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GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx

Apr. 12, 2023
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GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx

Apr. 12, 2023
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Technology

Görsel araç gereç ve materyaller sunumu

Görsel araç gereç ve materyaller sunumu

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GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx

  1. 1. GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ ve MATERYALLER
  2. 2. • Günümüzde teknolojideki hızlı gelişmeler, eğitim öğretim sürecinde kullanılabilecek araç ve gereçlere her gün yenilerinin eklenmesine neden olmaktadır. Bu yeni araç ve gereçler öğrenme sürecine olumlu etkiler yapmaktadır.
  3. 3. • Çok sayıda işlem, daha kısa sürede ve daha doğru olarak yapılabilmektedir. Ayrıca bu yeni teknolojiler öğrencilerin ilgisini çekmekte, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Bu tür teknoloji ile araç gereçlerin gelişmesi öğretimi tahta tebeşir kıskacından kurtarıp daha ilgi çekici bir hale getirmektedir.
  4. 4. •Öğretim araç gereçlerini öğretme-öğrenme sürecini oluşturan diğer unsurlardan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Bütün öğretme- öğrenme durumlarında kullanılabilecek tek bir araçtan bahsedemeyiz. İyi bir öğretmen, anlatacağı konuyu anlatırken kullanacağı tekniğe göre uygun araç seçimini yapabilmelidir. Etkili bir öğrenme ancak bu şekilde gerçekleşebilir. • Öğretimde kullanılan araç-gereçler ikiye ayrılır. Bunlar; • Klasik araçlar • Modern araçlar • Ayrıca bu iki maddenin ikisinin de içinde yer alan gerçek eşya ve modeller vardır.
  5. 5. •Gerçek Eşya ve Modeller • Özellikle ilköğretimde öğretmenlerin en çok yararlandıkları araçlar gerçek eşyalar ve modellerdir. • Somut düşünmeyi sağlarlar. • Kalıcılığı artırırlar. • Hem klasik araçlar arasında hem de modern araçlar arasında gösterilebilirler.
  6. 6. •Klasik Araçlar • Gösteri tahtaları • Basılı materyaller • Afiş-haritalar
  7. 7. •Gösteri Tahtaları: • Tebeşir tahtası, çok amaçlı tahtalar ve bülten tahtaları yazılı ve görsel materyalleri sergilemek için kullanılır. Sınıfta en yaygın kullanılan tebeşir tahtasıdır.
  8. 8. •Basılı Materyaller: • Bir yazılı materyalin (ders kitapları, ders notları, kılavuz kitapları, okul gazetesi, bildiriler, v.s) öğretimsel etkililiği özellikle üç temel değişkene bağlıdır; • Materyalin okunabilirlik düzeyi • Materyalin içeriği • Materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü)
  9. 9. • Afiş ve Haritalar: Afiş ve haritalar uzun yıllardır eğitimde kullanılır. Bilgileri somutlaştırarak kalıcılık sağlar. Örneğin bir Türkiye haritası ilk öğretimde hemen her sınıfta bulunur.
  10. 10. •Modern Araçlar • Film şeritleri • Grafik materyalleri • Televizyon ve video • Slaytlar • Projeksiyon • Tepegöz projektörleri
  11. 11. •Film Şeritleri: • Slaytlar ve film şeritleri arasındaki temel fark, slaytlar teker teker yansıtılmak üzere tasarlanır ve hazırlanır. Film şeritleri ise ilişkili bir dizi hareketsiz resimler içeren saydam film ruloları olup, sırasıyla yansıtılmak üzere tasarlanır.
  12. 12. •Grafik Materyalleri: • Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Grafiklerin etkililiği amaca uygun seçimine ve tasarım kalitesine bağlıdır.
  13. 13. •Televizyon ve Video: • Eğitime olan avantajlarına baktığımızda, hareketin öğrenme için önemli olduğu durumlarda, kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesinde hareketli filmler diğer görsel materyallere göre daha etkilidir.
  14. 14. •Slaytlar: • Çeşitli sunum programlarıyla hazırlanan slaytlar, yeni konuları tanıtmak, konuyla ilgili ön bilgileri hatırlatmak, konuları gözden geçirmek, ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek için kullanılır.
  15. 15. •Projeksiyon: • Bilgisayar veya televizyon ekranındaki görüntüyü daha da büyüterek perdeye ya da duvara yansıtan görüntü cihazlarıdır. Genelde sunum ve ev sinema sistemlerinde kullanılır. Projeksiyon cihazlarında duvardaki görüntüyü oluşturmak için kullanılan ışık kaynağı, yüksek güçlü lambadan oluşur.
  16. 16. •Tepegöz Projektörleri: • Metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal üzerine hazırlanan bilgilerin ekrana büyütülerek yansıtılması için ya da ders sırasında doğrudan üzerine yazılıp çizilerek ve gerektiğinde silinerek saydam yazı tahtası gibi kullanılabilen çok yönlü bir araçtır.
  17. 17. ARAÇ GEREÇLERİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ • Çoklu öğrenme sağlarlar. • Dikkat çekerler. • Somut şeyleri soyutlaştırırlar. • Hatırlamayı kolaylaştırırlar. • Zamanda tasarruf sağlarlar. • Eğitimin maliyetini düşürürler. • Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurlar. • İçeriği basitleştirirler. • Tekrar tekrar kullanılabilirler. • Öğrenciyi derse güdüler.
  18. 18. • Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlarlar. • Eğitimde araç-gereç kullanımı öğrencinin yaratıcılığını artırır. • Eğitimi ve öğretimi eğlenceli hale getirir. • Öğrenciye verilmek istenen mesajın daha etkili bir şekilde verilmesini sağlar. • Öğrencide merak uyandırarak öğrenciyi araştırmaya sevk eder. • Bu araç-gereçleri öğrenci istediği zaman kullanabilir. • Kısaca; araç-gereçlerin kullanımı öğrenciyi öğrenme sürecinde etkin kılar, öğrenme ortamını zenginleştirir ve daha kalıcı bir öğrenme sağlar.
  19. 19. • DANIŞMAN:AĞAH TUĞRUL KORUCU • HAZIRLAYAN:BÜŞRA USLU

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