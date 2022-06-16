كتاب التسويق العقارى الرقمى

كيف يتم التسويق العقارى على الإنترنت

المنافسه و التحدى ... هما عنوان مجال التسويق العقارى

أنا شخصيا بعتبر مجال التسويق العقارى من أمتع المجالات إللى ممكن أِتغل فيها بسبب قدر المنافسه و التحدى إللى فيه .



لو أنت شغال فى المجال العقارى سواء فى المبيعات أو شغال فى شركه بتقدم خدمة التسويق الألكترونى للمجال العقارى يبقى ركز معايا كده علشان أنا فى المقال ده هقولك ملخص لخبرتى فى المجال العقارى خلال ال8 سنوات الماضية و 11 عميل .







==< ملحوظة مهمة قبل ما تبدأ قراءة : الكتاب ده بيخاطب كل شخص شغال فى مجال التسويق العقارى سواء مبتدئ أو لديه خبرة .

المقال طويل شويتين ,,,, فأنت قدامك حليين يا أما تكون فاضى و تقرأ بتركيز علشان هستناك تشاركنى ملاحظاتك و إستفسراتك أو تعمل Save للبوست علشان ترجع تقرأه بهدوء لأنى برضه مش هفرط فى إنى أسمع منك رأيك و أسألتك.

أول حاجة العقارت مش مجرد شقق أو فلل بس , الأراضى كمان بتعتبر عقار و العقارات ليها أنواع منها السكنى و منها التجارى و منها الإدارى و كل حاجة منهم بيكون ليها مواصفات خاصة بيها .





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