23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права.



А як краще відсвяткувати День книги під час карантину? Звичайно, сидячи дома в затишному кріслі з горнятком смачної кави та гортаючи сторінки надзвичайно цікавого роману в якому головною є її величність Книга.



Відділом попереднього замовлення МБА та видачі літератури підготовлена віртуальна виставка "Чарівний світ книги" де Ви знайдете підбірку романів із книжковими клубами, бібліотеками, книгарнями, письменниками чи просто книжками, де Книга відіграє центральну роль у сюжеті.



Запрошуємо до перегляду та чекаємо на Вас по закінченню карантину.