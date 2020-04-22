Чарівний світ книги

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Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула «У наші неспокійні часи книги є втіленням різноманіття людського генія і сховищем б...
Всесвітній день книги та авторського права (англ. World Book and Copyright Day) було проголошено на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 л...
“Крадійка книжок” — справжня знахідка для книголюбів та для людей, які знають ціну слів. Болючі спогади своїх батьків- емі...
Напружений психологічний трилер, який став міжнародною сенсацією. Це історія про страшні таємниці та жінку, готову дорого ...
Редактор Адам Лозанич, що належить до справжніх майстрів читання, одного дня отримує завдання – втрутитись у загадкову кни...
Це книга про те, як стати вільним. Жан Одинак – власник книжкової баржі «Літературна аптека» – точно знає, як вилікувати п...
Напрочуд оптимістична розповідь про майбутнє книжок і книгарень, а також про людей, які їх люблять. Життя Ей-Джея Фікрі ск...
Колись його бібліотека знала ліпші часи. Монт-Сен-Мішель був відомий як місто книжок. День у день, Монт-Сен-Мішель протист...
Це доволі складний психологічний твір. Це роман про роман, який оповідає про інший роман. Лора завжди була дивачкою, Айріс...
Знаменита письменниця Віда Вінтер довгі роки залишалася загадкою для своїх шанувальників. Жодного достовірного факту біогр...
Про що ви думаєте, прочитавши назву? Сподіваєтеся поринути у світ книг, сторінок, історій? Що ж, вони тут будуть. Але не л...
Молодий письменник Маркус Гольдман дебютував зі своїм першим романом так гучно, що здається – світова слава біля його ніг....
Вчинено зухвале пограбування: із захищеного сховища під бібліотекою Принстонського університету викрали надцінні рукописи ...
Життя непримітного працівника книгобійні (заводу з утилізації книжок), чиє ім’я недоброзичливці перекручували на Блазень-П...
Цикл романів видатного сучасного іспанського письменника, дія яких відбувається в літературному всесвіті Цвинтаря забутих ...
Дякую за увагу! Презентацію підготувала бібліотекар І категорії відділу попереднього замовлення, МБА та видачі літератури ...
Чарівний світ книги
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Чарівний світ книги

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23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права.

А як краще відсвяткувати День книги під час карантину? Звичайно, сидячи дома в затишному кріслі з горнятком смачної кави та гортаючи сторінки надзвичайно цікавого роману в якому головною є її величність Книга.

Відділом попереднього замовлення МБА та видачі літератури підготовлена віртуальна виставка "Чарівний світ книги" де Ви знайдете підбірку романів із книжковими клубами, бібліотеками, книгарнями, письменниками чи просто книжками, де Книга відіграє центральну роль у сюжеті.

Запрошуємо до перегляду та чекаємо на Вас по закінченню карантину.

Published in: Education
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Чарівний світ книги

  1. 1. Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула «У наші неспокійні часи книги є втіленням різноманіття людського генія і сховищем багатого досвіду людства, відображаючи наше спільне прагнення до пошуку сенсу життя і самовираження, яке змушує всі наші суспільства рухатися вперед. Книги допомагають згуртувати людство в єдину родину із загальним минулим, історією та культурною спадщиною в інтересах побудови спільного майбутнього, в якому в грандіозному хорі людських прагнень буде чітко звучати голос кожного з нас».
  2. 2. Всесвітній день книги та авторського права (англ. World Book and Copyright Day) було проголошено на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 року (Резолюція № 3.18) і відзначається щорічно 23 квітня, починаючи з 1996 року. Рішення прийняте з метою просвіти, для подальшого розвитку усвідомлення культурних традицій, а також з урахуванням того, що книги є найвагомішим засобом поширення знань та найнадійнішим способом їхнього збереження. Приймаючи таке рішення, враховували досвід ряду країн та організацій, які вже й раніше проводили «День книги». Зокрема, в Іспанія у 1926 році король Альфонс XIII підписав декрет про святкування Дня іспанської книги. У Барселоні цей день збігся зі святом на честь заступника Каталонії Святого Георгія, коли книготорговці влаштовували грандіозний книжковий ярмарок. Саме там, з 1931 року, з’явився звичай дарувати троянду кожному, хто придбає книгу. 23 квітня – символічна дата в світовій літературі. Цей день є річницею смерті ряду видатних письменників: Вільяма Шекспіра, Мігеля Сервантеса та Інки Гарсіласо де ла Веги. Святкування Всесвітнього дня книги і авторського права покликане сприяти просуванню книжкової справи і заохочення читання. З цієї нагоди ЮНЕСКО і міжнародні організації, що представляють три основні сектори книжкової індустрії – видавців, книготорговців і бібліотек, щорічно призначають одному з міст почесне звання Всесвітньої столиці книги. Обране місто зобов’язане популяризувати книжки і читання та організовувати відповідні заходи до 23 квітня наступного року.
  3. 3. “Крадійка книжок” — справжня знахідка для книголюбів та для людей, які знають ціну слів. Болючі спогади своїх батьків- емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна й Голокост, письменник поклав в основу історії про маленьку дівчинку Лізель Мемінґер, яка в страшні роки Другої світової, навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу Слів і, втративши все інше, вижила - завдяки лише цій силі. Світ книг вберіг головну героїню від жорстокості оточуючої дійсності, наповнив її життя сенсом, допоміг не втратити надію. Зузак, М. Крадійка книжок : роман / Маркус Зузак ; пер. з англ. Наталії Гоїн ; іл. Труді Вайт. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 416 с.
  4. 4. Напружений психологічний трилер, який став міжнародною сенсацією. Це історія про страшні таємниці та жінку, готову дорого заплатити за їх збереження. Кетрін Рейвенскрофт з сім'єю переїжджає до нового будинку, про який вони так довго мріяли. В одній з кімнат Кетрін знаходить дивну книжку під назвою «Ідеальний незнайомець» та занурюється в її читання, але з кожною сторінкою все чіткіше розуміє, що сюжет збігається з її реальним минулим, а головна героїня — це вона сама. «Ідеальний незнайомець» розкриває ті секрети, які Кетрін давно поховала в минулому. Ось тільки єдиний, хто знав про них вже помер. Найт, Р. Дисклеймер: усі збіги випадкові : роман / Рене Найт. – Харків : Віват, 2017. – 320 с.
  5. 5. Редактор Адам Лозанич, що належить до справжніх майстрів читання, одного дня отримує завдання – втрутитись у загадкову книжку, про яку немає інформації навіть у Національній бібліотеці. Розмірковуючи, навіщо комусь вносити зміни в текст, який навіть не містить сюжету, а є лише описом розкішної вілли і пишного саду, юнак знайомиться з іншими читачами, переживає дивовижні події і викорчовує рослини, що колись були свідками незвичайної історії кохання. Петрович, Г. Крамничка "З легкої руки" : роман / Горан Петрович ; пер. з серб. Алла Татаренко. – Київ : Комора, 2017. – 320 с.
  6. 6. Це книга про те, як стати вільним. Жан Одинак – власник книжкової баржі «Літературна аптека» – точно знає, як вилікувати почуття, що не вважаються захворюваннями й не діагностуються лікарями. Адже він читач душ, тож кожному покупцеві добирає книги, які якнайкраще впораються із завданням вилікувати людський смуток, тугу чи зневіру. Єдиний, кого Жан не може зцілити, − це він сам. Душевні терзання від спогадів про Манон, котра покинула месьє Одинака двадцять один рік тому, розбили йому серце і досі тривожать душевні рани. Усе, що вона залишила, − лист, який Жан ніяк не наважується прочитати. Джордж, Н. Маленька паризька книгарня / Ніна Джордж ; пер. з англ. Ольги Захарченко. – Київ : Наш формат, 2016. – 352 с.
  7. 7. Напрочуд оптимістична розповідь про майбутнє книжок і книгарень, а також про людей, які їх люблять. Життя Ей-Джея Фікрі склалося не так, як гадалося. Його дружина померла, його книгарня ледве тримається на плаву, на додачу вкрали рідкісне видання ― дебютну збірку віршів Едґара Аллана По. Чоловік замикається в собі, завдаючи болю людям, яким небайдужий. Та несподівано в його книгарні з’являється дехто ― дворічна кучерява дівчинка в рожевому комбінезоні ― і життя книгаря змінюється, набуває сенсу, сповнюючи щастям маленький всесвіт острова Аліси. Зевін, Г. Славетне життя Ей-Джея Фікрі : роман / Ґабріель Зевін ; пер. з англ. Ю. Максимейко. – Харків : Віват, 2018. – 240 с.
  8. 8. Колись його бібліотека знала ліпші часи. Монт-Сен-Мішель був відомий як місто книжок. День у день, Монт-Сен-Мішель протистояв паводкам. Фортеця посеред моря, яка бореться, захищає мову, знання, інтелект. Саме тут, серед сірих стін абатства, у XV столітті знайшов притулок художник, якому не дає спокою пам'ять про жінку, яку він кохав. Саме там, між небом і морем, п'ятсот років по тому з'являється романіст, який у постійному пошуку країни книжок. Вони зустрінуться на сторінках записника, забутого під дощем. «Книжкова обитель» складає шану книжкам і тим, хто їх створює. Фортьє, Д. Книжкова обитель : роман / Домінік Фортьє ; з фр. пер. Ростислав Нємцев. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. – 144 с.
  9. 9. Це доволі складний психологічний твір. Це роман про роман, який оповідає про інший роман. Лора завжди була дивачкою, Айріс — стриманою, не схожою на сестру. У їхньому житті з’явився ексцентричний письменник Алекс, а з ним прийшло й дещо інше… Те фатальне, що змінило життя сестер і стало причиною зникнення Лори. Єдине, що лишила по собі молодша сестра, — скандальна й загадкова книжка про стосунки жінки й чоловіка, який розповідав своїй коханці фантастичні історії про світ, де мешкають сліпі вбивці. Однак Лорин роман — це схованка. Айріс знає, що в ньому — все їхнє життя. Етвуд, М. Сліпий убивця : роман / Маргарет Етвуд. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 512 с.
  10. 10. Знаменита письменниця Віда Вінтер довгі роки залишалася загадкою для своїх шанувальників. Жодного достовірного факту біографії, жодного пояснення, чому у її книзі «Тринадцять казок» лише дванадцять розділів… Яким же було здивування власниці букіністичної крамниці Маргарет Лі, коли іменита письменниця запропонувала їй написати свою біографію! Затишна бібліотека та старовинний маєток Енджелфілд, де таємниці за кожними дверима — Маргарет наче повернулася до дому, який колись залишила. Крок за кроком, блукаючи лабіринтом старих родинних драм, Маргарет наблизиться до фіналу останньої казки, щоб стати однією з її героїнь… Сеттерфілд, Д. Тринадцята казка : роман / Діана Сеттерфілд ; пер. з англ. В. Горбатька. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 432 с.
  11. 11. Про що ви думаєте, прочитавши назву? Сподіваєтеся поринути у світ книг, сторінок, історій? Що ж, вони тут будуть. Але не лише вони... Клей був веб-дизайнером, але після звільнення влаштувався у книгарню. Книгарню, яка ніколи не закривається; у яку навідуються дивні люди, які беруть дивні книги. Ці книги Клею заборонено читати, але одного разу він не втримується і розгортає одну з них. І тоді він потрапляє у вир подій, що розгортаються ось уже 500 років: таємні товариства, ритуали, зашифровані послання, чорні мантії, музейні експонати, древні знання, пошуки безсмертя. 500 років члени товариства розшифровували древні книги, а наш герой увірвався у спокійний ритм їх роботи. Слоун, Р. Цілодобова книгарня містера Пенумбри : роман / Робін Слоун ; пер. з англ. Н. Гоїн. – Харків : Віват, 2017. – 304 с.
  12. 12. Молодий письменник Маркус Гольдман дебютував зі своїм першим романом так гучно, що здається – світова слава біля його ніг. Щоправда, друга книжка ніяк не напишеться. Маркус звертається по допомогу до свого наставника - одного з найвідоміших авторів сучасності Гаррі Квеберта. Та крім цінних порад отримує від нього ще й кримінальну справу. Квеберта звинувачують у вбивстві 33-річної давності. Щоб допомогти йому та написати про це нову книжку, Маркус береться розслідувати справу. І виявляється, що правда про Гаррі Квеберта буває не одна. І кожного разу, коли здається, що всі пазли складено, винних знайдено, а мотив очевидний, варто лише перегорнути сторінку - і з’являється новий факт, який переверне все дороги дриґом. Діккер, Ж. Правда про справу Гаррі Квеберта : роман / Жоель Діккер ; пер. з фр. Л. Кононовича. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 704 с.
  13. 13. Вчинено зухвале пограбування: із захищеного сховища під бібліотекою Принстонського університету викрали надцінні рукописи Френсіса Скотта Фіцджеральда. Молодій та нещодавно звільненій письменниці-невдасі Мерсер Манн пропонують влитися до кола літературних знайомств Брюса Кейбла - власника книгарні на тихому курортному острові Каміно у Флориді та відомого колекціонера антикварних видань - аби вивідати про його оборудки на чорному ринку крадених книжок та рукописів. Та зрештою Мерсер вивідує більше, ніж їй належало - і це веде до вибухової розв'язки у фірмовому стилі майстра- детективіста Джона Ґрішема. Грішем, Д. Острів Каміно : роман / Джжон Грішем ; пер. з англ. В. Зайця. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 344 с.
  14. 14. Життя непримітного працівника книгобійні (заводу з утилізації книжок), чиє ім’я недоброзичливці перекручували на Блазень-Потвора, замкнулося в коло «дім — робота — дім», тож порятунком від одноманітної буденності стало читання вголос у ранковому експресі дорогою на роботу. Він сідав на початку вагона та читав сторінки з книжок, урятовані з черева книгодробарки. Це тривало б вічно, якби він не знайшов флешку зі щоденником молодої жінки на ім’я Жулі… Тепер його життя зміниться безповоротно! Дідьєлоран, Ж. Читець у ранковому експресі : роман / Жан-Поль Дідьєлоран ; пер. з фр. А. Біласа. – Харків : Віват, 2017. – 208 с.
  15. 15. Цикл романів видатного сучасного іспанського письменника, дія яких відбувається в літературному всесвіті Цвинтаря забутих книжок. Книжка містить цілий світ. Вона може відповісти на багато запитань, а інколи може втрутитися у ваше життя — і змінити його до невпізнання… Знайшовши на Цвинтарі забутих книжок твір маловідомого письменника, юний Даніель за одну ніч прочитує його. І розуміє, що віднині життя не буде таким, як раніше. Про що ця історія? Про вигадливі лабіринти фантазії? Про диявола, який сходить зі сторінок книжки й починає плутати карти всім дійовим особам? Про війну, яка нівечить людські життя? Так, але передусім це, звісно, історія про кохання, про вічний потяг душ і тіл, заради якого тільки й варто жити. Сафон, К. Р. Тінь вітру : роман / Карлос Руїс Сафон ; пер. з англ. І. Паненко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 576 с. Сафон, К. Р. Гра янгола : роман / Карлос Руїс Сафон ; пер. з ісп. В. Шовкуна. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 512 с. Сафон, К. Р. В'язень Неба : роман / Карлос Руїс Сафон. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с.
  16. 16. Дякую за увагу! Презентацію підготувала бібліотекар І категорії відділу попереднього замовлення, МБА та видачі літератури Попельянц Т.П.

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