GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx

2.
• Günümüzde teknolojideki hızlı gelişmeler,
eğitim öğretim sürecinde kullanılabilecek araç ve
gereçlere her gün yenilerinin eklenmesine neden
olmaktadır. Bu yeni araç ve gereçler öğrenme
sürecine olumlu etkiler yapmaktadır.
3.
• Çok sayıda işlem, daha kısa sürede ve daha doğru olarak
yapılabilmektedir. Ayrıca bu yeni teknolojiler öğrencilerin
ilgisini çekmekte, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve
motivasyonlarını arttırmaktadır. Bu tür teknoloji ile araç
gereçlerin gelişmesi öğretimi tahta tebeşir kıskacından
kurtarıp daha ilgi çekici bir hale getirmektedir.
4.
•Öğretim araç gereçlerini öğretme-öğrenme sürecini oluşturan diğer
unsurlardan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Bütün
öğretme- öğrenme durumlarında kullanılabilecek tek bir araçtan
bahsedemeyiz. İyi bir öğretmen, anlatacağı konuyu anlatırken
kullanacağı tekniğe göre uygun araç seçimini yapabilmelidir. Etkili
bir öğrenme ancak bu şekilde gerçekleşebilir.
• Öğretimde kullanılan araç-gereçler ikiye ayrılır. Bunlar;
• Klasik araçlar
• Modern araçlar
• Ayrıca bu iki maddenin ikisinin de içinde yer alan gerçek eşya ve
modeller vardır.
5.
•Gerçek Eşya ve Modeller
• Özellikle ilköğretimde öğretmenlerin en çok yararlandıkları araçlar
gerçek eşyalar ve modellerdir.
• Somut düşünmeyi sağlarlar.
• Kalıcılığı artırırlar.
• Hem klasik araçlar arasında hem de modern araçlar arasında
gösterilebilirler.
7.
•Gösteri Tahtaları:
• Tebeşir tahtası, çok amaçlı tahtalar ve bülten tahtaları yazılı ve
görsel materyalleri sergilemek için kullanılır. Sınıfta en yaygın
kullanılan tebeşir tahtasıdır.
8.
•Basılı Materyaller:
• Bir yazılı materyalin (ders kitapları, ders notları, kılavuz kitapları, okul
gazetesi, bildiriler, v.s) öğretimsel etkililiği özellikle üç temel değişkene
bağlıdır;
• Materyalin okunabilirlik düzeyi
• Materyalin içeriği
• Materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü)
9.
• Afiş ve Haritalar: Afiş ve haritalar uzun yıllardır eğitimde
kullanılır. Bilgileri somutlaştırarak kalıcılık sağlar. Örneğin bir
Türkiye haritası ilk öğretimde hemen her sınıfta bulunur.
10.
•Modern Araçlar
• Film şeritleri
• Grafik materyalleri
• Televizyon ve video
• Slaytlar
• Projeksiyon
• Tepegöz projektörleri
11.
•Film Şeritleri:
• Slaytlar ve film şeritleri arasındaki temel fark, slaytlar teker teker
yansıtılmak üzere tasarlanır ve hazırlanır. Film şeritleri ise ilişkili bir
dizi hareketsiz resimler içeren saydam film ruloları olup, sırasıyla
yansıtılmak üzere tasarlanır.
12.
•Grafik Materyalleri:
• Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki
ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Grafiklerin
etkililiği amaca uygun seçimine ve tasarım kalitesine bağlıdır.
13.
•Televizyon ve Video:
• Eğitime olan avantajlarına baktığımızda, hareketin öğrenme için
önemli olduğu durumlarda, kavramların öğretilmesi ve
öğrenilmesinde hareketli filmler diğer görsel materyallere göre
daha etkilidir.
14.
•Slaytlar:
• Çeşitli sunum programlarıyla hazırlanan slaytlar, yeni konuları
tanıtmak, konuyla ilgili ön bilgileri hatırlatmak, konuları gözden
geçirmek, ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek için kullanılır.
15.
•Projeksiyon:
• Bilgisayar veya televizyon ekranındaki görüntüyü daha da
büyüterek perdeye ya da duvara yansıtan görüntü cihazlarıdır.
Genelde sunum ve ev sinema sistemlerinde kullanılır. Projeksiyon
cihazlarında duvardaki görüntüyü oluşturmak için kullanılan ışık
kaynağı, yüksek güçlü lambadan oluşur.
16.
•Tepegöz Projektörleri:
• Metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal
üzerine hazırlanan bilgilerin ekrana büyütülerek yansıtılması için ya
da ders sırasında doğrudan üzerine yazılıp çizilerek ve gerektiğinde
silinerek saydam yazı tahtası gibi kullanılabilen çok yönlü bir
araçtır.
17.
ARAÇ GEREÇLERİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
• Çoklu öğrenme sağlarlar.
• Dikkat çekerler.
• Somut şeyleri soyutlaştırırlar.
• Hatırlamayı kolaylaştırırlar.
• Zamanda tasarruf sağlarlar.
• Eğitimin maliyetini düşürürler.
• Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurlar.
• İçeriği basitleştirirler.
• Tekrar tekrar kullanılabilirler.
• Öğrenciyi derse güdüler.
18.
• Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlarlar.
• Eğitimde araç-gereç kullanımı öğrencinin yaratıcılığını artırır.
• Eğitimi ve öğretimi eğlenceli hale getirir.
• Öğrenciye verilmek istenen mesajın daha etkili bir şekilde verilmesini sağlar.
• Öğrencide merak uyandırarak öğrenciyi araştırmaya sevk eder.
• Bu araç-gereçleri öğrenci istediği zaman kullanabilir.
• Kısaca; araç-gereçlerin kullanımı öğrenciyi öğrenme sürecinde etkin kılar,
öğrenme ortamını zenginleştirir ve daha kalıcı bir öğrenme sağlar.