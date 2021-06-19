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1.
Государство Кувейт— государство в юго-западной Азии. Граничит с Ираком на севере и
западе, с Саудовской Аравией — на юге. С востока омывается Персидским заливом.
Столица — город Эль-Кувейт. Кувейт расположен на северо-востоке Аравийского
полуострова и на островах Персидского залива
Общая протяжённость границы 464 км.
Большая часть территории покрыта пустынями. Ландшафт равнинный, местами
холмистый, наивысшая точка 290 м над уровнем моря на крайнем западе страны.
19 июня 1961 года Кувейт стал независимым государством.
Кувейт – конституционная монархия. Нынешнийэмир правит страной с 1977 г., титул
передается по наследству.
Столица, она же единственный город
2.
Кувейт разделен на 6 провинций (мухафаза́т; ед.ч. — муха́фаза), которые в свою очередь
делятся на районы.
В отдалении от города есть только совсем маленькие поселки, преимущественно на
побережье. Кроме того, в пустыне есть огромное множество военных баз, как кувейтских,
так и американских. Граница с Ираком полностью закрыта и обнесена забором с колючей
проволокой под напряжением. Небольшая пограничная зона охраняется военными.
Население — 3 268 431 человек (оценка на июнь 2012 года). Из них коренные жители —
арабы-кувейтцы, какими считаются только те лица, которые смогут доказать свои
кувейтские генеалогические корни с 1920 года, составляют 34 % Остальные жители страны
являются выходцами из других мусульманских стран.
Официальный язык — арабский, широко распространён английский.
Недра Кувейта богаты нефтью и попутным газом, запасы имеют мировое значение. По
большинству оценок, нефтяные ресурсы составляют примерно 10% мировых, при
существующих темпах добычи их хватит более чем на 100 лет.
На территории Кувейта нет постоянных водотоков и источников пресной воды. Издавна
здесь находили водоносные горизонты и ставили колодцы. В настоящее время
осуществляется промышленное опреснение воды.
Тропический, жаркий и очень сухой. В течение большей части года в стране стоит
устойчивая жаркая и сухая погода. Летом (июнь-август) температура в тени доходит до
+37 С, на солнце же может достигать +47 С, даже в ночные часы столбик термометра не
опускается ниже +30 С. Зимой, в декабре-январе, преобладают теплые солнечные дни с
температурой воздуха от +16 С до +18 C. Температура воды у побережья составляет от +16
С зимой до +26-37 С летом. Осадки выпадают редко и не превышают 175 мм в год. В
некоторые месяцы, в основном - летом, не выпадает ни капли дождя.
Летом, примерно с мая по октябрь, нередки сухие и пыльные северо-западные ветры
"шималь", которые приносят из пустынных районов Аравийского полуострова горячие
воздушные массы с температурой, доходящей в дневные часы до +50 С. Связанные с
ними песчаные бури могут длиться по несколько дней.
Растительный мир Кувейта
Крайне разреженная пустынная растительность представлена низкорослыми
кустарниками, полукустарниками, жестколистными травами. Наиболее распространены
верблюжья колючка (ее корни длиной до 20 м могут достигать водоносного горизонта),
некоторые злаки (аристида и др.), кермек, полынь, маревые (в основном солянки).
Изредка встречаются кустарник гада высотой до 2 м и такие деревья, как акация, мимоза,
таль, сидр и джурджуб. К прибрежной зоне приурочены заросли гребенщика (тамарикса).
В пустынях после прохождения дождей на короткое время появляются ярко цветущие
эфемеры. В местах выхода на поверхность грунтовых вод встречаются редкие оазисы. Там
обычно выращивают финиковую пальму и некоторые овощные культуры.
3.
Животный мир Кувейта
Животный мир беден. Наиболее многочисленны грызуны – песчанки, тушканчики, мыши.
Значительным видовымразнообразием характеризуются пресмыкающиеся (песчаные
удавы, аравийская кобра, рогатые гадюки, песчаные и пестрые эфы, серые вараны, агамы,
гекконы). Из хищных млекопитающих изредка встречаются лисица фенек, гиена, шакал.
Из копытных крайне редки песчаные газели и джейраны, в юго-западных наиболее
возвышенных районах – дикие бараны и антилопы ориксы. Более разнообразна
орнитофауна. Гнездятся дикие голуби, жаворонки, дрофы, рябки, горлицы, удоды, чайки,
а также такие хищные птицы, как орлы, соколы, коршуны, ястребы на побережье и грифы
– в пустынях. Катар – место зимовки фламинго, уток, бакланов, пеликанов, цапель и
других водоплавающих птиц, а также разных видов воробьиных. В прибрежных
низменных районах многочисленна саранча, в пустынях водятся ядовитые пауки и
скорпионы, клещи, фаланги, тарантулы и прочие.
В прибрежных водах насчитывают до 250 видов рыб (промысловые – тунец, серебристая
макрель, ставрида, морской окунь, зубейди, сардины, сельдь, акула, рыба-меч, рыба-пила
и др.). Водятся также креветки, омары, кальмары, лангусты, на отмелях множество
моллюсков (жемчужницы и др.). Распространены морские черепахи.
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