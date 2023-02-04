PG IN BUSINESS ANALYSIS FROM PURDUE UNIVERSITY.pdf

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POST-GRADUATION PROGRAM IN BUSINESS ANALYSIS FROM PURDUE UNIVERSITY.
- PLANNING AND MONITORING
- ELICITATION AND COLLABORATION
- REQUIREMENT LIFE CYCLE MANAGEMENT
- STRATEGY ANALYSIS
- REQUIREMENT ANALYSIS AND -DESIGN DEFINITION
- SOLUTION EVALUATION
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