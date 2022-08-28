JBA9002-DP KEHADIRAN.pptx

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  1. 1. DIALOG PRESTASI KEHADIRAN MURID SK SAGIL KAMPONG, TANGKAK 24 OGOS 2022 (RABU) DEWAN LESTARI, PPD TANGKAK “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  2. 2. “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  3. 3. “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI BIL ITEM /BUTIRAN CATATAN 1. DATA UNJURAN PPD 2. DATA KEHADIRAN APDM 3. DATA SETIAP KELAS 4. BUTIRAN MURID KERAP TIDAK HADIR 5. MENGENALPASTI ISU,PUNCA DAN CADANGAN INTERVENSI
  4. 4. ISU OBJEKTI F PETUNJ UK PRESTA SI UTAMA (KPI) SASARAN STRATEGI TOV 2020 2022 2023 2024 2025 Peratus kehadiran murid belum mencapai KPI 95% Peratus kehadiran murid mencapai 95% Peratus kehadiran murid 92.27 92.97 93.67 94.37 95.00 SoS (Steps of Success) PELAN STRATEGIK Matlamat Strategik : KUALITI KEMENJADIAN MURID Bidang Fokus : KEHADIRAN MURID MENCAPAI 95% “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  5. 5. ENROLMEN MURID SK SAGIL KAMPONG “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI KELAS L P JUM 1 UTeM 17 17 34 1 UUM 17 17 34 2 UPM 7 19 26 2 USM 18 8 26 3 USIM 12 14 26 3UPSI 13 15 28 4 UMP 16 12 28 4 UMT 14 11 25 5 UTHM 21 11 32 5 UTM 14 16 30 6 UIA 18 12 30 6 UM 19 12 31 A 3 1 4 B 4 3 7 193 168 361
  6. 6. PERNYATAAN MASALAH PERATUS KEHADIRAN MASIH DITAHAP RENDAH BELUM MENCAPAI KPI PPDT IAITU 92.97% “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  7. 7. KEHADIRAN MURID SK SAGIL KAMPONG BIL NAMA SEKOLAH MEI JUN JUL PURATA % HADIR PSO/2020 1. JBA9002 - SK SAGIL KAMPONG 84.51 89.49 84.51 87.61 93.63 “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI 78 80 82 84 86 88 90 92 94 93.63 84.51 90.07 88.24 87.61 KEHADIRAN MURID PSO MEI JUN JUL PURAT A
  8. 8. PURATA KEHADIRAN IKUT KELAS Kelas Mei Jun Julai Purata D1 1 UTeM 85.74% 91.64% 89.16% 88.85 D1 1 UUM 83.91% 91.35% 90.40% 88.55 D2 2 UPM 83.94% 92.12% 92.25% 89.44 D2 2 USM 82.58% 89.14% 90.28% 87.33 D3 3 USIM 74.51% 81.26% 76.29% 77.35 D3 3UPSI 86.13% 89.50% 88.35% 87.99 D4 4 UMP 81.51% 92.23% 90.04% 87.93 D4 4 UMT 86.65% 90.05% 88.87% 88.52 D5 5 UTHM 85.96% 93.36% 88.82% 89.38 D5 5 UTM 88.82% 93.53% 90.88% 91.07 D6 6 UIA 86.27% 87.16% 89.98% 87.8 D6 6 UM 90.89% 96.96% 91% 92.95 KHAS A 61.76% 61.76% 63.16% 62.22 KHAS B 76.47% 61.18% 63.33% 66.99 PURATA 84.50% 90.07% 88.24% 87.6 “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  9. 9. SENARAI KEKERAPAN MURID TIDAK HADIR BIL NAMA STATUS EKONOMI JUMLAH BIL HARI TIDAK HADIR KELAS 1 SUTHAN A/L PALANI B40 39 PPKI A 2 ADAM AFWAN BIN ARZUNI B40 38 PPKI B 3 HAZMI AL HAFIZ BIN HAIROL ARIFIN B40 35 PPKI B 4 NUR ALYSSA DANIA BINTI AMAN B40 30 PPKI B 5 ASYRAF DANIAL B ABDULLAH B40 29 4 UMT 6 MUHAMAD NOR HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH B40 25 PPKI A 7 MUHAMMAD SHAH IZZUL ISLAM B ZULKIFLI B40 24 3 USIM 8 AHMAD MUIZZUDIN BIN MOHD FARID B40 23 3 USIM 9 PUTRI DAMIA ARISYA BT NOR AHMAD B40 22 3 USIM 10 MUHAMMAD SYAHIR BIN AZMAN B40 21 1 UTEM 11 NUR FAIQAH FAQIHAH BINTI MOHAMAD RASID B40 20 PPKI A 12 MUHAMMAD HANIF SUFI BIN RAZIF B40 19 1 UUM 13 PUTRI NUR ARIANA NATASHA BT ABDUL RAHMAN B40 19 3 USIM 14 NOR QAYYUM RAZIQ B ABDUL HAMID B40 18 3 USIM 15 MUHAMMAD AKHIRUDDIN BIN ISMAIL B40 18 PPKI A 16 MUHAMMAD RAYYAN ADHA B ROSLI B40 15 3 USIM 17 NUR ALISHA SAFIA BT HAIRUL NIEZAM B40 15 3 USIM 18 PITRI ALIYA BT ABDOL RAHMAN B40 15 4 UMP 19 MUHAMMAD ZAMARUL IZHAM BIN HASNI B40 14 1 UUM 20 MUHAMMMAD AMAR HAFIZ BIN MOHD ZAINI B40 14 2 USM 21 MUHAMAD FIKRI FIRDAUS B KAMARUL ARIFIN B40 14 4 UMP 22 MUHAMMAD RASUL IMAN BIN MOHD FADZALI B40 14 5 UTHM 23 NUR SAFIAH NAJWA BT ABDULLAH B40 14 6 UIA 24 SITI NUR SYUHADA BT MOHD NIZAM B40 13 2 USM 25 NUR SYAHAINA EZZATUL BT MUHAMAD FADZALI B40 13 2 UPM 26 NUR INAS SYAMIMI BT RAZIF B40 13 3 USIM “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  10. 10. PUNCA MASALAH KEPADA ISU JENIS MASALAH BILANGAN SAKIT 8 KELUARGA 4 PENGANGKUTAN 5 SIKAP 3 LAIN-LAIN 6 “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  11. 11. Program Peningkatan Peratus Kehadiran Murid. 1. Program Penerapan Nilai / Amalan Sukakan Sekolah dan Program Guru Penyayang. 2 .Pemberian Sijil & Pengikhtirafan a) Anugerah Peratus Kehadiran Tertinggi Tahap 1 dan Tahap 2 setiap bulan. b) Anugerah Kehadiran Penuh Sepanjang Tahun (Individu) c) Anugerah Kelas Terbaik Kehadiran Sepanjang Tahun. (Purata Tahunan) 3. Ziarah Cakna Ponteng “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  12. 12. IMPAK DARI INISIATIF PROGRAM YANG DIJALANKAN Mengurangkan bilangan murid yang tidak hadir ke sekolah- Meningkatkan peratus keseluruhan kehadiran murid. Menanam kesedaran bahawa kehadiran ke sekolah adalah satu tanggungjawab. “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  13. 13. JANGKAAN IMPAK DARI INISIATIF PROGRAM YANG DIJALANKAN PERATUS KEHADIRAN SK SAGIL KAMPONG DAPAT MELEPASI KPI PPDT IAITU 92.97% Meningkatkan minat dan kecenderungan murid untuk ke sekolah bagi mendapatkan ilmu dan kemahiran akademik. Meningkatkan prestasi kecemerlangan pelajar dalam bidang akademik dan kokurikulum “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  14. 14. ZIARAH CAKNA PONTENG “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  15. 15. PROGRAM PENERAPAN NILAI AMALAN SUKAKAN SEKOLAH DAN PROGRAM GURU PENYAYANG. “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI
  16. 16. “SKSK WAY FORWARD” I SEKOLAHKU SEJAHTERA MEMACU TRANSFORMASI

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