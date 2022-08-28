bahasamelayukuno-161020141921.pdf

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  1. 1. BAHASA MELAYU KUNO KUMPULAN 2
  2. 2. PENGENALAN BERKEMBANG PADA AKHIR ABAD KE-7 HINGGA ABAD KE-13 BERCAMPUR ADUK DENGAN BAHASA SANSKRIT BAHASA MELAYU YANG AWAL DITEMUKAN DALAM BENTUK TULISAN
  3. 3. PENGENALAN&KEPENTINGANUTAMA BAHASAMELAYUKUNOIALAH PENGARUHBAHASASANSKRITYANG SANGATKETARA ~Dianggap sebagai bahasa sarjana ~Digunakan oleh bangsawan Bahasa Melayu juga mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan Agama Hindu menjadi pegangan orang Melayu Bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit
  4. 4. KEDUKAN BUKIT, PALEMBANG (683M) TALANG RUWO, PALEMBANG (684M) KOTA KAMPUR, PULAU BANGKA (686M) KARANG BRAHI, MERINGIN (692M) BUKTI-BUKTI BATU BERSURAT
  5. 5. CIRI-CIRI UTAMA BAHASA MELAYU KUNO TULISAN PALAVA (PALAVA KEMUDIAN) IALAH SEJENIS INDIA SELATAN PURBA YANG DIGUNAKAN DALAM PENYEBARAN AGAMA HINDU. TULISAN INI MEMPUNYAI PRINSIP TULISAN YANG SAMA TINGGI TULISAN NAGIRI PULA BERASAL DARI INDIA UTARA DAN DIGUNAKAN PADA BATU BERSURAT GANDASULI TULISAN KAWI DITULIS PADA DAUN LONTAR DAN KEMUDIANNYA DIUBAH SUAI PERKATAAN KAWI BERASAL DARIPADA BAHASA SANSKRIT, IAITU PENYAIR
  6. 6. FONEM PENGGUNAAN HURUF ‘W’ SEBAGAI ‘B’ 1. WULAN (BULAN) 2.WUAT (BUAT) 3. WULUH (BULUH) MORFEM PENGGUNAAN IMBUHAN TERTENTU SEPERTI:- ~AWALAN ‘MAR’ SEBAGAI ‘BER’ 1. MARLEPAS (BERLEPAS) 2. MARWUAT (BERBUAT) ~AWALAN ‘NI’ DIGUNAKAN UNTUK ‘DI’ 1. NITANAM (DITANAM) 2. NIMINUM NA (DIMINUM NYA) 3. NISURUH (DISURUH)
  7. 7. RUMUSAN TULISAN BATU-BATU BERSURAT DIUKIR DENGAN PERINTAH RAJA KERANA CATATANNYA TENTANG PEMBINAAN NEGERI DAN UNDANG- UNDANG. WALAUPUN TERBIT DARIPADA PENGARUH SANSKRIT, DIANGGAP SATU PENCAPAIAN YANG MEMBANGGAKAN KERANA TURUT MENJADI SEBAHAGIAN UTUSAN RASMI NEGARA.

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