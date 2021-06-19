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Государство Кувейт— государство в юго-западной Азии. Граничит с Ираком на севере и западе, с Саудовской Аравией — на юге. ...
Кувейт разделен на 6 провинций (мухафаза́т; ед.ч. — муха́фаза), которые в свою очередь делятся на районы. В отдалении от г...
Животный мир Кувейта Животный мир беден. Наиболее многочисленны грызуны – песчанки, тушканчики, мыши. Значительным видовым...
Kuvait
Kuvait
Kuvait
Kuvait
Kuvait
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Education
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Jun. 19, 2021

Kuvait

Stateofkiv

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Kuvait

  1. 1. Государство Кувейт— государство в юго-западной Азии. Граничит с Ираком на севере и западе, с Саудовской Аравией — на юге. С востока омывается Персидским заливом. Столица — город Эль-Кувейт. Кувейт расположен на северо-востоке Аравийского полуострова и на островах Персидского залива Общая протяжённость границы 464 км. Большая часть территории покрыта пустынями. Ландшафт равнинный, местами холмистый, наивысшая точка 290 м над уровнем моря на крайнем западе страны. 19 июня 1961 года Кувейт стал независимым государством. Кувейт – конституционная монархия. Нынешнийэмир правит страной с 1977 г., титул передается по наследству. Столица, она же единственный город
  2. 2. Кувейт разделен на 6 провинций (мухафаза́т; ед.ч. — муха́фаза), которые в свою очередь делятся на районы. В отдалении от города есть только совсем маленькие поселки, преимущественно на побережье. Кроме того, в пустыне есть огромное множество военных баз, как кувейтских, так и американских. Граница с Ираком полностью закрыта и обнесена забором с колючей проволокой под напряжением. Небольшая пограничная зона охраняется военными. Население — 3 268 431 человек (оценка на июнь 2012 года). Из них коренные жители — арабы-кувейтцы, какими считаются только те лица, которые смогут доказать свои кувейтские генеалогические корни с 1920 года, составляют 34 % Остальные жители страны являются выходцами из других мусульманских стран. Официальный язык — арабский, широко распространён английский. Недра Кувейта богаты нефтью и попутным газом, запасы имеют мировое значение. По большинству оценок, нефтяные ресурсы составляют примерно 10% мировых, при существующих темпах добычи их хватит более чем на 100 лет. На территории Кувейта нет постоянных водотоков и источников пресной воды. Издавна здесь находили водоносные горизонты и ставили колодцы. В настоящее время осуществляется промышленное опреснение воды. Тропический, жаркий и очень сухой. В течение большей части года в стране стоит устойчивая жаркая и сухая погода. Летом (июнь-август) температура в тени доходит до +37 С, на солнце же может достигать +47 С, даже в ночные часы столбик термометра не опускается ниже +30 С. Зимой, в декабре-январе, преобладают теплые солнечные дни с температурой воздуха от +16 С до +18 C. Температура воды у побережья составляет от +16 С зимой до +26-37 С летом. Осадки выпадают редко и не превышают 175 мм в год. В некоторые месяцы, в основном - летом, не выпадает ни капли дождя. Летом, примерно с мая по октябрь, нередки сухие и пыльные северо-западные ветры "шималь", которые приносят из пустынных районов Аравийского полуострова горячие воздушные массы с температурой, доходящей в дневные часы до +50 С. Связанные с ними песчаные бури могут длиться по несколько дней. Растительный мир Кувейта Крайне разреженная пустынная растительность представлена низкорослыми кустарниками, полукустарниками, жестколистными травами. Наиболее распространены верблюжья колючка (ее корни длиной до 20 м могут достигать водоносного горизонта), некоторые злаки (аристида и др.), кермек, полынь, маревые (в основном солянки). Изредка встречаются кустарник гада высотой до 2 м и такие деревья, как акация, мимоза, таль, сидр и джурджуб. К прибрежной зоне приурочены заросли гребенщика (тамарикса). В пустынях после прохождения дождей на короткое время появляются ярко цветущие эфемеры. В местах выхода на поверхность грунтовых вод встречаются редкие оазисы. Там обычно выращивают финиковую пальму и некоторые овощные культуры.
  3. 3. Животный мир Кувейта Животный мир беден. Наиболее многочисленны грызуны – песчанки, тушканчики, мыши. Значительным видовымразнообразием характеризуются пресмыкающиеся (песчаные удавы, аравийская кобра, рогатые гадюки, песчаные и пестрые эфы, серые вараны, агамы, гекконы). Из хищных млекопитающих изредка встречаются лисица фенек, гиена, шакал. Из копытных крайне редки песчаные газели и джейраны, в юго-западных наиболее возвышенных районах – дикие бараны и антилопы ориксы. Более разнообразна орнитофауна. Гнездятся дикие голуби, жаворонки, дрофы, рябки, горлицы, удоды, чайки, а также такие хищные птицы, как орлы, соколы, коршуны, ястребы на побережье и грифы – в пустынях. Катар – место зимовки фламинго, уток, бакланов, пеликанов, цапель и других водоплавающих птиц, а также разных видов воробьиных. В прибрежных низменных районах многочисленна саранча, в пустынях водятся ядовитые пауки и скорпионы, клещи, фаланги, тарантулы и прочие. В прибрежных водах насчитывают до 250 видов рыб (промысловые – тунец, серебристая макрель, ставрида, морской окунь, зубейди, сардины, сельдь, акула, рыба-меч, рыба-пила и др.). Водятся также креветки, омары, кальмары, лангусты, на отмелях множество моллюсков (жемчужницы и др.). Распространены морские черепахи.

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