكملة‬ ( serum Pool ) 4 - ‫الى‬ ‫المصل‬ ‫كمية‬ ‫تتجمع‬ ‫عندما‬ 2 ‫لتر‬ , ‫تذاب‬ ‫ذوبانها‬ ‫حتى‬ ‫الغرفة‬ ‫حرارة‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ‫بتركها‬ ‫بالكامل‬ , ً‫ا‬‫جيد‬ ‫تمزج‬ ‫تم‬ , ‫تجمي‬ ‫يعاد‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ‫دها‬ . 5 - ‫حيث‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫كام‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫لمدة‬ ‫تحفظ‬ ‫حرارة‬ - 20 ° ‫الكامل‬ ‫االستقرار‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫في‬ ٌ‫ثانية‬ ‫ذاب‬ُ‫ت‬ ‫تم‬ ، ‫نات‬ َ‫المكو‬ ‫لتراكيز‬ ‫حرارة‬ ‫جة‬ ‫الغرفة‬ .
  9. 9. ‫المجمعة‬ ‫االمصال‬ ‫تحضير‬ ‫طريقة‬ ‫تكملة‬ ( serum Pool ) 6 - ‫تضاف‬ ، ‫الغرفة‬ ‫حرارة‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ‫اذابتها‬ ‫بعد‬ ‫عال‬ ‫بفعالية‬ ‫انزيمات‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫أمصال‬ ‫اليها‬ ، ‫ية‬ ُ‫ت‬ ‫ثم‬ ، ً‫ا‬‫جيد‬ ً‫ا‬‫مزج‬ ‫المجمعة‬ ‫المادة‬ ‫تمزج‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ َّ‫ح‬‫رش‬ ‫التعقيم‬ ‫بهدف‬ ‫جرثومية‬ ‫مرشحة‬ ‫عبر‬ . 7 - ‫صغيرة‬ ‫قوارير‬ ‫في‬ ‫توزع‬ ( ‫كمي‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬ ‫ة‬ ‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫لعمل‬ ‫مناسبة‬ ) ‫في‬ ‫السد‬ ‫محكمة‬ ‫وتحفظ‬ ‫عند‬ ‫المجمدة‬ ‫حرارة‬ ‫درجة‬ - 20 ° ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫لمدة‬،‫م‬ ‫االستعمال‬ ‫قبل‬ . 8 - ‫س‬ ‫لمدة‬ ‫ثابتة‬ ‫مجمعة‬ ‫أمصال‬ ‫على‬ ‫نحصل‬ ‫وبذلك‬ ‫تة‬ ‫عند‬ ‫المجمدة‬ ‫في‬ ‫تخزينها‬ ‫لدى‬ ‫اشهر‬ ‫حرارة‬ ‫درجة‬ - 20 ° ‫م‬ .
  10. 10. NADEEM ALI ISMAIL ‫العربي‬ ‫البورد‬ ‫معتمد‬ ‫مدرب‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ Laboratory Quality Management System (LQMS)

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