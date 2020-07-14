Проектирование структуры UTM-разметки для системы сквозной аналитики

С чего начинать аналитику рекламных кампаний? С правильной структуры UTM-разметок!



На вебинаре вы узнаете, какие есть типы меток, как упростить работу с динамическими параметрами и на какие вопросы можно ответить с помощью UTM-разметки. Мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок ее использовании, а также почему единая система UTM-меток так важна в настройке системы сквозной аналитики.



Скачать запись вебинара можно по ссылке https://www.owox.com/c/4oj