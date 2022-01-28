تربية وتغذية الدواجن الأخرى:

1- مقدمة في تربية الدواجن الأخرى:



الدواجن ( Poultry ) هي الطيور المستأنسة، التي تربى للإستفادة من لحومها وبيوضها في تغذية الإنسان، ومن ريشها في صناعة الوسائد والدثر الفاخرة، ومن مخلفاتها في صناعات مختلفة، خصوصاً الأسمدة.



يعتبر الدجاج (Chicken) من أهم الدواجن التي تربى على مستوى تجاري ضخم في كافة أرجاء العالم، سواء لإنتاج اللحم أو البيض، حيث لم يعد من الممكن الإستغناء عن هذه المنتجات كمصدر للبروتين الحيواني، ليس فقط بسبب قيمته الغذائية المرتفعة، وإنما أيضاً لرخص أسعاره مقارنة مع مصادر البروتينات الحيوانية الأخرى كلحوم الماشية والأسماك.



بعض أنواع الدواجن الأخرى (Other poultry)، تربى أيضاً على نطاق تجاري في الكثير من الدول، مثل الرومي (الحبش) والبط والإوز والنعام والفري (السمان أو السلوى)، والتي خصص لها عروض خاصة من هذه السلسلة، للتعرف على الطرق الحديثة في تربيتها وتغذيتها.



يوجد أنواع أخرى من الدواجن، تربى في نطاق محدود لأجل لحومها الفاخرة، مثل الدجاج الفرعوني والإيمو، وأخرى لاستخدامها في نوادي الصيد مثل طيورالفزان (التدرج) وطيور الحجل. كما يربى الحمام، الذي يعتبر أيضاً من الدواجن الأخرى، بصورة رئيسية كهواية على أسطح المنازل في الأرياف وحتى داخل المدن في الكثير من البلدان، بالإضافة إلى تربيته لأجل اللحم (الزغاليل)، كما هو الحال في مصر، حيث يعتبر من اللحوم الفاخرة، ذات الخصائص الصحية الخاصة.

