PG IN BUSINESS ANALYSIS FROM PURDUE UNIVERSITY.pdf

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  1. 1. This is to certify that Vishakha Sinha has successfully completed the POST GRADUATE PROGRAM IN BUSINESS ANALYSIS Date: November 24, 2022 Certificate ID: 62659000 Gary R Bertoline Senior Vice President for Purdue Online & Learning Innovation https://success.simplilearn.com/86fe3f55-b1be-4b5d-a073-9e0832540f5f Krishna Kumar CEO,

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