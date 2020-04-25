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.‫َا‬‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫س‬َ‫ن‬َ‫و‬ ِ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ،ِ‫ة‬َ‫أ‬ْ‫ر‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ً‫ة‬...
"‫نام‬ ‫قد‬ ‫حبيبنا‬ ‫لعازر‬"‫(يو‬11: 11) ،ُ‫ح‬َ‫س‬ْ‫م‬َ‫ي‬َ‫س‬َ‫و‬" ُ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫م‬َ‫د‬ َّ‫ُل‬‫ك‬ ُ‫هلل‬‫ا‬‫َا...
(‫رون‬ ‫توتى‬ :‫اجمليد‬ ‫القيامة‬ ‫عيد‬ ‫ذكصولوجية‬ ‫إنراشي‬ ‫إفمو‬) 2-:‫حقيقة‬ ‫قيامة‬- 3-:‫القيامة‬ ‫قوة‬- 4-:‫املسيح‬ ‫...
2-َ‫أ‬ ِ‫ء‬‫َا‬‫س‬َ‫ؤ‬ُ‫ر‬ُ‫ل‬‫ا‬ ‫َا‬‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ُا‬‫و‬ْ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ر‬ِ‫ا‬"‫َا‬‫ه‬ُ‫ت‬َّ‫َي‬‫أ‬ ‫ْي‬‫ع‬ِ‫ف‬َ‫ت‬ْ‫ر‬‫َا‬‫و‬...
‫املسيح‬ ‫قيامة‬ ‫عن‬ ‫آباء‬ ‫أقوال‬ ‫الرسولي‬ ‫أثناسيوس‬ ‫القديس‬ ‫البابا‬ ‫أقوال‬ + . + 20:28. + 17:5. + 7:31. + . + 28:...
‫القد‬ ‫أقوال‬‫أغسطينوس‬ ‫يس‬ ... . + : . 1- ‫مز‬ )‫تركتين‬ ‫ملاذا‬ ‫إهلي‬ ‫إهلي‬1:22‫"مت‬ ."46:27". ‫أن‬ ‫(عاملني‬ ‫ليبطل...
. )‫(إيرونيموس‬ ‫جريوم‬ ‫القديس‬ ‫أقوال‬ + : ‫أل‬ ‫هنا‬ ‫هو‬ ‫(ليس‬)‫قام‬ ‫نه‬‫مت‬6:28". : . . ‫أفراهات‬ ‫األب‬ ‫القديس‬ ‫...
‫غريغوريو‬ ‫القديس‬‫النيصي‬ ‫س‬ . . . . . . .
129 117 24 ‫الالهوتي‬ ‫غريغوريوس‬ ‫القديس‬ . . .. . . . . ”. . ‫أ‬ ‫بوليكاربوس‬ ‫القديس‬‫س‬‫أزمري‬ ‫قف‬ : “.. . “ ”. ‫القي...
† 6424 " 1314 21910 811 418 321 2819 . † . † . . † . . +. +. . † . † .. † . . †. † . † 65. † . 811. † . .. † .. . ..
. † . 813. † . ‫بعض‬ُ‫مل‬‫ا‬ ‫القيامة‬ ‫أحلان‬‫التى‬ ‫بهجة‬ ‫بها‬ ‫ُصلى‬‫ن‬ 1-‫ا‬ ‫ذكصولوجية‬:‫اجمليدة‬ ‫لقيامة‬-
2-‫اجمليدة‬ ‫القيامة‬ ‫إبصالية‬‫ص‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫الة‬ 2820
Article (5) jesus is risen
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Article (5) jesus is risen

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تلك القوة التى تجلت فى القيامة لم ولن يشهدها الكون، حدث زلزل الكون بأكمله، إذ خالق الكل قام بعد أن مات، وتلك الحقيقة هى سبب فرح عظيم لنا، وقد غيرت الكثير من المفاهيم، وكُتب للإنسان الحياة بعد أن كان محكوماً عليه بالموت، وإكتسبنا إمكانية التغلب على الخطية والقيامة بعد الموت الروحى، وإمكانية القيامة فى يوم الدينونة لنحيا الملكوت مع المسيح حبيب نفوسنا إذا سلكنا بإستقامة، فشكراً لله على قيامته التى جددتنا وأشرقت بنورها وقوتها فينا.

Published in: Spiritual
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Article (5) jesus is risen

  1. 1. .‫َا‬‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫س‬َ‫ن‬َ‫و‬ ِ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ،ِ‫ة‬َ‫أ‬ْ‫ر‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ً‫ة‬َ‫و‬‫َا‬‫د‬َ‫ع‬ ُ‫ع‬َ‫ض‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫(تك‬ ".»ُ‫ه‬َ‫ب‬ِ‫ق‬َ‫ع‬ َ‫ني‬ِ‫ق‬َ‫ح‬ْ‫س‬َ‫ت‬ ِ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ك‬َ‫س‬ْ‫أ‬َ‫ر‬ ُ‫ق‬َ‫ح‬ْ‫س‬َ‫ي‬ َ‫و‬ُ‫ه‬3:15)، َ‫ع‬َ‫م‬ ْ‫ت‬َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬َ‫ع‬َ‫ر‬‫َا‬‫ص‬ُ‫م‬ َّ‫ِن‬‫إ‬َ‫ف‬" ِ‫م‬َ‫ل‬‫َا‬‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫ال‬ُ‫و‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ،ِ‫ني‬ِ‫ط‬َ‫ال‬َّ‫الس‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ،ِ‫ء‬‫َا‬‫س‬َ‫ؤ‬ُّ‫الر‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬ ،ٍ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ل‬َ‫و‬ ٍ‫م‬َ‫د‬ ‫ِي‬‫ف‬ ِ‫ة‬َّ‫ِي‬‫ح‬‫ُّو‬‫الر‬ ِّ‫َّر‬‫الش‬ ِ‫د‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ج‬َ‫أ‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ه‬َّ‫الد‬ ‫َا‬‫ذ‬‫ه‬ ِ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ل‬ُ‫ظ‬ ‫َى‬‫ل‬َ‫ع‬ ‫(أف‬ ".ِ‫ت‬‫َّا‬‫ِي‬‫و‬‫َا‬‫م‬َّ‫الس‬6:12)، ‫ُوا‬‫ح‬ْ‫ص‬ُ‫ا‬" ُ‫ل‬‫ُو‬‫ج‬َ‫ي‬ ،ٍ‫ر‬ِ‫ئ‬‫َا‬‫ز‬ ٍ‫د‬َ‫س‬َ‫أ‬َ‫ك‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫م‬ْ‫ص‬َ‫خ‬ َ‫س‬‫ِي‬‫ل‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ َّ‫َن‬‫أل‬ .‫ُوا‬‫ر‬َ‫ه‬ْ‫س‬‫َا‬‫و‬ ( ".َ‫و‬ُ‫ه‬ ُ‫ه‬ُ‫ع‬ِ‫ل‬َ‫ت‬ْ‫ب‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫ًا‬‫س‬ِ‫م‬َ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫م‬1‫بط‬5:8)، .‫ألن‬ ‫الفرح‬ ‫بصوت‬ ‫اليوم‬ ‫رتلوا‬ ‫قام‬ ‫املسيح‬ ‫يسوع‬ ‫اجملد‬ ‫ملك‬. .‫ساكت‬ ‫غري‬ ‫بصوت‬ ‫يسبح‬ ‫كل‬ ‫قام‬ ‫املسيح‬ ‫يسوع‬ ‫الكلمة‬ ‫اهلل‬ ‫الن‬. .‫إهل‬ ‫هو‬ ‫ألنه‬‫هلموا‬ ‫اهلل‬ ‫محل‬ ‫نا‬ ‫قام‬ ‫املسيح‬ ‫يسوع‬ ‫له‬ ‫نسجد‬.
  2. 2. "‫نام‬ ‫قد‬ ‫حبيبنا‬ ‫لعازر‬"‫(يو‬11: 11) ،ُ‫ح‬َ‫س‬ْ‫م‬َ‫ي‬َ‫س‬َ‫و‬" ُ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫م‬َ‫د‬ َّ‫ُل‬‫ك‬ ُ‫هلل‬‫ا‬‫َا‬‫م‬ ‫ِي‬‫ف‬ ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ُ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫َا‬‫و‬ ،ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ن‬‫ُو‬‫ي‬،ُ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َّ‫َن‬‫أل‬ ،ُ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫َا‬‫م‬ ‫ِي‬‫ف‬ ٌ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ٌ‫خ‬‫َا‬‫ر‬ُ‫ص‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ٌ‫ن‬ْ‫ز‬ُ‫ح‬ ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬َ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ُ‫أل‬‫ا‬ َ‫ر‬‫ُو‬‫م‬ُ‫أل‬‫ا‬‫(رؤ‬ ".»ْ‫ت‬َ‫ض‬َ‫م‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ‫َى‬‫ل‬‫و‬21:4)، 1-:‫احلقيقى‬ ‫الفرح‬- ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫د‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫َا‬‫ر‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫ه‬ َ‫ل‬‫َا‬‫ق‬ ‫َّا‬‫َم‬‫ل‬َ‫و‬" ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ُ‫ذ‬‫ِي‬‫م‬َ‫ال‬َّ‫الت‬ َ‫ح‬ِ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ف‬ ،ُ‫ه‬َ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫(يو‬ ".َّ‫َّب‬‫الر‬ ‫ْا‬‫و‬َ‫أ‬َ‫ر‬20:20)، ‫َا‬‫ن‬ُ‫ه‬‫َا‬‫و‬ْ‫ف‬َ‫أ‬ ْ‫ت‬َ‫أل‬َ‫ت‬ْ‫م‬‫ا‬ ٍ‫ذ‬ِ‫ئ‬َ‫ن‬‫ِي‬‫ح‬" .‫ًا‬‫م‬ُّ‫َن‬‫ر‬َ‫ت‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ت‬َ‫ن‬ِ‫س‬ْ‫ل‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ًا‬‫ك‬ْ‫ح‬ِ‫ض‬ َّ‫ِن‬‫إ‬ :ِ‫م‬َ‫م‬ُ‫أل‬‫ا‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ‫ُوا‬‫ل‬‫َا‬‫ق‬ ٍ‫ذ‬ِ‫ئ‬َ‫ن‬‫ِي‬‫ح‬ َّ‫َّب‬‫الر‬َّ‫َظ‬‫ع‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬َ‫ع‬َ‫م‬ َ‫ل‬ ‫املزامري‬ ‫(سفر‬ "ِ‫ء‬َ‫ال‬ُ‫ؤ‬‫ه‬2:126،)
  3. 3. (‫رون‬ ‫توتى‬ :‫اجمليد‬ ‫القيامة‬ ‫عيد‬ ‫ذكصولوجية‬ ‫إنراشي‬ ‫إفمو‬) 2-:‫حقيقة‬ ‫قيامة‬- 3-:‫القيامة‬ ‫قوة‬- 4-:‫املسيح‬ ‫كلمة‬ ‫فى‬ ‫ثقة‬- 922 5-:‫القيامة‬ ‫رسالة‬- 1615 ‫عن‬ ‫املقدس‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫آيات‬‫قيامة‬ ‫املسيح‬ 1-25ْ‫ن‬َ‫م‬ .ُ‫ة‬‫َا‬‫ي‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫َا‬‫و‬ ُ‫ة‬َ‫م‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬« :ُ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫َا‬‫ق‬ ،‫َا‬‫ي‬ْ‫ح‬َ‫ي‬َ‫س‬َ‫ف‬ َ‫ت‬‫َا‬‫م‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬ ‫ِي‬‫ب‬ َ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬26َ‫و‬ُ‫ك‬‫ًّا‬‫َي‬‫ح‬ َ‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ُّ‫ل‬ »‫َا؟‬‫ذ‬‫ِه‬‫ب‬ َ‫ني‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ت‬َ‫أ‬ .ِ‫د‬َ‫ب‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ت‬‫ُو‬‫م‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ‫ِي‬‫ب‬ َ‫ن‬َ‫م‬‫َآ‬‫و‬27 َ‫ع‬َ‫ن‬« :ُ‫ه‬َ‫ل‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬‫َا‬‫ق‬َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬َّ‫َن‬‫أ‬ ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬ .ُ‫د‬ِّ‫َي‬‫س‬ ‫َا‬‫ي‬ ْ‫م‬ .»ِ‫م‬َ‫ل‬‫َا‬‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ِي‬‫ت‬‫اآل‬ ،ِ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫ن‬ْ‫ب‬‫ا‬ ُ‫ح‬‫ِي‬‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬‫(يو‬11)
  4. 4. 2-َ‫أ‬ ِ‫ء‬‫َا‬‫س‬َ‫ؤ‬ُ‫ر‬ُ‫ل‬‫ا‬ ‫َا‬‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ُا‬‫و‬ْ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ر‬ِ‫ا‬"‫َا‬‫ه‬ُ‫ت‬َّ‫َي‬‫أ‬ ‫ْي‬‫ع‬ِ‫ف‬َ‫ت‬ْ‫ر‬‫َا‬‫و‬ ،ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ب‬َ‫ا‬‫ْو‬‫ب‬ ‫(سفر‬ "ِ‫د‬ْ‫ج‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫م‬ َ‫ل‬ُ‫خ‬ْ‫د‬َ‫ي‬َ‫ف‬ ،ُ‫ة‬َّ‫ِي‬‫ر‬ْ‫ه‬َّ‫الد‬ ُ‫ب‬‫َا‬‫و‬ْ‫ب‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫املزامري‬24:7،9) 3-،ِ‫ة‬َ‫س‬‫َا‬‫د‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ح‬‫ُو‬‫ر‬ ِ‫ة‬َ‫ه‬ِ‫ج‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ُو‬‫ق‬ِ‫ب‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ َ‫ن‬ْ‫ب‬‫ا‬ َ‫ن‬َّ‫َي‬‫ع‬َ‫ت‬َ‫و‬" :ِ‫ت‬‫َا‬‫و‬ْ‫م‬َ‫أل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ة‬َ‫م‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫ل‬‫ِا‬‫ب‬‫(رسالة‬ "‫َا‬‫ن‬ِّ‫َب‬‫ر‬ ِ‫ح‬‫ِي‬‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ ‫ب‬‫رومية‬ ‫أهل‬ ‫إىل‬ ‫الرسول‬ ‫ولس‬1:4) 4-،ِ‫ت‬‫َا‬‫و‬ْ‫م‬َ‫أل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫م‬‫َا‬‫ق‬ ُ‫ه‬َّ‫َن‬‫أ‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ‫ز‬َ‫ر‬ْ‫ك‬ُ‫ي‬ ُ‫ح‬‫ِي‬‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬" "‫ٍ؟‬‫ت‬‫َا‬‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ُ‫ة‬َ‫م‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ق‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ٌ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫ق‬َ‫ي‬ َ‫ف‬ْ‫ي‬َ‫ك‬َ‫ف‬ ‫كورنثوس‬ ‫أهل‬ ‫إىل‬ ‫األوىل‬ ‫الرسول‬ ‫بولس‬ ‫(رسالة‬ 15:12) 5-ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫م‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ق‬ َ‫ة‬َّ‫ُو‬‫ق‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ف‬ِ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫أل‬"‫ًا‬‫ه‬ِّ‫َب‬‫ش‬َ‫ت‬ُ‫م‬ ،ِ‫ه‬ِ‫م‬َ‫ال‬‫آ‬ َ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ر‬َ‫ش‬َ‫و‬ ، ‫(رسالة‬ "ِ‫ت‬‫َا‬‫و‬ْ‫م‬َ‫أل‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫م‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ق‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫غ‬ُ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫َل‬‫ع‬َ‫ل‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ‫فيليب‬ ‫أهل‬ ‫إىل‬ ‫الرسول‬ ‫بولس‬3:10،11) 6-"َ‫ب‬َ‫س‬َ‫ح‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ،ِ‫ح‬‫ِي‬‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ِّ‫َب‬‫ر‬ ‫ُو‬‫ب‬َ‫أ‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ٌ‫ك‬َ‫ر‬‫َا‬‫ب‬ُ‫م‬ ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬َ‫ر‬ِ‫ل‬ ً‫ة‬َ‫ي‬ِ‫ن‬‫َا‬‫ث‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫د‬َ‫ل‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ري‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ه‬ِ‫ة‬َ‫م‬‫َا‬‫ي‬ِ‫ق‬ِ‫ب‬ ،ٍّ‫َي‬‫ح‬ ٍ‫ء‬‫َا‬‫ج‬ ِ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬َ‫ال‬َ‫و‬ ‫َى‬‫ن‬ْ‫ف‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ٍ‫ث‬‫َا‬‫ري‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ ،ِ‫ت‬‫َا‬‫و‬ْ‫م‬َ‫أل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ح‬‫ي‬ ِ‫ت‬‫َا‬‫و‬‫َا‬‫م‬َّ‫الس‬ ‫ِي‬‫ف‬ ٌ‫ظ‬‫ُو‬‫ف‬ْ‫ح‬َ‫م‬ ،ُّ‫ِل‬‫ح‬َ‫م‬ْ‫ض‬َ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ُ‫س‬َّ‫َن‬‫د‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ِ‫إ‬ِ‫ب‬ ،َ‫ن‬‫ُو‬‫س‬‫ُو‬‫ر‬ْ‫ح‬َ‫م‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ ِ‫ة‬َّ‫ُو‬‫ق‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ،ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫ج‬َ‫أل‬،ٍ‫ن‬‫َا‬‫مي‬ َ‫ل‬ْ‫ع‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ٍّ‫َد‬‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ٍ‫ص‬َ‫ال‬َ‫خ‬ِ‫ل‬"ِ‫ري‬ِ‫خ‬َ‫أل‬‫ا‬ ِ‫ن‬‫َا‬‫م‬َّ‫الز‬ ‫ِي‬‫ف‬ َ‫ن‬ ‫بطر‬ ‫(رسالة‬‫األوىل‬ ‫الرسول‬ ‫س‬1:3) 7-ِ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ش‬ ِ‫ع‬‫ِي‬‫م‬َ‫ج‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ع‬‫ِي‬‫م‬َ‫ج‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ ‫ًا‬‫م‬‫ُو‬‫ل‬ْ‫ع‬َ‫م‬ ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ْ‫ل‬َ‫ف‬" ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ،ِّ‫ِي‬‫ر‬ِ‫ص‬‫َّا‬‫الن‬ ِ‫ح‬‫ِي‬‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ ِ‫م‬ْ‫س‬‫ِا‬‫ب‬ ُ‫ه‬َّ‫َن‬‫أ‬ ،َ‫ل‬‫ِي‬‫ئ‬‫َا‬‫ر‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬‫ُو‬‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ب‬َ‫ل‬َ‫ص‬َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫ه‬َ‫م‬‫َا‬‫ق‬َ‫أ‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ،ُ‫م‬َ‫ك‬‫َا‬‫ذ‬ِ‫ب‬ ،ِ‫ت‬‫ا‬ ‫ِي‬‫ح‬َ‫ص‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫م‬‫َا‬‫م‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫ه‬ َ‫ف‬َ‫ق‬َ‫و‬‫الرسل‬ ‫أعمال‬ ‫(سفر‬ "‫ًا‬‫ح‬ 4:10) 8-ُ‫ن‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫م‬‫ِي‬‫ق‬ُ‫ي‬َ‫س‬ َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ َّ‫َّب‬‫الر‬ َ‫م‬‫َا‬‫ق‬َ‫أ‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ َّ‫َن‬‫أ‬ َ‫ني‬ِ‫م‬ِ‫ل‬‫َا‬‫ع‬ ( .ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ع‬َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ر‬ِ‫ض‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ،َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ًا‬‫ض‬ْ‫ي‬َ‫أ‬2‫كو‬4:14.) 9-َ‫ف‬ ،َ‫م‬‫َا‬‫ق‬َ‫و‬ َ‫ت‬‫َا‬‫م‬ َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ َّ‫َن‬‫أ‬ ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ن‬ ‫َّا‬‫ُن‬‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬َّ‫َن‬‫أ‬َ‫ك‬ِ‫ل‬‫َذ‬‫ك‬ ً‫ض‬ْ‫ي‬َ‫أ‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ر‬ِ‫ض‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬َ‫س‬ ،َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫د‬ِ‫ق‬‫َّا‬‫الر‬‫َا‬‫ن‬َّ‫ِن‬‫إ‬َ‫ف‬ .ُ‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬ ‫ا‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ي‬ْ‫ح‬َ‫أل‬‫ا‬ ُ‫ن‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ِن‬‫إ‬ :ِّ‫َّب‬‫الر‬ ِ‫ة‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ك‬ِ‫ب‬ ‫َا‬‫ذ‬‫ه‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫ق‬َ‫ن‬ ْ‫ل‬‫ا‬َّ‫َن‬‫أل‬ .َ‫ن‬‫ِي‬‫د‬ِ‫ق‬‫َّا‬‫الر‬ ُ‫ق‬ِ‫ب‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫ال‬ ،ِّ‫َّب‬‫الر‬ ِ‫ء‬‫ِي‬‫ج‬َ‫م‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ني‬ِ‫ق‬‫َا‬‫ب‬ ِ‫ت‬ْ‫و‬َ‫ص‬ِ‫ب‬ ،ٍ‫ف‬‫َا‬‫ت‬ُ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬َ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ّ‫ب‬َّ‫الر‬ِ‫ق‬‫ُو‬‫ب‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ال‬َ‫م‬ ِ‫س‬‫ِي‬‫ئ‬َ‫ر‬ ‫ِي‬‫ف‬ ُ‫ت‬‫َا‬‫و‬ْ‫م‬َ‫أل‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ء‬‫َا‬‫م‬َّ‫الس‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ل‬ِ‫ز‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ َ‫ف‬ْ‫و‬َ‫س‬ ،ِ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫ق‬َ‫ي‬َ‫س‬ ِ‫ح‬‫ِي‬‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ق‬‫َا‬‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ي‬ْ‫ح‬َ‫أل‬‫ا‬ ُ‫ن‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ َّ‫ُم‬‫ث‬ .‫ًا‬‫ل‬َّ‫َو‬‫أ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫م‬‫و‬َ‫ني‬ ِ‫ة‬‫َا‬‫ق‬َ‫ال‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ ِ‫ب‬ُ‫ح‬ُّ‫الس‬ ‫ِي‬‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬ ‫ًا‬‫ع‬‫ِي‬‫م‬َ‫ج‬ ُ‫ف‬َ‫ط‬ْ‫خ‬ُ‫ن‬َ‫س‬ ،ِ‫ء‬‫َا‬‫و‬َ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ِي‬‫ف‬ ِّ‫َّب‬‫الر‬ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬َ‫ن‬ ‫َا‬‫ذ‬َ‫ك‬‫َه‬‫و‬َ‫ع‬َ‫م‬ ٍ‫ني‬ِ‫ح‬ َّ‫ُل‬‫ك‬ ( .ِّ‫َّب‬‫الر‬1‫تس‬4:14-17.) 10-َ‫ع‬‫ُو‬‫س‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ص‬ِّ‫َل‬‫خ‬ُ‫م‬ ِ‫ر‬‫ُو‬‫ه‬ُ‫ظ‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫اآل‬ ِ‫ت‬َ‫ر‬ِ‫ه‬ْ‫ظ‬ُ‫أ‬ ‫َا‬‫م‬َّ‫ِن‬‫إ‬َ‫و‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ر‬‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ل‬َ‫ط‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ،ِ‫ح‬‫ِي‬‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫د‬‫ُو‬‫ل‬ُ‫خ‬ْ‫ل‬‫َا‬‫و‬ َ‫ة‬‫َا‬‫ي‬ ( .ِ‫ل‬‫ِي‬‫ج‬ْ‫ن‬ِ‫إل‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫ط‬ِ‫س‬‫َا‬‫و‬ِ‫ب‬2‫تى‬1:10.) 11-َ‫ف‬ ،َ‫م‬‫َا‬‫ق‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ُ‫ح‬‫ِي‬‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ٌ‫ل‬ِ‫ط‬‫َا‬‫ب‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ت‬َ‫ز‬‫َا‬‫ر‬ِ‫ك‬ ٌ‫ة‬َ‫ل‬ِ‫ط‬‫َا‬‫ب‬ َ‫مي‬ِ‫إ‬ ‫ًا‬‫ض‬ْ‫ي‬َ‫أ‬( "،ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ن‬‫ا‬1‫كو‬15:14) 12-"ِ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ .ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ن‬‫َا‬‫مي‬ِ‫إ‬ ٌ‫ل‬ِ‫ط‬‫َا‬‫ب‬َ‫ف‬ ،َ‫م‬‫َا‬‫ق‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ُ‫ح‬‫ي‬ ( "!ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ي‬‫َا‬‫ط‬َ‫خ‬ ‫ِي‬‫ف‬ ُ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬1‫كو‬15:17) 13-"ُ‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ،ِ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ع‬‫َا‬‫ج‬ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ًا‬‫ض‬ِ‫ق‬‫َا‬‫ن‬ ُ‫هلل‬‫ا‬ ُ‫ه‬َ‫م‬‫َا‬‫ق‬َ‫أ‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫َل‬‫ا‬ْ‫ن‬ ‫(أع‬ ".ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫س‬ْ‫م‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ًا‬‫ن‬ِ‫ك‬ْ‫م‬ُ‫م‬2:24) 14-ِ‫إ‬ ٌّ‫َي‬‫ح‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ه‬َ‫و‬ ،‫ًا‬‫ت‬ْ‫ي‬َ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫و‬ .ُّ‫َي‬‫ح‬ْ‫ل‬‫َا‬‫و‬"!َ‫ن‬‫ِي‬‫د‬ِ‫ب‬‫اآل‬ ِ‫د‬َ‫ب‬َ‫أ‬ ‫َى‬‫ل‬ ‫(رؤ‬ ".ِ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ي‬ِ‫و‬‫َا‬‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ح‬‫ِي‬‫ت‬‫َا‬‫ف‬َ‫م‬ ‫ِي‬‫ل‬َ‫و‬ .َ‫ني‬ِ‫م‬‫آ‬1:18) 15-َ‫د‬ْ‫ج‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ذ‬ُ‫خ‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُّ‫َّب‬‫الر‬ ‫َا‬‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ٌ‫ق‬ِ‫ح‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬«" َ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫َا‬‫و‬،ِ‫ء‬‫َا‬‫ي‬ْ‫ش‬َ‫أل‬‫ا‬ َّ‫ُل‬‫ك‬ َ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬َّ‫َن‬‫أل‬ ،َ‫ة‬َ‫ر‬ْ‫د‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬‫َا‬‫و‬ َ‫ة‬َ‫م‬‫ا‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬َ‫و‬‫(رؤ‬ ".»ْ‫ت‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ُ‫خ‬َ‫و‬ ٌ‫ة‬َ‫ن‬ِ‫ئ‬‫َا‬‫ك‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫د‬‫َا‬‫ر‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬4:11) 16-ً‫ة‬َ‫د‬‫ِي‬‫د‬َ‫ج‬ ً‫ة‬َ‫م‬‫ِي‬‫ن‬ْ‫ر‬َ‫ت‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫م‬َّ‫َن‬‫ر‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫و‬"ٌ‫ق‬ِ‫ح‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬« :َ‫ني‬ِ‫ل‬ِ‫ئ‬‫َا‬‫ق‬ ِ‫ب‬ُ‫ذ‬ َ‫ك‬َّ‫َن‬‫أل‬ ،ُ‫ه‬َ‫م‬‫ُو‬‫ت‬ُ‫خ‬ َ‫ح‬َ‫ت‬ْ‫ف‬َ‫ت‬َ‫و‬ َ‫ر‬ْ‫ف‬ِّ‫الس‬ َ‫ذ‬ُ‫خ‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ت‬ْ‫ح‬ ٍ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ش‬َ‫و‬ ٍ‫ن‬‫َا‬‫س‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َ‫ل‬‫ِي‬‫ب‬َ‫ق‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫م‬َ‫د‬ِ‫ب‬ ِ‫هلل‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ر‬َ‫ت‬ْ‫ش‬‫َا‬‫و‬ ‫(رؤ‬ "،ٍ‫ة‬َّ‫ُم‬‫أ‬َ‫و‬5:9) 17-ِ‫ت‬‫َا‬‫ن‬‫َا‬‫و‬َ‫ي‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ش‬ْ‫ر‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ط‬َ‫س‬َ‫و‬ ‫ِي‬‫ف‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ُ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬َ‫و‬" َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬ُ‫ه‬َّ‫َن‬‫أ‬َ‫ك‬ ٌ‫م‬ِ‫ئ‬‫َا‬‫ق‬ ٌ‫ف‬‫ُو‬‫ر‬َ‫خ‬ ِ‫خ‬‫ُو‬‫ي‬ُّ‫الش‬ ِ‫ط‬َ‫س‬َ‫و‬ ‫ِي‬‫ف‬ َ‫س‬َ‫و‬ ٍ‫ن‬‫ُو‬‫ر‬ُ‫ق‬ ُ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ،ٌ‫ح‬‫ُو‬‫ب‬ْ‫ذ‬َ‫م‬ُ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬ ،ٍ‫ن‬ُ‫ي‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ‫ع‬ْ‫ب‬ ‫(ر‬ ".ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ة‬َ‫ل‬َ‫س‬ْ‫ر‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ ِ‫ح‬‫َا‬‫و‬ْ‫ر‬َ‫أ‬‫ؤ‬5:6)
  5. 5. ‫املسيح‬ ‫قيامة‬ ‫عن‬ ‫آباء‬ ‫أقوال‬ ‫الرسولي‬ ‫أثناسيوس‬ ‫القديس‬ ‫البابا‬ ‫أقوال‬ + . + 20:28. + 17:5. + 7:31. + . + 28:2 ! + . + ! 116:4. + ‫ل‬ ‫الرب‬ ‫قال‬ ‫سالم‬ ‫"ال‬‫(أش‬ "‫ألشرار‬22:48). 12:4 125:14
  6. 6. ‫القد‬ ‫أقوال‬‫أغسطينوس‬ ‫يس‬ ... . + : . 1- ‫مز‬ )‫تركتين‬ ‫ملاذا‬ ‫إهلي‬ ‫إهلي‬1:22‫"مت‬ ."46:27". ‫أن‬ ‫(عاملني‬ ‫ليبطل‬ ‫معه‬ ‫صلب‬ ‫قد‬ ‫العتيق‬ ‫إنساننا‬‫ج‬‫ال‬ ‫كي‬ ‫اخلطية‬ ‫سد‬ ‫"رو‬ )‫للخطية‬ ‫نستعبد‬ ‫نعود‬6:6". ... . ( ‫فيوم‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫يتجدد‬ ‫الداخلي‬ ‫اإلنسان‬ ‫كان‬ ‫فإن‬2‫كو‬16:4) ‫ختلعوا‬ ‫(أن‬ ‫الرسول‬ " ‫اجلديد‬ ‫اإلنسان‬ ‫وتلبسوا‬ ...‫العتيق‬ ‫اإلنسان‬‫أف‬24،22:4.." ‫عنكم‬ ‫اطرحوا‬ ‫(لذلك‬ ‫قريبة‬ ‫مع‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫بالصدق‬ ‫وتكلموا‬ ‫الكذب‬ ‫"أف‬25:5". 2- ‫(ال‬ ‫"يو‬ )‫أبي‬ ‫إلي‬ ‫بعد‬ ‫أصعد‬ ‫مل‬ ‫ألني‬ ‫تلمسيين‬17:20" ‫قد‬ ‫كنتم‬ ‫(فإن‬ ‫جالس‬ ‫املسيح‬ ‫حيث‬ ‫فوق‬ ‫ما‬ ‫فاطلبوا‬ ‫املسيح‬ ‫مع‬ ‫قمتم‬ ‫"كو‬ ‫فوق‬ ‫مبا‬ ‫اهتموا‬ .‫اهلل‬ ‫ميني‬ ‫عن‬2،1:3." 28:10". ‫يف‬ ‫املسيح‬ ‫شدائد‬ ‫نقائص‬ ‫(أكمل‬ ‫كو‬ )‫جسمي‬24:1". (‫فإن‬ ‫وانظروا‬ ‫جسوني‬ ‫لو‬ " )‫لي‬ ‫ترون‬ ‫كما‬ ‫وعظام‬ ‫حلم‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫الروح‬39:24". ‫"يو‬ ) !‫وإهلي‬ ‫(ربي‬28:20". )‫تهلك‬ ‫ال‬ ‫رؤوسكم‬ ‫من‬ ‫شعرة‬ ‫(ولكن‬ ‫"لو‬18:21". ..! ... ‫ثم‬ ‫باكورة‬ ‫(املسيح‬ " ‫جميئه‬ ‫يف‬ ‫للمسيح‬ ‫الذين‬1‫كو‬23:15. ‫جسد‬ ‫شكل‬ ‫سيغري‬ ‫(الذي‬ ‫"يف‬ ‫جمده‬ ‫جسد‬ ‫صورة‬ ‫على‬ ‫ليكون‬ ‫تواضعنا‬21:3."
  7. 7. . )‫(إيرونيموس‬ ‫جريوم‬ ‫القديس‬ ‫أقوال‬ + : ‫أل‬ ‫هنا‬ ‫هو‬ ‫(ليس‬)‫قام‬ ‫نه‬‫مت‬6:28". : . . ‫أفراهات‬ ‫األب‬ ‫القديس‬ ‫أقوال‬ : ‫أي‬ !‫موت؟‬ ‫يا‬ ‫شوكتك‬ ‫(أين‬‫ه‬ ‫يا‬ ‫غلبتك‬ ‫ن‬)!‫اوية؟‬ 1‫كو‬55:15. ‫النـزينـزي‬ ‫غريغوريوس‬ ‫القديس‬ . 362
  8. 8. ‫غريغوريو‬ ‫القديس‬‫النيصي‬ ‫س‬ . . . . . . .
  9. 9. 129 117 24 ‫الالهوتي‬ ‫غريغوريوس‬ ‫القديس‬ . . .. . . . . ”. . ‫أ‬ ‫بوليكاربوس‬ ‫القديس‬‫س‬‫أزمري‬ ‫قف‬ : “.. . “ ”. ‫القيامة‬ ‫عن‬ ‫كامل‬ ‫بيشوي‬ ‫أبونا‬ ‫أقوال‬ † . † . † . † .
  10. 10. † 6424 " 1314 21910 811 418 321 2819 . † . † . . † . . +. +. . † . † .. † . . †. † . † 65. † . 811. † . .. † .. . ..
  11. 11. . † . 813. † . ‫بعض‬ُ‫مل‬‫ا‬ ‫القيامة‬ ‫أحلان‬‫التى‬ ‫بهجة‬ ‫بها‬ ‫ُصلى‬‫ن‬ 1-‫ا‬ ‫ذكصولوجية‬:‫اجمليدة‬ ‫لقيامة‬-
  12. 12. 2-‫اجمليدة‬ ‫القيامة‬ ‫إبصالية‬‫ص‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫الة‬ 2820

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