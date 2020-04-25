Article (5) jesus is risen

تلك القوة التى تجلت فى القيامة لم ولن يشهدها الكون، حدث زلزل الكون بأكمله، إذ خالق الكل قام بعد أن مات، وتلك الحقيقة هى سبب فرح عظيم لنا، وقد غيرت الكثير من المفاهيم، وكُتب للإنسان الحياة بعد أن كان محكوماً عليه بالموت، وإكتسبنا إمكانية التغلب على الخطية والقيامة بعد الموت الروحى، وإمكانية القيامة فى يوم الدينونة لنحيا الملكوت مع المسيح حبيب نفوسنا إذا سلكنا بإستقامة، فشكراً لله على قيامته التى جددتنا وأشرقت بنورها وقوتها فينا.