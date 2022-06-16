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كتاب التسويق العقارى الرقمى

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Jun. 16, 2022
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كورس للمبتدئين - أزاى تبقى بتاع سوشال ميديا
كورس للمبتدئين - أزاى تبقى بتاع سوشال ميديا
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كتاب التسويق العقارى الرقمى

Jun. 16, 2022
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Real Estate

كيف يتم التسويق العقارى على الإنترنت
المنافسه و التحدى ... هما عنوان مجال التسويق العقارى
أنا شخصيا بعتبر مجال التسويق العقارى من أمتع المجالات إللى ممكن أِتغل فيها بسبب قدر المنافسه و التحدى إللى فيه .

لو أنت شغال فى المجال العقارى سواء فى المبيعات أو شغال فى شركه بتقدم خدمة التسويق الألكترونى للمجال العقارى يبقى ركز معايا كده علشان أنا فى المقال ده هقولك ملخص لخبرتى فى المجال العقارى خلال ال8 سنوات الماضية و 11 عميل .



==< ملحوظة مهمة قبل ما تبدأ قراءة : الكتاب ده بيخاطب كل شخص شغال فى مجال التسويق العقارى سواء مبتدئ أو لديه خبرة .
المقال طويل شويتين ,,,, فأنت قدامك حليين يا أما تكون فاضى و تقرأ بتركيز علشان هستناك تشاركنى ملاحظاتك و إستفسراتك أو تعمل Save للبوست علشان ترجع تقرأه بهدوء لأنى برضه مش هفرط فى إنى أسمع منك رأيك و أسألتك.
أول حاجة العقارت مش مجرد شقق أو فلل بس , الأراضى كمان بتعتبر عقار و العقارات ليها أنواع منها السكنى و منها التجارى و منها الإدارى و كل حاجة منهم بيكون ليها مواصفات خاصة بيها .


https://www.linkedin.com/in/imohamedgomaa/

كيف يتم التسويق العقارى على الإنترنت
المنافسه و التحدى ... هما عنوان مجال التسويق العقارى
أنا شخصيا بعتبر مجال التسويق العقارى من أمتع المجالات إللى ممكن أِتغل فيها بسبب قدر المنافسه و التحدى إللى فيه .

لو أنت شغال فى المجال العقارى سواء فى المبيعات أو شغال فى شركه بتقدم خدمة التسويق الألكترونى للمجال العقارى يبقى ركز معايا كده علشان أنا فى المقال ده هقولك ملخص لخبرتى فى المجال العقارى خلال ال8 سنوات الماضية و 11 عميل .



==< ملحوظة مهمة قبل ما تبدأ قراءة : الكتاب ده بيخاطب كل شخص شغال فى مجال التسويق العقارى سواء مبتدئ أو لديه خبرة .
المقال طويل شويتين ,,,, فأنت قدامك حليين يا أما تكون فاضى و تقرأ بتركيز علشان هستناك تشاركنى ملاحظاتك و إستفسراتك أو تعمل Save للبوست علشان ترجع تقرأه بهدوء لأنى برضه مش هفرط فى إنى أسمع منك رأيك و أسألتك.
أول حاجة العقارت مش مجرد شقق أو فلل بس , الأراضى كمان بتعتبر عقار و العقارات ليها أنواع منها السكنى و منها التجارى و منها الإدارى و كل حاجة منهم بيكون ليها مواصفات خاصة بيها .


https://www.linkedin.com/in/imohamedgomaa/

Real Estate

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كتاب التسويق العقارى الرقمى

  1. 1. ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫مارست‬ ‫إللى‬ ‫بالمدة‬ ‫دائما‬ ‫مقترن‬ ‫بيزنس‬ ‫مجال‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫التميز‬ ‫كمية‬ ‫و‬ ‫واجهتها‬ ‫التى‬ ‫التحديات‬ , ‫خالل‬ ‫و‬ 8 ‫و‬ ‫الرقمى‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫المناسب‬ ‫المحتوى‬ ‫صناعة‬ ‫و‬ ‫الخطط‬ ‫وضع‬ ‫فى‬ ‫أدق‬ ‫بشكل‬ 150 ‫الخليج‬ ‫منطقة‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫عميل‬ , ‫المجاالت‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫العقارى‬ ‫المجال‬ ‫كان‬ ‫دائما‬ ‫لإلنتباه‬ ‫جذبا‬ ‫و‬ ‫ربحا‬ . ‫ف‬ ‫التحدى‬ ‫و‬ ‫المنافسه‬ ... ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫عنوان‬ ‫هما‬ , ‫بع‬ ‫شخصيا‬ ‫أنا‬ ‫مجال‬ ‫تبر‬ ‫ال‬ ‫قدر‬ ‫بسبب‬ ‫فيها‬ ‫أشتغل‬ ‫ممكن‬ ‫إللى‬ ‫المجاالت‬ ‫أمتع‬ ‫من‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫و‬ ‫منافسه‬ ‫فيه‬ ‫إللى‬ ‫التحدى‬ . ‫بت‬ ‫شركه‬ ‫فى‬ ‫شغال‬ ‫أو‬ ‫المبيعات‬ ‫فى‬ ‫سواء‬ ‫العقارى‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫شغال‬ ‫أنت‬ ‫لو‬ ‫خدمة‬ ‫قدم‬ ‫الك‬ ‫فى‬ ‫ألنى‬ ‫معايا‬ ‫تركز‬ ‫منك‬ ‫هطلب‬ ‫العقارى‬ ‫للمجال‬ ‫األلكترونى‬ ‫التسويق‬ ‫هنا‬ ‫تاب‬ ‫ال‬ ‫خالل‬ ‫العقارى‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫لخبرتى‬ ‫ملخص‬ ‫هنقلك‬ 8 ‫و‬ ‫الماضية‬ ‫سنوات‬ 11 ‫عميل‬ ‫اإلمارات‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫منهم‬ . ‫قراءة‬ ‫تبدأ‬ ‫ما‬ ‫قبل‬ ‫مهمة‬ ‫ملحوظة‬ ‫مبت‬ ‫سواء‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫شغال‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫بيخاطب‬ ‫ده‬ ‫الكتاب‬ ‫أو‬ ‫دئ‬ ‫خبرة‬ ‫لديه‬ . ‫بداخ‬ ‫الموجوده‬ ‫المعلومات‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫ملخص‬ ‫يعتبر‬ ‫ألنه‬ ‫بالكبير‬ ‫ليس‬ ‫الكتاب‬ ‫هتساعدك‬ ‫له‬ ‫أفضل‬ ‫بشكل‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫لمجال‬ ‫رؤيتك‬ ‫لتوضيح‬ , ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫لذلك‬ ‫تقرأه‬ ‫ك‬ ‫الكتاب‬ ‫محتوى‬ ‫عن‬ ‫مالحظاتك‬ ‫إنتظار‬ ‫فى‬ ‫هكون‬ ‫و‬ ‫بتركيز‬ .  ‫مقدمة‬
  2. 2. ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫نظرة‬ ‫بس‬ ‫فلل‬ ‫أو‬ ‫شقق‬ ‫مجرد‬ ‫مش‬ ‫العقارت‬ ‫حاجة‬ ‫أول‬ , ‫عقار‬ ‫بتعتبر‬ ‫كمان‬ ‫األراضى‬ ‫و‬ ‫منهم‬ ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫اإلدارى‬ ‫منها‬ ‫و‬ ‫التجارى‬ ‫منها‬ ‫و‬ ‫السكنى‬ ‫منها‬ ‫أنواع‬ ‫ليها‬ ‫العقارات‬ ‫بيها‬ ‫خاصة‬ ‫مواصفات‬ ‫ليها‬ ‫بيكون‬ . ✍ ‫ن‬ ‫إلى‬ ‫بتتقسم‬ ‫العقارى‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫الشركات‬ ‫إن‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫البداية‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫وعين‬ ‫رئيسين‬  ‫عقارى‬ ‫طور‬ُ‫م‬  ‫شركات‬ ‫تسويق‬ ( ‫سمسرة‬ ) • ‫العقارى‬ ‫المطور‬ ‫إل‬ ‫هو‬ ‫إنه‬ ‫بحيث‬ ‫العقارى‬ ‫السوق‬ ‫فى‬ ‫كيان‬ ‫أكبر‬ ‫يعتبر‬ ‫هو‬ ‫بيقوم‬ ‫لى‬ ‫السوق‬ ‫فى‬ ‫الكبيرة‬ ‫المشاريع‬ ‫فى‬ ‫التحكم‬ ‫و‬ ‫البناء‬ ‫بعملية‬ , ‫الش‬ ‫أمثال‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫دى‬ ‫ركات‬ ( ‫مصطفى‬ ‫طلعت‬ , ‫إعمار‬ , ‫داماك‬ , ‫المختلفة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ) ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫المشاريع‬ ‫بيع‬ ‫و‬ ‫بالتسويق‬ ‫العقارى‬ ‫التطوير‬ ‫شركات‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ( ‫الـ‬ ‫شركات‬ ( Brokerage ‫التانى‬ ‫النوع‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫هنتكلم‬ ‫إللى‬ ‫ودى‬ . • ‫الـ‬ ‫أو‬ ‫السمسرة‬ ‫أو‬ ‫التسويق‬ ‫شركات‬ Brokerage ‫مالكة‬ ‫غير‬ ‫بتكون‬ ‫شركات‬ ‫دى‬ ‫مشروع‬ ‫ألى‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫منها‬ ‫أجزاء‬ ‫أو‬ ‫المشاريع‬ ‫بيع‬ ‫و‬ ‫تسويق‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫بتحصل‬ ‫الوحده‬ ‫ثمن‬ ‫من‬ ‫نسبه‬ ‫مقابل‬ ‫بيكون‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫المطور‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ .
  3. 3. ‫طبعا‬ ‫منطقى‬ ‫غير‬ ‫تشتغل‬ ‫السوق‬ ‫إن‬ ‫تفترض‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫بين‬ ‫بيدور‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫بس‬ ‫دول‬ ‫النوعين‬ ... ‫خالص‬ ‫ال‬ .. ‫ف‬ ‫شغالين‬ ‫سماسرة‬ ‫فى‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫شغالين‬ ‫برضوا‬ ‫دماغهم‬ ‫بيشغلوا‬ ‫إللى‬ ‫البوابين‬ ‫و‬ ‫صغيرة‬ ‫مكاتب‬ ‫ماسرة‬ . ‫شغال‬ ‫السماسرة‬ ‫أو‬ ‫البوابين‬ ‫او‬ ‫الصغيرة‬ ‫المكاتب‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫نقدر‬ ‫بس‬ ‫على‬ ‫ين‬ ‫أصحابها‬ ‫و‬ ‫ساكنة‬ ‫كانت‬ ‫اللى‬ ‫الوحدات‬ ‫هو‬ ‫إللى‬ ‫العقارات‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫نوع‬ ‫عليها‬ ‫بيطلق‬ ‫و‬ ‫بيبعوها‬ Resale ‫من‬ ‫ده‬ ‫النوع‬ ‫بيع‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫نقدر‬ ‫ألن‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫الم‬ ‫أغلبية‬ ‫عكس‬ ‫بالفعل‬ ‫موجوده‬ ‫بتكون‬ ‫ألنها‬ ‫أسرع‬ ‫بيكون‬ ‫الوحدات‬ ‫شاريع‬ ‫بعد‬ ‫إستالمها‬ ‫بيكون‬ ‫إللى‬ ‫العقاريين‬ ‫المطوريين‬ ‫بينشأها‬ ‫إللى‬ 3 ‫أو‬ 5 ‫سنوات‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ . --------------------------------------  ‫هنبدأ‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬ ‫عن‬ ‫دلوقتى‬ ‫التسويق‬ ‫الع‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫قارى‬ ‫؟‬ ‫قن‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫األكبر‬ ‫التواجد‬ ‫ليها‬ ‫بتكون‬ ‫إللى‬ ‫هى‬ ‫العقارى‬ ‫التطوير‬ ‫شركات‬ ‫وات‬ ‫ر‬ ‫بشكل‬ ‫مشروع‬ ‫كل‬ ‫بإسم‬ ‫الغالب‬ ‫فى‬ ‫الظهور‬ ‫بيكون‬ ‫و‬ ‫المختلفة‬ ‫التسويق‬ ‫و‬ ‫ئيسى‬ ‫تروي‬ ‫و‬ ‫بناء‬ ‫عن‬ ‫رئيسى‬ ‫و‬ ‫رسمى‬ ‫بشكل‬ ‫المسئولة‬ ‫هى‬ ‫إللى‬ ‫المطورة‬ ‫الشركة‬ ‫ج‬ ‫بيها‬ ‫الخاص‬ ‫المشروع‬ .
  4. 4. ‫اللى‬ ‫التسويق‬ ‫قنوات‬ ‫على‬ ‫بتعتمد‬ ‫الغالب‬ ‫فى‬ ‫العقارى‬ ‫التطوير‬ ‫شركات‬ ‫هدف‬ ‫بتخدم‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫أساسى‬ Increase awareness ‫الي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بيتم‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫الجديدة‬ ‫للمشاريع‬ ‫فط‬ ‫الكبارى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الشوارع‬ ‫فى‬ ‫اإلعالنية‬ , ‫التليفزيون‬ ‫و‬ ‫الراديو‬ ‫إعالنات‬ , ‫ا‬ ‫إلعالنات‬ ‫المبوبة‬ ‫اإلعالنات‬ ‫أو‬ ‫اإلخبارية‬ ‫الصحف‬ ‫سواء‬ ‫الصحف‬ ‫فى‬ ‫زى‬ ‫الوسي‬ ‫جريدة‬ ‫مثال‬ ‫ط‬ ‫المختلفة‬ ‫العقارية‬ ‫المعارض‬ ‫و‬ . ‫مي‬ ‫السوشيال‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫األلكترونية‬ ‫المنصات‬ ‫على‬ ‫األنشطة‬ ‫بعض‬ ‫بجانب‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ديا‬ ‫محركات‬ ‫البحث‬ . ‫على‬ ‫التسويق‬ ‫على‬ ‫قادرين‬ ‫إنهم‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫دى‬ ‫الشركات‬ ‫ليه‬ ‫هنا‬ ‫السؤال‬ ‫بس‬ ‫كل‬ ‫مكثف‬ ‫بشكل‬ ‫القنوات‬ . ‫ل‬ ‫و‬ ‫دى‬ ‫التسويقية‬ ‫القنوات‬ ‫على‬ ‫أكتر‬ ‫بيركزوا‬ ‫ليه‬ ‫بيتعاملوا‬ ‫يه‬ ‫البيع‬ ‫عملية‬ ‫فى‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ . ‫اإلعالن‬ ‫و‬ ‫الدعاية‬ ‫و‬ ‫التسويق‬ ‫على‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عملية‬ ‫هتكون‬ ‫دى‬ ‫الحالة‬ ‫فى‬ ‫ألن‬ ‫ده‬ ‫بشكل‬ ‫كبير‬ , ‫عالى‬ ‫مجهود‬ ‫بتطلب‬ ‫أنواعها‬ ‫بمختلف‬ ‫العقارات‬ ‫بيع‬ ‫عملية‬ ‫إن‬ ‫بجانب‬ ‫متابعة‬ ‫و‬ ‫فرص‬ ‫زيادة‬ ‫العقارى‬ ‫للمطور‬ ‫بيضمن‬ ‫ده‬ ‫كمان‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫عملية‬ ‫تتم‬ ‫حتى‬ ‫شاقة‬ ‫البيع‬ . ‫عنده‬ ‫العقارى‬ ‫المطور‬ ‫لو‬ ‫مثال‬ ‫ألن‬ 50 ‫البي‬ ‫فى‬ ‫فرصه‬ ‫يزود‬ ‫يقدر‬ ‫كمان‬ ‫لكنه‬ ‫بائع‬ ‫ع‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ 20 ‫لديها‬ ‫شركة‬ ‫كل‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫عقارى‬ ‫تسويق‬ ‫شركة‬ 20 ‫موظف‬ ‫من‬ ‫أكتر‬ ‫عنده‬ ‫هيكون‬ ‫كده‬ 400 ‫بشك‬ ‫مشاريعه‬ ‫يبيع‬ ‫و‬ ‫بيسوق‬ ‫متخصص‬ ‫شخص‬ ‫ل‬ ‫إحترافى‬ . ‫تر‬ ‫و‬ ‫تسويق‬ ‫على‬ ‫بتتصرف‬ ‫إللى‬ ‫المبالغ‬ ‫بيضاعف‬ ‫ده‬ ‫كمان‬ ‫و‬ ‫مشروع‬ ‫ويج‬ ‫معين‬ .
  5. 5. ‫مع‬ ‫السمسرة‬ ‫أو‬ ‫التسويق‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫التعامل‬ ‫طريقة‬ ‫المطور‬ ‫العقارى‬ ‫بتك‬ ‫عالقة‬ ‫ون‬ Win-Win ‫يعنى‬ ‫ده‬ ‫كل‬ ‫أكثر‬ ‫مميزات‬ ‫و‬ ‫سداد‬ ‫أنظمة‬ ‫هيوفر‬ ‫المطور‬ ‫لما‬ ‫كل‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫بتدور‬ ‫السمسرة‬ ‫شركات‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫السمسرة‬ ‫شركات‬ ‫هيساعد‬ ‫و‬ ‫فضل‬ ‫ال‬ ‫يحققوا‬ ‫إنهم‬ ‫تساعدهم‬ ‫إللى‬ ‫التسويقية‬ ‫الطرق‬ ‫أضمن‬ Target ‫بتاعهم‬ . ‫ألن‬ ‫ده‬ ‫طبعا‬ ‫مش‬ ‫ال‬ sales ‫بس‬ ‫عندهم‬ ‫إللى‬ ‫هما‬ ‫كأفراد‬ target ‫كمان‬ ‫ده‬ ‫ال‬ ‫مش‬ ‫بالكامل‬ ‫الشركه‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫بيبقى‬ ‫و‬ ‫تارجت‬ ‫عندها‬ ‫بيبقى‬ ‫الشركات‬ ‫فرد‬ ‫مجرد‬ ‫واحد‬ . ‫ش‬ ‫قولنا‬ ‫ما‬ ‫زى‬ ‫هى‬ ‫إللى‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫دلوقتى‬ ‫الدور‬ ‫يجى‬ ‫ركات‬ ‫الـ‬ Brokerage ‫هيكلها‬ ‫بيكون‬ ‫دى‬ ‫الشركات‬ ‫كاألتى‬ ( ‫مبيعات‬ ‫فريق‬ + ‫عمالء‬ ‫خدمة‬ ‫فريق‬ + ‫ترويج‬ ‫و‬ ‫تسويق‬ ‫فريق‬ + ‫ح‬ ‫فريق‬ ‫سابات‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫صيل‬ ) ‫مقار‬ ‫ألنه‬ ‫األلكترونى‬ ‫التسويق‬ ‫على‬ ‫رئيسى‬ ‫بشكل‬ ‫بتعتمد‬ ‫دى‬ ‫الشركات‬ ‫بالقنوات‬ ‫نة‬ ‫بكتير‬ ‫أرخص‬ ‫بتكون‬ ‫العقارى‬ ‫المطور‬ ‫بيستخدمها‬ ‫إللى‬ ‫التسويقية‬ . ‫اإل‬ ‫بيكون‬ ‫العقارات‬ ‫حراس‬ ‫أو‬ ‫السماسرة‬ ‫أو‬ ‫الصغيرة‬ ‫المكاتب‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬ ‫عتماد‬ ‫السمعه‬ ‫و‬ ‫المعارف‬ ‫على‬ ‫الرئيسى‬ . ‫شغا‬ ‫اللى‬ ‫أو‬ ‫العادى‬ ‫السمسار‬ ‫بياخدها‬ ‫إللى‬ ‫البيع‬ ‫لعمولة‬ ‫بالنسبة‬ ‫بقى‬ ‫أما‬ ‫ل‬ Sales ‫فى‬ ‫ثابته‬ ‫مش‬ ‫فهى‬ ‫الشركات‬ , ‫نسبته‬ ‫العاديه‬ ‫للسمسرة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مثال‬ ‫يعنى‬ ‫من‬ ‫بتتراوح‬ ‫ا‬ 1 % ‫ل‬ 5 % ‫فى‬ ‫بيكون‬ ‫و‬ ‫شوية‬ ‫يختلف‬ ‫ممكن‬ ‫الموضوع‬ ‫الشركات‬ ‫فى‬ ‫لكن‬ Target ‫شركة‬ ‫كل‬ ‫حسب‬ ‫عمولة‬ ‫نظام‬ ‫بجانب‬ ‫البيع‬ ‫عمليات‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫عام‬ .
  6. 6. ‫تدفع‬ ‫ممكن‬ ‫شركات‬ ‫فى‬ ‫مثال‬ ‫يعنى‬ 0.50 % ‫النسبه‬ ‫و‬ ‫بيع‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫عمولة‬ ‫يبيع‬ ‫إللى‬ ‫يعنى‬ ‫تزيد‬ ‫العمليات‬ ‫لما‬ ‫كل‬ ‫بتزيد‬ 10 ‫يبيع‬ ‫إللى‬ ‫غير‬ ‫وحدات‬ 3 ‫إللى‬ ‫غير‬ ‫يبيع‬ 20 . ‫ا‬ ‫بتحقيق‬ ‫الخاص‬ ‫المبلغ‬ ‫ترفع‬ ‫و‬ ‫العمولة‬ ‫بتثبت‬ ‫شركات‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫ل‬ Target.  ‫نوصل‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫عن‬ ‫تعرفها‬ ‫الزم‬ ‫بيكون‬ ‫مهمة‬ ‫لنقطة‬ ‫هنا‬ ‫هى‬ ‫تنج‬ ‫عايزة‬ ‫شركة‬ ‫كل‬ ‫نقول‬ ‫نقدر‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫شركات‬ ‫أغلبية‬ ‫إن‬ ‫الزم‬ ‫ح‬ ‫إسمه‬ ‫بيكون‬ ‫و‬ ‫لشغلها‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫عندها‬ ‫يكون‬ CRM System ‫و‬ ‫لـ‬ ‫إختصار‬ ‫ده‬ Customer-relationship management ‫بيكون‬ ‫إللى‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫بيانا‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫الشغل‬ ‫فى‬ ‫بتتم‬ ‫كبيره‬ ‫و‬ ‫صغيره‬ ‫كل‬ ‫تسجيل‬ ‫عن‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫العمالء‬ ‫ت‬ ‫زيار‬ ‫أو‬ ‫تليفون‬ ‫مكالمات‬ ‫سواء‬ ‫البيع‬ ‫عملية‬ ‫نتم‬ ‫علشان‬ ‫تمت‬ ‫إللى‬ ‫الخطوات‬ ‫مقر‬ ‫فى‬ ‫ات‬ ‫إيميالت‬ ‫أو‬ ‫ترويجية‬ ‫رسائل‬ ‫إرسال‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫لموقع‬ ‫زيارة‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ . ‫الـ‬ ‫بيعتبر‬ CRM ‫إن‬ ‫للشركه‬ ‫بيضمن‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫العقارات‬ ‫شركات‬ ‫لنجاح‬ ‫أساس‬ ‫حجر‬ ‫سليم‬ ‫بشكل‬ ‫متأمنه‬ ‫و‬ ‫منظمه‬ ‫و‬ ‫مترتبه‬ ‫تكون‬ ‫عمالئها‬ ‫بيانات‬ . ‫أ‬ ‫حصلت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫مشكلة‬ ‫ى‬ ‫حصل‬ ‫إللى‬ ‫إيه‬ ‫تعرف‬ ‫و‬ ‫للسيستم‬ ‫ترجع‬ ‫بسهولة‬ ‫تقدر‬ .
  7. 7. ‫لحد‬ ‫عامة‬ ‫بصورة‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫شكل‬ ‫وضحت‬ ‫إنى‬ ‫أقول‬ ‫أقدر‬ ‫هنا‬ , ‫فى‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ‫التالى‬ ‫منهم‬ ‫تسويقيه‬ ‫قناة‬ ‫كل‬ ‫إزاى‬ ‫و‬ ‫األلكترونى‬ ‫التسويق‬ ‫قنوات‬ ‫عن‬ ‫هنتكلم‬ ‫نقدر‬ ‫و‬ ‫مهمه‬ ‫يناسبنا‬ ‫إللى‬ ‫بالشكل‬ ‫نستخدمها‬ . ‫هنتكلم‬ ‫دلوقتى‬ ‫عن‬ ‫الشركات‬ ‫بتستخدمها‬ ‫إللى‬ ‫األلكترونى‬ ‫التسويق‬ ‫قنوات‬ ‫ا‬ ‫لعقارية‬ ‫سواء‬ ‫مسوقين‬ ‫أو‬ ‫مطوريين‬ ( ‫سماسرة‬ Brokers )  ‫الموقع‬ ‫بالشركة‬ ‫الخاص‬ ( ‫أو‬ ‫المشرو‬ ‫ع‬ ) ‫ك‬ ‫عليه‬ ‫تبنى‬ ‫تقدر‬ ‫أساس‬ ‫حجر‬ ‫بيعتبر‬ ‫بالشركة‬ ‫الخاص‬ ‫األلكترونى‬ ‫الموقع‬ ‫األنشطة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫سواء‬ ‫تفاصيله‬ ‫بكل‬ ‫المشروع‬ ‫تعرض‬ ‫عليه‬ ‫تقدر‬ ‫ألنك‬ ‫كده‬ ‫بعد‬ ‫التسويقية‬ ‫أو‬ ‫صور‬ ‫بيانات‬ ‫فيه‬ ‫تضيف‬ ‫تقدر‬ ‫كمان‬ ‫و‬ ‫للمشروع‬ ‫التوضيحى‬ ‫الشرح‬ ‫أو‬ ‫الفيديوهات‬ ‫التواصل‬ ‫الخاصه‬ ‫فيه‬ ‫تضيف‬ ‫تقدر‬ ‫كمان‬ ‫و‬ ‫بيك‬ Form ‫مع‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫للتواصل‬ ‫العمالء‬ . ‫تضيف‬ ‫إنك‬ ‫المواقع‬ ‫فى‬ ‫خاصية‬ ‫تضيف‬ ‫إنك‬ ‫إمكانية‬ ‫فى‬ ‫بقى‬ ‫كمان‬ ‫دلوقتى‬ Bots ‫بتقوم‬ ‫مجهزها‬ ‫بتكون‬ ‫إنت‬ ‫مكررة‬ ‫أسئلة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫العمالء‬ ‫على‬ ‫التالقائى‬ ‫بالرد‬ . ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التواصل‬ ‫خاصية‬ ‫تضيف‬ ‫تقدر‬ ‫برضه‬ ‫و‬ ‫ال‬ WhatsAPP ‫بشكل‬ ‫مباشر‬ , ‫هيوصلك‬ ‫يعنى‬ ‫هيوصلك‬ ‫العميل‬ ‫يعنى‬ . ‫جدا‬ ‫جدا‬ ‫جدا‬ ‫مهمة‬ ‫جزئية‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫هى‬ ‫و‬ ‫بتاعك‬ ‫الموقع‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫تستفيد‬ ‫تقدر‬ ‫ال‬ Remarketing ‫فى‬ ‫إستخدامها‬ ‫حسب‬ Google Ads ‫ال‬ ‫أو‬ Retargeting ‫حسب‬ ‫الفيسبوك‬ ‫إعالنات‬ ‫فى‬ ‫إستخدامها‬ . ‫تق‬ ‫بيخليك‬ ‫بتاعك‬ ‫الموقع‬ ‫فى‬ ‫خاص‬ ‫كود‬ ‫بتضيف‬ ‫إنك‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫بتكون‬ ‫دى‬ ‫و‬ ‫تعيد‬ ‫در‬ ‫جوج‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫تانية‬ ‫بإعالنات‬ ‫بتاعك‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫دخلوا‬ ‫إللى‬ ‫العمالء‬ ‫إستهداف‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫الفيسبوك‬ , ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫تطبيقها‬ ‫تم‬ ‫حاليا‬ ‫و‬ Snapchat .
  8. 8.  ‫الفيسبوك‬ ‫إعالنات‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫نوع‬ ‫أكثر‬ ‫عن‬ ‫هنتكلم‬ ‫إحنا‬ ‫بس‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ‫ألكتر‬ ‫طبعا‬ ‫بتتقسم‬ ‫دى‬ ‫مربح‬ ‫الـ‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫للمجال‬ Lead Generation ‫ك‬ ‫مقابل‬ ‫بتدفع‬ ‫إنك‬ ‫على‬ ‫بيعتمد‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫فى‬ ‫بيسجل‬ ‫عميل‬ Form ‫إللى‬ ‫اإلعالن‬ ‫مع‬ ‫بتعملها‬ ‫إنت‬ ‫بتاعك‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫شغالين‬ ‫إللى‬ ‫كل‬ ‫ألن‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫بيحقق‬ ‫بتاعك‬ ‫اإلعالن‬ ‫إن‬ ‫بيضمنلك‬ ‫ده‬ ‫مجال‬ ‫ى‬ ‫مكالمة‬ ‫هى‬ ‫عندهم‬ ‫حاجة‬ ‫أهم‬ ‫العقارات‬ ‫التليفون‬ . ‫كل‬ ‫عمالء‬ ‫و‬ ‫أكثر‬ ‫تليفونات‬ ‫أرقام‬ ‫و‬ ‫أكثر‬ ‫مكالمات‬ ‫فى‬ ‫هيكون‬ ‫لما‬ ‫مسته‬ ‫د‬ ‫في‬ ‫ن‬ ‫بشكل‬ ‫أكبر‬ .... ‫أعلى‬ ‫مبيعات‬ ‫نسبة‬ ‫يحققوا‬ ‫إنهم‬ ‫نسبة‬ ‫بيزود‬ ‫كله‬ ‫ده‬ . ‫القنوات‬ ‫باقى‬ ‫نكمل‬ ‫ما‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫التسويقية‬ ‫ه‬ ‫نتلكم‬ ‫إيه‬ ‫يعنى‬ ‫عن‬ ‫سريعا‬ ‫هنا‬ Qualified Lead ‫؟؟‬ ‫الـ‬ Lead ‫مع‬ ‫مباشر‬ ‫تواصل‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫تحصل‬ ‫وقدرت‬ ‫وصلك‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫ده‬ ‫الشخص‬ , ‫ال‬ Lead ‫و‬ ‫قوى‬ ‫بيكون‬ ‫ده‬ Qualified ‫أو‬ ‫للمشروع‬ ‫مناسب‬ ‫يكون‬ ‫لما‬ ‫علشانها‬ ‫إتعمل‬ ‫إللى‬ ‫للسلعة‬ ‫أو‬ ‫للمنتج‬ ‫مناسب‬ ‫يكون‬ ‫لما‬ ‫عامل‬ ‫بشكل‬ , ‫سعرها‬ ‫فيه‬ ‫وحده‬ ‫أقل‬ ‫لمشروع‬ ‫بسوق‬ ‫أكون‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫يعنى‬ 10 ‫أعمل‬ ‫و‬ ‫مليون‬ ‫المليون‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫الشرائية‬ ‫قدرتها‬ ‫معينة‬ ‫لشريحه‬ ‫إعالن‬ . ‫كاش‬ ‫الوحده‬ ‫ثمن‬ ‫يدفع‬ ‫يقدر‬ ‫مين‬ ‫بتشوف‬ ‫ألنك‬ , ‫أبعد‬ ‫نظرة‬ ‫عندك‬ ‫بيكون‬ ‫و‬ ‫كده‬ ‫من‬ ‫مب‬ ‫تدفع‬ ‫إنها‬ ‫القدرة‬ ‫عندها‬ ‫و‬ ‫المقدم‬ ‫مبلغ‬ ‫تدفع‬ ‫تقدر‬ ‫إللى‬ ‫الناس‬ ‫هى‬ ‫و‬ ‫شوية‬ ‫القسط‬ ‫لغ‬ . ‫ال‬ ‫بيكون‬ ‫كده‬ ‫هنا‬ Lead ‫ده‬ qualified ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ‫مناسب‬ ‫يعنى‬ 95 % ‫للمشروع‬ . ‫بتبيعه‬ ‫خدمه‬ ‫أو‬ ‫سلعه‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫تطبقه‬ ‫تقدر‬ ‫ده‬ ‫المصطلح‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ‫ا‬ .
  9. 9.  ‫البحث‬ ‫محركات‬ ‫إعالنات‬ Google Search Ads ‫معينة‬ ‫حاجة‬ ‫على‬ ‫بحث‬ ‫بتعمل‬ ‫بتكون‬ ‫لما‬ ‫بتظهرلك‬ ‫إللى‬ ‫اإلعالنات‬ ‫دى‬ ‫و‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫جوجل‬ . ‫بكلم‬ ‫بحث‬ ‫يعمل‬ ‫جوجل‬ ‫على‬ ‫هيدخل‬ ‫الهرم‬ ‫فى‬ ‫شقة‬ ‫على‬ ‫بيدور‬ ‫إللى‬ ‫فمثال‬ ‫بحثية‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫بنسميها‬ ‫إللى‬ ‫دى‬ ‫و‬ ‫معينة‬ Keywords ‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬ ‫أو‬ . ‫الكلمات‬ ‫إختيار‬ ‫على‬ ‫المسوق‬ ‫خبرة‬ ‫على‬ ‫بتعتمد‬ ‫البحث‬ ‫محركات‬ ‫إعالنات‬ ‫و‬ ‫لل‬ ‫يوصل‬ ‫تخليه‬ ‫تقدر‬ ‫إللى‬ ‫قوى‬ ‫بشكل‬ ‫المستهدفة‬ Qualified Lead ‫على‬ ‫بيروح‬ ‫اإلعالن‬ ‫على‬ ‫بيضغط‬ ‫لما‬ ‫جوجل‬ ‫على‬ ‫بحث‬ ‫بيعمل‬ ‫إللى‬ ‫العميل‬ ‫صفحة‬ ‫ب‬ ‫خاص‬ ‫موقع‬ ‫عندك‬ ‫يكون‬ ‫إن‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫بنأكد‬ ‫هنا‬ ‫يعنى‬ ‫موقعك‬ ‫على‬ ‫المشروع‬ ‫يك‬ ‫مشاريعك‬ ‫عليه‬ ‫تعرض‬ . ‫وصل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫عمل‬ ‫إللى‬ ‫العميل‬ ‫يعنى‬ ‫لموقعك‬ ‫الفيسبوك‬ ‫على‬ ‫تانى‬ ‫إستهدافه‬ ‫تعيد‬ ‫تقدر‬ ‫بإعالن‬ ‫جوجل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫جديد‬ ‫أيضا‬ .
  10. 10.  ‫الـ‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫التسويقية‬ ‫القنوات‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫النوع‬ Display Ads ‫المرئي‬ ‫المواد‬ ‫و‬ ‫الصور‬ ‫على‬ ‫كامل‬ ‫بشكل‬ ‫معتمد‬ ‫بيكون‬ ‫اإلعالنات‬ ‫من‬ ‫ده‬ ‫النوع‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫المواقع‬ ‫فى‬ ‫إعالنية‬ ‫مساحات‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫بيكون‬ ( ‫إعالنية‬ ‫بانرات‬ ) ‫ب‬ ‫بتكون‬ ‫و‬ ‫أحجام‬ ‫إحتياجك‬ ‫حسب‬ ‫و‬ ‫الموقع‬ ‫تصميم‬ ‫حسب‬ ‫مختلفة‬ . ‫معينة‬ ‫تخصصات‬ ‫و‬ ‫معينة‬ ‫مواضيع‬ ‫و‬ ‫معينة‬ ‫مواقع‬ ‫تستهدف‬ ‫فيها‬ ‫بتقدر‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫يظهر‬ ‫إعالنك‬ , ‫ب‬ ‫كلمات‬ ‫فيها‬ ‫إللى‬ ‫المواقع‬ ‫فى‬ ‫يظهر‬ ‫إعالنك‬ ‫إن‬ ‫تحدد‬ ‫برضه‬ ‫تقدر‬ ‫و‬ ‫حثيه‬ ‫معينة‬ ( keywords ) ‫ع‬ ‫موقع‬ ‫تختار‬ ‫الزم‬ ‫يبقى‬ ‫لعقارات‬ ‫إعالن‬ ‫بتعمل‬ ‫علشان‬ ‫مش‬ ‫إنك‬ ‫هنا‬ ‫الفكرة‬ ‫قارى‬ , ‫خالص‬ ‫شرط‬ ‫مش‬ , ‫مختلفة‬ ‫نظرة‬ ‫عندك‬ ‫يكون‬ ‫الزم‬ ‫برضه‬ ‫هنا‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫فى‬ ‫تفكر‬ Qualified Lead ‫فين‬ ‫موجود‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ‫توصله‬ ‫عايز‬ ‫إنت‬ ‫إللى‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫البورصه‬ ‫مواقع‬ ‫فى‬ ‫موجود‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ , ‫الموا‬ ‫دى‬ ‫ألن‬ ‫مثال‬ ‫السيارات‬ ‫مواقع‬ ‫أو‬ ‫قع‬ ‫معي‬ ‫عقار‬ ‫أو‬ ‫شقة‬ ‫ثمن‬ ‫يدفه‬ ‫إنه‬ ‫المالية‬ ‫القدرة‬ ‫عنده‬ ‫حد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ‫إللى‬ ‫ن‬ . ‫كتي‬ ‫بيساعده‬ ‫ألنه‬ ‫العقارى‬ ‫المطور‬ ‫برضه‬ ‫بيستخدمه‬ ‫اإلعالنات‬ ‫من‬ ‫ده‬ ‫النوع‬ ‫فى‬ ‫ر‬ ‫الـ‬ ‫زيادة‬ ‫عملية‬ Awareness ‫بينفذها‬ ‫إللى‬ .
  11. 11.  ‫ال‬ Email Marketing ‫و‬ ‫بتوعك‬ ‫للعمالء‬ ‫معينة‬ ‫عروض‬ ‫أو‬ ‫تسويقية‬ ‫إيميالت‬ ‫تبعت‬ ‫إنك‬ ‫يعنى‬ ‫مش‬ ‫هنا‬ ‫س‬ ‫قوى‬ ‫بشكل‬ ‫مستهجفة‬ ‫داتا‬ ‫تجمع‬ ‫قدرت‬ ‫تكون‬ ‫لما‬ ‫غير‬ ‫ده‬ ‫تعمل‬ ‫هتقدر‬ ‫عن‬ ‫واء‬ ‫ميديا‬ ‫السوشيال‬ ‫إعالنات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫موقعك‬ ‫طريق‬ .  ‫ال‬ Classified Ads ‫المبوبة‬ ‫اإلعالنات‬ ‫أو‬ ‫أبرزها‬ ‫موقع‬ ‫أشهرها‬ ‫و‬ OLX ‫للع‬ ‫للوصول‬ ‫قوية‬ ‫وسيلة‬ ‫بيعتبر‬ ‫ده‬ ‫الموقع‬ ‫طبعا‬ ‫مالء‬ ‫اإلس‬ ‫إن‬ ‫برضه‬ ‫نقول‬ ‫نقدر‬ ‫و‬ ‫الزيارات‬ ‫من‬ ‫هائل‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫بيحصل‬ ‫ألنه‬ ‫بتوعك‬ ‫تخدام‬ ‫ل‬ ‫األكثر‬ Olx ‫الكبي‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الصغيرين‬ ‫السماسرة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بيتم‬ ‫رة‬ ........ ‫ال‬ ‫إستخدمه‬ ‫لو‬ ‫إال‬ Sales Agent ‫مبيعاته‬ ‫يزود‬ ‫علشان‬ ‫شخصى‬ ‫بشكل‬
  12. 12.  ‫العميل‬ ‫تحديد‬ ‫كيفية‬ ‫المناسب‬ ‫هتقو‬ ‫إللى‬ ‫المشروع‬ ‫فى‬ ‫الموجودة‬ ‫الوحدات‬ ‫طبيعة‬ ‫هى‬ ‫إيه‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫حاجة‬ ‫أول‬ ‫م‬ ‫فى‬ ‫هل‬ ‫شقق‬ ‫أو‬ ‫فلل‬ ‫سواء‬ ‫ليه‬ ‫بالتسويق‬ Twin Houses ‫أو‬ Town Houses ‫فى‬ ‫هل‬ ‫أل‬ ‫وال‬ ‫إستديوهات‬ . ‫إمتى‬ ‫تسليمه‬ ‫هيتم‬ ‫وال‬ ‫للتسليم‬ ‫جاهز‬ ‫المشروع‬ ‫هل‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫كده‬ ‫بعد‬ , ‫ه‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫نا‬ ‫وحد‬ ‫أكبر‬ ‫حتى‬ ‫وحدة‬ ‫أصغر‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫أنواعها‬ ‫بكل‬ ‫الوحدات‬ ‫أسعار‬ ‫تعرف‬ ‫تبدأ‬ ‫ة‬ . ‫السداد‬ ‫ألنظمة‬ ‫كده‬ ‫بعد‬ ‫هننتقل‬ ‫و‬ , ‫و‬ ‫كام‬ ‫بيكون‬ ‫قسط‬ ‫أقل‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫يعنى‬ ‫الدفعات‬ ‫إيه‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫إمتى‬ ‫بتكون‬ ‫كده‬ ‫بعد‬ ‫إللى‬ . ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫نقطة‬ ‫أهم‬ ‫بتكون‬ ‫دى‬ ‫علشان‬ ‫الفئات‬ ‫بتستخدمها‬ ‫إنت‬ ‫إللى‬ ‫التسويقية‬ ‫المنصة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫ليك‬ ‫المستهدفة‬ . ‫في‬ ‫هتقوم‬ ‫إللى‬ ‫و‬ ‫التقسيم‬ ‫خطوة‬ ‫هتبدأ‬ ‫دى‬ ‫المعلومات‬ ‫جمعت‬ ‫هتكون‬ ‫لما‬ ‫بعد‬ ‫بتقسيم‬ ‫ها‬ ‫ألن‬ ‫نوع‬ ‫كل‬ ‫حسب‬ ‫مستهدفة‬ ‫فئة‬ ‫نحدد‬ ‫هنبدا‬ ‫هنا‬ ‫علشان‬ ‫بتفاصيلها‬ ‫وحده‬ ‫كل‬ ‫أكيد‬ ‫الفلل‬ ‫زى‬ ‫هيكون‬ ‫للشقق‬ ‫إستهدافك‬ ‫و‬ ‫إعالنك‬ . ‫إعالنك‬ ‫عليها‬ ‫هتبنى‬ ‫إللى‬ ‫األساسى‬ ‫انموذج‬ ‫تحدد‬ ‫تبدأ‬ ‫الزم‬ ‫هنا‬ ‫و‬ ‫أنا‬ ‫إللى‬ ‫بسميه‬ Ads Criteria ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫إعالنك‬ ‫تبنى‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫يعنى‬ Criteria ‫تسهل‬ ‫علشان‬ ‫على‬ ‫ال‬ Ads system ‫بتاعك‬ ‫للهدف‬ ‫يوصلك‬ ‫إنه‬ ‫منصه‬ ‫أى‬ ‫على‬ .
  13. 13. ‫المناسب‬ ‫اإلعالن‬ ‫شكل‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫تحدد‬ ‫هتبدأ‬ ‫عميل‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫وحده‬ ‫كل‬ ‫حسب‬ , ‫م‬ ‫يعنى‬ ‫ثال‬ ‫ثمنها‬ ‫إجمالى‬ ‫وحدة‬ ‫لو‬ 500 ‫زى‬ ‫هيكون‬ ‫إستهدافه‬ ‫و‬ ‫اإلعالن‬ ‫شكل‬ ‫هيكون‬ ‫هل‬ ‫ألف‬ ‫ثمنا‬ ‫وحده‬ 10 ‫مليون‬ ! ‫؟؟‬ ‫هل‬ ‫ال‬ ‫لتكلفة‬ ‫تخطيطك‬ ‫هيكون‬ Lead ‫السعر‬ ‫بنفس‬ ! ‫؟؟‬ ‫ش‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫الشروق‬ ‫فى‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫شغال‬ ‫تكون‬ ‫ممكن‬ ‫مثال‬ ‫يعنى‬ ‫على‬ ‫غال‬ ‫الس‬ ‫فى‬ ‫الفرق‬ ‫بس‬ ‫لفلل‬ ‫بتسوق‬ ‫تكون‬ ‫ممكن‬ ‫و‬ ‫الخامس‬ ‫التجمع‬ ‫فى‬ ‫مشروع‬ ‫بيعد‬ ‫عر‬ ‫تماما‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ . ‫للمشرو‬ ‫تفصيلك‬ ‫و‬ ‫فهمك‬ ‫نتيجة‬ ‫بيكون‬ ‫ليك‬ ‫المناسبة‬ ‫الشريحة‬ ‫تحديد‬ ‫قوته‬ ‫نقاط‬ ‫بكل‬ ‫ع‬ ‫ضعفه‬ ‫و‬ . ‫إوعى‬ ... ‫إوعى‬ ... ‫إوعى‬ ‫المستهدفه‬ ‫الشريحه‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫تستعجل‬ ‫إللى‬ ‫للعميل‬ ‫النهائى‬ ‫الشكل‬ ‫تحديد‬ ‫و‬ ‫للتفكير‬ ‫كافى‬ ‫وقت‬ ‫لنفسك‬ ‫سيب‬ ‫إنه‬ ‫شايف‬ ‫إنت‬ ‫وحده‬ ‫بكل‬ ‫الخاص‬ ‫القسط‬ ‫أو‬ ‫المقدم‬ ‫يدفع‬ ‫ماديا‬ ‫قادر‬ .
  14. 14.  ‫التحليل‬ ‫و‬ ‫المتابعة‬ ‫مرحلة‬ ‫إللى‬ ‫هنقوله‬ ‫هو‬ ‫ده‬ ‫الجزء‬ ‫فى‬ ‫الكوارث‬ ‫كارثة‬ !! ‫مافيش‬ ‫الـ‬ ‫إن‬ ‫يقوله‬ ‫العميل‬ ‫إن‬ ‫من‬ ‫أصعب‬ ‫مسوق‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫خبر‬ Leads ‫و‬ ‫قوية‬ ‫مش‬ ‫فى‬ ‫كالمنا‬ ‫محور‬ ‫هو‬ ‫إللى‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫السوق‬ ‫فى‬ ‫خاصة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫جادة‬ ‫مش‬ ‫مقالتنا‬ ‫األخيره‬ . ‫عقارى‬ ‫تسويق‬ ‫حمالت‬ ‫غلى‬ ‫العمل‬ ‫خالل‬ ‫كتير‬ ‫أوقات‬ , ‫بيبلغ‬ ‫العميل‬ ‫تالقى‬ ‫اخر‬ ‫إن‬ ‫ك‬ ‫الشراء‬ ‫عمليات‬ ‫فى‬ ‫جاديين‬ ‫غير‬ ‫إنهم‬ ‫و‬ ‫مناسبين‬ ‫غير‬ ‫كانوا‬ ‫عمالء‬ . ‫ال‬ ‫الغالب‬ ‫فى‬ ‫إن‬ ‫خاصة‬ ‫تتقبله‬ ‫صعب‬ ‫بيكون‬ ‫خبر‬ ‫ده‬ ‫و‬ Lead ‫غالى‬ ‫سعره‬ ‫بيكون‬ ‫ده‬ ‫بتاعك‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫مشكلة‬ ‫معاك‬ ‫يعمل‬ ‫بيبدأ‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫و‬ . ‫التوا‬ ‫تم‬ ‫إمتى‬ ‫العميل‬ ‫تسأل‬ ‫تبدأ‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫بعقل‬ ‫تتصرف‬ ‫الزم‬ ‫بيكون‬ ‫هنا‬ ‫و‬ ‫مع‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫تسليم‬ ‫موعد‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫العمالء‬ Leads ‫للعميل‬ . ‫مره‬ ‫كام‬ ‫معاهم‬ ‫المتابعه‬ ‫تم‬ ‫هل‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ , ‫ال‬ ‫رفض‬ ‫سبب‬ ‫تحديدي‬ ‫تم‬ ‫هل‬ Lead ‫بالظبط‬ ‫تم‬ ‫إللى‬ ‫إيه‬ ‫وال‬ ‫للشراء‬ ! ‫؟‬ ‫ال‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫إننا‬ ‫سبب‬ ‫كانت‬ ‫داخلية‬ ‫أسباب‬ ‫فى‬ ‫هل‬ ‫تعرف‬ ‫تحاول‬ ‫الزم‬ ‫يعنى‬ Leads ‫أل‬ ‫وال‬ ‫كفؤ‬ ‫غير‬ ‫دى‬ ... ‫ا‬ ‫مستوى‬ ‫تحسين‬ ‫تعديل‬ ‫فى‬ ‫دورك‬ ‫هيجى‬ ‫هنا‬ ‫علشان‬ ‫إلعالن‬ ‫المناسبة‬ ‫للشريحة‬ ‫للوصول‬ . ‫بت‬ ‫إنك‬ ‫هى‬ ‫و‬ ‫تسويق‬ ‫شركة‬ ‫فى‬ ‫كمسئول‬ ‫أو‬ ‫كمسوق‬ ‫ليك‬ ‫بقدمها‬ ‫نصيحة‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫حدد‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ Leads ‫عليه‬ ‫تقيس‬ ‫دايما‬ ‫البداية‬ ‫فى‬ ‫أول‬ ‫يعنى‬ 5 ‫ل‬ 10 ‫بتاع‬ ‫العميل‬ ‫من‬ ‫الفعل‬ ‫رد‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫بيانتهم‬ ‫تجمع‬ ‫عمالء‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫إنك‬ ‫لكن‬ ‫تعدل‬ ‫إنك‬ ‫فرصه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫معاك‬ ‫يبقى‬ ‫ده‬ ‫األساس‬ ‫على‬ ‫علشان‬ ‫فورا‬ ‫صرف‬ ‫كبييير‬ ‫خطر‬ ‫فى‬ ‫بتكون‬ ‫هنا‬ ‫تسأل‬ ‫ترجع‬ ‫و‬ ‫اإلعالنية‬ ‫الميزانية‬ ‫كل‬
  15. 15. ‫أهم‬ ‫بنلخص‬ 3 ‫هى‬ ‫و‬ ‫المناسب‬ ‫العميل‬ ‫تحديد‬ ‫رحلة‬ ‫فى‬ ‫مهمة‬ ‫نقاك‬ :  ‫ال‬ Testing  ‫ال‬ Sampling  ‫ال‬ Scaling ‫ال‬ ‫من‬ ‫خطوة‬ ‫كل‬ ‫طبعا‬ 3 ‫عل‬ ‫تشتغل‬ ‫عادى‬ ‫إنك‬ ‫اقولك‬ ‫أقدر‬ ‫بس‬ ‫وقت‬ ‫بتاخد‬ ‫دول‬ ‫خطوات‬ ‫ى‬ ‫فيه‬ ‫هتعمل‬ ‫تقرر‬ ‫ما‬ ‫لحد‬ ‫مثال‬ ‫أسبوع‬ ‫لمدة‬ ‫إعالن‬ ‫ايه‬ ‫ال‬ ‫إعالنات‬ ‫فى‬ ‫خاصة‬ Lead Generation ‫تعد‬ ‫أى‬ ‫بدون‬ ‫اإلعالن‬ ‫تسيب‬ ‫بيفضل‬ ‫إللى‬ ‫يل‬ ‫لمدة‬ ‫األقل‬ ‫على‬ 24 ‫ساعة‬
  16. 16. ‫التسويق‬ ‫ا‬ ‫أغلبية‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫بتكون‬ ‫كتير‬ ‫ضوابط‬ ‫بتحكمه‬ ‫العقارى‬ ‫لدول‬ , ‫نفس‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫هى‬ ‫و‬ ‫محدده‬ ‫و‬ ‫واحده‬ ‫أهداف‬ ‫بتحكمه‬ ‫الوقت‬ " ‫البيع‬ ‫ثم‬ ‫البيع‬ " ‫كل‬ ‫عند‬ ‫حاجة‬ ‫أهم‬ ‫التسويق‬ ‫وشركات‬ ‫العقارى‬ ‫التطوير‬ ‫شركات‬ ‫العقارى‬ Brokerage Companies ‫شركات‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫التسويقية‬ ‫باألنشطة‬ ‫سواء‬ ‫تواجدا‬ ‫أكثر‬ ‫بتكون‬ ‫إللى‬ ‫العقارت‬ ‫و‬ ‫ددهم‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫شركات‬ ‫هى‬ ‫السوق‬ ‫فى‬ ‫منافستهم‬ . ‫لخبرتى‬ ‫ملخص‬ ‫ليكم‬ ‫هنقل‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫التالى‬ ‫الجزء‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫فى‬ ‫اإلمارات‬ ‫فى‬ ‫العقارى‬ ‫المجال‬ ‫أنا‬ ‫ه‬ ‫المغتربين‬ ‫المصريين‬ ‫بإستهداف‬ ‫سواء‬ ‫اإلماراتى‬ ‫السوق‬ ‫فى‬ ‫إشتغلت‬ ‫لشراء‬ ‫ناك‬ ‫اإل‬ ‫بالمشاريع‬ ‫وحدات‬ ‫لشراء‬ ‫اإلمراتيين‬ ‫إستهداف‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫سكنية‬ ‫وحدات‬ ‫مراتيه‬ ‫اإلمارات‬ ‫مختلف‬ ‫فى‬ . ‫لخدمات‬ ‫مشابهه‬ ‫عقارى‬ ‫تأجير‬ ‫خدمات‬ ‫على‬ ‫عملت‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ Airbnb . ‫ف‬ ‫السوق‬ ‫عن‬ ‫تماما‬ ‫مختلفة‬ ‫هناك‬ ‫السوق‬ ‫ضوابط‬ ‫إن‬ ‫نقوله‬ ‫نقدر‬ ‫إللى‬ ‫ملخص‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫مصر‬ , ‫شركة‬ ‫صعب‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫بيكون‬ ‫الشركات‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫السعر‬ ‫إن‬ ‫شئ‬ ‫أبسط‬ Brokerage ‫المبيعات‬ ‫زيادة‬ ‫أو‬ ‫المنافسه‬ ‫بغرض‬ ‫الوحده‬ ‫سعر‬ ‫من‬ ‫تقلل‬ .
  17. 17.  ‫أو‬ ‫الشقة‬ ‫سعر‬ ‫تقلل‬ ‫وسيطة‬ ‫شركة‬ ‫أصال‬ ‫إزاى‬ ‫سؤال‬ ‫يسأل‬ ‫حد‬ ‫ممكن‬ ‫هنا‬ ‫و‬ ‫السعر‬ ‫بيحدد‬ ‫إللى‬ ‫هو‬ ‫العقارى‬ ‫المطور‬ ‫و‬ ‫الفيال‬ ‫؟؟‬ ‫دى‬ ‫النسبة‬ ‫و‬ ‫الوحده‬ ‫ثمن‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫مقابل‬ ‫بتبيع‬ ‫دى‬ ‫الشركات‬ ‫إن‬ ‫هى‬ ‫اإلجابة‬ ‫إللى‬ ‫هى‬ ‫على‬ ‫بتتقسم‬ ( ‫تسويق‬ ‫و‬ ‫إعالن‬ ‫خدمات‬ + ‫العملية‬ ‫تم‬ ‫إللى‬ ‫السيلز‬ ‫عمولة‬ + ‫مصاريف‬ ‫الشركة‬ ) ‫للشركة‬ ‫المكسب‬ ‫صافى‬ ‫هو‬ ‫بيكون‬ ‫الباقى‬ ‫و‬ . ‫تب‬ ‫إنها‬ ‫مقابل‬ ‫البيع‬ ‫من‬ ‫النهائية‬ ‫نسبتها‬ ‫بتقليل‬ ‫تقبل‬ ‫ممكن‬ ‫الشركة‬ ‫هنا‬ ‫بغرض‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫يع‬ ‫البيع‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫عدد‬ ‫مقابل‬ ‫المطور‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫مميزات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ . ‫ده‬ ‫تعمل‬ ‫شركة‬ ‫صعب‬ ‫إن‬ ‫هى‬ ‫و‬ ‫تماما‬ ‫مختلف‬ ‫اإلماراتى‬ ‫السوق‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫لكن‬ , ‫يعنى‬ ‫المختلفة‬ ‫المدن‬ ‫بطبيعة‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫الوحدات‬ ‫فى‬ ‫تنوع‬ ‫يوجد‬ ‫هناك‬ ‫إن‬ ‫بجانب‬ ‫مثال‬ ‫تالقى‬ ‫إنك‬ ‫هناك‬ ‫الطبيعى‬ " ‫إستديوهات‬ " ‫إلل‬ ‫دى‬ ‫و‬ ‫المشاريع‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫كتير‬ ‫بتكون‬ ‫ى‬ ‫طبعا‬ ‫سعرا‬ ‫أقل‬ . ‫ل‬ ‫المغتربين‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫توافد‬ ‫بسبب‬ ‫كبيرة‬ ‫بنسبة‬ ‫مطلوبة‬ ‫بتكون‬ ‫و‬ ‫السياح‬ ‫أو‬ ‫لعمل‬ . ‫فرص‬ ‫بيقدم‬ ‫المختلفة‬ ‫السداد‬ ‫أنظمة‬ ‫و‬ ‫أسعارها‬ ‫و‬ ‫الوحدات‬ ‫فى‬ ‫تنوع‬ ‫تواجد‬ ‫و‬ ‫بيع‬ ‫مختلفة‬ . ‫أل‬ ‫كتير‬ ‫حلول‬ ‫بيقدم‬ ‫الشارقة‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫أبو‬ ‫و‬ ‫اإلمارات‬ ‫زى‬ ‫المدن‬ ‫بعض‬ ‫قوة‬ ‫مع‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫عقارى‬ ‫مسوق‬ . ‫السوق‬ ‫تدرس‬ ‫إنك‬ ‫تانى‬ ‫سوق‬ ‫أى‬ ‫زى‬ ‫اإلماراتى‬ ‫السوق‬ ‫على‬ ‫عملك‬ ‫عند‬ ‫جدا‬ ‫مهم‬ ‫بشكل‬ ‫الدولة‬ ‫طبيعة‬ ‫عارف‬ ‫تبقى‬ ‫و‬ ‫كويس‬ ‫كويس‬ ‫يعتبر‬ ‫المعيشى‬ ‫مستواها‬ ‫ظبى‬ ‫أبو‬ ‫زى‬ ‫مدينة‬ ‫إن‬ ‫تعرف‬ ‫مثال‬ ‫إنك‬ ‫معلومة‬ ‫مثال‬ ‫يعنى‬ ‫الـ‬ ‫هم‬ ‫السكان‬ ‫من‬ ‫الشريحة‬ ‫أصح‬ ‫بمعنى‬ ‫أو‬ ‫دبى‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ A Class ‫و‬ ‫دبى‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫كتير‬ ‫معاك‬ ‫هتفرق‬ ‫أكثر‬ ‫عملية‬ ‫مدينة‬ ‫بتعتبر‬ ‫إللى‬ .
  18. 18. ‫شرائها‬ ‫يمكنك‬ ‫الوحدات‬ ‫كل‬ ‫مش‬ ‫اإلمارات‬ ‫فى‬ !!!! ‫فى‬ ‫ألن‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫اإلمارات‬ ‫فى‬ ‫عقار‬ ‫أى‬ ‫تشترى‬ ‫هتقدر‬ ‫مش‬ ‫كمصرى‬ ‫إنت‬ ‫فعال‬ ‫اه‬ ‫سعود‬ ‫أو‬ ‫مصرى‬ ‫سواء‬ ‫لألجانب‬ ‫للتملك‬ ‫بتسمح‬ ‫إللى‬ ‫هى‬ ‫بس‬ ‫معينة‬ ‫مشاريع‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫هندى‬ ‫أو‬ ‫إنجليزى‬ . ‫للمشروع‬ ‫ميزة‬ ‫بتعتبر‬ ‫دى‬ ‫و‬ , ‫الشري‬ ‫من‬ ‫توسع‬ ‫هتقدر‬ ‫دى‬ ‫الحالة‬ ‫فى‬ ‫ألنك‬ ‫حة‬ ‫المناسبة‬ ‫األسواق‬ ‫فى‬ ‫ليك‬ ‫المستهدفة‬ . ‫مم‬ ‫و‬ ‫كمثال‬ ‫للسعوديين‬ ‫العقارى‬ ‫اإلستثمار‬ ‫مميزات‬ ‫تعرض‬ ‫قدرت‬ ‫لو‬ ‫يعنى‬ ‫تملك‬ ‫يزات‬ ‫لـ‬ ‫الوصول‬ ‫فرص‬ ‫تزود‬ ‫هتقدر‬ ‫مثال‬ ‫دبى‬ ‫فى‬ ‫عقار‬ Qualified Leads ‫إللى‬ ‫و‬ ‫ناجحة‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫إتمام‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫بيزود‬ ‫بالتبعية‬ . ‫ب‬ ‫العميل‬ ‫كالم‬ ‫تسمع‬ ‫إنك‬ ‫هى‬ ‫عنها‬ ‫تتغاضى‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تعملها‬ ‫الزم‬ ‫حاجة‬ ‫أهم‬ ‫تاعك‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫معاه‬ ‫بتشتغل‬ ‫لو‬ ‫خاصة‬ ‫جدا‬ ‫جدا‬ ‫جدا‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ . ‫فى‬ ‫المميزات‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫تفاصيل‬ ‫بكل‬ ‫المشروع‬ ‫تفاصيل‬ ‫منه‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫يعنى‬ ‫المشروع‬ ‫مين‬ ‫شايف‬ ‫ترى‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫هى‬ ‫بتاعك‬ ‫العميل‬ ‫من‬ ‫تسمعها‬ ‫الزم‬ ‫نقطة‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫منه‬ ‫يشترى‬ ‫عميل‬ ‫أفضل‬ . ‫طبع‬ ‫بجانب‬ ‫جدا‬ ‫كتييير‬ ‫بتفرق‬ ‫دى‬ ‫الجزئية‬ ‫فى‬ ‫عميلك‬ ‫رأى‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫جهة‬ ‫و‬ ‫خبرتك‬ ‫ا‬ ‫الشغل‬ ‫فى‬ .
  19. 19. ‫بنوصل‬ ‫اإلمارات‬ ‫فى‬ ‫العقارى‬ ‫السوق‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫سريعه‬ ‫نبذات‬ ‫عرض‬ ‫بعد‬ ‫هنا‬ ‫اإلمارات‬ ‫فى‬ ‫العقارى‬ ‫التسويق‬ ‫طرق‬ ‫ألفضل‬ . ‫أفض‬ ‫و‬ ‫أولى‬ ‫هو‬ ‫اإلنستجرام‬ ‫إن‬ ‫بنعتبر‬ ‫الخليجى‬ ‫السوق‬ ‫بطبيعة‬ ‫إن‬ ‫حاجة‬ ‫أول‬ ‫ل‬ ‫هنستخدمها‬ ‫إللى‬ ‫المنصات‬ , ‫شات‬ ‫سناب‬ ‫ممكن‬ ‫و‬ ‫اليوتيوب‬ ‫بجانب‬ . ‫في‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫بيها‬ ‫خاص‬ ‫موقع‬ ‫ليها‬ ‫يكون‬ ‫إن‬ ‫شركه‬ ‫لكل‬ ‫إضافية‬ ‫ميزة‬ ‫بتكون‬ ‫كل‬ ‫ه‬ ‫بتفاصيله‬ ‫مشروع‬ . ‫ل‬ ‫جدا‬ ‫قوى‬ ‫تأثير‬ ‫ليه‬ ‫بيكون‬ ‫إللى‬ ‫أب‬ ‫الواتس‬ ‫بجانب‬ ‫إستخدامه‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫المناسب‬ ‫بالشكل‬ . ‫ت‬ ‫بيفضل‬ ‫إللى‬ ‫و‬ ‫التسويقية‬ ‫الخطة‬ ‫فى‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫متحدد‬ ‫بيكون‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫سنوية‬ ‫ربع‬ ‫كون‬ , ‫لم‬ ‫عليها‬ ‫هتشتغل‬ ‫إللى‬ ‫المشاريع‬ ‫أهم‬ ‫هى‬ ‫إيه‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫كمسوق‬ ‫إنت‬ ‫يعنى‬ ‫دة‬ 3 ‫حس‬ ‫مشروع‬ ‫كل‬ ‫لتسويق‬ ‫المناسبة‬ ‫المنصات‬ ‫هى‬ ‫إيه‬ ‫تحدد‬ ‫تبدأ‬ ‫علشان‬ ‫شهور‬ ‫ب‬ ‫مشروع‬ ‫بكل‬ ‫المتاحة‬ ‫الميزات‬ ‫أيضا‬ ‫حسب‬ ‫و‬ ‫المتوفرة‬ ‫المعلومات‬ .
  20. 20. ‫تسويقية‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫نصائح‬  ‫ال‬ ‫سعر‬ Lead ‫من‬ ‫يبدأ‬ ‫ممكن‬ ‫يعنى‬ ‫ثابت‬ ‫مش‬ 10 ‫لحد‬ ‫جنيه‬ 500 ‫ده‬ ‫كل‬ ‫جنيه‬ ‫مستواه‬ ‫و‬ ‫نفسه‬ ‫ذات‬ ‫المشروع‬ ‫سعر‬ ‫حسب‬ ‫بيفرق‬ .  ‫ينفع‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫خالص‬ ‫األول‬ ‫من‬ ‫محدده‬ ‫و‬ ‫كبيرة‬ ‫تكون‬ ‫الزم‬ ‫اإلعالنية‬ ‫الميزانية‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫شقة‬ ‫تبيع‬ ‫عايز‬ ‫تكون‬ 5 ‫خاص‬ ‫تسويقية‬ ‫ميزانية‬ ‫تحددلها‬ ‫عايز‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫مليون‬ ‫ة‬ ‫بيها‬ .  ‫عقارية‬ ‫شركة‬ ‫عميل‬ ‫عندك‬ ‫و‬ ‫األلكترونى‬ ‫التسويق‬ ‫فى‬ ‫شغال‬ ‫إنت‬ ‫لو‬ , ‫د‬ ‫بيكون‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫تقدر‬ ‫علشان‬ ‫األعالن‬ ‫فترة‬ ‫أول‬ ‫فى‬ ‫خاصة‬ ‫متابعة‬ ‫منك‬ ‫عايز‬ ‫عميل‬ ‫أكثر‬ ‫هل‬ ‫حدد‬ ‫ل‬ ‫يوصل‬ ‫بيقدر‬ ‫بتاعك‬ ‫اإلعالن‬ Lead ‫أل‬ ‫وال‬ ‫فعال‬ ‫قوى‬ .  ‫فى‬ ‫نكون‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫عقارية‬ ‫شركة‬ ‫إنت‬ ‫لو‬ 2019 ‫من‬ ‫شغال‬ ‫و‬ ‫غير‬ CRM  ‫موقع‬ ‫عندك‬ ‫يكونش‬ ‫ما‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫عامة‬ ‫شركة‬ ‫إنت‬ ‫لو‬ .  ‫الداتا‬ ‫ال‬ ‫و‬ Leads ‫ت‬ ‫يعنى‬ ‫أمانه‬ ‫بتعتبر‬ ‫دى‬ ‫بتاعك‬ ‫للعميل‬ ‫بتسلمها‬ ‫إللى‬ ‫و‬ ‫سلمها‬ ‫تنساها‬ , ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأى‬ ‫تانى‬ ‫تستخدمها‬ ‫إنك‬ ‫خالص‬ ‫تنسى‬ ‫و‬ .  ‫محقق‬ ‫ده‬ ‫اإلعالن‬ ‫هل‬ ‫أسألك‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫عقارى‬ ‫تسويق‬ ‫شركة‬ ‫كصحاب‬ ‫إنت‬ ‫أل‬ ‫وال‬ ‫نتائج‬ ( ‫بشكل‬ ‫تليفون‬ ‫مكالمات‬ ‫فى‬ ‫بيها‬ ‫مقصود‬ ‫هنا‬ ‫النتائج‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫وال‬ ‫مباشر‬ ‫ال‬ ‫هل‬ Leads ‫أل‬ ‫وال‬ ‫مستهدفة‬ ) ‫ضعيف‬ ‫و‬ ‫وحش‬ ‫الشغل‬ ‫ال‬ ‫تقولى‬ ‫إنت‬ ‫و‬ ..... .. ‫ب‬ ‫هنا‬ ‫ألنك‬ ‫داهية‬ ‫فى‬ ‫كله‬ ‫الشغل‬ ‫يودى‬ ‫كفيل‬ ‫ده‬ ‫الرد‬ ‫إن‬ ‫عارف‬ ‫بس‬ ‫خليك‬ ‫تخلى‬ ‫ت‬ ‫تخطيطه‬ ‫و‬ ‫تفكيره‬ ‫من‬ ‫يغير‬ ‫التسويق‬ ‫خدمة‬ ‫بيقدملك‬ ‫إللى‬ ‫الشخص‬ ‫و‬ ‫ماما‬ ‫وحش‬ ‫بيبقى‬ ‫فعال‬ ‫الشغل‬ ‫بالتبعيه‬ .
  21. 21.  ‫ألك‬ ‫منافس‬ ‫من‬ ‫إعالن‬ ‫أو‬ ‫ببوست‬ ‫عندك‬ ‫بوست‬ ‫أو‬ ‫إعالن‬ ‫تقارن‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫ثر‬ ‫أبرزهم‬ ‫سبب‬ ‫من‬ ( ‫هو‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫اإلعالن‬ ‫على‬ ‫كام‬ ‫صارف‬ ‫هو‬ ‫عارف‬ ‫مش‬ ‫إنت‬ ‫بالظبط‬ ‫إمتى‬ ‫من‬ ‫شغال‬ ) ‫المش‬ ‫لنفس‬ ‫إعالن‬ ‫بتقارن‬ ‫إنت‬ ‫هل‬ ‫حاجة‬ ‫تانى‬ ‫و‬ ‫روع‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ‫إن‬ ‫يمنعش‬ ‫ما‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫تانية‬ ‫حاجة‬ ‫وال‬ ‫المميزات‬ ‫بنفس‬ ‫تقصير‬ ‫عندهم‬ ‫يكون‬ ‫التسويق‬ ‫خدمة‬ ‫بتقدملك‬ ‫إللى‬ ‫الشركة‬ .  ‫منه‬ ‫تجيب‬ ‫إعالن‬ ‫تعمل‬ ‫صح‬ ‫مش‬ 500 lead ‫الشركة‬ ‫فى‬ ‫عندك‬ ‫األفراد‬ ‫إنت‬ ‫و‬ ‫كله‬ ‫ده‬ ‫العدد‬ ‫يتابعوا‬ ‫إنهم‬ ‫أقل‬ ‫عددهم‬ .... ‫هو‬ ‫ما‬ ‫قد‬ ‫على‬ ‫بالعدد‬ ‫مش‬ ‫الموضوع‬ ‫بالجوده‬ .  ‫بيفرق‬ ‫كتير‬ ‫أوقات‬ ‫باإلنجليزى‬ ‫لو‬ ‫اإلعالن‬ .  ‫التسويقية‬ ‫القنوات‬ ‫كل‬ ‫تستخدم‬ ‫شرط‬ ‫مش‬ , ‫ل‬ ‫المناسب‬ ‫تستخدم‬ ‫ممكن‬ ‫لميزانية‬ ‫بتاعتك‬ , ‫خالص‬ ‫و‬ ‫إعالنات‬ ‫صرف‬ ‫مجرد‬ ‫مش‬ ‫فعال‬ ‫مؤثر‬ ‫يكون‬ ‫المهم‬ .  ‫بس‬ ‫العقارات‬ ‫فى‬ ‫مش‬ ‫عامة‬ ‫إلكترونى‬ ‫كمسوق‬ ‫إنت‬ , ‫بتاع‬ ‫للعميل‬ ‫إسمع‬ ‫على‬ ‫ك‬ ‫هيكو‬ ‫كبيرة‬ ‫بنسبة‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫ينجح‬ ‫عايز‬ ‫هيكون‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫ألنه‬ ‫تقدر‬ ‫ما‬ ‫قد‬ ‫فاهم‬ ‫ن‬ ‫أكبر‬ ‫بشكل‬ ‫بتاعه‬ ‫البيزنس‬ ‫فى‬ ( ‫ب‬ ‫شغالين‬ ‫إللى‬ ‫القلة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫إال‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫الفهلوة‬ ‫معاه‬ ‫تشتغل‬ ‫فبالش‬ ‫تنجحوا‬ ‫علشان‬ ‫هيساعدك‬ ‫مش‬ ‫لو‬ ‫دى‬ ‫الحالة‬ ‫أحسن‬ )  ‫ش‬ ‫بتسوقلها‬ ‫إنت‬ ‫إللى‬ ‫الشركة‬ ‫عارف‬ ‫تكون‬ ‫الزم‬ ‫إلكترونى‬ ‫كمسوق‬ ‫إنت‬ ‫غلها‬ ‫إزاى‬ ‫داخليا‬ ‫شغلها‬ ‫بتدير‬ , ‫خالص‬ ‫و‬ ‫كده‬ ‫شغالين‬ ‫وال‬ ‫سيستم‬ ‫عندهم‬ ‫يعنى‬ , ‫هل‬ ‫خالص‬ ‫و‬ ‫واحده‬ ‫مكالمة‬ ‫هى‬ ‫بتبقى‬ ‫وال‬ ‫بتوعهم‬ ‫العمالء‬ ‫متابعة‬ ‫بيتم‬ .
  22. 22. • ‫بتاعك‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫واضحة‬ ‫ميزانية‬ ‫حدد‬ • - ‫صح‬ ‫تخططلها‬ ‫تقدر‬ ‫علشان‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫مسبق‬ ‫بشكل‬ ‫الحمالت‬ ‫وقت‬ ‫حدد‬ • - ‫الضع‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫القوة‬ ‫نقاط‬ ‫تحديد‬ ‫و‬ ‫مشروع‬ ‫كل‬ ‫لتحليل‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬ ‫حدد‬ ‫ف‬ • - ‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫ألكبر‬ ‫و‬ ‫أفضل‬ ‫بشكل‬ ‫لعميلك‬ ‫إسمع‬ • - ‫ال‬ ‫معايير‬ ‫حدد‬ testing ‫لإلعالن‬ ‫رؤيتك‬ ‫حسب‬ ‫بيك‬ ‫الخاصة‬ • - ‫حسب‬ ‫لإلعالن‬ ‫المناسبة‬ ‫المنصة‬ ‫حدد‬ ( ‫و‬ ‫المستهدفة‬ ‫الشريحة‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫المتوفر‬ ‫المحتوى‬ ‫معا‬ ‫ك‬ ) • - ‫تتأكد‬ ‫تقدر‬ ‫علشان‬ ‫فترة‬ ‫أول‬ ‫فى‬ ‫خاصة‬ ‫دورى‬ ‫بشكل‬ ‫عميلك‬ ‫مع‬ ‫تابع‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫شغلك‬ ‫تأثير‬ • - ‫العقارى‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫كتير‬ ‫بتفرق‬ ‫الميزانية‬ , ‫بالع‬ ‫هتقارنها‬ ‫لو‬ ‫خاصة‬ ‫المنتظر‬ ‫ائد‬ , ‫تبيع‬ ‫علشان‬ ‫طبيعى‬ ‫مش‬ ‫يعنى‬ 10 ‫ثمنها‬ ‫فيال‬ ‫كل‬ ‫فلل‬ 5 ‫تكون‬ ‫و‬ ‫مثال‬ ‫مليون‬ ‫كلها‬ ‫اإلعالن‬ ‫ميزانية‬ 5000 !! ‫ع‬ ‫فى‬ ‫بيكون‬ ‫هنا‬ ] ‫التس‬ ‫النشاط‬ ‫بين‬ ‫توافق‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ويق‬ ‫توضحها‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫إشتغلت‬ ‫لو‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫إللى‬ ‫و‬ ‫المتوقعة‬ ‫األرباح‬ ‫للعميل‬ ... ‫مختافة‬ ‫نتيجة‬ ‫ينتظر‬ ‫إنه‬ ‫سبب‬ ‫من‬ ‫أكتر‬ ‫عنده‬ ‫هيكون‬ ‫دى‬ ‫الحالة‬ ‫فى‬ . • - ‫العميل‬ ‫مصلحة‬ ‫هى‬ ‫ننساهاش‬ ‫ما‬ ‫الزم‬ ‫نقطة‬ ‫أهم‬ .. ‫نقدر‬ ‫إننا‬ ‫العميل‬ ‫مصلحة‬ ‫معقولة‬ ‫بميزانية‬ ‫مبيعات‬ ‫نسبة‬ ‫ألعلى‬ ‫نوصله‬
  23. 23. ‫د‬ ‫الكتاب‬ ‫محتوى‬ ‫يكون‬ ‫إن‬ ‫أتمنى‬ ‫و‬ ‫لوقتكم‬ ‫جدا‬ ‫بشكركم‬ ‫الختام‬ ‫فى‬ ‫قدم‬ ‫ه‬ ‫جدي‬ ‫محتوى‬ ‫مع‬ ‫جدا‬ ‫قريب‬ ‫موعد‬ ‫على‬ ‫هنكون‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫جديدة‬ ‫معلومة‬ ‫د‬ ‫رضاكم‬ ‫ينال‬ ‫قيم‬ ‫و‬ .  ‫طريقة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫نتواصل‬ ‫نقدر‬ ‫و‬ ‫إنتظاركم‬ ‫فى‬ ‫هكون‬ mohamed@imohamedgomaa.com www.imohamedgomaa.com www.linkedin.com/in/imohamedgomaa ‫ة‬‫ن‬‫ا‬‫ل‬‫غ‬‫ش‬‫رد‬‫ج‬‫م‬‫ش‬‫م‬‫ة‬‫ل‬‫ا‬‫ح‬‫ق‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬ # ‫ة‬‫ل‬‫ح‬‫ر‬ _ ‫ل‬‫ا‬ 100 _ ‫ل‬‫ي‬‫م‬‫ع‬

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