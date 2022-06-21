Areri (2022) Thesis.pptx

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BULE HORA UNIVERSITY
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCE
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
MASTER'S SCIENCE DEGREE IN SUSTAINABLE NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
GUJI’S INDIGENOUS FOREST CONSERVATION PRACTICES: THE CASE OF DUGDA DAWA DISTRICT, WEST GUJI ZONE, SOUTHERN ETHIOPIA
ARERI WARE BUSAWA
THE THESIS PAPER WAS SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT, COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCE, BULE HORA UNIVERSITY
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE MSc. DEGREE
UNDER THE SUPERVISION OF:
MAJOR ADVISOR: ADUGNA BABU (ASSISTANT PROFESSOR)
CO-ADVISOR: NIGUSSE GODANA (MSc.)
JUNE, 2022
BULE HORA, ETHIOPIA
BULE HORA UNIVERSITY
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCE
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
MASTER'S SCIENCE DEGREE IN SUSTAINABLE NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
GUJI’S INDIGENOUS FOREST CONSERVATION PRACTICES: THE CASE OF DUGDA DAWA DISTRICT, WEST GUJI ZONE, SOUTHERN ETHIOPIA
ARERI WARE BUSAWA
THE THESIS PAPER WAS SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT, COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCE, BULE HORA UNIVERSITY
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE MSc. DEGREE
UNDER THE SUPERVISION OF:
MAJOR ADVISOR: ADUGNA BABU (ASSISTANT PROFESSOR)
CO-ADVISOR: NIGUSSE GODANA (MSc.)
JUNE, 2022
BULE HORA, ETHIOPIA
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