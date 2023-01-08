Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

People and Earth's Ecosystem Population Characteristics.pdf

Jan. 08, 2023
0 likes 0 views
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
12 Days of Productivity
12 Days of Productivity
Loading in …3
×

Check these out next

EXP1.docx
WeaamRaed
Handbook_of_IE_Equations.pdf
AdarshDKarki1
WLDNG QUALITY.ppt
ElyesTrabelsi2
DOC-20220824-WA0027..pptx
fahad5770
Computation.pptx
Curtis Marcelle
ICS Lecture 3.pptx
MINIDHABA
Forouzan Chapter 1 - introduction-foundations-of-computer.ppt
adamdeascartes
Gripper Arm Machine.pptx
harsh646408
1 of 9 Ad

People and Earth's Ecosystem Population Characteristics.pdf

Jan. 08, 2023
0 likes 0 views

Download to read offline

Engineering

Population Characteristics
I. Population Density
II. Natality

Population Characteristics
I. Population Density
II. Natality

Engineering
Advertisement

Recommended

12 Days of Productivity
Redbooth
89k views
14 slides
Data Design: Where Math and Art Collide
Trina Chiasson
87.9k views
90 slides
How a Smart Leader Sets SMART Goals
Weekdone.com
85.6k views
9 slides
Getting Started With OKRs (Objective Key Results)
The Moonshot Planner
2.5k views
14 slides
A Guide to the Holiday Job Search
Noelle Gross, Career Strategy Coach
4.7k views
35 slides
How to Have Difficult Conversations
Mattan Griffel
484.5k views
244 slides
How to pretend you know soccer
Devesh Khanal
19.1k views
52 slides
10 Productivity Hacks Backed By Science
When I Work
51.8k views
52 slides
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

EXP1.docx
WeaamRaed
0 views
Handbook_of_IE_Equations.pdf
AdarshDKarki1
0 views
WLDNG QUALITY.ppt
ElyesTrabelsi2
0 views
DOC-20220824-WA0027..pptx
fahad5770
0 views
Computation.pptx
Curtis Marcelle
0 views
ICS Lecture 3.pptx
MINIDHABA
0 views
Forouzan Chapter 1 - introduction-foundations-of-computer.ppt
adamdeascartes
0 views
Gripper Arm Machine.pptx
harsh646408
0 views
Wood(1).pptx
AQIBIMRAN3
0 views
Analog circuit Unit 2.ppt
ranash01
0 views
L2-Arc Welding Process.pptx
Mahesh Goswami
0 views
Forouzan Chapter 1 - introduction-foundations-of-computer.ppt
adamdeascartes
0 views
automation.pptx
SabarDasal
0 views
Ethylene Unit Cracked Gas Compressor Case Studies on Fouling.pdf
MeysamAmini4
0 views
finally.c.ppt
AbdillahiMohamed6
0 views
Ideotype_apr_5 (1).pptx
FikaduGetachew
0 views
chapter 2 teyba powerpoint.pptx
estifanosdemeke1
0 views
L3-Resistance Welding Process.pptx
Mahesh Goswami
0 views
SOAL DERMAGA.pdf
EmanSuherman32
0 views
EXP2.docx
WeaamRaed
0 views
EXP1.docx
WeaamRaed
0 views
6 slides
Handbook_of_IE_Equations.pdf
AdarshDKarki1
0 views
426 slides
WLDNG QUALITY.ppt
ElyesTrabelsi2
0 views
35 slides
DOC-20220824-WA0027..pptx
fahad5770
0 views
7 slides
Computation.pptx
Curtis Marcelle
0 views
2 slides
ICS Lecture 3.pptx
MINIDHABA
0 views
37 slides

Featured (20)

5 Ways to Give Feedback that Elicits Real Change
BambooHR
380.4k views
The Best Study Tips Revealed
LinkedIn
47.4k views
Understanding Artificial Intelligence - Major concepts for enterprise applica...
APPANION
29.8k views
Four Public Speaking Tips From Standup Comedians
Ross Simmonds
100.4k views
Different Career Paths in Data Science
Roger Huang
12.6k views
How to Fortify a Diverse Workforce to Battle the Great Resignation
Aggregage
4.5k views
5 Tips for Embracing Change at Work
O.C. Tanner
23.7k views
Six Business Lessons From 10 Years Of Fantasy Football
Ross Simmonds
30.3k views
The Power of Gratitude
INSEAD
57.8k views
Irresistible content for immovable prospects
Velocity Partners
242.8k views
How To Build Amazing Products Through Customer Feedback
Product School
54.7k views
Bridging the Gap Between Data Science & Engineer: Building High-Performance T...
ryanorban
136k views
Intro to user centered design
Rebecca Destello
21.6k views
How to Master Difficult Conversations at Work – Leader’s Guide
Piktochart
391k views
How to Land that First Customer
Floown
814k views
How to think like a startup
Loic Le Meur
749k views
What to Upload to SlideShare
SlideShare
14.4M views
Be A Great Product Leader (Amplify, Oct 2019)
Adam Nash
2.3M views
Trillion Dollar Coach Book (Bill Campbell)
Eric Schmidt
1.9M views
APIdays Paris 2019 - Innovation @ scale, APIs as Digital Factories' New Machi...
apidays
2.5M views
5 Ways to Give Feedback that Elicits Real Change
BambooHR
380.4k views
64 slides
The Best Study Tips Revealed
LinkedIn
47.4k views
11 slides
Understanding Artificial Intelligence - Major concepts for enterprise applica...
APPANION
29.8k views
17 slides
Four Public Speaking Tips From Standup Comedians
Ross Simmonds
100.4k views
18 slides
Different Career Paths in Data Science
Roger Huang
12.6k views
26 slides
How to Fortify a Diverse Workforce to Battle the Great Resignation
Aggregage
4.5k views
27 slides
Advertisement

People and Earth's Ecosystem Population Characteristics.pdf

  1. 1. PEOPLE AND EARTH'S ECOSYSTEM
  2. 2. TOPICS: POPULATION CHARACTERISTICS I. POPULATION DENSITY -TYPES OF DENSITIES -DETERMINING POPULATION SIZE II. NATALITY
  3. 3. A POPULATION HAS SEVERAL CHARACTERISTICS OR ATTRIBUTES WHICH ARE A FUNCTION OF THE WHOLE GROUP AND NOT OF THE INDIVIDUAL. DIFFERENT POPULATIONS CAN BE COMPARED BY MEASURING THESE ATTRIBUTES. THESE ATTRIBUTES ARE POPULATION DENSITY, NATALITY, MORTALITY, DISTRIBUTIONS, ETC. THE STUDY OF THE GROUP CHARACTERISTICS OF A POPULATION, THEIR CHANGES OVER TIME AND PREDICTION OF FUTURE CHANGES IS KNOWN AS DEMOGRAPHY. POPULATION CHARACTERISTICS
  4. 4. THE SIZE OF THE POPULATION IS REPRESENTED BY ITS FUNDAMENTAL PROPERTY CALLED DENSITY. IT IS GENERALLY EXPRESSED AS THE NUMBER OF INDIVIDUALS OR THE POPULATION BIOMASS PER UNIT AREA OR VOLUME. I. POPULATION DENSITY TWO TYPES OF DENSITIES: 1. CRUDE DENSITY - IS THE DENSITY PER UNIT OF TOTAL SPACE. GENERALLY, POPULATIONS DO NOT OCCUPY ALL THE SPACE AS WHOLE BECAUSE ALL AREA MAY NOT BE HABITABLE. 2. SPECIFIC (OR ECOLOGICAL) DENSITY - IS THE DENSITY PER UNIT OF HABITABLE SPACE. IT INCLUDES ONLY THAT PORTION OF TOTAL SPACE THAT CAN ACTUALLY BE COLONIZED BY THE POPULATION.
  5. 5. DETERMINING POPULATION SIZE ABUNDANCE POPULATION SIZE CAN BE MEASURED BY SEVERAL METHODS: 1. - ABSOLUTE NUMBER OF INDIVIDUALS IN POPULATION. 2. NUMERICAL DENSITY - NUMBER OF INDIVIDUALS PER UNIT AREA OR VOLUME. IT IS EXPRESSED WHEN THE SIZE OF INDIVIDUALS IN THE POPULATION IS RELATIVELY UNIFORM, AS IN MAMMALS, INSECTS AND BIRDS. 3. BIOMASS DENSITY - BIOMASS DENSITY IS EXPRESSED IN TERMS OF WET WEIGHT, DRY WEIGHT, VOLUME, AND CARBON AND NITROGEN WEIGHT PER UNIT AREA OR VOLUME.
  6. 6. POPULATION DENSITY CAN BE CALCULATED BY THE FOLLOWING EQUATION: IN THIS EQUATION, DP IS THE DENSITY OF POPULATION, N IS THE TOTAL POPULATION AS A NUMBER OF PEOPLE, AND A IS THE LAND AREA COVERED BY THAT POPULATION. A IS USUALLY EXPRESSED IN TERMS OF EITHER SQUARE MILES OR SQUARE KILOMETERS, ESPECIALLY WHEN LOOKING AT HUMAN POPULATION. HOWEVER, WE COULD USE SMALLER UNITS AS WELL.
  7. 7. FOR EXAMPLE, IF WE'RE LOOKING AT THE POPULATION DENSITY OF A TYPE OF INSECT ON A TREE, WE WOULD USE SQUARE FEET OR SQUARE METERS, BECAUSE KILOMETERS WOULD BE FAR TOO LARGE. WE MIGHT ALSO USE ACRES IF WE'RE LOOKING AT THE POPULATION DENSITY OF CATTLE ON A RANCH. THE SAME POPULATION DENSITY FORMULA APPLIES TO BOTH HUMAN AND NON-HUMAN POPULATIONS.
  8. 8. NATALITY REFERS TO THE RATE OF REPRODUCTION OR BIRTH PER UNIT TIME. IT IS AN EXPRESSION OF THE PRODUCTION OF NEW INDIVIDUALS IN THE POPULATION BY BIRTH, HATCHING, GERMINATION OR FISSION. II. NATALITY THE MAXIMUM NUMBER OF BIRTHS PRODUCED PER INDIVIDUAL UNDER IDEAL CONDITIONS OF ENVIRONMENT IS CALLED POTENTIAL NATALITY. IT IS ALSO CALLED REPRODUCTIVE OR BIOTIC POTENTIAL, ABSOLUTE NATALITY OR MAXIMUM NATALITY.
  9. 9. NATALITY VARIES FROM ORGANISM TO ORGANISM. IT DEPENDS NATALITY VARIES FROM ORGANISM TO ORGANISM. IT DEPENDS UPON THE POPULATION DENSITY AND ENVIRONMENTAL UPON THE POPULATION DENSITY AND ENVIRONMENTAL FACTORS. IT IS A GENERAL RULE THAT IF THE POPULATION FACTORS. IT IS A GENERAL RULE THAT IF THE POPULATION DENSITY IS USUALLY LOW, THE BIRTH RATE IS ALSO LOW. THIS IS DENSITY IS USUALLY LOW, THE BIRTH RATE IS ALSO LOW. THIS IS SO BECAUSE THE CHANCES OF MATING BETWEEN MALES AND SO BECAUSE THE CHANCES OF MATING BETWEEN MALES AND FEMALES ARE LOW. IF POPULATION DENSITY IS UNUSUALLY HIGH, FEMALES ARE LOW. IF POPULATION DENSITY IS UNUSUALLY HIGH, THE BIRTH RATE MAY ALSO BELOW DUE TO POOR NUTRITION OR THE BIRTH RATE MAY ALSO BELOW DUE TO POOR NUTRITION OR PHYSIOLOGICAL OR PSYCHOLOGICAL PROBLEMS RELATED TO PHYSIOLOGICAL OR PSYCHOLOGICAL PROBLEMS RELATED TO CROWDING. THE MAXIMUM OR ABSOLUTE NATALITY IS CROWDING. THE MAXIMUM OR ABSOLUTE NATALITY IS OBSERVED WHEN THE SPECIES EXISTS UNDER IDEAL OBSERVED WHEN THE SPECIES EXISTS UNDER IDEAL ECOLOGICAL AND GENETIC CONDITIONS. THE ACTUAL NUMBER ECOLOGICAL AND GENETIC CONDITIONS. THE ACTUAL NUMBER OF BIRTHS OCCURRING UNDER THE EXISTING ENVIRONMENTAL OF BIRTHS OCCURRING UNDER THE EXISTING ENVIRONMENTAL CONDITIONS IS MUCH LESS AS COMPARED TO ABSOLUTE CONDITIONS IS MUCH LESS AS COMPARED TO ABSOLUTE NATALITY. IT IS REFERRED TO AS ECOLOGICAL NATALITY OR NATALITY. IT IS REFERRED TO AS ECOLOGICAL NATALITY OR REALIZED NATALITY. IT IS NOT CONSTANT FOR POPULATION AND REALIZED NATALITY. IT IS NOT CONSTANT FOR POPULATION AND MAY VARY WITH THE SIZE OF POPULATION AS WELL AS WITH THE MAY VARY WITH THE SIZE OF POPULATION AS WELL AS WITH THE TIME. TIME.

×