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1- Introduction of raising other poultry مقدمة في تربية الدواجن الأخرى

Jan. 28, 2022
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Education

تربية وتغذية الدواجن الأخرى:
1- مقدمة في تربية الدواجن الأخرى:

الدواجن ( Poultry ) هي الطيور المستأنسة، التي تربى للإستفادة من لحومها وبيوضها في تغذية الإنسان، ومن ريشها في صناعة الوسائد والدثر الفاخرة، ومن مخلفاتها في صناعات مختلفة، خصوصاً الأسمدة.

يعتبر الدجاج (Chicken) من أهم الدواجن التي تربى على مستوى تجاري ضخم في كافة أرجاء العالم، سواء لإنتاج اللحم أو البيض، حيث لم يعد من الممكن الإستغناء عن هذه المنتجات كمصدر للبروتين الحيواني، ليس فقط بسبب قيمته الغذائية المرتفعة، وإنما أيضاً لرخص أسعاره مقارنة مع مصادر البروتينات الحيوانية الأخرى كلحوم الماشية والأسماك.

بعض أنواع الدواجن الأخرى (Other poultry)، تربى أيضاً على نطاق تجاري في الكثير من الدول، مثل الرومي (الحبش) والبط والإوز والنعام والفري (السمان أو السلوى)، والتي خصص لها عروض خاصة من هذه السلسلة، للتعرف على الطرق الحديثة في تربيتها وتغذيتها.

يوجد أنواع أخرى من الدواجن، تربى في نطاق محدود لأجل لحومها الفاخرة، مثل الدجاج الفرعوني والإيمو، وأخرى لاستخدامها في نوادي الصيد مثل طيورالفزان (التدرج) وطيور الحجل. كما يربى الحمام، الذي يعتبر أيضاً من الدواجن الأخرى، بصورة رئيسية كهواية على أسطح المنازل في الأرياف وحتى داخل المدن في الكثير من البلدان، بالإضافة إلى تربيته لأجل اللحم (الزغاليل)، كما هو الحال في مصر، حيث يعتبر من اللحوم الفاخرة، ذات الخصائص الصحية الخاصة.

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1- Introduction of raising other poultry مقدمة في تربية الدواجن الأخرى

  1. 1. ‫أ‬ . ‫د‬ . ‫قصيباتي‬ ‫رياض‬ ‫الدواجن‬ ‫وتغذية‬ ‫تربية‬ ‫أستاذ‬ ( ً ‫ا‬‫سابق‬ ) ‫البيطري‬ ‫الطب‬ ‫كلية‬ - ‫حماة‬ ‫جامعة‬ - ‫سورية‬ 2022 ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫وتغذية‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫التطبيقات‬ Recent applications in raising & nutrition of other poultry 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry
  2. 2.  ‫الدواجن‬ ( Poultry ) ‫هي‬ ‫الطيور‬ ،‫المستأنسة‬ ‫التي‬ ‫تربى‬ ‫لإلستفادة‬ ‫من‬ ‫لحومها‬ ‫وبيوضها‬ ‫في‬ ‫تغذية‬ ،‫اإلنسان‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫ريشها‬ ‫في‬ ‫صناعة‬ ‫الوسائد‬ ‫والدثر‬ ،‫الفاخرة‬ ‫ومن‬ ‫مخلفاتها‬ ‫في‬ ‫صناعات‬ ،‫مختلفة‬ ً ‫ا‬‫خصوص‬ ‫األسمدة‬ .  ‫يعتبر‬ ‫الدجاج‬ ( Chicken ) ‫من‬ ‫أهم‬ ‫الدواجن‬ ‫التي‬ ‫تربى‬ ‫على‬ ‫مستوى‬ ‫تجاري‬ ‫ضخم‬ ‫في‬ ‫كافة‬ ‫أرجاء‬ ‫العالم‬ .  ‫بعض‬ ‫أنواع‬ ‫الدواجن‬ ‫األخرى‬ ( Other poultry ) ‫تربى‬ ً ‫ا‬‫أيض‬ ‫على‬ ‫نطاق‬ ‫تجاري‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫الدول‬ ‫مثل‬ ‫الرومي‬ ‫والبط‬ ‫واإلوز‬ ‫والنعام‬ ‫والفري‬ ( ‫السمان‬ ) ، ‫واألخرى‬ ‫تربى‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫محدود‬ . ‫تعريف‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 1 7 - ‫َان‬ ‫ّز‬‫الف‬ ( ‫ِج‬ ‫ر‬ْ‫د‬‫الت‬ .) 8 - ‫الفرعوني‬ ‫الدجاج‬ . 9 - ‫الحجل‬ . 10 - ‫النعام‬ . 11 - ‫اإليمو‬ . ‫الدواجن‬ ‫أنواع‬ : 1 - ‫الدجاج‬ . 2 - ‫الرومي‬ ( ‫الحبش‬ .) 3 - ‫البط‬ . 4 - ‫اإلوز‬ . 5 - ‫الحمام‬ . 6 - ‫الفري‬ ( ‫ِمان‬ ‫س‬‫ال‬ .) 1- Chicken. 2- Turkey. 3- Ducks. 4- Geese. 5- Pigeons. 6- Quail. 7- Pheasant. 8- Guinea fowl. 9- partridge. 10- Ostrich. 11- Emu.
  3. 3. ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫أنواع‬ : 1 2 3 5 6 7 8 9 4 10 11 ‫تعريف‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 2
  4. 4.  ‫ذكر‬ ‫عالم‬ ‫الطبيعة‬ ‫اإلنكليّزي‬ ‫داروين‬ ‫في‬ ‫كتابه‬ ‫أصل‬ ‫األنواع‬ ‫ان‬ ‫كل‬ ‫سالالت‬ ‫الدجاج‬ ( Chicken ) ‫تنحدر‬ ‫من‬ ‫دجاج‬ ‫الغابة‬ ‫األحمر‬ ( Red jungle fowl ) ، ‫لكن‬ ‫الدراسات‬ ‫الحديثة‬ ‫بينت‬ ‫أن‬ ‫دجاج‬ ‫الغابة‬ ‫الرمادي‬ (Grey jungle fowl) ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫هو‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫مشارك‬ ‫في‬ ‫األصل‬ .  ‫ُأنس‬ ‫ت‬‫اس‬ ‫الدجاج‬ ‫البري‬ ‫قبل‬ ‫الميالد‬ ‫بحوالي‬ 3200 ،‫سنة‬ ‫الستخدامه‬ ‫في‬ ” ‫صراع‬ ‫ِكة‬ ‫ي‬‫الد‬ “ .  ‫أشير‬ ‫في‬ ‫السجالت‬ ‫الصينية‬ ‫والمصرية‬ ‫القديمة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫اإلنسان‬ ‫بدأ‬ ‫يستهلك‬ ‫لحم‬ ‫و‬ ‫بيض‬ ‫الدجاج‬ ‫منذ‬ ‫حوالي‬ 1400 ‫سنة‬ ‫فقط‬ ‫قبل‬ ‫الميالد‬ .  ‫في‬ ‫العصر‬ ‫الحالي‬ ‫يوجد‬ ‫حوالي‬ 175 ‫ساللة‬ ‫تراثية‬ ‫َفة‬ ‫ص‬َ ‫و‬‫م‬ ً ‫ا‬‫قياسي‬ ‫للدجاج‬ .  ‫عدد‬ ‫محدود‬ ً ‫ا‬‫جد‬ ‫من‬ ‫السالالت‬ ‫َفة‬ ‫ص‬َ ‫و‬‫الم‬ ‫تم‬ ‫تحسينها‬ ،ً ‫ا‬‫وراثي‬ ‫بشكل‬ ،‫مكثف‬ ‫لتصبح‬ ً ‫ا‬‫هجن‬ ‫تجارية‬ ‫ذات‬ ‫كفاءة‬ ‫انتاجية‬ ‫عالية‬ ‫و‬ ‫مردود‬ ‫اقتصادي‬ ‫جيد‬ .  ‫الهجن‬ ‫التجارية‬ ‫وأنسالها‬ ‫اآلن‬ ‫على‬ ‫سطح‬ ‫الكرة‬ ‫األرضية‬ ،‫بالمليارات‬ ‫تنتج‬ ‫اللحم‬ ،‫والبيض‬ ‫اللذان‬ ‫يشكالن‬ ً ‫ا‬‫جّزء‬ ً ‫ا‬‫كبير‬ ً ‫ا‬‫وأساسي‬ ‫من‬ ‫غذاء‬ ،‫اإلنسان‬ ‫الذي‬ ‫اليمكن‬ ‫اإلستغناء‬ ‫عنه‬ . 1 - ‫الدجاج‬ : ‫األحمر‬ ‫الغابة‬ ‫دجاج‬ ‫الرمادي‬ ‫الغابة‬ ‫دجاج‬ 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 3
  5. 5.  ‫تربى‬ ‫طيور‬ ‫الرومي‬ ( Turkey ) ،‫المستأنسة‬ ‫التراثية‬ ‫َصفة‬ ‫و‬‫الم‬ ‫منها‬ ‫والمهجنة‬ ‫التجارية‬ ‫ألجل‬ ‫اللحم‬ .  ‫بيض‬ ‫الحبش‬ ‫ينتج‬ ‫عادة‬ ‫للفقس‬ ‫وليس‬ ‫لالستهالك‬ ‫كغذاء‬ ‫لإلنسان‬ .  ‫الهجن‬ ‫التراثية‬ ‫َصفة‬ ‫و‬‫الم‬ ‫تربى‬ ‫في‬ ‫الحدائق‬ ‫الخلفية‬ ‫للبيوت‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫البلدان‬ ‫إلنتاج‬ ‫اللحم‬ ‫و‬ ‫كهواية‬ ‫وللمشاركة‬ ‫في‬ ‫المعارض‬ .  ‫الكفاءة‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫للهجن‬ ‫التراثية‬ ‫َفة‬ ‫ص‬‫المو‬ ‫سيئة‬ ‫مقارنة‬ ‫بالهجن‬ ‫التجارية‬ ( ‫إنتاج‬ ‫بيض‬ ‫الفقس‬ ‫واللحم‬ ) .  ‫يربى‬ ‫الرومي‬ ‫بعدة‬ ،‫طرق‬ ‫تجارية‬ ‫مكثفة‬ ‫ونصف‬ ‫سرحية‬ ‫وسرحية‬ . 2 - ‫الرومي‬ ( ‫الحبش‬ :) 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 4
  6. 6.  ‫يعتبر‬ ‫البط‬ ( Ducks ) ‫من‬ ‫الطيور‬ ‫المائية‬ ‫المهاجرة‬ ( Aquatic Migratory birds ) .  ‫يتميّز‬ ‫البط‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫الطيور‬ ‫الداجنة‬ ‫والتي‬ ‫يمكن‬ ‫تربيتها‬ ‫بشكل‬ ‫تجاري‬ ،‫مكثف‬ ‫بقوته‬ ‫ومقاومته‬ ،‫الجيدة‬ ‫بشكل‬ ،‫عام‬ ‫ألمراض‬ ‫الدواجن‬ ‫المختلفة‬ .  ‫تدل‬ ‫اآلثار‬ ‫المصرية‬ ‫القديمة‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫البط‬ ‫استخدم‬ ‫كضحايا‬ ً ‫ا‬‫قربان‬ ‫لآللهة‬ .  ‫ربما‬ ‫تمت‬ ‫تربيته‬ ‫واستهالك‬ ‫لحمه‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الفراعنة‬ ‫منذ‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ 3000 ‫عام‬ .  ‫تشير‬ ‫بعض‬ ‫الدالالت‬ ‫القديمة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫شعوب‬ ‫جنوب‬ ‫شرق‬ ‫آسيا‬ ‫استأنسوه‬ ‫وربوه‬ ‫بأعداد‬ ‫كبيرة‬ ‫منذ‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ 500 ‫عام‬ ‫قبل‬ ‫الميالد‬ . 3 - ‫البط‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 5
  7. 7. 4 - ‫اإلوز‬ :  ‫اإلوز‬ ‫أنفففواع‬ ‫تختلفففف‬ ( Geese ) ‫بأحجامهفففا‬ ،‫مستأنسفففة‬ ‫أم‬ ‫بريفففة‬ ‫كانفففت‬ ‫سفففواء‬ ،‫بينهفففا‬ ‫فيمفففا‬ ‫المختلفة‬ ‫وأشكالها‬ .  ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫منذ‬ ‫البري‬ ‫اإلوز‬ ‫أستأنس‬ 3000 ‫الفراعنة‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫الميالد‬ ‫قبل‬ ‫سنة‬ .  ‫والدثر‬ ‫الوسائد‬ ‫حشو‬ ‫في‬ ‫المستخدم‬ ‫الريش‬ ‫و‬ ‫المدهن‬ ‫الكبد‬ ‫و‬ ‫اللحم‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫يربى‬ .  ‫فا‬‫ف‬‫بالبطاطف‬ ‫المّزروعففة‬ ‫الحقففول‬ ‫فل‬‫ف‬‫مثف‬ ، ‫الضففارة‬ ‫األعشففاب‬ ‫مففن‬ ‫فول‬‫ف‬‫الحقف‬ ‫لتنايففف‬ ً ‫ا‬‫أيضفف‬ ‫يسففتخدم‬ ‫رعيها‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ،‫وغيرها‬ ‫والتبغ‬ ‫والقطن‬ . ‫بالرعي‬ ‫مولع‬ ‫فاإلوز‬ .  ،‫فة‬‫ف‬‫قوي‬ ‫فوات‬‫ف‬‫أص‬ ‫فدار‬‫ف‬‫ص‬،‫ب‬ ،‫فارية‬‫ف‬‫الض‬ ‫فات‬‫ف‬‫الحيوان‬ ‫فن‬‫ف‬‫وم‬ ‫فاء‬‫ف‬‫الغرب‬ ‫فن‬‫ف‬‫م‬ ‫فّزع‬‫ف‬‫يف‬ ‫إذ‬ ،‫فة‬‫ف‬‫للحراس‬ ‫فتخدم‬‫ف‬‫يس‬ ‫باألجنحة‬ ‫والتصفيق‬ ،‫الّزعيق‬ ‫تشبه‬ .  ‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫الحدائق‬ ‫معام‬ ‫في‬ ً ‫ا‬‫عالمي‬ ‫ينتشر‬ ،‫للّزينه‬ ‫كطائر‬ ً ‫ا‬‫أيض‬ ‫يربى‬ .  ‫صيده‬ ‫وتمنع‬ ‫تحميه‬ ‫البلدان‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ً ‫ا‬‫علم‬ ،‫للصيادين‬ ‫محبب‬ ‫طائر‬ ‫البري‬ ‫اإلوز‬ . 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 6
  8. 8. 5 - ‫الحمام‬ :  ‫للحمام‬ ( Pigeons ) ‫مئات‬ ،‫األصناف‬ ‫منها‬ ‫البري‬ ‫ومنها‬ ،‫المستأنس‬ ‫وليست‬ ‫له‬ ‫أهمية‬ ‫تجارية‬ ‫تذكر‬ .  ‫يستخدم‬ ‫في‬ ‫نطاق‬ ‫ضيق‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫الدول‬ ‫إلنتاج‬ ‫اللحم‬ ( ‫الّزغاليل‬ ) ، ‫لكن‬ ‫معام‬ ‫األصناف‬ ‫يربيها‬ ‫الهواة‬ ،‫للّزينة‬ ‫واإلستمتاع‬ ‫بطيرانها‬ ‫بأسراب‬ ‫صغيرة‬ ‫من‬ ‫فوق‬ ‫أسطح‬ ‫المنازل‬ .  ‫تحضن‬ ‫الحمامة‬ ‫البيض‬ ‫لمدة‬ 18 ،ً ‫ا‬‫يوم‬ ‫وقبل‬ ‫فقس‬ ‫أول‬ ‫بيضة‬ ‫بيومين‬ ‫يبدأ‬ ‫حليب‬ ‫الحمام‬ ‫بالتشكل‬ ‫في‬ ‫حوصلة‬ ‫كال‬ ‫األبوين‬ ‫الذكر‬ ‫واألنثى‬ .  ‫حليب‬ ‫الحمام‬ ‫يشبه‬ ‫اللبأ‬ ‫الذي‬ ‫تنتجه‬ ‫إناث‬ ‫الثدييات‬ ‫بعد‬ ،‫الوالدة‬ ‫ويحتوي‬ ‫على‬ ‫حوالي‬ 60 % ‫بروتين‬ ‫و‬ 35 % ‫دهن‬ ‫و‬ 1 - 3 % ،‫كربوهيدرات‬ ‫وهو‬ ‫غني‬ ‫بالمعادن‬ ،‫والفيتامينات‬ ً ‫ا‬‫خصوص‬ ‫الكالسيوم‬ ‫والفوسفور‬ ‫والكاروتينات‬ ‫واألجسام‬ ‫المناعية‬ . ‫المري‬ ‫الحوصلة‬ ‫الحمام‬ ‫حليب‬ 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 7
  9. 9. 6 - ‫الفري‬ :  ‫يعتبر‬ ‫طائرالفري‬ ( Quail ) ، ‫والذي‬ ‫ويسمى‬ ً ‫ا‬‫أيض‬ ‫ْان‬‫م‬ُ ‫س‬‫ال‬ ‫أو‬ ،‫َاني‬ ‫م‬ُ ‫س‬‫ال‬ ‫وإسمه‬ ‫القديم‬ ‫َى‬ ‫و‬ْ‫ل‬َ ‫س‬‫ال‬ ‫كما‬ ‫ورد‬ ‫في‬ ‫الكتب‬ ،‫المقدسة‬ ‫من‬ ‫أصغر‬ ‫الطيور‬ ‫التي‬ ‫دجنها‬ ،‫اإلنسان‬ ‫وقد‬ ‫إستأنسه‬ ‫الفراعنة‬ ‫منذ‬ ‫آالف‬ ‫السنين‬ .  ‫تنتمي‬ ‫معام‬ ،‫أنواعه‬ ‫مثل‬ ‫البط‬ ،‫واإلوز‬ ‫إلى‬ ‫مجموعة‬ ‫الطيور‬ ،‫المهاجرة‬ ‫وهو‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الطيور‬ ‫البرية‬ ‫التي‬ ‫ُصطاد‬ ‫ت‬ ‫في‬ ‫العالم‬ .  ‫تربى‬ ‫األنواع‬ ‫المستأنسة‬ ‫من‬ ‫الفري‬ ‫إلنتاج‬ ‫اللحم‬ ‫و‬ ،‫البيض‬ ‫حيث‬ ‫تنسب‬ ‫اليهما‬ ‫خصائص‬ ‫صحية‬ ،‫مميّزة‬ ‫وكهواية‬ ‫لجمال‬ ‫الريش‬ ‫المتعدد‬ ‫االشكال‬ ‫واأللوان‬ ‫ولسماع‬ ‫أصواته‬ ‫و‬ ‫تغريداته‬ ،‫الموسيقية‬ ‫كما‬ ‫يستخدم‬ ‫كحيوان‬ ‫للتجارب‬ ‫في‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ . 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 8
  10. 10. 7 - ‫َان‬ ‫ّز‬‫الف‬ ( ‫التدرج‬ :)  ‫يربى‬ ‫الفّزان‬ ( Pheasant ) ‫في‬ ‫بعض‬ ‫الدول‬ ‫بقطعان‬ ‫صغيرة‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ ‫عادة‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ 200 – 300 ،‫طائر‬ ً ‫ا‬‫وغالب‬ ‫يربى‬ ‫بالطرق‬ ،‫العضوبة‬ ً ‫ا‬‫خصوص‬ ‫عند‬ ‫تربيته‬ ‫بهذف‬ ‫إنتاج‬ ‫اللحم‬ .  ‫يستخدم‬ ‫بصورة‬ ‫رئيسية‬ ‫إلنتاج‬ ‫اللحم‬ ‫الذي‬ ‫يقدم‬ ‫في‬ ‫المطاعم‬ ،‫الفاخرة‬ ‫كما‬ ‫هو‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ،‫فرنسا‬ ‫أو‬ ‫إلطالقه‬ ‫في‬ ‫الحقول‬ ‫ألجل‬ ‫الصيد‬ ‫في‬ ‫الواليات‬ ‫المتحدة‬ ،‫األمريكية‬ ‫أو‬ ‫كهواية‬ ‫لجمال‬ ‫ريشه‬ ‫الملون‬ ‫بألوان‬ ‫جذابة‬ ‫في‬ ‫الكثير‬ ‫من‬ ‫بلدان‬ ‫العالم‬ .  ‫يحضن‬ ‫البيض‬ ‫لمدة‬ 23 – 25 ،‫يوم‬ ‫وشروط‬ ‫حضنه‬ ‫تشبه‬ ‫تلك‬ ‫المطبقة‬ ‫في‬ ‫بيض‬ ‫الدجاج‬ .  ‫تباع‬ ‫الطيور‬ ‫بعمر‬ 18 – 20 ،‫أسبوع‬ ‫حيث‬ ‫يصل‬ ‫وزن‬ ‫الديك‬ ‫إلى‬ ‫حوالي‬ 1.7 ‫كغ‬ ‫واألنثى‬ ‫إلى‬ ‫حوالي‬ 1.2 ‫كغ‬ . 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 9
  11. 11. 8 - ‫الفرعوني‬ ‫الدجاج‬ :  ‫الدجاج‬ ‫الفرعوني‬ ( Guinea fowl ) ‫جميل‬ ،‫المنار‬ ‫يربى‬ ‫عادة‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫الدول‬ ‫األفريقية‬ ‫مثل‬ ،‫نيجيريا‬ ‫واألوربية‬ ‫مثل‬ ‫فرنسا‬ ‫وبريطانيا‬ .  ‫يربى‬ ‫بالطرق‬ ‫السرحية‬ ‫ونصف‬ ‫السرحية‬ ‫والعضوية‬ ‫إلنتاج‬ ‫اللحم‬ .  ‫يصل‬ ‫وزن‬ ‫الطائر‬ ‫بالكاد‬ ‫إلى‬ ‫حوالي‬ 2 ‫كغ‬ ‫بعمر‬ 12 - 14 ،‫أسبوع‬ ‫وتحويل‬ ‫سيء‬ ‫للعلف‬ ( ‫حوالي‬ 3 ‫كغ‬ ‫علف‬ ‫إلنتاج‬ 1 ‫كغ‬ ‫وزن‬ ‫حي‬ ) .  ‫يمتاز‬ ‫لحم‬ ‫الدجاج‬ ‫الفرعوني‬ ‫بانخفاض‬ ‫نسبة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الدهون‬ ‫المشبعة‬ ‫والكوليسترول‬ ،‫فيه‬ ‫مقارنة‬ ‫بلحوم‬ ‫الدواجن‬ ‫األخرى‬ . 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 10
  12. 12. 9 - ‫الحجل‬ :  ‫تتواجد‬ ‫أنواع‬ ‫الحجل‬ ( Partridge ) ‫المختلفة‬ ‫في‬ ‫الطبيعية‬ ‫في‬ ‫آسيا‬ ،‫وأوربا‬ ‫وأهمها‬ ‫الحجل‬ ،‫الهنغاري‬ ‫وهو‬ ‫من‬ ‫الطيور‬ ‫المحببة‬ ‫والمفضلة‬ ‫للصيد‬ ‫في‬ ‫معام‬ ‫بلدان‬ ‫العالم‬ .  ‫يربى‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫المشاريع‬ ‫الخاصة‬ ‫إلنتاج‬ ‫اللحم‬ ‫المميّز‬ ‫بأعداد‬ ‫تتراوح‬ ‫بين‬ 1000 – 5000 ،‫طائر‬ ‫والستخدامه‬ ‫في‬ ‫نوادي‬ ‫الصيد‬ .  ‫يعيش‬ ‫الحجل‬ ‫حوالي‬ 1.5 – 2 ،‫سنة‬ ‫وتضع‬ ‫األنثى‬ ‫حوالي‬ 20 – 22 ‫بيضة‬ ‫في‬ ‫الموسم‬ ‫الواحد‬ .  ‫يحضن‬ ‫البيض‬ ‫لمدة‬ 23 – 25 ،‫يوم‬ ً ‫ا‬‫وفق‬ ،‫للهجين‬ ‫وتربى‬ ‫الصيصان‬ ‫الصغيرة‬ ‫لعمر‬ ‫حوالي‬ 18 - 20 ،‫أسبوع‬ ‫حيث‬ ‫يصل‬ ‫الوزن‬ ‫الحي‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫الهجن‬ ‫التي‬ ‫تربى‬ ‫إلنتاج‬ ‫اللحم‬ ‫إلى‬ ‫حوالي‬ 500 ‫غ‬ ‫للذكر‬ ‫وبحدود‬ 450 ‫غ‬ ‫لألنثى‬ . 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 11
  13. 13.  ‫النعام‬ ( Ostrich ) ‫من‬ ‫أكبرالطيور‬ ‫على‬ ،‫اإلطالق‬ ‫لذلك‬ ‫يدعى‬ ‫بالطائر‬ ‫الجمل‬ ( Camel bird ) ، ‫وتضع‬ ‫النعامة‬ ‫أكبر‬ ،‫بيضة‬ ‫مقارنة‬ ‫مع‬ ‫بيوض‬ ‫الطيور‬ ‫األخرى‬ .  ‫يربى‬ ‫كهواية‬ ‫في‬ ‫المّزارع‬ ‫الصغيرة‬ ‫الخاصة‬ ، ‫و‬ ً ‫ا‬‫تجاري‬ ‫بمشاريع‬ ‫محدودة‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫الدول‬ .  ‫ينتج‬ ‫النعام‬ ‫اللحم‬ ،‫الفاخر‬ ‫ا‬ ‫لذي‬ ‫يشبه‬ ‫إلى‬ ‫حد‬ ،‫كبير‬ ً ‫ال‬‫شك‬ ،ً ‫ا‬‫وطعم‬ ‫لحم‬ ‫البقر‬ ، ‫أما‬ ‫البيض‬ ‫ف‬ ‫يستخدم‬ ‫للتكاثر‬ ‫أو‬ ‫كتحف‬ ‫فنية‬ ‫بعد‬ ‫إفراغه‬ ، ‫كما‬ ‫يستفاد‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫ريش‬ ،‫الفاخر‬ ‫غالي‬ ‫الثمن‬ .  ‫يصنع‬ ‫من‬ ‫جلد‬ ‫النعام‬ ‫األلبسة‬ ‫واألحذية‬ ‫والحقائب‬ ،‫الفاخرة‬ ‫كما‬ ‫يستخدم‬ ‫ال‬ ‫دهن‬ ‫في‬ ‫تركيب‬ ‫بعض‬ ‫األنواع‬ ‫من‬ ‫كريمات‬ ‫التجميل‬ ‫الطبيعية‬ . 10 - ‫النعام‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 12
  14. 14. 11 - ‫اإليمو‬ :  ‫تعتبر‬ ‫استراليا‬ ‫الموطن‬ ‫االصلي‬ ‫لطيور‬ ‫اإليمو‬ ( Emu ) ، ‫وهي‬ ‫تربى‬ ‫بشكل‬ ‫محدود‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ،‫الدول‬ ‫مثل‬ ‫الواليات‬ ‫المتحدة‬ ‫والهند‬ .  ‫يستخدم‬ ‫اإليمو‬ ‫إلنتاج‬ ،‫اللحم‬ ‫الذي‬ ‫يشبه‬ ‫إلى‬ ‫حد‬ ‫كبير‬ ‫لحم‬ ،‫البقر‬ ‫لكنه‬ ‫يعتبر‬ ‫من‬ ‫اللحوم‬ ‫الصحية‬ ‫واللذيذة‬ ‫التي‬ ‫تقدم‬ ‫في‬ ‫المطاعم‬ ‫الفاخرة‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫الدول‬ ‫الثرية‬ .  ‫كما‬ ‫يستخدم‬ ‫ريشه‬ ‫الناعم‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ،‫الفنية‬ ‫ويقال‬ ‫أن‬ ‫لدهونه‬ ‫خصائص‬ ‫صحية‬ ،‫فريده‬ ً ‫ا‬‫خصوص‬ ،‫للجلد‬ ‫فتصنع‬ ‫منه‬ ‫بعض‬ ‫أنواع‬ ‫الكريمات‬ ‫الفاخرة‬ .  ‫تصل‬ ‫األنثى‬ ‫إلى‬ ‫سن‬ ‫البلوغ‬ ‫بحوالي‬ 8 ،‫أشهر‬ ‫حيث‬ ‫تبدأ‬ ‫بوضع‬ ،‫البيض‬ ‫ذو‬ ‫اللون‬ ‫األخضر‬ ،‫الداكن‬ ‫بوزن‬ 600 - 700 ‫غ‬ / ،‫بيضة‬ ‫والذي‬ ‫يحضنه‬ ‫الذكر‬ ‫لمدة‬ ‫حوالي‬ 48 – 52 ‫يوم‬ .  ‫يصل‬ ‫وزن‬ ‫طائر‬ ‫اإليمو‬ ‫بعمر‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫حوالي‬ 70 ،‫كغ‬ ‫وال‬ ‫يستطيع‬ ،‫الطيران‬ ‫لكنه‬ ‫يستطيع‬ ‫العدو‬ ‫بسرعة‬ ‫قد‬ ‫تصل‬ ‫إلى‬ ‫حوالي‬ 60 ‫كم‬ ‫في‬ ‫الساعة‬ . 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 13
  15. 15. 1. Turkey, ‫رومي‬ ‫إوز‬ 2. Goose, 3. Barbary duck, ‫بربري‬ ‫بط‬ 4. Guinea fowl, ‫فرعوني‬ ‫دجاج‬ 5. Mallard, ‫بري‬ ‫بط‬ 6. Poussin, ‫صغير‬ ‫بط‬ ‫فروج‬ 7. Quail, ‫فري‬ 8. Partridge, ‫حجل‬ 9. Pigeon, ‫حمام‬ 10. Pheasant, ‫َان‬ َ َ ‫ّز‬‫ف‬ 11. Chicken, ‫فروج‬ 12. Aylesbury duck, ‫أبيض‬ ‫بط‬ 13. Ostrich, ‫نعام‬ 14. Emu, ‫إيمو‬ ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫ذبائح‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 14
  16. 16. 13 14 Ostrich ‫نعام‬ Emu ‫إيمو‬ ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫ذبائح‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 15
  17. 17. ‫كوليسترول‬ ‫مليغرام‬ ‫دهون‬ ‫مشبعة‬ ‫غ‬ ‫كلية‬ ‫دهون‬ ‫غ‬ ‫بروتين‬ ‫غ‬ ‫طاقة‬ ‫كالوري‬ ‫كيلو‬ ‫اإلسم‬ 63 1.57 6.32 21.26 148 ‫دجاج‬ 65 0.95 2.86 21.77 119 ‫حبش‬ 77 2.32 5.95 18.28 132 ‫بط‬ 84 2.79 7.13 22.75 161 ‫أوز‬ 90 1.96 7.50 17.50 142 ‫حمام‬ ( ‫فرخ‬ ) 70 1.32 4.53 21.76 134 ‫فري‬ 66 1.24 3.64 23.57 133 ‫فّزان‬ 63 0.64 2.47 20.64 110 ‫فرعوني‬ ‫دجاج‬ - 1.00 4.00 23.00 127 ‫حجل‬ 82 1.78 7.01 25.93 174 ‫نعام‬ 69 1.02 4.01 22.77 134 ‫ايمو‬ ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫للحوم‬ ‫والصحية‬ ‫الغذائية‬ ‫القيم‬ ( 100 ‫غ‬ ‫الكاملة‬ ‫الذبيحة‬ ‫من‬ :) ‫والصحية‬ ‫الغذائية‬ ‫َم‬ ‫ي‬‫الق‬ ( : ‫األفضل‬ ) ‫و‬ ( ‫األسوء‬ ) ‫الكاملة‬ ‫للذبيحة‬ ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫ذبائح‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 16
  18. 18. 0 10 20 30 ‫دجاج‬ ‫حبش‬ ‫بط‬ ‫أوز‬ ‫حمام‬ ‫فري‬ ‫فزان‬ ‫فرعوني‬ ‫حجل‬ ‫نعام‬ ‫ايمو‬ ‫بروتين‬ 0 2 4 6 8 ‫دجاج‬ ‫حبش‬ ‫بط‬ ‫أوز‬ ‫حمام‬ ‫فري‬ ‫فزان‬ ‫فرعوني‬ ‫حجل‬ ‫نعام‬ ‫ايمو‬ ‫كلية‬ ‫دهون‬ ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫للحوم‬ ‫والصحية‬ ‫الغذائية‬ ‫القيم‬ ( 100 ‫غ‬ :) 0 20 40 60 80 100 ‫دجاج‬ ‫حبش‬ ‫بط‬ ‫أوز‬ ‫حمام‬ ‫فري‬ ‫فزان‬ ‫فرعوني‬ ‫حجل‬ ‫نعام‬ ‫ايمو‬ ‫كوليسترول‬ 0 1 2 3 ‫دجاج‬ ‫حبش‬ ‫بط‬ ‫أوز‬ ‫حمام‬ ‫فري‬ ‫فزان‬ ‫فرعوني‬ ‫حجل‬ ‫نعام‬ ‫ايمو‬ ‫مشبعة‬ ‫دهون‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫ملغ‬ ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫ذبائح‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 17
  19. 19. ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫بيض‬ : ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫انواع‬ ‫بيوض‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ 1 - ‫الحجل‬ 2 - ‫الفّزان‬ 3 - ‫الدجاج‬ ( ‫أبيض‬ ‫فتوح‬ ) 4 - ‫الدجاج‬ ( ‫بني‬ ‫فتوح‬ ) 5 - ‫الدجاج‬ ( ‫أبيض‬ ‫كبير‬ ‫بيض‬ ) 6 - ‫الدجاج‬ ( ‫بني‬ ‫كبير‬ ‫بيض‬ ) 7 - ‫البط‬ ( ‫أبيض‬ ) 8 - ‫فاتح‬ ‫أزرق‬ ‫البط‬ ( ‫سماوي‬ ) 9 - ‫الحبش‬ 10 - ‫األوز‬ 11 - ‫اإليمو‬ ( ‫النعام‬ ‫عائلة‬ ‫من‬ ) 12 - ‫النعام‬ 13 - ‫الفري‬ ( ‫السمان‬ ) (Partridge) 13- Quail 13 ‫والتستخدم‬ ،‫للتناسل‬ ‫فقط‬ ‫تستخدم‬ ،‫والفري‬ ‫والبط‬ ‫الدجاج‬ ‫بيض‬ ‫باستثناء‬ ،‫الدواجن‬ ‫بيوض‬ ‫معام‬ ‫لإلنسان‬ ‫كغذاء‬ . 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 18
  20. 20. ‫الدواجن‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫لبيوض‬ ‫الغذائية‬ ‫القيم‬ ( 100 ‫غ‬ :) ‫كوليسترول‬ ‫مليغرام‬ ‫دهون‬ ‫مشبعة‬ ‫غ‬ ‫كلية‬ ‫دهون‬ ‫غ‬ ‫بروتين‬ ‫غ‬ ‫طاقة‬ ‫كالوري‬ ‫كيلو‬ ‫اإلسم‬ 423 3.01 9.94 12.58 147 ‫دجاج‬ 933 3.63 11.88 13.68 171 ‫حبش‬ 884 3.68 13.77 12.81 185 ‫بط‬ 852 3.60 13.27 13.87 185 ‫إوز‬ 844 3.56 11.09 13.05 158 ‫فري‬ ( ‫سمان‬ ) ‫والصحية‬ ‫الغذائية‬ ‫َم‬ ‫ي‬‫الق‬ ( : ‫األفضل‬ ) ‫و‬ ( ‫األسوء‬ ) ‫للدواجن‬ ‫المختلفة‬ ‫البيوض‬ ‫في‬ ‫المختلفة‬ ‫الدواجن‬ ‫بيض‬ : 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 19
  21. 21. ‫الخالصة‬ 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry 20  ‫الدواجن‬ ( Poultry ) ‫هي‬ ‫الطيور‬ ،‫المستأنسة‬ ‫التي‬ ‫تربى‬ ‫لإلستفادة‬ ‫من‬ ‫لحومها‬ ‫وبيوضها‬ ‫في‬ ‫تغذية‬ ،‫اإلنسان‬ ‫ومن‬ ‫ريشها‬ ‫في‬ ‫صناعة‬ ‫الوسائد‬ ‫والدثر‬ ،‫الفاخرة‬ ‫ومن‬ ‫مخلفاتها‬ ‫في‬ ‫صناعات‬ ،‫مختلفة‬ ً ‫ا‬‫خصوص‬ ‫األسمدة‬ .  ‫يعتبر‬ ‫الدجاج‬ ( Chicken ) ‫من‬ ‫أهم‬ ‫الدواجن‬ ‫التي‬ ‫تربى‬ ‫على‬ ‫مستوى‬ ‫تجاري‬ ‫ضخم‬ ‫في‬ ‫كافة‬ ‫أرجاء‬ ‫العالم‬ .  ‫بعض‬ ‫أنواع‬ ‫الدواجن‬ ‫األخرى‬ ( Other poultry ) ‫تربى‬ ً ‫ا‬‫أيض‬ ‫على‬ ‫نطاق‬ ‫تجاري‬ ‫في‬ ‫الكثير‬ ‫من‬ ،‫الدول‬ ‫مثل‬ ‫الرومي‬ ( ‫الحبش‬ ) ‫والبط‬ ‫واإلوز‬ ‫والنعام‬ ‫والفري‬ ( ‫السمان‬ ‫أو‬ ‫السلوى‬ ) .  ‫يوجد‬ ‫أنواع‬ ‫أخرى‬ ‫من‬ ،‫الدواجن‬ ‫تربى‬ ‫في‬ ‫نطاق‬ ‫محدود‬ ‫ألجل‬ ‫لحومها‬ ،‫الفاخرة‬ ‫مثل‬ ‫الدجاج‬ ‫الفرعوني‬ ،‫واإليمو‬ ‫والستخدامها‬ ‫في‬ ‫نوادي‬ ‫الصيد‬ ‫مثل‬ ‫الفّزان‬ ( ‫التدرج‬ ) ‫والحجل‬ .  ‫يربى‬ ‫الحمام‬ ‫والذي‬ ‫يعتبر‬ ً ‫ا‬‫أيض‬ ‫من‬ ،‫الدواجن‬ ‫بصورة‬ ‫رئيسية‬ ‫كهواية‬ ‫على‬ ‫أسطح‬ ‫المنازل‬ ‫في‬ ‫األرياف‬ ‫وحتى‬ ‫داخل‬ ‫المدن‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ،‫البلدان‬ ‫وفي‬ ‫بعض‬ ‫الدول‬ ‫ألجل‬ ‫اللحم‬ ( ‫الّزغاليل‬ ) ، ‫كما‬ ‫هو‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ،‫مصر‬ ‫حيث‬ ‫يعتبر‬ ‫من‬ ‫األطعمة‬ ،‫الفاخرة‬ ‫ذات‬ ‫الخصائص‬ ‫الصحية‬ ‫الخاصة‬ .
  22. 22.    DEA ENSAM  Montpellier   INRA URA Tours       1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry
  23. 23. 1 - ‫األخرى‬ ‫الدواجن‬ ‫تربية‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ 1- Introduction of raising other poultry ‫للمتابعة‬ ً ‫ا‬‫شكر‬

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