bahasamelayukuno-161020141921.pdf

2.
PENGENALAN
BERKEMBANG PADA AKHIR ABAD KE-7 HINGGA
ABAD KE-13
BERCAMPUR
ADUK
DENGAN
BAHASA
SANSKRIT
BAHASA
MELAYU
YANG AWAL
DITEMUKAN
DALAM
BENTUK
TULISAN
3.
PENGENALAN&KEPENTINGANUTAMA
BAHASAMELAYUKUNOIALAH
PENGARUHBAHASASANSKRITYANG
SANGATKETARA
~Dianggap sebagai bahasa sarjana
~Digunakan oleh bangsawan
Bahasa Melayu juga mudah dilentur
mengikut keadaan dan keperluan
Agama Hindu menjadi pegangan
orang Melayu
Bahasa Melayu banyak dipengaruhi
oleh sistem bahasa Sanskrit
4.
KEDUKAN
BUKIT,
PALEMBANG
(683M)
TALANG
RUWO,
PALEMBANG
(684M)
KOTA KAMPUR,
PULAU
BANGKA
(686M)
KARANG
BRAHI,
MERINGIN
(692M)
BUKTI-BUKTI
BATU
BERSURAT
5.
CIRI-CIRI
UTAMA
BAHASA
MELAYU KUNO
TULISAN PALAVA (PALAVA KEMUDIAN)
IALAH SEJENIS INDIA SELATAN PURBA YANG
DIGUNAKAN DALAM PENYEBARAN AGAMA
HINDU.
TULISAN INI MEMPUNYAI PRINSIP TULISAN
YANG SAMA TINGGI
TULISAN NAGIRI PULA
BERASAL DARI INDIA
UTARA DAN DIGUNAKAN
PADA BATU BERSURAT
GANDASULI
TULISAN KAWI DITULIS PADA DAUN
LONTAR DAN KEMUDIANNYA DIUBAH
SUAI
PERKATAAN KAWI BERASAL
DARIPADA BAHASA SANSKRIT, IAITU
PENYAIR
6.
FONEM
PENGGUNAAN
HURUF ‘W’
SEBAGAI ‘B’
1. WULAN
(BULAN)
2.WUAT (BUAT)
3. WULUH
(BULUH)
MORFEM
PENGGUNAAN IMBUHAN
TERTENTU SEPERTI:-
~AWALAN ‘MAR’ SEBAGAI
‘BER’
1. MARLEPAS (BERLEPAS)
2. MARWUAT (BERBUAT)
~AWALAN ‘NI’ DIGUNAKAN
UNTUK ‘DI’
1. NITANAM (DITANAM)
2. NIMINUM NA (DIMINUM NYA)
3. NISURUH (DISURUH)
7.
RUMUSAN
TULISAN BATU-BATU
BERSURAT DIUKIR
DENGAN PERINTAH RAJA
KERANA CATATANNYA
TENTANG PEMBINAAN
NEGERI DAN UNDANG-
UNDANG. WALAUPUN
TERBIT DARIPADA
PENGARUH SANSKRIT,
DIANGGAP SATU
PENCAPAIAN YANG
MEMBANGGAKAN
KERANA TURUT MENJADI
SEBAHAGIAN UTUSAN
RASMI NEGARA.