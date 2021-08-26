مكتب محامي عقارات في دبي

يعد مكتب أتش أتش أس أيضأ محامي عقارات في دبي. ويضم في صُفوفه أفضل محاميين – محامي عقاري دبي – متخصص في النزاعات العقارية في الإمارات. ويُمكن استشارة هؤلاء المحامين بخصوص المسائل المتعلقة بالأملاك والأراضي.

وتعتبر العقارات احد اهم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في القطاع الاقتصادي والاجتماعي. حيث لا يوجد مجال لممارسة كافة الأنشطة دون أن يكون العقار هو العنصر الأساسي فيها. ولما كان ذلك كذلك، كان لابد أن تجد الاهتمام المتعاظم من قبل الجهات المنوط بها تنظيم العمل العقاري في الدولة.

أيضأ قد تنشأ بين مكونات المجتمع عدد من المنازعات العقارية الشائكة، ولذلك فإن مكاتب المحاماة المتخصصة في كل ما يتعلق بالعقار، هي الخيار الأنسب لمتابعة كل ما يتعلق بالمسائل العقارية.

