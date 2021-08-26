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‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫محامي‬ ‫مكتب‬ https://hhslawyers.com/ar/blog/
‫مقدمة‬  ‫أتش‬‫مكتب‬‫يعد‬ ‫أتش‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫محامي‬‫أيضأ‬‫أس‬ . ‫محاميين‬‫أفضل‬ ‫فوفه‬ُ‫ص‬ ‫في‬ ‫ويضم‬ – ‫دبي...
‫العقار‬ ‫تعريف‬  ‫ات‬ ‫ض‬‫ر‬‫باأل‬‫تتصل‬‫التي‬‫واألشجار‬ ‫واملباني‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫كاأل‬‫تلف‬ ‫ن‬‫دو‬‫نقله‬‫يمكن‬ ‫وال‬‫مكا...
‫ي‬‫العقار‬ ‫التسجيل‬  ‫د‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلما‬‫ا‬‫حاكم‬‫بصفته‬‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫الدولة‬‫ئيس‬‫ر‬‫نائب‬‫مكتوم‬ ‫آل‬...
‫بدبي‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬  ‫يناير‬ ‫في‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫تأسست‬ 1960 . ‫اإلق...
‫ي‬‫العقار‬ ‫التسجيل‬ ‫ونظام‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬  ‫بياناته‬‫وتصحيح‬‫تغيير‬‫وبنود‬ ‫ي‬‫العقار‬‫والسجل‬ ‫ي‬...
‫ي‬‫العقار‬ ‫التشجيع‬ ‫مركز‬  ‫املتحد‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫باإلما‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫لدائرة‬ ‫ي‬‫االستثمار‬‫اع‬‫ر‬‫ا...
‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬  ‫العال‬‫لتنظيم‬‫تشريعية‬‫ا‬‫ر‬‫أط‬‫املؤسسة‬ ‫وضعت‬‫حيث‬ ،‫للدائرة‬‫التنظيمي‬‫الركن‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ال...
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫مركز‬  ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫لدائرة‬‫القضائي‬‫اع‬‫ر‬‫الذ‬‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫في‬‫ي...
‫املطورين‬ ‫أحد‬ ‫ضد‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫يجب‬ ‫خطوات‬ ‫ثالثة‬ ‫وهناك‬ ‫دبي‬ ‫في‬  ‫بدبي‬...
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العقود‬ ‫صياغة‬ – ‫دبي‬‫ي‬‫عقار‬‫محامي‬  ‫ي‬‫واملشتر‬‫البائع‬ ‫بين‬‫العالقة‬ ‫توضح‬‫التي‬ ‫املوحدة‬‫ية‬‫ر...
‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬ ‫مع‬ ‫تحدث‬  ‫موبايل‬ : 00971553701232  ‫هاتف‬ : 0097142555496  ‫االلكتروني‬‫البريد‬ : sales@hhslawyers...
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Law
Aug. 26, 2021
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مكتب محامي عقارات في دبي

Download to read offline

Law
Aug. 26, 2021
0 views

يعد مكتب أتش أتش أس أيضأ محامي عقارات في دبي. ويضم في صُفوفه أفضل محاميين – محامي عقاري دبي – متخصص في النزاعات العقارية في الإمارات. ويُمكن استشارة هؤلاء المحامين بخصوص المسائل المتعلقة بالأملاك والأراضي.
وتعتبر العقارات احد اهم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في القطاع الاقتصادي والاجتماعي. حيث لا يوجد مجال لممارسة كافة الأنشطة دون أن يكون العقار هو العنصر الأساسي فيها. ولما كان ذلك كذلك، كان لابد أن تجد الاهتمام المتعاظم من قبل الجهات المنوط بها تنظيم العمل العقاري في الدولة.
أيضأ قد تنشأ بين مكونات المجتمع عدد من المنازعات العقارية الشائكة، ولذلك فإن مكاتب المحاماة المتخصصة في كل ما يتعلق بالعقار، هي الخيار الأنسب لمتابعة كل ما يتعلق بالمسائل العقارية.

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مكتب محامي عقارات في دبي

  1. 1. ‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫محامي‬ ‫مكتب‬ https://hhslawyers.com/ar/blog/
  2. 2. ‫مقدمة‬  ‫أتش‬‫مكتب‬‫يعد‬ ‫أتش‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫محامي‬‫أيضأ‬‫أس‬ . ‫محاميين‬‫أفضل‬ ‫فوفه‬ُ‫ص‬ ‫في‬ ‫ويضم‬ – ‫دبي‬ ‫ي‬‫عقار‬ ‫محامي‬ – ‫مت‬ ‫في‬ ‫خصص‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ . ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫واأل‬ ‫باألمالك‬‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬ ‫بخصوص‬‫املحامين‬ ‫هؤالء‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬‫مكن‬ُ‫وي‬ .  ‫في‬‫تلعبه‬‫الذي‬‫الكبير‬‫ر‬‫للدو‬‫وذلك‬ ،‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬‫الحيوية‬ ‫القطاعات‬ ‫اهم‬‫احد‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫وتعتبر‬ ‫القطاع‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ . ‫فيها‬‫ي‬ ‫األساس‬ ‫العنصر‬‫هو‬ ‫العقار‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬‫األنشطة‬ ‫كافة‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫مجال‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ . ‫مل‬‫و‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫العمل‬ ‫تنظيم‬ ‫بها‬‫املنوط‬‫الجهات‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫املتعاظم‬ ‫االهتمام‬‫تجد‬‫أن‬ ‫البد‬‫كان‬،‫كذلك‬ .  ‫ف‬‫املتخصصة‬ ‫املحاماة‬ ‫مكاتب‬ ‫فإن‬‫ولذلك‬،‫الشائكة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫املجتمع‬ ‫مكونات‬‫بين‬‫تنشأ‬ ‫قد‬‫أيضأ‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ي‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫باملسائل‬‫يتعلق‬ ‫ما‬‫كل‬‫ملتابعة‬‫األنسب‬‫الخيار‬ ‫هي‬ ،‫بالعقار‬ .
  3. 3. ‫العقار‬ ‫تعريف‬  ‫ات‬ ‫ض‬‫ر‬‫باأل‬‫تتصل‬‫التي‬‫واألشجار‬ ‫واملباني‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫كاأل‬‫تلف‬ ‫ن‬‫دو‬‫نقله‬‫يمكن‬ ‫وال‬‫مكانه‬ ‫في‬‫ثابت‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫كل‬ ‫هو‬‫العقار‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫صال‬ . ‫أنواع‬ ‫وهناك‬ ‫للعقار‬ . ‫نفطية‬،‫اعية‬‫ر‬‫ز‬ ،‫خام‬،‫ية‬‫ر‬‫استثما‬ ،‫ية‬‫ر‬‫تجا‬،‫سكنية‬ ‫ضا‬‫ر‬‫أ‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫فيمكن‬ . ‫بناء‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫مكن‬ُ‫وي‬ : ‫بناي‬ ‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ،‫برجا‬‫شركة‬،‫ة‬ ‫يا‬‫ر‬‫تجا‬ ‫محال‬‫أو‬ ،‫فيال‬ ،‫ا‬‫ر‬‫قص‬،‫بيتا‬ ،‫منزال‬ .
  4. 4. ‫ي‬‫العقار‬ ‫التسجيل‬  ‫د‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلما‬‫ا‬‫حاكم‬‫بصفته‬‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫الدولة‬‫ئيس‬‫ر‬‫نائب‬‫مكتوم‬ ‫آل‬ ‫اشد‬‫ر‬‫بن‬ ‫محمد‬‫الشيخ‬‫السمو‬ ‫صاحب‬‫أصدر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بي‬ ‫قم‬‫ر‬ 7 ‫لسنة‬ 2006 ‫م‬‫يشمل‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫تملك‬ ‫في‬‫الحق‬‫أن‬ ‫على‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ن‬‫القانو‬ ‫وينص‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التسجيل‬‫بشأن‬ ‫دولة‬‫واطني‬ ‫ا‬ ‫وشركات‬‫الكاملة‬‫الخليجية‬‫امللكية‬ ‫ذات‬‫والشركات‬‫الخليجي‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫مجلس‬ ‫ل‬‫دو‬‫ومواطني‬‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العامة‬‫ملساهمة‬ . ‫الت‬ ‫في‬‫الحق‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬‫الخليجي‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫مجلس‬‫مواطني‬‫لغير‬ ‫فيها‬‫تاح‬ُ‫ي‬ ‫استثمار‬ ‫مناطق‬ ‫اعتماد‬ ‫للحاكم‬‫ويجوز‬ ‫قيود‬ ‫ن‬‫دو‬‫الحر‬‫ملك‬ ‫ة‬‫ز‬‫الحيا‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫وعلى‬‫منية‬‫ز‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬ ‫ز‬‫تتجاو‬ ‫ال‬ ‫ملدة‬ 99 ‫ا‬‫عام‬ .  ‫بها‬ ‫فصال‬ ‫عشر‬‫إحدى‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬‫ي‬‫يحتو‬ ‫كما‬ 29 ‫ال‬‫ولنظام‬‫ن‬‫القانو‬‫لبنود‬‫العامة‬ ‫واألحكام‬‫بالتعريفات‬ ‫خاصة‬‫تفصيلية‬ ‫مادة‬ ‫تطبيق‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫ومشموالت‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫تملك‬ ‫وحق‬ .
  5. 5. ‫بدبي‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬  ‫يناير‬ ‫في‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫تأسست‬ 1960 . ‫اإلقليمي‬‫املستويين‬ ‫على‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫القطاعات‬‫أبرز‬‫تأسيس‬ ‫على‬ ‫وعملت‬ ‫والعاملي‬ . ‫العامل‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫األسواق‬ ‫في‬ ‫الريادة‬‫لتحقيق‬‫ا‬‫أيض‬ ‫الدائرة‬‫تسعى‬،‫مة‬‫ز‬‫الال‬‫التشريعات‬‫تطوير‬ ‫جانب‬ ‫وإلى‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫وذلك‬‫ية‬ ‫التالية‬ ‫قطاعاتها‬ :  ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫والخدمات‬‫التسجيل‬  ‫ي‬‫العقار‬ ‫االستثمار‬ ‫ة‬‫ر‬‫وإدا‬‫تشجيع‬  ‫خالل‬ ‫من‬‫ي‬ ‫املؤسس‬‫الدعم‬ : ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬‫مركز‬ ‫و‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫دبي‬ ‫معهد‬ ‫و‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬
  6. 6. ‫ي‬‫العقار‬ ‫التسجيل‬ ‫ونظام‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬  ‫بياناته‬‫وتصحيح‬‫تغيير‬‫وبنود‬ ‫ي‬‫العقار‬‫والسجل‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التسجيل‬‫بخدمات‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫تهتم‬ . ‫يهدف‬‫و‬ ‫التسجيل‬‫نظام‬ ‫ا‬ ‫مع‬‫املتوافقة‬‫التقنية‬‫األنظمة‬ ‫أحدث‬ ‫تدعمها‬ ،‫واحدة‬‫منظومة‬ ‫ضمن‬ ‫خدماتها‬ ‫وتكامل‬‫األنظمة‬ ‫جميع‬‫توحيد‬‫إلى‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ملعايير‬ ‫نظام‬ ‫على‬‫اعتمادا‬‫العاملية‬ “ ‫الطابو‬ ” ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫وحفظ‬‫بالتوثيق‬‫يقوم‬‫الذي‬ . ‫فرع‬ ‫نظما‬‫النظام‬‫هذا‬‫ويتضمن‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫ية‬ : ‫التسجيل‬ ‫العقار‬ ‫ملالكي‬‫الشخصية‬ ‫ق‬‫الحقو‬‫إثبات‬ ‫و‬ ‫الضمان‬ ‫وحساب‬‫املبدئي‬‫والتسجيل‬ .
  7. 7. ‫ي‬‫العقار‬ ‫التشجيع‬ ‫مركز‬  ‫املتحد‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫باإلما‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫لدائرة‬ ‫ي‬‫االستثمار‬‫اع‬‫ر‬‫الذ‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫االستثمار‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫و‬‫تشجيع‬‫مركز‬‫عد‬ُ‫ي‬ ‫دعم‬ ‫على‬‫ويعمل‬ ،‫ة‬ ‫األمد‬‫طويل‬ ‫واالستثمار‬‫املباشر‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫واألجنبية‬‫الوطنية‬ ‫ي‬‫العقار‬‫االستثمار‬ ‫شركات‬ .
  8. 8. ‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬  ‫العال‬‫لتنظيم‬‫تشريعية‬‫ا‬‫ر‬‫أط‬‫املؤسسة‬ ‫وضعت‬‫حيث‬ ،‫للدائرة‬‫التنظيمي‬‫الركن‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬‫مثل‬ ُ ‫ت‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫بين‬‫قة‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التبادل‬‫وعملية‬ ‫املتعاقدة‬ . ‫املستثمرين‬ ‫مصالح‬‫لحماية‬‫وفنيا‬‫ماليا‬‫املشروعات‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫إلى‬ ،‫باإلضافة‬ . ُ‫ي‬‫و‬ ‫أتش‬‫مكتب‬‫عد‬ ‫أتش‬ ‫وأبوظبي‬ ‫دبي‬ ‫في‬‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬‫تعلقة‬ ُ ‫امل‬‫الخدمات‬ ‫في‬‫املختصة‬‫املكاتب‬‫أبرز‬‫أش‬ . ‫الع‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫محامي‬ ‫أفضل‬ ‫ويضم‬ ‫ية‬‫ر‬‫قا‬ .
  9. 9. ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫مركز‬  ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫لدائرة‬‫القضائي‬‫اع‬‫ر‬‫الذ‬‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫مركز‬‫عتبر‬ُ‫ي‬ . ‫م‬‫قضائية‬‫منظومة‬‫وهي‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫تخصصة‬ ‫تحقيق‬‫لغايات‬‫وذلك‬،‫ومبسطة‬ ‫سريعة‬‫آلية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫من‬‫النوع‬‫هذا‬ ‫في‬‫النظر‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫وتطوير‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬ ‫بها‬‫يتعلق‬ ‫وما‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫بقطاع‬‫املعنيين‬‫لكافة‬ ‫واالقتصادي‬ ‫االجتماعي‬ . ‫املحاك‬ ‫لنظام‬‫التجريبي‬‫التطبيق‬‫بدأ‬ ‫و‬ ‫مات‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬ ‫العاجلة‬ . ‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬‫أيام‬ ‫مقابل‬‫دقيقة‬ ‫ستين‬ ‫ى‬‫سو‬ ‫فيها‬ ‫والحكم‬‫النظر‬‫ز‬‫يتجاو‬ ‫وال‬ .
  10. 10. ‫املطورين‬ ‫أحد‬ ‫ضد‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫يجب‬ ‫خطوات‬ ‫ثالثة‬ ‫وهناك‬ ‫دبي‬ ‫في‬  ‫بدبي‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫لدى‬‫املشروع‬‫حالة‬ ‫عن‬‫االستفسار‬  ‫إل‬‫املقدر‬‫والوقت‬‫املشروع‬ ‫لواقع‬‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫ل‬‫للحصو‬‫ذاته‬ ‫باملوقع‬‫مندوب‬ ‫مع‬‫واملقابلة‬‫املشروع‬‫بمطور‬ ‫االتصال‬ ‫تمامه‬  ‫ى‬‫الدعو‬ ‫فع‬‫ر‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫حتى‬ ‫للمطور‬‫املستحقة‬‫املبالغ‬ ‫كافة‬ ‫دفع‬ ‫ضمان‬  ‫أن‬‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫محاكم‬‫ثالث‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ففي‬ ‫دبي‬ ‫محاكم‬‫لدى‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ى‬‫دعو‬‫املستثمرين‬‫أحد‬ ‫يرفع‬‫أن‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫كان‬‫وإذا‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫تمر‬ ‫خاللها‬ ‫من‬  ‫االبتدائية‬‫املحكمة‬  ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬  ‫النقض‬ ‫محكمة‬  ‫االست‬‫يمكن‬ ‫وال‬‫نهائية‬ ‫عنها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األحكام‬‫عتبر‬ ُ ‫وت‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫قضائية‬ ‫مؤسسة‬‫أعلى‬‫النقض‬ ‫محكمة‬‫عتبر‬ ُ ‫ت‬ ‫و‬ ‫نقضها‬‫أو‬ ‫ضدها‬‫ئناف‬ . ‫أتش‬‫مكتب‬‫عد‬ُ‫ي‬ ‫و‬ ‫أتش‬ ‫وأبوظبي‬ ‫دبي‬ ‫في‬‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬‫تعلقة‬ ُ ‫امل‬‫الخدمات‬ ‫في‬‫املختصة‬‫املكاتب‬‫أبرز‬‫أس‬ . ‫أب‬ ‫ويضم‬ ‫في‬ ‫املتمرسين‬ ‫حامين‬ ُ ‫امل‬‫رز‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫العقود‬ ‫صياغة‬ .
  11. 11. ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العقود‬ ‫صياغة‬ – ‫دبي‬‫ي‬‫عقار‬‫محامي‬  ‫ي‬‫واملشتر‬‫البائع‬ ‫بين‬‫العالقة‬ ‫توضح‬‫التي‬ ‫املوحدة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫العقود‬ ‫إطالق‬ ‫على‬‫بدبي‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫عملت‬ ‫وكل‬‫الوسيط‬‫وبين‬ ‫الرئيسيين‬‫العالقة‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫واحد‬ . ‫و‬ ‫ﺫ‬ ‫لك‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫صفقة‬‫أي‬ ‫في‬‫الثالثة‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫ق‬‫حقو‬‫لحماية‬ : ‫وال‬‫ي‬‫واملشتر‬‫البائع‬ ‫وسيط‬ . ‫ساعد‬ُ‫وي‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ق‬‫السو‬ ‫في‬‫اء‬‫ر‬‫والش‬‫البيع‬ ‫عمليات‬‫وتسريع‬‫تيسير‬ ‫على‬‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫هذا‬ . ‫بس‬‫التسجيل‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫إتمام‬‫تيح‬ُ‫ي‬ ‫كما‬ ‫هولة‬ . ‫إعداد‬ ‫وسيعود‬ ‫جميعا‬ ‫عليهم‬‫الكبير‬ ‫بالنفع‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫مختلف‬ ‫بين‬‫العالقة‬‫تنظم‬ ‫موحدة‬ ‫عقود‬ . ‫امل‬ ‫بعض‬ ‫من‬‫التخلص‬‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫تنجم‬ ‫قد‬‫التي‬‫شاكل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بعض‬ ‫وضوح‬‫عدم‬ ‫عن‬ . ‫وه‬ ‫نماذج‬‫ثالثة‬‫للمتعاملين‬ ‫وفر‬ ُ ‫وت‬ ‫بها‬‫الخاص‬ ‫باملوقع‬ ‫عتمدة‬ ُ ‫امل‬‫العقود‬ ‫وتتوفر‬ ‫ي‬ :  ‫ي‬‫املشتر‬ ‫و‬‫البائع‬‫بين‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬‫املوحد‬‫العقد‬ (F)  ‫والوسيط‬‫البائع‬ ‫عقد‬ (A)  ‫والوسيط‬‫ي‬‫املشتر‬ ‫عقد‬ (B)  ‫األ‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬‫التوقيع‬ ‫قبل‬‫صفقة‬‫لكل‬‫املطلوبة‬‫بالبيانات‬‫تعبئتها‬ ‫لتتم‬ ‫موقعها‬‫من‬‫العقود‬‫تنزيل‬ ‫ويمكن‬ ‫املعنية‬‫اف‬‫ر‬‫ط‬ . ‫وتكتمل‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫لدى‬ ‫العقود‬‫وتوثيق‬‫تسجيل‬‫بعد‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫ألي‬‫الرسمية‬ ‫األركان‬ . ‫اءا‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذه‬‫لفتت‬ ‫لقد‬ ‫أنظار‬‫ت‬ ‫عموما‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬‫خاصة‬ ‫دبي‬‫إلى‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫قطاع‬ ‫في‬‫العامليين‬‫املستثمرين‬ . ‫لك‬ ‫عامليا‬‫ل‬‫األو‬‫املركز‬ ‫في‬‫دبي‬ ‫وضعت‬ ‫و‬ ‫قضائيا‬ ‫ا‬‫مرجع‬ ‫ونها‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫بقضايا‬‫للمهتمين‬ ‫األولى‬‫املرتبة‬‫يتصدر‬ ‫عامليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬ .
  12. 12. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬ ‫مع‬ ‫تحدث‬  ‫موبايل‬ : 00971553701232  ‫هاتف‬ : 0097142555496  ‫االلكتروني‬‫البريد‬ : sales@hhslawyers.com

    Be the first to comment

يعد مكتب أتش أتش أس أيضأ محامي عقارات في دبي. ويضم في صُفوفه أفضل محاميين – محامي عقاري دبي – متخصص في النزاعات العقارية في الإمارات. ويُمكن استشارة هؤلاء المحامين بخصوص المسائل المتعلقة بالأملاك والأراضي. وتعتبر العقارات احد اهم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في القطاع الاقتصادي والاجتماعي. حيث لا يوجد مجال لممارسة كافة الأنشطة دون أن يكون العقار هو العنصر الأساسي فيها. ولما كان ذلك كذلك، كان لابد أن تجد الاهتمام المتعاظم من قبل الجهات المنوط بها تنظيم العمل العقاري في الدولة. أيضأ قد تنشأ بين مكونات المجتمع عدد من المنازعات العقارية الشائكة، ولذلك فإن مكاتب المحاماة المتخصصة في كل ما يتعلق بالعقار، هي الخيار الأنسب لمتابعة كل ما يتعلق بالمسائل العقارية.

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