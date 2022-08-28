SOSIALISASI STUNTING_1000 HPK-Di bawah oleh Pendamping.pptx

2.
} STUNTING Stunting adalah gangguan pertumbuhan
dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan
panjang atau tinggi badannya berada di bawah
standar yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan. (Pepres no.72 Tahun 2022 )
} KEKURANGAN GIZI TERJADI SEJAK BAYI DALAM
KANDUNGAN DAN PADA MASA AWAL SETELAH
BAYI LAHIR
} AKAN TETAPI KONDISI STUNTING AKAN NAMPAK
3.
} STUNTING MERUPAKAN BENTUK LAIN DARI
KEGAGALAN PERTUMBUHAN. GAGALNYA
PERTUMBUHAN ANAK DAPAT DISEBABKAN
OLEH BANYAK FAKTOR BAIK ITU FAKTOR DARI
DALAM MAUPUN DARI LUAR. BILA DILIHAT
DARI STATUS GIZI, STUNTING MERUPAKAN
INDEK PERBANDINGAN ANTARA TB DENGAN
UMUR.
4.
KEKURANGAN GIZI DALAM WAKTU YANG LAMA
TERUTAMA PADA 1000 HARI PERTAMAKEHIDUPAN
BISA MENYEBAKAN STUNTING.
1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN ITU MELIPUTI
MASA JANIN, MASA LAHIR, 6 BULAN ANAK DAN 24
BULAN.
OLEH KARENA ITU PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI
PADA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN
SANGATLAH PENTING
5.
TERHAMBATNYAPERTUMBUHAN
BAYI DAN ANAK-ANAK AKAN
MEMBERIKAN SUATU EFEK
KEPADA MEREKA SALAH
SATUNYAADALAH
PERTAMBAHAN TINGGI BADAN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN
USIA MEREKA.
6.
} TINGKAT PERTUMBUHAN BERBEDA UNTUK SETIAP
ANAK, BEGITU JUGA DENGAN KEBUTUHAN
ENERGINYA.
} KEBUTUHAN ENERGI BALITA DAN ANAK-ANAK
BERVARIASI BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKAT
PERTUMBUHAN DAN TINGKAT AKTIVITAS,
MENURUT WHO KEBUTUHAN ENERGI BAGI BALITA
DIPERKIRAKAN SEKITAR 1500 KALORI.
} KEBUTUHAN KARBOHIDRAT BAGI BALITA
DIHARAPKAN SEBESAR 50 – 60 %, PROTEIN
SEBESAR 10-15% DAN LEMAK SEKITAR 35 % DARI
KEBUTUHAN ENERGY TOTAL.
7.
} WHO MENDEFENISIKAN BBLR ADALAH BERAT
LAHIR <2500 GR. BERAT BADAN LAHIR RENDAH
INI DAPAT DISEBABKAN KARENA KELAHIRAN
PREMATURE (KEHAMILAN SEBELUM 37 MINGGU)
ATAU GANGGUAN PERTUMBUHAN ATAU
KOMBINASI DARI KEDUA FAKTOR TERSEBUT.
} BERAT LAHIR MEMILIKI DAMPAK YANG BESAR
PADA PERTUMBUHANANAK
8.
} STUNTING JUGA DAPAT DISEBABKAN
KARENA BERAWAL DARI PERTUMBUHAN
JANIN YANG TIDAK MEMADAI DAN IBU YANG
KURANG GIZI. DAN SEKITAR DARI SETENGAH
KEGAGALAN PERTUMBUHAN DIMULAI
DIRAHIM. BAYI YANG LAHIR DENGAN
KEADAAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH
SANGAT BERISIKO TINGGI THD KEMATIAN,
PENYAKIT INFEKSI, KEKURANGAN BERAT
BADAN,
9.
} ASI EKSKLUSIF ADALAH MEMBERIKAN
HANYAASI SAJA BAGI BAYI SEJAK LAHIR
SAMPAI USIA 6 BULAN. SELAMA 6 BULAN
PERTAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF,
BAYI TIDAK DIBERIKAN MAKANAN DAN
MINUMAN LAIN SEPERTI SUSU FORMULA,
MADU, AIR TEH, BISKUIT, PISANG REBUS,
TEPUNG SAGU DLL.
10.
} ASI JUGA MEMILIKI BANYAK MANFAAT YAITU
MENINGKATKAN DAYATAHAN TUBUH BAYI
KARENA BANYAK MENGANDUNG ZATANTI
KEKEBALAN SEHINGGA DAPAT MELINDUNGI DARI
BERBAGAI SERANGAN PENYAKIT, ALERGI, ASI
JUGA MENGANDUNG ASAM LEMAK YANG
DIPERLUKAN UNTUK PERTUMBUHAN OTAK BAYI,
MENINGKATKAN DAYAPENGLIHATAN DAN
KEPANDAIAN BICARA, MEMBANTU
PEMBENTUKAN RAHANG YANG BAGUS
11.
} MASA BALITA MERUPAKAN USIA PALING RAWAN,
KARENA PADAMASA INI BALITA SERING TERKENA
PENYAKIT INFEKSI SEHINGGA MENJADIKANANAK
BERESIKO TINGGI MENJADI KURANG GIZI
(PARAMITHA ANISA, 2012).
} ANAK UMUR 24-59 BULAN CENDERUNG
MENDERITA STATUS GIZI KURANG DISEBABKAN
OLEH ASUPAN GIZI YANG DIPERLUKAN UNTUK
ANAK SEUSIA INI MENINGKAT. SEMENTARAPADA
UMUR INI ANAK MALAS MAKAN POKOK TETAPI
LEBIH SUKA MAKANAN JAJANAN
12.
} Pendidikan orang tua merupakan faktor yang paling
penting. Hal ini menunjukkan, pendidikan orang tua akan
berpengaruh terhadap pengasuhan anak, karena dengan
pendidikan yang tinggi pada orang tua akan memahami
pentingnya peranan orang tua dalam pertumbuhan anak.
} Tinggi rendahnya pengetahuan ibu sangat berpengaruh
terhadap perawatan kesehatan pada saat hamil dan
setelah melahirkan serta sangat berpengaruh terhadap
kesehatan dan gizi anak-anaknya dan keluarganya
13.
} PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH
SEMBAETAL. (2008) PADAANAK-ANAK
DI INDONESIA MENUNJUKKAN HASIL
BAHWA DENGAN MENINGKATKAN
PENDIDIKAN IBU DAPAT MENGURANGI
ANGKA STUNTING PADA BALITA
DIBANDINGKAN DENGAN
MENINGKATKAN PENDIDIKAN AYAH,
KARENA IBU MERUPAKAN PENGASUH
UTAMA BAGI ANAK-ANAK
14.
} Hubungan besarnya keluarga dengan status gizi
benar-benar sangat nyata, khususnya bagi keluarga
yang miskin lebih mudah bagi mereka mencukupi
kebutuhan mereka apabila anggota keluarga mereka
dalam jumlah yang kecil.
} Pangan bagi keluarga yang besar mampu untuk
memenuhi kebutuhan keluarga besar tersebut
namun belum tentu hal itu mampu mencegah
terjadinya gangguan gizi pada anggota keluarga.
16.
SECARA GLOBAL, TELAH DICANANGKAN
BERBAGAI PROGRAM UNTUK MENCEGAH
DAN MENURUNKAN PREVALENSI
STUNTING, UNTUK KESEHATAN
TERUTAMA DIFOKUSKAN PADA 1000
HARI PERTAMA KEHIDUPAN TERUTAMA
SEJAK IBU HAMIL IBU MELAHIRKAN
SAMPAI DENGAN ANAK BERUMUR 2
TAHUN, SEPERTI :
17.
1. MENCEGAH ANEMIA DEFISIENSI
BESI PADA REMAJA PUTRI
2. MENCEGAH ANEMIA DEFISIENSI
BESI PADA WANITA HAMIL
3. PEMBERIAN NUTRISI SEHAT BAGI
WANITA HAMIL.
4. PEMBERIAN PMT PADA BUMIL
DAN BALITA
18.
5. ASI EKSKLUSIF
—INISIASI MENYUSUI SEGERA DALAM 1
JAM PERTAMA SETELAH
MELAHIRKAN
—PENTINGNYAPEMBERIAN
KOLOSTRUM
—MEMBERIKAN HANYAASITANPA
MAKANAN TAMBAHAN APAPUN
SELAMA 6 BULAN
19.
6. MEMPERBAIKI KESEHATAN LINGKUNGAN
7. PENYEDIAAN JAMBAN KELUARGA MELALUI
STBM
8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
BIDANG KESEHATAN MELALUI GERMAS HIDUP
SEHAT
9. PENINGKATAN PHBS
10.PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
11. KETERSEDIAAN PANGAN
12. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
13. DLL
20.
UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENURUNKAN
STUNTING
—
PROGRAM PEMBERIAN TTD PADA ANAK REMAJA
PUTRI DAN IBU HAMIL.
—
PELATIHAN PMBA BAGI KADER KESEHATAN DI
MELALUI DANA APBD DAN DANA MCAI
—
PELATIHAN STBM BAGI KADER DAN PETUGAS
KESEHATAN MELALUI DANA APBD DAN DANA MCAI
—
PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI
IBU HAMIL DAN ANAK BALITA
21.
— PENDAPINGAN IBU HAMIL BERESIKO OLEH BIDAN
DESA
—PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT
TENTANG STUNTING MELALUI KAMPANYE
KESEHATAN
—PENGANGGARAN PROGRAM KESEHATAN
MELALUI DANA DESA SEPERTI PENGADAAN TTD,
OBAT CACING, PMT PENYULUHAN, PEMBUATAN
JAMBAN KELUARGA, DLL.
22.
STUNTING SULIT DIKENALI
BARU DIKETAHUI SETELAH USIA
2 TAHUN (DAN ITU SUDAH
TERLAMBAT)…PERMANEN
Usia 4 tahun
4 bulan
Usia 2 tahun
2 bulan
105 cm 125 cm 100 cm
7 thn 7 thn 4 thn
Stunting:
• Dilihat berdasarkan Panjang Badan per
Umur (PB/U) atau Tinggi Badan per
Umur (TB/U).
• Nilai Z-score <-2,0
23