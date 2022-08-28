JBA9002-DP KEHADIRAN.pptx

1.
DIALOG PRESTASI
KEHADIRAN MURID
SK SAGIL KAMPONG, TANGKAK
24 OGOS 2022 (RABU)
DEWAN LESTARI, PPD TANGKAK
“SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
2.
“SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
3.
“SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
BIL ITEM /BUTIRAN CATATAN
1. DATA UNJURAN PPD
2. DATA KEHADIRAN APDM
3. DATA SETIAP KELAS
4. BUTIRAN MURID KERAP
TIDAK HADIR
5. MENGENALPASTI
ISU,PUNCA DAN
CADANGAN INTERVENSI
4.
ISU
OBJEKTI
F
PETUNJ
UK
PRESTA
SI
UTAMA
(KPI)
SASARAN
STRATEGI
TOV
2020 2022 2023 2024 2025
Peratus
kehadiran
murid
belum
mencapai
KPI 95%
Peratus
kehadiran
murid
mencapai
95%
Peratus
kehadiran
murid
92.27 92.97 93.67 94.37 95.00
SoS
(Steps of
Success)
PELAN STRATEGIK
Matlamat Strategik : KUALITI KEMENJADIAN MURID
Bidang Fokus : KEHADIRAN MURID MENCAPAI 95%
“SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
5.
ENROLMEN MURID
SK SAGIL KAMPONG
“SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
KELAS L P JUM
1 UTeM 17 17 34
1 UUM 17 17 34
2 UPM 7 19 26
2 USM 18 8 26
3 USIM 12 14 26
3UPSI 13 15 28
4 UMP 16 12 28
4 UMT 14 11 25
5 UTHM 21 11 32
5 UTM 14 16 30
6 UIA 18 12 30
6 UM 19 12 31
A 3 1 4
B 4 3 7
193 168 361
6.
PERNYATAAN MASALAH
PERATUS KEHADIRAN MASIH
DITAHAP RENDAH BELUM MENCAPAI
KPI PPDT IAITU 92.97%
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7.
KEHADIRAN MURID SK SAGIL
KAMPONG
BIL NAMA SEKOLAH MEI JUN JUL
PURATA
%
HADIR
PSO/2020
1.
JBA9002 - SK
SAGIL KAMPONG
84.51 89.49 84.51 87.61 93.63
“SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
78
80
82
84
86
88
90
92
94
93.63
84.51
90.07
88.24 87.61
KEHADIRAN MURID
PSO MEI JUN JUL PURAT
A
8.
PURATA KEHADIRAN IKUT KELAS
Kelas Mei Jun Julai Purata
D1 1 UTeM 85.74% 91.64% 89.16% 88.85
D1 1 UUM 83.91% 91.35% 90.40% 88.55
D2 2 UPM 83.94% 92.12% 92.25% 89.44
D2 2 USM 82.58% 89.14% 90.28% 87.33
D3 3 USIM 74.51% 81.26% 76.29% 77.35
D3 3UPSI 86.13% 89.50% 88.35% 87.99
D4 4 UMP 81.51% 92.23% 90.04% 87.93
D4 4 UMT 86.65% 90.05% 88.87% 88.52
D5 5 UTHM 85.96% 93.36% 88.82% 89.38
D5 5 UTM 88.82% 93.53% 90.88% 91.07
D6 6 UIA 86.27% 87.16% 89.98% 87.8
D6 6 UM 90.89% 96.96% 91% 92.95
KHAS A 61.76% 61.76% 63.16% 62.22
KHAS B 76.47% 61.18% 63.33% 66.99
PURATA 84.50% 90.07% 88.24% 87.6
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9.
SENARAI KEKERAPAN MURID TIDAK HADIR
BIL NAMA
STATUS
EKONOMI
JUMLAH
BIL HARI
TIDAK
HADIR
KELAS
1 SUTHAN A/L PALANI B40 39 PPKI A
2 ADAM AFWAN BIN ARZUNI B40 38 PPKI B
3 HAZMI AL HAFIZ BIN HAIROL ARIFIN B40 35 PPKI B
4 NUR ALYSSA DANIA BINTI AMAN B40 30 PPKI B
5 ASYRAF DANIAL B ABDULLAH B40 29 4 UMT
6 MUHAMAD NOR HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH B40 25 PPKI A
7 MUHAMMAD SHAH IZZUL ISLAM B ZULKIFLI B40 24 3 USIM
8 AHMAD MUIZZUDIN BIN MOHD FARID B40 23 3 USIM
9 PUTRI DAMIA ARISYA BT NOR AHMAD B40 22 3 USIM
10 MUHAMMAD SYAHIR BIN AZMAN B40 21 1 UTEM
11 NUR FAIQAH FAQIHAH BINTI MOHAMAD RASID B40 20 PPKI A
12 MUHAMMAD HANIF SUFI BIN RAZIF B40 19 1 UUM
13 PUTRI NUR ARIANA NATASHA BT ABDUL RAHMAN B40 19 3 USIM
14 NOR QAYYUM RAZIQ B ABDUL HAMID B40 18 3 USIM
15 MUHAMMAD AKHIRUDDIN BIN ISMAIL B40 18 PPKI A
16 MUHAMMAD RAYYAN ADHA B ROSLI B40 15 3 USIM
17 NUR ALISHA SAFIA BT HAIRUL NIEZAM B40 15 3 USIM
18 PITRI ALIYA BT ABDOL RAHMAN B40 15 4 UMP
19 MUHAMMAD ZAMARUL IZHAM BIN HASNI B40 14 1 UUM
20 MUHAMMMAD AMAR HAFIZ BIN MOHD ZAINI B40 14 2 USM
21 MUHAMAD FIKRI FIRDAUS B KAMARUL ARIFIN B40 14 4 UMP
22 MUHAMMAD RASUL IMAN BIN MOHD FADZALI B40 14 5 UTHM
23 NUR SAFIAH NAJWA BT ABDULLAH B40 14 6 UIA
24 SITI NUR SYUHADA BT MOHD NIZAM B40 13 2 USM
25 NUR SYAHAINA EZZATUL BT MUHAMAD FADZALI B40 13 2 UPM
26 NUR INAS SYAMIMI BT RAZIF B40 13 3 USIM
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10.
PUNCA MASALAH KEPADA ISU
JENIS MASALAH BILANGAN
SAKIT 8
KELUARGA 4
PENGANGKUTAN 5
SIKAP 3
LAIN-LAIN 6
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11.
Program Peningkatan Peratus Kehadiran Murid.
1. Program Penerapan Nilai / Amalan Sukakan Sekolah
dan Program Guru Penyayang.
2 .Pemberian Sijil & Pengikhtirafan
a) Anugerah Peratus Kehadiran Tertinggi
Tahap 1 dan Tahap 2 setiap bulan.
b) Anugerah Kehadiran Penuh Sepanjang Tahun
(Individu)
c) Anugerah Kelas Terbaik Kehadiran Sepanjang
Tahun. (Purata Tahunan)
3. Ziarah Cakna Ponteng
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12.
IMPAK DARI INISIATIF PROGRAM YANG DIJALANKAN
Mengurangkan bilangan murid yang tidak
hadir ke sekolah- Meningkatkan peratus
keseluruhan kehadiran murid.
Menanam kesedaran bahawa kehadiran
ke sekolah adalah satu tanggungjawab.
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13.
JANGKAAN IMPAK DARI INISIATIF PROGRAM
YANG DIJALANKAN
PERATUS KEHADIRAN SK SAGIL KAMPONG DAPAT
MELEPASI KPI PPDT IAITU 92.97%
Meningkatkan minat dan kecenderungan murid untuk ke
sekolah bagi mendapatkan ilmu dan kemahiran akademik.
Meningkatkan prestasi kecemerlangan pelajar dalam
bidang akademik dan kokurikulum
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14.
ZIARAH CAKNA
PONTENG
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15.
PROGRAM PENERAPAN NILAI AMALAN
SUKAKAN SEKOLAH DAN PROGRAM GURU
PENYAYANG.
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16.
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