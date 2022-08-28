Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

SOSIALISASI STUNTING_1000 HPK-Di bawah oleh Pendamping.pptx

Aug. 28, 2022
0 likes 3 views
Upcoming SlideShare
Irresistible content for immovable prospects
Irresistible content for immovable prospects
Loading in …3
×

Check these out next

APIdays Paris 2019 - Innovation @ scale, APIs as Digital Factories' New Machi...
apidays
A few thoughts on work life-balance
Wim Vanderbauwhede
Is vc still a thing final
Mark Suster
The GaryVee Content Model
Gary Vaynerchuk
Mammalian Brain Chemistry Explains Everything
Loretta Breuning, PhD
Blockchain + AI + Crypto Economics Are We Creating a Code Tsunami?
Dinis Guarda
The AI Rush
Jean-Baptiste Dumont
AI and Machine Learning Demystified by Carol Smith at Midwest UX 2017
Carol Smith
1 of 24
1 of 24

SOSIALISASI STUNTING_1000 HPK-Di bawah oleh Pendamping.pptx

Aug. 28, 2022
0 likes 3 views

Download to read offline

Design

Stunting

Stunting

Design

Recommended

More Related Content

Featured

APIdays Paris 2019 - Innovation @ scale, APIs as Digital Factories' New Machi...
apidays
A few thoughts on work life-balance
Wim Vanderbauwhede
Is vc still a thing final
Mark Suster
The GaryVee Content Model
Gary Vaynerchuk
Mammalian Brain Chemistry Explains Everything
Loretta Breuning, PhD
Blockchain + AI + Crypto Economics Are We Creating a Code Tsunami?
Dinis Guarda
The AI Rush
Jean-Baptiste Dumont
AI and Machine Learning Demystified by Carol Smith at Midwest UX 2017
Carol Smith
10 facts about jobs in the future
Pew Research Center's Internet & American Life Project
Harry Surden - Artificial Intelligence and Law Overview
Harry Surden
Inside Google's Numbers in 2017
Rand Fishkin
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Kishore Gopalakrishna
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel
Visual Design with Data
Seth Familian
Designing Teams for Emerging Challenges
Aaron Irizarry
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
Ned Potter
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
LinkedIn
Martin Luther King's Pearl Of Wisdom!
SurveyCrest
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Shelly Sanchez Terrell
Inaugural Addresses
Booz Allen Hamilton

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
The Style Strategy: A Less-Is-More Approach to Staying Chic and Shopping Smart Nina Garcia
Free
Empress of Fashion: A Life of Diana Vreeland Amanda Mackenzie Stuart
Free
Dreaming of Dior: Every Dress Tells a Story Charlotte Smith
Free
My Mother's Wedding Dress: The Life and Afterlife of Clothes Justine Picardie
Free
Gunn's Golden Rules: Life's Little Lessons for Making It Work Tim Gunn
Free
Diane: A Signature Life Diane Von Furstenberg
Free
The Towering World of Jimmy Choo: A Glamorous Story of Power, Profits, and the Pursuit of the Perfect Shoe Lauren Goldstein Crowe
Free
Women From the Ankle Down: The Story of Shoes and How They Define Us Rachelle Bergstein
Free
Lessons from Madame Chic: 20 Stylish Secrets I Learned While Living in Paris Jennifer L. Scott
Free
The Little Black Book of Style Nina Garcia
Free
The Essence of Style: How the French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafes, Style, Sophistication, and Glamour Joan DeJean
Free
A Gentleman Gets Dressed Up Revised and Expanded: What to Wear, When to Wear It, How to Wear It John Bridges
Free
The Power of Glamour: Longing and the Art of Visual Persuasion Virginia Postrel
Free
The Secret of Chanel No. 5: The Intimate History of the World's Most Famous Perfume Tilar J. Mazzeo
Free
Tim Gunn's Fashion Bible: The Fascinating History of Everything in Your Closet Tim Gunn
Free
Style Clinic: How to Look Fabulous All the Time, at Any Age, for Any Occasion Paula Reed
Free

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Stoned: Jewelry, Obsession, and How Desire Shapes the World Aja Raden
Free
Shikake: The Japanese Art of Shaping Behavior Through Design Naohiro Matsumura
Free
The 99% Invisible City: A Field Guide to the Hidden World of Everyday Design Roman Mars
Free
The Golden Thread: How Fabric Changed History Kassia St. Clair
Free
Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things David Rose
Free
Sacred Space: Clearing and Enhancing the Energy of Your Home Denise Linn
Free
Mademoiselle: Coco Chanel and the Pulse of History Rhonda Garelick
Free
Love the Home You Have: Simple Ways to…Embrace Your Style *Get Organized *Delight in Where You Are Melissa Michaels
Free
Move Your Stuff, Change Your Life: How to Use Feng Shui to Get Love, Money, Respect, and Happiness Karen Rauch Carter
Free
Design Thinking For Dummies: A Wiley Brand Christian Muller-Roterberg
Free
Hijacking the Runway: How Celebrities Are Stealing the Spotlight from Fashion Designers Teri Agins
Free
Brilliance and Fire: A Biography of Diamonds Rachelle Bergstein
Free
Two-Dimensional Man Paul Sahre
Free
Creating Things That Matter: The Art and Science of Innovations That Last David Edwards
Free
House of Versace: The Untold Story of Genius, Murder, and Survival Deborah Ball
Free
Concerning the Spiritual in Art Wassily Kandinsky
Free

SOSIALISASI STUNTING_1000 HPK-Di bawah oleh Pendamping.pptx

  1. 1. 1000 HPK DALAMPENURUNAN STUNTING Oleh: Mohamad Lasanudi,SE
  2. 2. } STUNTING Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (Pepres no.72 Tahun 2022 ) } KEKURANGAN GIZI TERJADI SEJAK BAYI DALAM KANDUNGAN DAN PADA MASA AWAL SETELAH BAYI LAHIR } AKAN TETAPI KONDISI STUNTING AKAN NAMPAK
  3. 3. } STUNTING MERUPAKAN BENTUK LAIN DARI KEGAGALAN PERTUMBUHAN. GAGALNYA PERTUMBUHAN ANAK DAPAT DISEBABKAN OLEH BANYAK FAKTOR BAIK ITU FAKTOR DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR. BILA DILIHAT DARI STATUS GIZI, STUNTING MERUPAKAN INDEK PERBANDINGAN ANTARA TB DENGAN UMUR.
  4. 4. KEKURANGAN GIZI DALAM WAKTU YANG LAMA TERUTAMA PADA 1000 HARI PERTAMAKEHIDUPAN BISA MENYEBAKAN STUNTING. 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN ITU MELIPUTI MASA JANIN, MASA LAHIR, 6 BULAN ANAK DAN 24 BULAN. OLEH KARENA ITU PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI PADA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN SANGATLAH PENTING
  5. 5. TERHAMBATNYAPERTUMBUHAN BAYI DAN ANAK-ANAK AKAN MEMBERIKAN SUATU EFEK KEPADA MEREKA SALAH SATUNYAADALAH PERTAMBAHAN TINGGI BADAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN USIA MEREKA.
  6. 6. } TINGKAT PERTUMBUHAN BERBEDA UNTUK SETIAP ANAK, BEGITU JUGA DENGAN KEBUTUHAN ENERGINYA. } KEBUTUHAN ENERGI BALITA DAN ANAK-ANAK BERVARIASI BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKAT PERTUMBUHAN DAN TINGKAT AKTIVITAS, MENURUT WHO KEBUTUHAN ENERGI BAGI BALITA DIPERKIRAKAN SEKITAR 1500 KALORI. } KEBUTUHAN KARBOHIDRAT BAGI BALITA DIHARAPKAN SEBESAR 50 – 60 %, PROTEIN SEBESAR 10-15% DAN LEMAK SEKITAR 35 % DARI KEBUTUHAN ENERGY TOTAL.
  7. 7. } WHO MENDEFENISIKAN BBLR ADALAH BERAT LAHIR <2500 GR. BERAT BADAN LAHIR RENDAH INI DAPAT DISEBABKAN KARENA KELAHIRAN PREMATURE (KEHAMILAN SEBELUM 37 MINGGU) ATAU GANGGUAN PERTUMBUHAN ATAU KOMBINASI DARI KEDUA FAKTOR TERSEBUT. } BERAT LAHIR MEMILIKI DAMPAK YANG BESAR PADA PERTUMBUHANANAK
  8. 8. } STUNTING JUGA DAPAT DISEBABKAN KARENA BERAWAL DARI PERTUMBUHAN JANIN YANG TIDAK MEMADAI DAN IBU YANG KURANG GIZI. DAN SEKITAR DARI SETENGAH KEGAGALAN PERTUMBUHAN DIMULAI DIRAHIM. BAYI YANG LAHIR DENGAN KEADAAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH SANGAT BERISIKO TINGGI THD KEMATIAN, PENYAKIT INFEKSI, KEKURANGAN BERAT BADAN,
  9. 9. } ASI EKSKLUSIF ADALAH MEMBERIKAN HANYAASI SAJA BAGI BAYI SEJAK LAHIR SAMPAI USIA 6 BULAN. SELAMA 6 BULAN PERTAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, BAYI TIDAK DIBERIKAN MAKANAN DAN MINUMAN LAIN SEPERTI SUSU FORMULA, MADU, AIR TEH, BISKUIT, PISANG REBUS, TEPUNG SAGU DLL.
  10. 10. } ASI JUGA MEMILIKI BANYAK MANFAAT YAITU MENINGKATKAN DAYATAHAN TUBUH BAYI KARENA BANYAK MENGANDUNG ZATANTI KEKEBALAN SEHINGGA DAPAT MELINDUNGI DARI BERBAGAI SERANGAN PENYAKIT, ALERGI, ASI JUGA MENGANDUNG ASAM LEMAK YANG DIPERLUKAN UNTUK PERTUMBUHAN OTAK BAYI, MENINGKATKAN DAYAPENGLIHATAN DAN KEPANDAIAN BICARA, MEMBANTU PEMBENTUKAN RAHANG YANG BAGUS
  11. 11. } MASA BALITA MERUPAKAN USIA PALING RAWAN, KARENA PADAMASA INI BALITA SERING TERKENA PENYAKIT INFEKSI SEHINGGA MENJADIKANANAK BERESIKO TINGGI MENJADI KURANG GIZI (PARAMITHA ANISA, 2012). } ANAK UMUR 24-59 BULAN CENDERUNG MENDERITA STATUS GIZI KURANG DISEBABKAN OLEH ASUPAN GIZI YANG DIPERLUKAN UNTUK ANAK SEUSIA INI MENINGKAT. SEMENTARAPADA UMUR INI ANAK MALAS MAKAN POKOK TETAPI LEBIH SUKA MAKANAN JAJANAN
  12. 12. } Pendidikan orang tua merupakan faktor yang paling penting. Hal ini menunjukkan, pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pengasuhan anak, karena dengan pendidikan yang tinggi pada orang tua akan memahami pentingnya peranan orang tua dalam pertumbuhan anak. } Tinggi rendahnya pengetahuan ibu sangat berpengaruh terhadap perawatan kesehatan pada saat hamil dan setelah melahirkan serta sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan gizi anak-anaknya dan keluarganya
  13. 13. } PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH SEMBAETAL. (2008) PADAANAK-ANAK DI INDONESIA MENUNJUKKAN HASIL BAHWA DENGAN MENINGKATKAN PENDIDIKAN IBU DAPAT MENGURANGI ANGKA STUNTING PADA BALITA DIBANDINGKAN DENGAN MENINGKATKAN PENDIDIKAN AYAH, KARENA IBU MERUPAKAN PENGASUH UTAMA BAGI ANAK-ANAK
  14. 14. } Hubungan besarnya keluarga dengan status gizi benar-benar sangat nyata, khususnya bagi keluarga yang miskin lebih mudah bagi mereka mencukupi kebutuhan mereka apabila anggota keluarga mereka dalam jumlah yang kecil. } Pangan bagi keluarga yang besar mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga besar tersebut namun belum tentu hal itu mampu mencegah terjadinya gangguan gizi pada anggota keluarga.
  15. 15. UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
  16. 16. SECARA GLOBAL, TELAH DICANANGKAN BERBAGAI PROGRAM UNTUK MENCEGAH DAN MENURUNKAN PREVALENSI STUNTING, UNTUK KESEHATAN TERUTAMA DIFOKUSKAN PADA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN TERUTAMA SEJAK IBU HAMIL IBU MELAHIRKAN SAMPAI DENGAN ANAK BERUMUR 2 TAHUN, SEPERTI :
  17. 17. 1. MENCEGAH ANEMIA DEFISIENSI BESI PADA REMAJA PUTRI 2. MENCEGAH ANEMIA DEFISIENSI BESI PADA WANITA HAMIL 3. PEMBERIAN NUTRISI SEHAT BAGI WANITA HAMIL. 4. PEMBERIAN PMT PADA BUMIL DAN BALITA
  18. 18. 5. ASI EKSKLUSIF —INISIASI MENYUSUI SEGERA DALAM 1 JAM PERTAMA SETELAH MELAHIRKAN —PENTINGNYAPEMBERIAN KOLOSTRUM —MEMBERIKAN HANYAASITANPA MAKANAN TAMBAHAN APAPUN SELAMA 6 BULAN
  19. 19. 6. MEMPERBAIKI KESEHATAN LINGKUNGAN 7. PENYEDIAAN JAMBAN KELUARGA MELALUI STBM 8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG KESEHATAN MELALUI GERMAS HIDUP SEHAT 9. PENINGKATAN PHBS 10.PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 11. KETERSEDIAAN PANGAN 12. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 13. DLL
  20. 20. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENURUNKAN STUNTING — PROGRAM PEMBERIAN TTD PADA ANAK REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL. — PELATIHAN PMBA BAGI KADER KESEHATAN DI MELALUI DANA APBD DAN DANA MCAI — PELATIHAN STBM BAGI KADER DAN PETUGAS KESEHATAN MELALUI DANA APBD DAN DANA MCAI — PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL DAN ANAK BALITA
  21. 21. — PENDAPINGAN IBU HAMIL BERESIKO OLEH BIDAN DESA —PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG STUNTING MELALUI KAMPANYE KESEHATAN —PENGANGGARAN PROGRAM KESEHATAN MELALUI DANA DESA SEPERTI PENGADAAN TTD, OBAT CACING, PMT PENYULUHAN, PEMBUATAN JAMBAN KELUARGA, DLL.
  22. 22. STUNTING SULIT DIKENALI BARU DIKETAHUI SETELAH USIA 2 TAHUN (DAN ITU SUDAH TERLAMBAT)…PERMANEN Usia 4 tahun 4 bulan Usia 2 tahun 2 bulan 105 cm 125 cm 100 cm 7 thn 7 thn 4 thn Stunting: • Dilihat berdasarkan Panjang Badan per Umur (PB/U) atau Tinggi Badan per Umur (TB/U). • Nilai Z-score <-2,0 23
  23. 23. TERIMA KASIH 24

×