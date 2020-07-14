Проектирование структуры UTM-разметки для системы сквозной аналитики

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1. Объединяет данные из рекламных источников 2. Автоматизирует отчеты для управления рекламными кампаниями 3. Находит ценн...
Сегодня в программе 1. Что такое utm-метки и их типы 2. Почему правильная utm-разметка важна для системы сквозной аналитик...
Что такое utm-метки?
История появления UTM-меток ● UTM = Urchin Tracking Module ● Google приобретает в 2005 году компанию Urchin Software из-за...
Что такое UTM-метка и зачем она нужна ● Представляет собой специальный параметр со значением, который передается в URL пос...
Какие бывают типы utm-меток ● utm_source ㅡ идентифицирует источник перехода пользователя, т.е. сайт (обязательная метка) ●...
Почему правильная utm- разметка важна для системы сквозной аналитики
Как работает система сквозной аналитики?
Какие преимущества дает сквозная аналитика 1. Анализ данных в одной системе 2. Оценка эффективности рекламных кампаний 3. ...
Какие проблемы в объединении данных ● Рекламные площадки не отдают статистику по рекламе в разрезе utm- меток ● Объединить...
На какие вопросы могут ответить utm-метки
На какие вопросы можно получить ответы ● По какому объявлению произошел переход? ● Из какого региона пользователь? ● На ка...
Динамические параметры и их использование в рекламных сервисах
Что такое динамические параметры ● Параметры указанные в “{ }” в значениях utm-меток ● Значение параметра подставляется ре...
Динамические параметры Яндекс.Директ {ad_id} или {banner_id} ㅡ идентификатор объявления {campaign_name} ㅡ имя рекламной ка...
Динамические параметры Facebook ad_id={{ad.id}} ㅡ идентификатор объявления adset_id={{adset.id}} ㅡ идентификатор группы об...
Как OWOX работает c utm-разметкой в потоках импорта расходов и потоках импорта данных о поведении пользователей
Сложности при работе с utm-метками ● Ни один API рекламных сервисов не отдает в явном виде utm-метки ● Автоматическая разм...
Алгоритм импорта расходов в GA через OWOX BI 1. Получение данных о статистике показов рекламных объявлений 2. Получение по...
Обрабатываемые ошибки в utm-разметке 1. Отсутствуют обязательные utm-метки 2. Неподдерживаемые динамические параметры в UT...
Алгоритм импорта расходов в BigQuery через OWOX BI 1. Получение данных о статистике показов рекламных объявлений 2. Получе...
Сбор данных о поведении пользователей 1. Получение данных о статистике показов рекламных объявлений из GA c utm-метками 2....
Ошибки в utm-метках
Самые распространенные ошибки в utm-метках 1. Не использовать UTM-метки вообще 2. Не все обязательные метки присутствуют 3...
Ошибки синтаксиса 1. Использование пробелов 2. Повторное использование знака “?” 3. Использование в значениях utm-меток зн...
Summary 1. Использование utm-разметки ㅡ обязательно 2. Проектируйте кампании и utm-разметку с учетом бизнес-логики и задач...
Записаться на демо Растите быстрее с маркетинг-аналитикой от OWOX BI
mail@owox.ru www.owox.ru Вопросы?
Проектирование структуры UTM-разметки для системы сквозной аналитики
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Проектирование структуры UTM-разметки для системы сквозной аналитики

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С чего начинать аналитику рекламных кампаний? С правильной структуры UTM-разметок!

На вебинаре вы узнаете, какие есть типы меток, как упростить работу с динамическими параметрами и на какие вопросы можно ответить с помощью UTM-разметки. Мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок ее использовании, а также почему единая система UTM-меток так важна в настройке системы сквозной аналитики.

Скачать запись вебинара можно по ссылке https://www.owox.com/c/4oj

Published in: Marketing
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Проектирование структуры UTM-разметки для системы сквозной аналитики

  1. 1. 1. Объединяет данные из рекламных источников 2. Автоматизирует отчеты для управления рекламными кампаниями 3. Находит ценные инсайты для выполнения маркетинг-плана персональный маркетинг-аналитик 20k+пользователей 18стран 9PB+данных обрабатывается в месяц
  2. 2. Сегодня в программе 1. Что такое utm-метки и их типы 2. Почему правильная utm-разметка важна для системы сквозной аналитики 3. На какие вопросы может помочь ответить utm-разметка 4. Динамические параметры и их использование в рекламных сервисах 5. Как OWOX BI работает c utm-разметкой в потоках импорта расходов и потоках импорта данных о поведении пользователей 6. Самые распространенные ошибки в использовании utm-разметки
  3. 3. Что такое utm-метки?
  4. 4. История появления UTM-меток ● UTM = Urchin Tracking Module ● Google приобретает в 2005 году компанию Urchin Software из-за ее аналитической системы Urchin on Demand ● После поглощения Urchin on Demand была переработана и появилась Google Analytics ● После релиза Google Analytics, utm-метки становятся стандартом
  5. 5. Что такое UTM-метка и зачем она нужна ● Представляет собой специальный параметр со значением, который передается в URL после знака “?” ● UTM-метки используются маркетологами для отслеживания переходов по рекламным кампаниям ● Пример http://www.site.com/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_camp aign=TV&utm_term=TV&utm_content=samsung
  6. 6. Какие бывают типы utm-меток ● utm_source ㅡ идентифицирует источник перехода пользователя, т.е. сайт (обязательная метка) ● utm_medium ㅡ идентифицирует канал перехода пользователя (обязательная метка) ● utm_campaign ㅡ идентифицирует рекламную кампанию перехода (обязательная метка) ● utm_term ㅡ идентифицирует ключевую фразу из рекламной кампании (опциональная метка) ● utm_content ㅡ идентифицирует элемент контента объявления, на который кликнул пользователь перед переходом (опциональная метка)
  7. 7. Почему правильная utm- разметка важна для системы сквозной аналитики
  8. 8. Как работает система сквозной аналитики?
  9. 9. Какие преимущества дает сквозная аналитика 1. Анализ данных в одной системе 2. Оценка эффективности рекламных кампаний 3. Возможность видеть корректный Customer Journey 4. Принятие data-driven решений
  10. 10. Какие проблемы в объединении данных ● Рекламные площадки не отдают статистику по рекламе в разрезе utm- меток ● Объединить данные о сессиях пользователей с данными о расходах можно только по utm-меткам ● Если по utm-меткам невозможно идентифицировать кампаниюобъявление, то вы будете лишены возможности правильно атрибутировать расходы на сессии
  11. 11. На какие вопросы могут ответить utm-метки
  12. 12. На какие вопросы можно получить ответы ● По какому объявлению произошел переход? ● Из какого региона пользователь? ● На каких сайтах были показаны объявления? ● На каком типе устройств лучше конверсия? ● Люди какого пола или возраста приносят наибольший доход?
  13. 13. Динамические параметры и их использование в рекламных сервисах
  14. 14. Что такое динамические параметры ● Параметры указанные в “{ }” в значениях utm-меток ● Значение параметра подставляется рекламной площадкой в момент показа объявления ● Используются для передачи значимой информации, которая характеризует пользователя иили условия показа объявления
  15. 15. Динамические параметры Яндекс.Директ {ad_id} или {banner_id} ㅡ идентификатор объявления {campaign_name} ㅡ имя рекламной кампании {campaign_id} ㅡ id рекламной кампании {keyword} ㅡ ключевая фраза, по которой было показано объявление {region_name} ㅡ имя региона Пример: www.site.com/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_name}&utm_term={keyword}&&utm_ content=id|{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}|src|{s ource_type}_{source}|dvc|{device_type} Поддерживаемые Owox динамические параметры.
  16. 16. Динамические параметры Facebook ad_id={{ad.id}} ㅡ идентификатор объявления adset_id={{adset.id}} ㅡ идентификатор группы объявлений campaign_id={{campaign.id}} ㅡ id рекламной кампании ad_name={{ad.name}} ㅡ название объявления adset_name={{adset.name}} ㅡ название группы объявлений campaign_name={{campaign.name}} ㅡ название рекламной кампании Поддерживаемые Owox динамические параметры.
  17. 17. Как OWOX работает c utm-разметкой в потоках импорта расходов и потоках импорта данных о поведении пользователей
  18. 18. Сложности при работе с utm-метками ● Ни один API рекламных сервисов не отдает в явном виде utm-метки ● Автоматическая разметка (gclid, yclid) ● В utm-метках содержатся динамические параметры, которые невозможно определить ● Ошибки пользователей при формировании utm-разметки
  19. 19. Алгоритм импорта расходов в GA через OWOX BI 1. Получение данных о статистике показов рекламных объявлений 2. Получение по каждому объявлению ссылки с utm-метками 3. Извлечение utm-меток из ссылки 4. Анализ utm-меток на наличие ошибок 5. Формирование csv-файла для загрузки в google analytics 6. Загрузка данных
  20. 20. Обрабатываемые ошибки в utm-разметке 1. Отсутствуют обязательные utm-метки 2. Неподдерживаемые динамические параметры в UTM 3. Не смогли распарсить utm-метки 4. Ошибки в utm-метках
  21. 21. Алгоритм импорта расходов в BigQuery через OWOX BI 1. Получение данных о статистике показов рекламных объявлений 2. Получение по каждому объявлению ссылки с utm-метками 3. Извлечение utm-меток из ссылки 4. Анализ utm-меток на наличие ошибок 5. Формирование дополнительных полей в таблице с данными в Google BigQuery
  22. 22. Сбор данных о поведении пользователей 1. Получение данных о статистике показов рекламных объявлений из GA c utm-метками 2. Формируем таблицу расходов на рекламу 3. Используя utm-метки из таблиц сессионного стриминга и utm-метки из таблиц расходов на рекламу определяем расходы на каждую сессию 4. Результат ㅡ поле attributedAdCost = затраты на сессию
  23. 23. Ошибки в utm-метках
  24. 24. Самые распространенные ошибки в utm-метках 1. Не использовать UTM-метки вообще 2. Не все обязательные метки присутствуют 3. Использовать разные регистры для названия одной utm-метки 4. Неверное использование ссылок с якорями 5. Слишком длинные значения utm-меток (более 8Кб)
  25. 25. Ошибки синтаксиса 1. Использование пробелов 2. Повторное использование знака “?” 3. Использование в значениях utm-меток знаков “&” 4. Использование знаков “{“ и “}”
  26. 26. Summary 1. Использование utm-разметки ㅡ обязательно 2. Проектируйте кампании и utm-разметку с учетом бизнес-логики и задач 3. Используйте потенциал динамических параметров по максимуму
  27. 27. Записаться на демо Растите быстрее с маркетинг-аналитикой от OWOX BI
  28. 28. mail@owox.ru www.owox.ru Вопросы?

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