Part 1 - Safety Management for Engineers

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Safety Management for Engineers Dr. Attia Gomaa Industrial Engineering Professor & Consultant Faculty of Engineering - Sho...
BM ‫باهلل‬ ‫إال‬ ‫توفيقي‬ ‫وما‬ Safety Management for Engineers HSE SMS Plan
HSE 3HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 1) Safety Culture & Awareness 2) Safety Management System 3) ISO ...
HSE 4HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Awareness ‫بالسالمة‬ ‫التوعية‬ Safety Culture HSE ‫السالمة...
HSE 5HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety is No Accidents Safety (Accidents, Fire, .. etc.) Machines...
HSE 6HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Management System (SMS) Site Engineer Safety Management SM...
HSE 7HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫تاريخية‬ ‫نظره‬ ‫قوانين‬ ‫من‬‫حمورابى‬(‫القرن‬ ‫فى‬ ‫بابل‬ ‫ملك‬...
HSE 8HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Statistics; 2019:
HSE 9HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety and Health at work ➢ Annually, more than 2.78 million deat...
HSE 10HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫يوازي‬ ‫ما‬ ‫المهنية‬ ‫واألمراض‬ ‫العمل‬ ‫إصابات‬ ‫تكلفة‬ ‫سنوي...
HSE 11HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Construction Safety Safety matters! A 2005, Center to Protect Wo...
HSE 12HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫العربية‬ ‫المقاوالت‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ 10-18‫لكل‬ ‫سنويا‬ ‫وفاة‬ ‫ح...
HSE 13HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Fatalities: Assaults and Violent Acts N = 48 (3%) Exposure to Ha...
HSE 14HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Fall Fatalities: 40% 22% 15% 9% 8% 1% 1% 2% 1% 1% Fall from roof...
HSE 15HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Piper Alpha , England (1988) ‫من‬‫أحد‬‫الكوارث‬‫الجسيمة‬‫التي‬‫ح...
HSE 16HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Very High High Medium Low ‫الجسيمة‬ ‫الحوادث‬ Fatal Accident ‫لع...
HSE 17HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 •‫الجسيمة‬ ‫الحوادث‬:Fatal Accident‫الكلي‬ ‫لعجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاه‬ ...
HSE 18HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Pyramid / Injury Pyramid / Accident Levels
HSE 19HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Remedy: Change Management )Awareness ( & Training ‫العالج‬:‫الثق...
HSE 20HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Incident: Bad Event that degrade the efficiency of an operation....
HSE 21HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Unsafe Condition or Near miss (Awareness & No blame) ”‫صدقة‬ ‫ال...
HSE 22HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Select the best response: # Action Normal Stop card (unsafe act)...
HSE 23HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Accident & Incident Investigation Root Cause Analysis (RCA) Acci...
HSE 24HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫إصابته؟‬ ‫إلى‬ ‫وأدى‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫مأمون‬ ‫الغير...
HSE 25HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫إصابته؟‬ ‫إلى‬ ‫وأدى‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫مأمون‬ ‫الغير...
HSE 26HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫إصابته؟‬ ‫إلى‬ ‫وأدى‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫مأمون‬ ‫الغير...
HSE 27HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 32% 16% 20% 10% 8% 14% 36% Dr. Attia Gomaa, 2008 Accident Analys...
HSE 28HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cost of Accidents: Total Cost of Injuries $1 $4 or moreUnseen co...
HSE 29HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cause-and-Effect Diagram or Fishbone diagram C & E analysis is u...
HSE 30HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Dr. Attia Gomaa; 2008 Accident & Near miss Materials & Design Ma...
HSE 31HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 - ISO 9001 - Quality Management System (QMS) - ISO 14001 - Envir...
HSE 32HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫المتعلقة‬ ‫التشريعات‬ ‫منظومة‬‫الخاصة‬ ‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫بتراخيص‬ ...
HSE 33HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫ال‬‫باب‬‫الثالث‬:‫بيئة‬ ‫تامين‬‫لعمل‬ ‫ا‬ ‫الفيزيائية‬ ‫المخاطر...
HSE 34HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 35HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 36HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Quality Management System (QMS): QMS is a systematic approach (s...
HSE 37HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Management System (SMS): SMS is a systematic approach (se...
HSE 38HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Deming, (PDCA) , 1950 Objective Plan Do Check Act Improve
HSE 39HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Project Quality Management Quality Plan Quality Assurance Qualit...
HSE 40HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Project Safety Management Safety Plan Safety Assurance Safety Co...
HSE 41HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 High Level Structure (HLS)
HSE 42HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 0. Introduction 1. Scope 2. Normative Reference 3. Terms and Def...
HSE 43HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001
HSE 44HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001
HSE 45HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 46HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 47HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 48HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 49HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 50HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 51HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 52HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 53HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 54HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 55HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 56HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 57HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 58HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 59HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 60HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
HSE 61HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 # Elements Yes No N/A Comments 1 HSE Policy 2 HSE Plan 3 Respons...
HSE 62HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Policy: Vision, Mission, Values Policy 2) Strategic objec...
HSE 63HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ABC Steel Company is committed to improve the working environmen...
HSE 64HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫السالمة‬ ‫خطة‬‫لمشروع‬Project Safety Plan 1‫واألعمال‬ ‫المشروع‬...
HSE 65HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 What is a Hazard? “Something with the potential to cause harm”
HSE 66HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazards Types ‫المخاطر‬ ‫أنواع‬ 1 2 3 4 5 Physical Hazards Engin...
HSE 67HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 68HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazard Description Hazard Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (...
HSE 69HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazard Description Hazard Type (1)‫يؤدي‬ ‫زائد‬ ‫وزن‬ ‫حمل‬ ‫غضر...
HSE 70HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazard Description Hazard Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (...
HSE 71HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Identify the Hazard List for this site Hazard Description Hazard...
HSE 72HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Identify the Hazard List for this site Hazard Description Hazard...
HSE 73HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Identify the Hazard List for this site Hazard Description Hazard...
HSE 74HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Identify the Hazard List for this site Hazard Description Hazard...
HSE 75HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Personal Protective Equipment (PPE) ‫الشخصية‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ ...
HSE 76HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 ‫خوذة‬Hard Hat (Helmet) ‫سدادة‬ ‫أذن‬Earplugs ‫س...
HSE 77HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 78HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 79HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 80HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 81HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫األذن‬ ‫سدادات‬ •‫األذن‬ ‫قناة‬ ‫داخل‬ ‫توضع‬. •‫المطاط‬ ‫من‬ ‫...
HSE 82HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ANSI Z89.1 Helmet ‫الخوذة‬ ‫أ‬ ‫النوع‬‫ب‬ ‫النوع‬‫ج‬ ‫النوع‬ ‫ال...
HSE 83HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ANSI Z41.1 ‫ر‬‫ضغط‬ ‫و‬ ‫ق‬ (‫رطل‬) ‫و‬ ‫ق‬ (‫م‬ ‫ق‬–‫رطل‬) 7525...
HSE 84HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 29 CFR 1926.102 29 CFR 1915.153
HSE 85HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 29 CFR 1915.157
HSE 86HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 87HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 OSHA (Occupational Safety and Healt...
HSE 88HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Job Hazards ‫العمل‬ ‫مخاطر‬ 1 2 3 4 5 Physical Hazards Engineeri...
HSE 89HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Crisis and Emergency Management Report #3:
HSE 90HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Job Hazard Analysis ‫العمل‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬ Job Safety Analysis ...
HSE 91HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Physical Hazards Engineering Hazards Chemical Hazards Biological...
HSE 92HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Mechanical Hazard: ENTICE EN Entanglement T Trap I Impact C Cont...
HSE 93HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫م‬‫المخــاطــر‬ ‫نــوع‬‫والحوادث‬ ‫األخطار‬ ‫حدوث‬ ‫أسباب‬‫الوق...
HSE 94HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Must Be Customized ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلي‬ ‫إختصار‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫خطوا...
HSE 95HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Sequence of Accident - Example + 1- Hazard 2- Unsafe Act 3- Acci...
HSE 96HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 2) No Smoking Procedure1) Organize the Store 3) Fire Detection a...
HSE 97HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazards may cause a Risk to health or safety This is a RISK This...
HSE 98HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 99HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 What is Risk? Risk is “The Effect of Uncertainty on Objectives” ...
HSE 100HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 “Unacceptable risk” “Acceptable risk” Severity Risk = Severity ...
HSE 101HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Probability or Likelihood: 3- High 2- Medium 1- Low Almost Cert...
HSE 102HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Risk Matrix (3*3); Example:Severity 3- High 3- Medium 6- High 9...
HSE 103HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 104HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Risk Matrix (3*3); Example: Probability or Likelihood:Severity ...
HSE 105HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Example – Working at Height Probability Severity
IFFCO EGYPT SOP Ref. No. F-COSOP103-1 Rev No. 01 SHE Risk Assessment Matrix Effective date. 1/03/2019 Page 1 of 2
IFFCO EGYPT SOP Ref. No. F-CO/SOP/103-2 Rev No. 00 Common Hazard Identification and Risk assessment Effective date. 1/03/2...
HSE 109HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
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HSE 112HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 113HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 114HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬Hazard Controls ‫مثال‬ Hazard Control ‫خ...
HSE 115HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 116HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Case Study #1: Site: A Steel Structure
HSE 117HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Welding Process: Painting Process: Site: A Steel Structure
HSE 118HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cutting and Welding Workshop 50 m * 30 m * 4 m Metal Painting W...
HSE 119HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Probability or Likelihood: 3- High 2- Medium 1- Low Almost Cert...
HSE 120HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫اإلدارة‬:‫القسم‬:‫الوظيفة‬:‫العاملين‬ ‫عدد‬: ‫الوظيفة‬ ‫وصف‬:‫...
HSE 121HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Comments ‫مالحظات‬ Responsibility ‫المسئولية‬ Evaluation ‫التقي...
HSE 122HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 123HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 124HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 125HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cause-and-Effect Diagram or Fishbone diagram C & E analysis is ...
HSE 126HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Welding - Personal Protective Equipment (PPE)
HSE 127HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Welding - Personal Protective Equipment (PPE)
HSE 128HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Control ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ Analysis ‫المخاطر‬ ‫تحليل‬ Iden...
HSE 129HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 130HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Comments ‫مالحظات‬ Responsibility ‫المسئولية‬ Evaluation ‫التقي...
HSE 131HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 132HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 133HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 134HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cause-and-Effect Diagram or Fishbone diagram C & E analysis is ...
HSE 135HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Painting - Personal Protective Equipment (PPE)
HSE 136HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫اإلدارة‬:‫القسم‬:‫الوظيفة‬:‫العاملين‬ ‫عدد‬: ‫الوظيفة‬ ‫وصف‬:‫...
HSE 137HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Comments ‫مالحظات‬ Responsibility ‫المسئولية‬ Evaluation ‫التقي...
HSE 138HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cause-and-Effect Diagram or Fishbone diagram C & E analysis is ...
HSE 139HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫اإلدارة‬:‫القسم‬:‫الوظيفة‬:‫العاملين‬ ‫عدد‬: ‫الوظيفة‬ ‫وصف‬:‫...
HSE 140HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Work Permit (W/P) ‫عمل‬ ‫تصريح‬
HSE 141HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Work Permit ‫العمل‬ ‫تصريح‬ ‫رقم‬: ‫التاريخ‬: ‫التوقيت‬: ‫العمل...
HSE 142HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 The purpose of the W/P is to achieve: Safe jobs - Safe conditio...
HSE 143HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Work Permit (W/P) ‫عمل‬ ‫تصريح‬ 1) Scope of Work ‫العامل...
HSE 144HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 5 Steps to safe hot work and confined space entry
HSE 145HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hot Work Permit ‫العمل‬ ‫تصريح‬ ‫رقم‬: ‫التاريخ‬: ‫التوقيت‬: ‫ا...
HSE 146HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Work Permit (W/P) ‫عمل‬ ‫تصريح‬ Example: Briefly discuss...
HSE 147HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hot Work Permit 1) Pre Hot Work 2) Authorizing 3) Preparing 4) ...
HSE 148HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hot Work Permit; for example ‫العمل‬ ‫تصريح‬ ‫رقم‬: ‫التاريخ‬: ...
HSE 149HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 150HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Occupational Diseases ‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫المهني‬ ‫المرض‬–‫يصي...
HSE 151HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 152HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 # Organ ‫العضو‬ Occupational Diseases ‫المرض‬‫المهني‬ Root Caus...
HSE 153HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫مبسط‬ ‫جدول‬‫لتحليل‬‫المهنية‬ ‫االمراض‬ ‫االعضاء‬‫المهنية‬ ‫اا...
HSE 154HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Occupational Diseases Analysis ‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫تحليل‬ Proc...
HSE 155HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Occupational Diseases Analysis ‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫تحليل‬ Proc...
HSE 156HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 157HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 158HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 159HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 160HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 161HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 162HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 163HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 164HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Fire Detection and Alarm Systems
HSE 165HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 What is the purpose of a Fire Alarm System?
HSE 166HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Code / Criticality / Design / Layout / Shop Drawing / Cost Esti...
HSE 167HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Detection Sensors Manual Control Point Wire Network Fire Alarms...
HSE 168HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 169HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 170HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Smoke Detector
HSE 171HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 172HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Beam Detector Open Area
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
Part 1 - Safety Management for Engineers
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Part 1 - Safety Management for Engineers

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مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة السابعة والثلاثون من المبادرة مع
الأستاذ الدكتور/ عطية جمعة
أستاذ وإستشاري الهندسة الصناعية و إدارة المشاريع بكلية هندسة شبرا(سابقا).. وبوحدة الخدمات والعلوم الهندسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة
بعنوان
Safety Management for Engineers
إدارة السلامة للمهندسين

السبت ٢٥ يوليو
أستاذ دكتور عطية جمعه
التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة السبت25يوليو2020
وذلك عبر تطبيق زووم

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpd-qhqzstG9CwxzJDmwWls5iQQiCcnEY8


علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين
ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي
والله الموفق

للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام
https://t.me/EEAKSA

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Published in: Engineering
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Part 1 - Safety Management for Engineers

  1. 1. Safety Management for Engineers Dr. Attia Gomaa Industrial Engineering Professor & Consultant Faculty of Engineering - Shoubra - Benha University & ESS - American University in Cairo Facebook Group: Safety Management – Dr. Attia Gomaa July 2020
  2. 2. BM ‫باهلل‬ ‫إال‬ ‫توفيقي‬ ‫وما‬ Safety Management for Engineers HSE SMS Plan
  3. 3. HSE 3HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 1) Safety Culture & Awareness 2) Safety Management System 3) ISO 45001:2018 4) Accident Investigation Levels 5) Safety Risk Analysis 6) Job Hazard Analysis 7) Work Permit 8) Occupational Diseases 9) Fire Detection & Fighting Systems 10) Safety Performance Indicators 11) Case Studies Contents: Safety Management for Engineers (1‫السالمة‬ ‫وتوعية‬ ‫ثقافة‬ (2‫السالمة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ (3‫األيزو‬45001:2018 (4‫الحوادث‬ ‫مستويات‬ (5‫السالمة‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬ (6‫العملية‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬ (7‫العمل‬ ‫تصريح‬ (8‫المهنية‬ ‫األمراض‬ (9‫الحريق‬ ‫وإطفاء‬ ‫إنذار‬ ‫نظم‬ (10‫السالمة‬ ‫تقييم‬ ‫مؤشرات‬ (11‫دراسية‬ ‫حاالت‬
  4. 4. HSE 4HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Awareness ‫بالسالمة‬ ‫التوعية‬ Safety Culture HSE ‫السالمة‬Safety ‫المخا‬ ‫من‬ ‫وخالية‬ ‫أمنة‬ ‫عمل‬ ‫بيئة‬ ‫توفير‬‫طر‬ )‫حوادث‬ ‫بال‬‫أمراض‬ ‫بال‬‫تلوث‬ ‫بال‬( ‫علي‬ ‫الحفاظ‬‫العامل‬–‫المنشأة‬-‫البيئ‬‫ة‬ (HSE) ‫الكيفية‬How? ‫الالزمة‬ ‫السالمة‬ ‫إجراءات‬ ‫تحديد‬: (1‫المخاطر‬ ‫منع‬Eliminate (2‫المخاطر‬ ‫تقليل‬Minimize (3‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬Control
  5. 5. HSE 5HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety is No Accidents Safety (Accidents, Fire, .. etc.) Machines / Materials / .. Environment (Air, Water, Land) Health )People) HSE QHSE What is the Definition of Safety? 1) Safety 2) Health 3) Environment 4) Security 5) Quality HSES QHSEHSESafety
  6. 6. HSE 6HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Management System (SMS) Site Engineer Safety Management SM is a systematic approach for safety analysis, Planning, Control and Improvement
  7. 7. HSE 7HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫تاريخية‬ ‫نظره‬ ‫قوانين‬ ‫من‬‫حمورابى‬(‫القرن‬ ‫فى‬ ‫بابل‬ ‫ملك‬١٨‫الميالد‬ ‫قبل‬): «‫المشرفين‬ ‫عقاب‬‫يؤدوا‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫في‬ ‫تسببوا‬ ‫الذين‬‫عملهم‬ ‫السليم‬ ‫باإلسلوب‬‫ذراعه‬ ‫فقد‬ ‫عامل‬ ‫أن‬ ‫ولو‬‫اھمال‬ ‫أو‬ ‫لخطأ‬ ‫نتيجة‬ ، ‫العمل‬ ‫على‬ ‫المشرف‬‫بالمثل‬ ‫المشرف‬ ‫ذراع‬ ‫قطع‬ ‫يتم‬ ‫فانه‬» ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫وقانون‬‫حمورابى‬: «‫المشرف‬ ‫اعدام‬‫السل‬ ‫األسلوب‬ ‫فيه‬ ‫يراعى‬ ‫لم‬ ‫منزل‬ ‫أى‬ ‫بناء‬ ‫على‬‫يم‬ ‫الى‬ ‫أدى‬ ‫والذى‬‫صاحبه‬ ‫ووفاة‬ ‫انهياره‬» ‫الحوادث‬ ‫أسباب‬ ‫أھم‬ ‫من‬ Unsafe Management ‫أمن‬ ‫الغير‬ ‫اإلشراف‬ Safety Awareness ‫بالسالمة‬ ‫التوعية‬ HSE
  8. 8. HSE 8HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Statistics; 2019:
  9. 9. HSE 9HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety and Health at work ➢ Annually, more than 2.78 million deaths. ➢ Annually, more than 374 million injuries. Source: http://ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm Statistics; 2019: ➢Daily, 7,620 workers dies ➢Daily, 1,030,000 injuries. ‫يوازي‬ ‫ما‬ ‫المهنية‬ ‫واألمراض‬ ‫العمل‬ ‫إصابات‬ ‫تكلفة‬ ‫سنويا‬ ‫العالمي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ 4%
  10. 10. HSE 10HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫يوازي‬ ‫ما‬ ‫المهنية‬ ‫واألمراض‬ ‫العمل‬ ‫إصابات‬ ‫تكلفة‬ ‫سنويا‬ ‫العالمي‬ ‫الناتج‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ 4% ‫المهنية‬ ‫واألمراض‬ ‫العمل‬ ‫إصابات‬ ‫تكلفة‬ ‫حوالي‬5% ‫مؤسسة‬ ‫ألي‬ ‫السنوية‬ ‫التكاليف‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫المهنية‬ ‫واألمراض‬ ‫العمل‬ ‫إصابات‬ ‫تكلفة‬ 3-8 % ‫مؤسسة‬ ‫ألي‬ ‫السنوية‬ ‫التكاليف‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫المخاطر‬ ‫لدرجة‬ ‫طبقا‬ Dr. Attia Gomaa, 2008
  11. 11. HSE 11HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Construction Safety Safety matters! A 2005, Center to Protect Workers’ Rights report states, that the fatality rate in construction industry accounts for an annual total in excess of 1,000, which is more than three times the fatality rate of the manufacturing sector. The report also states that there are more than 182,000 serious injuries annually in construction. 31a. Rate of deaths from injuries in construction, selected countries, 2005 4.4 4.8 5.0 5.9 6.0 7.0 9.8 11.1 14.0 14.0 Sweden Switzerland Canada (Ontario) Australia Germany Norway Finland UnitedStates Spain Italy Deaths per100,000 workers
  12. 12. HSE 12HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫العربية‬ ‫المقاوالت‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ 10-18‫لكل‬ ‫سنويا‬ ‫وفاة‬ ‫حالة‬100,000‫عامل‬ ‫السالمة‬ ‫وثقافة‬ ‫األعمال‬ ‫خطورة‬ ‫لدرجة‬ ‫طبقا‬ Dr. Attia Gomaa, 2008 Construction Safety
  13. 13. HSE 13HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Fatalities: Assaults and Violent Acts N = 48 (3%) Exposure to Harmful Substances or Environments N = 248 (18%) Falls N = 602 (45%) Contact with Objects and Equipment N = 251 (18%) Transportation Accidents N = 199 (14%) Fires and Explosions N = 34 (2%) Source: NAHB Residential Construction Industry Fatalities 2003-2006 (www.nahb.org/fatalitystudy )
  14. 14. HSE 14HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Fall Fatalities: 40% 22% 15% 9% 8% 1% 1% 2% 1% 1% Fall from roof (232) Fall from ladder (135) Fall from scaffold, staging (89) Fall to lower level, unspecified or not elsewhere classified (57) Fall from floor, dock, or ground level (47) Fall from nonmoving vehicle (12) Fall from building girders or other structural steel (9) Fall, other or unspecified (7) Fall on the same level (7) Fall down stairs or steps (6) Source: NAHB Residential Construction Industry Fatalities 2003-2006 (www.nahb.org/fatalitystudy )
  15. 15. HSE 15HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Piper Alpha , England (1988) ‫من‬‫أحد‬‫الكوارث‬‫الجسيمة‬‫التي‬‫حدثت‬‫في‬‫إنجلترا‬‫في‬6‫يوليو‬1988‫والذى‬‫أدى‬‫إلى‬‫حدوث‬‫إنفجار‬‫وحرائق‬ ‫في‬‫منصة‬‫إستخراج‬‫البترول‬‫البحرية‬Piper Alpha‫لتى‬‫أودت‬‫بحياة‬165‫فرد‬(‫لم‬‫يتم‬‫العثور‬‫على‬‫جثث‬ 30‫منهم‬)‫من‬266‫فرد‬‫كانوا‬‫على‬‫ظهرھا‬‫وكذا‬‫أفراد‬‫طقمين‬‫من‬‫أطقم‬‫االنقاذ‬‫السريع‬‫من‬‫الميناء‬.‫وكانت‬ ‫ھذه‬‫أكبر‬‫الحوادث‬‫التى‬‫نتج‬‫عنها‬‫وفيات‬‫فى‬‫تاريخ‬‫العمليات‬‫البحرية‬.‫وقد‬‫حدث‬‫ذلك‬‫نتيجة‬‫لحدوث‬‫تسريبات‬ ‫ھيدروكربونية‬‫على‬‫المنصة‬‫أدت‬‫إلى‬‫حدوث‬‫إنفجار‬‫للغازات‬‫الملتهبة‬‫تبعها‬‫حرائق‬‫ثم‬‫سلسلة‬‫من‬‫اإل‬‫نفجارات‬. Accidents cost organizations money. e.g. Piper Alpha – 167 people killed – estimated to have cost over £2 billion including £746 million in direct insurance pay-outs. Safety Awareness ‫بالسالمة‬ ‫التوعية‬
  16. 16. HSE 16HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Very High High Medium Low ‫الجسيمة‬ ‫الحوادث‬ Fatal Accident ‫لعج‬ ‫أو‬ ‫الوفاه‬ ‫الي‬ ‫تؤدي‬‫ز‬ ‫الكلي‬. ‫الشديدة‬ ‫الحوادث‬ Major Accident ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫الي‬ ‫تؤدي‬ ‫العمل‬<21‫يوما‬. ‫المتوسطة‬ ‫الحوادث‬ Medium Accident ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫الي‬ ‫تؤدي‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬≤21‫يوما‬. ‫البسيطة‬ ‫الحوادث‬ Minor Accident ‫الموقع‬ ‫في‬ ‫أولية‬ ‫إسعافات‬ ‫للعمل‬ ‫والعودة‬ ‫المصاب‬ ‫لعالج‬. ‫الحوادث‬ ‫تصنيف‬Accident Classification ‫مع‬ ‫التصنيف‬ ‫ھذا‬ ‫ويتوافق‬‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬12‫لعام‬2003
  17. 17. HSE 17HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 •‫الجسيمة‬ ‫الحوادث‬:Fatal Accident‫الكلي‬ ‫لعجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاه‬ ‫الي‬ ‫تؤدي‬. •‫الشديدة‬ ‫الحوادث‬:Major Accident‫من‬ ‫أكثر‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫الي‬ ‫تؤدي‬21‫يوما‬. •‫المتوسطة‬ ‫الحوادث‬:Medium Accident‫يساوي‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫الي‬ ‫تؤدي‬21‫يوما‬. •‫البسيطة‬ ‫الحوادث‬:Minor Accident‫للعمل‬ ‫والعودة‬ ‫المصاب‬ ‫عالج‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬. 18 24 15 1 58 20 15 9 0 44 13 11 9 0 33 0 10 20 30 40 50 60 70 Case Study: ‫الحوادث‬ ‫تصنيف‬Accident Classification
  18. 18. HSE 18HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Pyramid / Injury Pyramid / Accident Levels
  19. 19. HSE 19HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Remedy: Change Management )Awareness ( & Training ‫العالج‬:‫الثقافة‬ ‫تغيير‬)‫التوعية‬+ )‫التدريب‬ 2) Lost Time Accident 3) First Aid Accident (Incident) 5) Unsafe Acts (Stop Card) 4) Unsafe Conditions (Near miss) 1) Fatal Accident1 10 30 300 30,000 ‫كلي‬ ‫عجز‬ ‫أو‬ ‫وفاة‬ ‫إلي‬ ‫أدت‬ ‫حادثة‬ ‫خسائر‬ ‫إلي‬ ‫أدت‬ ‫حادثة‬ ‫خسائر‬ ‫بدون‬ ‫حادثة‬ ‫أمنة‬ ‫غير‬ ‫ظروف‬ ‫أمن‬ ‫غير‬ ‫سلوك‬ AccidentAnalysis (Reactive) 6) Unsafe Management ‫أمن‬ ‫غير‬ ‫إشراف‬???? HazardAnalysis (Proactive) Very High High / Medium Low Accident without injury (Major >21 & Medium ≤21 day) Accident Levels & Root CausesAnalysis ‫وأسبابها‬ ‫الحوادث‬ ‫مستويات‬
  20. 20. HSE 20HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Incident: Bad Event that degrade the efficiency of an operation. Accident: Bad Event that results in physical harm to people or damage to facility. Unsafe Condition (Near miss): Bad condition has the potential to become an incident or accident. Unsafe Act (STOP card): Safety Training Observation Program Bad behavior that degrade the efficiency of an operation. ‫الحوادث‬ ‫مستويات‬ ‫دراسة‬Accident Investigation Levels:
  21. 21. HSE 21HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Unsafe Condition or Near miss (Awareness & No blame) ”‫صدقة‬ ‫الطريق‬ ‫عن‬ ‫األذي‬ ‫إماطة‬“ ”‫االيمان‬ ‫من‬ ‫النظافة‬“ Bad condition has the potential to become an incident or accident. Unsafe Act or STOP card: Safety Training Observation Program (Awareness & No blame) “‫فليغيره‬ ‫منكرا‬ ‫منكم‬ ‫رأي‬ ‫من‬“ ”‫أخرص‬ ‫شيطان‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫الساكت‬“ ”‫ويده‬ ‫لسانه‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫سلم‬ ‫من‬ ‫المسلم‬“ Bad behavior that degrade the efficiency of an operation.
  22. 22. HSE 22HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Select the best response: # Action Normal Stop card (unsafe act) Near miss (unsafe condition) 1 Failure to use PPE x 2 Horseplay x 3 Unsafe loading x 4 Untidy work area x 5 Poor lighting in work area x 6 Falling from heights x 7 Temperature extremes x 8 Smoking x 9 High noise x 10 Tools in poor condition x 11 A construction pillar is cracked x 12 Untidy work area x 13 Using tools incorrectly x 14 Working on moving equipment x 15 Operating without authority x 16 Working at an unsafe speed x 17 Electric outlet not installed in box x 18 Emergency exit door is blocked x
  23. 23. HSE 23HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Accident & Incident Investigation Root Cause Analysis (RCA) Accident Investigation Report Near miss Investigation Report
  24. 24. HSE 24HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫إصابته؟‬ ‫إلى‬ ‫وأدى‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫مأمون‬ ‫الغير‬ ‫التصرف‬ ‫ما‬ ‫العمل؟‬ ‫محيط‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫طريقة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫وسيلة‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫موجودة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫القصور‬ ‫أوجه‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ *‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫مكان‬: *‫المصاب‬ ‫اسم‬:*‫العامل‬ ‫رقم‬:*‫العامل‬ ‫عمر‬: *‫بالمنشأة‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫مدة‬:*‫الحادث‬ ‫به‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫بالقسم‬ ‫العامل‬ ‫خدمته‬ ‫مدة‬: *‫المهنة‬:*‫اإلصابة‬ ‫تاريخ‬:*‫اإلصابة‬ ‫ساعة‬: ‫نموذج‬ ‫مثال‬/‫حادث‬ ‫تحليل‬ ‫تقرير‬ ‫اإلصابة؟‬ ‫عند‬ ‫المستعملة‬ ‫والمواد‬ ‫والماكينات‬ ‫واآلالت‬ ‫واألدوات‬ ‫المصاب‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫ما‬ ‫اإلصابة؟‬ ‫لمنع‬ ‫تستعمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المناسبة‬ ‫الوقاية‬ ‫طريقة‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ ‫اإلصابة‬ ‫كيفية‬:‫اإلصابة‬ ‫وسيلة‬: ‫المصاب‬ ‫العضو‬:‫اإلصابة‬ ‫طبيعة‬: ‫العمل‬ ‫خسائر‬ ‫أھم‬:‫العالج‬ ‫فترة‬: *‫العمل‬ ‫علي‬ ‫المشرف‬:*‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬: ‫؟‬ً‫ال‬‫مستقب‬ ‫الحادث‬ ‫تكرار‬ ‫لمنع‬ ‫اتخاذھا‬ ‫الواجب‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ 1)2) 3)4) (‫د‬ ‫وتصميم‬ ‫إعداد‬.‫جمعة‬ ‫عطية‬-2016)
  25. 25. HSE 25HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫إصابته؟‬ ‫إلى‬ ‫وأدى‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫مأمون‬ ‫الغير‬ ‫التصرف‬ ‫ما‬ ‫المنشار‬ ‫سالح‬ ‫اتجاه‬ ‫وفي‬ ‫الواقي‬ ‫الحاجز‬ ً‫ا‬‫متخطي‬ ‫اإلبهام‬ ‫بإصبعه‬ ‫الخشب‬ ‫اللوح‬ ‫بدفع‬ ‫العامل‬ ‫قام‬ ‫لقد‬ ‫العمل؟‬ ‫محيط‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫طريقة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫وسيلة‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫موجودة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫القصور‬ ‫أوجه‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ ‫موجود‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫أقصر‬ ‫كان‬ ‫الواقي‬ ‫الحاجز‬ *‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫مكان‬:‫النجارة‬ ‫ورشة‬ *‫المصاب‬ ‫اسم‬:*‫العامل‬ ‫رقم‬:*‫العامل‬ ‫عمر‬: *‫بالمنشأة‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫مدة‬:*‫الحادث‬ ‫به‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫بالقسم‬ ‫العامل‬ ‫خدمته‬ ‫مدة‬: *‫المهنة‬:*‫اإلصابة‬ ‫تاريخ‬:*‫اإلصابة‬ ‫ساعة‬: ‫نموذج‬ ‫مثال‬/‫حادث‬ ‫تحليل‬ ‫تقرير‬ ‫اإلصابة؟‬ ‫عند‬ ‫المستعملة‬ ‫والمواد‬ ‫والماكينات‬ ‫واآلالت‬ ‫واألدوات‬ ‫المصاب‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫ما‬ ‫آلي‬ ‫منشر‬ ‫على‬ ‫خشب‬ ‫لوح‬ ‫قطع‬ ‫اإلصابة؟‬ ‫لمنع‬ ‫تستعمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المناسبة‬ ‫الوقاية‬ ‫طريقة‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ ‫العمل‬ ‫عند‬ ‫تحته‬ ‫العمل‬ ‫أصابع‬ ‫مرور‬ ‫يمنع‬ ‫واقي‬ ‫حاجز‬ ‫تركيب‬ ‫اإلصابة‬ ‫كيفية‬:‫دورانه‬ ‫أثناء‬ ‫المنشار‬ ‫بسالح‬ ‫اإلبهام‬ ‫إصبعه‬ ‫اصطدام‬‫اإلصابة‬ ‫وسيلة‬:‫الميكانيكية‬ ‫الحركة‬ ‫آالت‬/‫الم‬‫نشار‬ ‫المصاب‬ ‫العضو‬:‫العليا‬ ‫األطراف‬/‫األصابع‬‫اإلصابة‬ ‫طبيعة‬:‫اإلبهام‬ ‫إصبع‬ ‫في‬ ‫قطع‬ ‫العمل‬ ‫خسائر‬ ‫أھم‬:‫ساعتين‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫توقف‬‫العالج‬ ‫فترة‬:14‫يوم‬ *‫العمل‬ ‫علي‬ ‫المشرف‬:*‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬: ‫؟‬ً‫ال‬‫مستقب‬ ‫الحادث‬ ‫تكرار‬ ‫لمنع‬ ‫اتخاذھا‬ ‫الواجب‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ 1)، ‫صحيحة‬ ‫بطريقة‬ ‫العمل‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫تدريب‬2)، ‫المنشار‬ ‫على‬ ‫للعمل‬ ‫المدربين‬ ‫غير‬ ‫للعمال‬ ‫السماح‬ ‫عدم‬ 3)،‫المماثلة‬ ‫اآلالت‬ ‫بمختلف‬ ‫الوقاية‬ ‫حواجز‬ ‫مراجعة‬4)‫الماكينات‬ ‫على‬ ‫الدوري‬ ‫التفتيش‬. (‫د‬ ‫وتصميم‬ ‫إعداد‬.‫جمعة‬ ‫عطية‬-2016)
  26. 26. HSE 26HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫إصابته؟‬ ‫إلى‬ ‫وأدى‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫مأمون‬ ‫الغير‬ ‫التصرف‬ ‫ما‬ ‫سليمة‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫طاقته‬ ‫فوق‬ ‫أثقال‬ ‫حمل‬ ‫العمل؟‬ ‫محيط‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫طريقة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫وسيلة‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫موجودة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫القصور‬ ‫أوجه‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ ‫المعدني‬ ‫الجسم‬ ‫تحميل‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫لمساعدته‬ ‫بغيره‬ ‫االستعانة‬ ‫وعدم‬ ‫التحميل‬ ‫أسلوب‬ ‫خطأ‬ *‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫مكان‬:‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫مخزن‬/‫المواد‬ ‫مناولة‬ *‫المصاب‬ ‫اسم‬:*‫العامل‬ ‫رقم‬:*‫العامل‬ ‫عمر‬: *‫بالمنشأة‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫مدة‬:*‫الحادث‬ ‫به‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫بالقسم‬ ‫العامل‬ ‫خدمته‬ ‫مدة‬: *‫المهنة‬:*‫اإلصابة‬ ‫تاريخ‬:*‫اإلصابة‬ ‫ساعة‬: ‫نموذج‬ ‫مثال‬/‫حادث‬ ‫تحليل‬ ‫تقرير‬ ‫اإلصابة؟‬ ‫عند‬ ‫المستعملة‬ ‫والمواد‬ ‫والماكينات‬ ‫واآلالت‬ ‫واألدوات‬ ‫المصاب‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫ما‬ ‫ثقيل‬ ‫معدني‬ ‫لجسم‬ ‫يدوي‬ ‫تحميل‬(‫غيار‬ ‫قطع‬) ‫اإلصابة؟‬ ‫لمنع‬ ‫تستعمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المناسبة‬ ‫الوقاية‬ ‫طريقة‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ ‫العامل‬ ‫وتدريب‬ ‫الواقية‬ ‫األحذية‬ ‫لبس‬ ‫؟‬ً‫ال‬‫مستقب‬ ‫الحادث‬ ‫تكرار‬ ‫لمنع‬ ‫اتخاذھا‬ ‫الواجب‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ 1)، ‫صحيحة‬ ‫بطريقة‬ ‫العمل‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫تدريب‬2)،‫للعمال‬ ‫وقاية‬ ‫أحذية‬ ‫صرف‬ 3)،‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الوقاية‬ ‫ومهام‬ ‫الواقية‬ ‫أحذية‬ ‫ارتداء‬ ‫من‬ ‫التأكد‬4)‫العمال‬ ‫على‬ ‫الدوري‬ ‫التفتيش‬ ‫اإلصابة‬ ‫كيفية‬:‫قد‬ ‫أصابع‬ ‫على‬ ‫ووقع‬ ‫قبضته‬ ‫من‬ ‫المعدني‬ ‫الجسم‬ ‫افلت‬‫اليمنى‬ ‫مه‬.‫اإلصابة‬ ‫وسيلة‬:‫األشياء‬ ‫ورفع‬ ‫النقل‬ ‫المصاب‬ ‫العضو‬:‫السفلي‬ ‫األطراف‬/‫القدم‬‫اإلصابة‬ ‫طبيعة‬:‫بالقدم‬ ‫سطحية‬ ‫جروح‬ ‫العمل‬ ‫خسائر‬ ‫أھم‬:‫ساعة‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫توقف‬‫العالج‬ ‫فترة‬:3‫أيام‬ *‫العمل‬ ‫علي‬ ‫المشرف‬:*‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬:
  27. 27. HSE 27HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 32% 16% 20% 10% 8% 14% 36% Dr. Attia Gomaa, 2008 Accident Analysis:
  28. 28. HSE 28HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cost of Accidents: Total Cost of Injuries $1 $4 or moreUnseen costs can sink the ship! Unknown Costs Direct costs Indirect costs 1 : 4 or more
  29. 29. HSE 29HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cause-and-Effect Diagram or Fishbone diagram C & E analysis is used as a starting point for investigating a problem Hazards - Materials - - - Machine & Tools - - Method - - - Manpower - - - Management System - - - Environmental - - - (Brainstorming) Root Cause Analysis (RCA) - General Hazard Areas
  30. 30. HSE 30HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Dr. Attia Gomaa; 2008 Accident & Near miss Materials & Design Manpower & Method Management System Maintenance & Inspection Backlog Quality Spares Unsafe acts Unsafe conditions Information Awareness Design error Materials HAZOP Planning & Control Skills ~ 30% ~ 25% ~ 20% ~ 15% Others ~ 10% Root Cause Analysis (RCA)
  31. 31. HSE 31HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 - ISO 9001 - Quality Management System (QMS) - ISO 14001 - Environmental Management System (EMS) - ISO 45001 - Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001 ➔ ISO 45001:2018) - OSHA - Occupational Safety and Health Administration ‫معايير‬‫ا‬‫لسالمة‬Safety Standards Safety Management Systems are 85% of Quality Management Systems • PSM – Process Safety Management • SMS – Safety Management System • API 580 / 581 / 571 / 691 - Risk Based Inspection • API 754 - Process Safety Performance Indicators
  32. 32. HSE 32HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫المتعلقة‬ ‫التشريعات‬ ‫منظومة‬‫الخاصة‬ ‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫بتراخيص‬ ‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫بالسالمة‬‫البيئ‬ ‫حماية‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫بيئة‬ ‫تأمين‬ ‫و‬‫ة‬ ‫التراخيص‬ ‫قوانين‬ ‫االسكان‬ ‫وزارة‬ ‫الصناعة‬ ‫وزارة‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬12‫لسنة‬2003 ‫الخامس‬ ‫الكتاب‬ *‫بيئة‬ ‫وتامين‬ ‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السالمة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫لعمل‬ ‫ا‬202~231 ‫السادس‬ ‫الكتاب‬ *‫وال‬ ‫القضائية‬ ‫والضبطية‬ ‫العمل‬ ‫تفتيش‬‫عقوبات‬ (‫عقو‬256~257) ‫الوزارى‬ ‫القرار‬126‫لسنة‬2003 ‫الوزارى‬ ‫القرار‬134‫لسنة‬2003 ‫الوزارى‬ ‫القرار‬211‫لسنة‬2003 ‫االجتماعية‬ ‫الشئون‬ ‫وزارة‬ ‫بيئية‬ ‫قوانين‬ ‫وزارة‬‫اإلسكان‬ ‫البيئة‬ ‫وزارة‬ ‫القرار‬‫ات‬‫الجمهور‬‫ية‬ ‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫وزارة‬ -‫القانون‬453‫لسنة‬1954‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المحال‬ ‫تراخيص‬ ‫بشان‬. -‫الوزارى‬ ‫القرار‬380‫لسنة‬1975‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫العامة‬ ‫االشتراطات‬ ‫بشان‬ ‫العامة‬ ‫بالصحة‬ ‫والمضرة‬ ‫للراحة‬ ‫المقلقة‬ ‫المحال‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المحاالت‬ ‫فى‬ -‫رقم‬ ‫القانون‬3‫لسنة‬1983‫العمرانى‬ ‫التخطيط‬ ‫شان‬ ‫فى‬. -‫القانون‬78‫لسنة‬1974‫الكهربائية‬ ‫المصاعد‬ ‫شان‬ ‫فى‬ -‫رقم‬ ‫نون‬ ‫ق‬55‫ن‬1977‫ر‬ ‫حر‬ ‫الال‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫خ‬. ‫ر‬ ‫قر‬‫هور‬ -‫نون‬ ‫ق‬59‫ن‬1960‫ع‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫وق‬ ‫ن‬ ‫فى‬. -‫رى‬ ‫وز‬ ‫ر‬ ‫قر‬630‫ن‬1962 -‫رى‬ ‫وز‬ ‫ر‬ ‫قر‬142‫ن‬1967‫ل‬ ‫ع‬ ‫ئ‬ ‫فى‬ ‫الو‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫توف‬ ‫ن‬. -‫رقم‬ ‫القانون‬148‫لسنة‬1959‫المدنى‬ ‫الدفاع‬ ‫شان‬ ‫فى‬.‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬107‫لسنة‬1982 -‫رقم‬ ‫نون‬ ‫ق‬58‫ن‬1973‫نى‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫الطف‬ ‫هز‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫رقم‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫تأ‬ ‫نون‬ ‫ق‬79‫ن‬1975 ‫ص‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫نفذ‬ ‫ر‬ ‫قر‬ ‫و‬ ‫الته‬ ‫وتع‬ -‫ن‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫هن‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫أل‬. -‫ز‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ون‬ ‫ل‬ ‫ع‬. -‫ه‬ ‫وف‬ ‫و‬ ‫زئى‬ ‫و‬ ‫كلى‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫تعو‬. *‫رقم‬864‫ن‬1969 ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ء‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫تلوث‬ ‫ن‬ ‫ء‬ ‫هو‬. *‫رقم‬45‫ن‬1983 ‫ح‬ ‫روتوكول‬ ‫لى‬ ‫فق‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫تلوث‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫تو‬ ‫حر‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أث‬ ‫فى‬ ‫وقع‬ ‫و‬ ‫ر‬ 18‫و‬1980 *‫نون‬ ‫ق‬48‫ن‬1982 ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫نهر‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫رى‬ ‫و‬ ‫تلوث‬.
  33. 33. HSE 33HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫ال‬‫باب‬‫الثالث‬:‫بيئة‬ ‫تامين‬‫لعمل‬ ‫ا‬ ‫الفيزيائية‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫مادة‬208 ‫الميكانيكية‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫مادة‬209 ‫البيولوجية‬ ‫المخاطر‬ ‫وسائر‬ ‫والفطريات‬ ‫والفيروسات‬ ‫البكتريا‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫مادة‬210 ‫الكيميائية‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫مادة‬211 ‫السلبية‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫مادة‬212 ‫الحريق‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫مادة‬214 ‫طوارئ‬ ‫خطة‬ ‫وإعداد‬ ‫المتوقعة‬ ‫والطبيعية‬ ‫الصناعية‬ ‫والكوارث‬ ‫للمخاطر‬ ‫وتحليل‬ ‫تقييم‬ ‫مادة‬215 ‫العمل‬ ‫قانون‬‫رقم‬ ‫المصري‬12‫لسنة‬2003Egyptian Labor Law 12 of 2003 ‫ال‬‫باب‬‫السادس‬:‫أجهزة‬ ‫تنظيم‬‫بيئة‬ ‫وتامين‬ ‫المهنية‬ ‫والصحة‬‫العمل‬‫بالمنشآت‬ -‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫للسالمة‬ ‫متخصص‬ ‫وظيفى‬ ‫جهاز‬ ‫إنشاء‬. -‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫للسالمة‬ ‫لجان‬ ‫إنشاء‬ -‫وفنيين‬ ‫أخصائى‬ ‫تعيين‬.-‫ال‬‫ت‬‫دريب‬. -‫اإلحصائيات‬-‫الجسيمة‬ ‫الحوادث‬ ‫عن‬ ‫اإلخطار‬. ‫المادة‬227-228 ‫الخامس‬ ‫الكتاب‬:‫بيئة‬ ‫وتامين‬ ‫المهنية‬ ‫والصحة‬ ‫السالمة‬‫لعمل‬ ‫ا‬
  34. 34. HSE 34HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  35. 35. HSE 35HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  36. 36. HSE 36HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Quality Management System (QMS): QMS is a systematic approach (set of policies, processes and procedures) required for quality planning, control and improvement to meet the customer requirements. ISO 9001:2015 Organization QMS Quality Plan (QP)/ Quality Assurance (QA) Quality Control (QC) Inspection Sample Customer Satisfaction Customer Requirements Top-down Approach
  37. 37. HSE 37HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Management System (SMS): SMS is a systematic approach (set of policies, processes and procedures) required for safety planning, control and improvement to meet the safety requirements. ISO 45001:2018 Organization SMS Hazard Control (HC) Inspection Sample Customer Satisfaction Customer Requirements Top-down Approach Safety Plan (SP)/ Safety Assurance (SA)
  38. 38. HSE 38HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Deming, (PDCA) , 1950 Objective Plan Do Check Act Improve
  39. 39. HSE 39HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Project Quality Management Quality Plan Quality Assurance Quality Control Quality Improvement PDCA
  40. 40. HSE 40HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Project Safety Management Safety Plan Safety Assurance Safety Control Safety Improvement PDCA
  41. 41. HSE 41HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 High Level Structure (HLS)
  42. 42. HSE 42HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 0. Introduction 1. Scope 2. Normative Reference 3. Terms and Definitions 0-‫ال‬‫مقدمة‬ 1-‫التطبيق‬ ‫مجال‬ 2-‫المراجعية‬ ‫المصادر‬ 3-‫والتعريفات‬ ‫المصطلحات‬ 4. Context of the Organization 5. Leadership 6. Planning 7. Support 8. Operation 9. Performance Evaluation 10. Improvement 4-‫المنظمة‬ ‫عمل‬ ‫سياق‬ 5-‫القيادة‬ 6-‫التخطيط‬ 7-‫المساندة‬/‫الدعم‬ 8-‫التشغيل‬ 9-‫األداء‬ ‫تقييم‬ 10-‫التحسين‬ ‫اإلدارة‬ ‫نظم‬ ‫مواصفات‬ ‫لجميع‬ ‫موحد‬ ‫ھيكل‬High Level Structure (HLS) that brings a common framework to all management systems. ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 Clauses
  43. 43. HSE 43HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001
  44. 44. HSE 44HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001
  45. 45. HSE 45HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  46. 46. HSE 46HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  47. 47. HSE 47HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  48. 48. HSE 48HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  49. 49. HSE 49HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  50. 50. HSE 50HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  51. 51. HSE 51HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  52. 52. HSE 52HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  53. 53. HSE 53HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  54. 54. HSE 54HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  55. 55. HSE 55HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  56. 56. HSE 56HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  57. 57. HSE 57HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  58. 58. HSE 58HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  59. 59. HSE 59HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  60. 60. HSE 60HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 45001:2018
  61. 61. HSE 61HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 # Elements Yes No N/A Comments 1 HSE Policy 2 HSE Plan 3 Responsibility Matrix 4 Emergency Plans 5 Hazard Analysis 6 Fire Fighting System 7 First Aids 8 Safety Forms / Templates 9 Safety Awareness Program 10 Safety Training Plan 11 Accident History 12 Accident Analysis 13 Crisis Management Plan 14 Periodic Feedback (Monthly / Quarter) 15 KPIs Report 16 Auditing Report 17 Improvement Plans 18 … Checklist For Current Situation Analysis; for exampleBrainstorming:
  62. 62. HSE 62HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Policy: Vision, Mission, Values Policy 2) Strategic objectives 3) How to achieve the objectives? 4) Rules / change management 5) Top management commitment 6) Short & simple 1) Company / Scope
  63. 63. HSE 63HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ABC Steel Company is committed to improve the working environment and minimize the accidents. The company achieves this goal by establishing, documenting, implementing and maintaining an effective and efficient Safety Management System that meets the requirements of ISO 45001. Safety improvement is a continuous process and it is primary responsibility of management. All Staff must consistently strive for zero injury target. General Manager Safety Manager ------ -------- HSE Policy For Example;
  64. 64. HSE 64HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫السالمة‬ ‫خطة‬‫لمشروع‬Project Safety Plan 1‫واألعمال‬ ‫المشروع‬ ‫وصف‬Project Description1 2‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬Organization Structure2 3‫والمسئوليات‬ ‫اإلختصاصات‬Responsibility Matrix3 4‫المستخدمة‬ ‫المواد‬Materials4 5‫المستخدمة‬ ‫المعدات‬Equipment5 6‫العمل‬ ‫خطوات‬Method of Statement6 7‫الخطرة‬ ‫المواد‬ ‫تعريف‬Hazardous materials7 8‫المخاطر‬ ‫تحليل‬(‫تعريفها‬–‫تحليلها‬–‫في‬ ‫التحكم‬‫ها‬)Job Hazard Analysis8 9‫الخطرة‬ ‫األعمال‬ ‫تصريح‬Work Permits9 1010 1111
  65. 65. HSE 65HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 What is a Hazard? “Something with the potential to cause harm”
  66. 66. HSE 66HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazards Types ‫المخاطر‬ ‫أنواع‬ 1 2 3 4 5 Physical Hazards Engineering Hazards Chemical Hazards Biological Hazards Ergonomics Hazards ‫مخاطر‬ ‫فيزيائية‬ ‫مخاطر‬ ‫ھندسية‬ ‫مخاطر‬ ‫كيميائية‬ ‫مخاطر‬ ‫بيولوجية‬ ‫مخاطر‬ ‫البشري‬ ‫العنصر‬ • Mechanical ‫ميكانيكية‬ • Electrical ‫كهربائية‬ • Civil ‫إنشائية‬ Hazard : Anything which has the potential to cause Harm ‫ضرر‬ ‫في‬ ‫التسبب‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لديه‬ ‫شيء‬ ‫أي‬ Job Hazards ‫العمل‬ ‫مخاطر‬
  67. 67. HSE 67HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  68. 68. HSE 68HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazard Description Hazard Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Identify the Hazard List for this site 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10
  69. 69. HSE 69HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazard Description Hazard Type (1)‫يؤدي‬ ‫زائد‬ ‫وزن‬ ‫حمل‬ ‫غضروفي‬ ‫انزالق‬ ‫الي‬ ‫بشري‬ (2)‫زيت‬ ‫بقعة‬‫الي‬ ‫تؤدي‬ ‫إنزالق‬ ‫فيزيائ‬ (3)‫تؤ‬ ‫مناسبة‬ ‫غير‬ ‫سقالة‬‫دي‬ ‫أعلي‬ ‫من‬ ‫سقوط‬ ‫الي‬ ‫بشري‬ (4)‫يؤدي‬ ‫العامل‬ ‫إتزان‬ ‫عدم‬ ‫أعلي‬ ‫من‬ ‫سقوط‬ ‫الي‬ ‫بشري‬ (5)‫ھواء‬ ‫خرطوم‬ ‫إستخدام‬ ‫أمن‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫بشري‬ (6)‫تؤدي‬ ‫االرض‬ ‫علي‬ ‫مواد‬ ‫التزحلق‬ ‫الي‬ ‫بشري‬ (7)‫غي‬ ‫ميكانيكي‬ ‫تشغيل‬‫ر‬ ‫إصابات‬ ‫الي‬ ‫يؤدي‬ ‫آمن‬ ‫ميكانيكية‬ (8)‫مواد‬ ‫بجوار‬ ‫اللحام‬ ‫حريق‬ ‫الي‬ ‫يؤدي‬ ‫كيماوية‬ ‫ھندسية‬ (9)‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫حوادث‬ ‫الي‬ ‫يؤدي‬ ‫ھندسية‬ (10)‫للكهرباء‬ ‫التعرض‬ ‫صعق‬ ‫الي‬ ‫يؤدي‬ ‫كهربائية‬ 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 Identify the Hazard List for this site
  70. 70. HSE 70HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazard Description Hazard Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Identify the Hazard List for this site
  71. 71. HSE 71HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Identify the Hazard List for this site Hazard Description Hazard Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  72. 72. HSE 72HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Identify the Hazard List for this site Hazard Description Hazard Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  73. 73. HSE 73HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Identify the Hazard List for this site Hazard Description Hazard Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  74. 74. HSE 74HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Identify the Hazard List for this site Hazard Description Hazard Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  75. 75. HSE 75HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Personal Protective Equipment (PPE) ‫الشخصية‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ “The Last Line of Defense” 1 2 3 4 5 6 7 8 Head Protection ‫الرأس‬ ‫حماية‬ Hearing Protection ‫األذن‬ ‫حماية‬ Fall Protection ‫السقوط‬ ‫من‬ ‫حماية‬ Body Protection ‫الجسم‬ ‫حماية‬ Eye Protection ‫العين‬ ‫حماية‬ Respiratory Protection ‫التنفسي‬ ‫الجهاز‬ ‫حماية‬ Hand Protection ‫اليد‬ ‫حماية‬ Foot Protection ‫القدم‬ ‫حماية‬ Refer to OSHA
  76. 76. HSE 76HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 ‫خوذة‬Hard Hat (Helmet) ‫سدادة‬ ‫أذن‬Earplugs ‫سالمة‬ ‫حذاء‬Safety Shoes Safety Gloves ‫واقية‬ ‫قفازات‬ ‫حماية‬ ‫نظارات‬Safety Glasses ‫تنفس‬ ‫جهاز‬Respirator ‫واقية‬ ‫مالبس‬Safety Clothes ‫سالمة‬ ‫حزام‬Safety Harness OSHA Personal Protective Equipment (PPE) ‫الشخصية‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ “The Last Line of Defense” Refer to OSHA
  77. 77. HSE 77HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  78. 78. HSE 78HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  79. 79. HSE 79HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  80. 80. HSE 80HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  81. 81. HSE 81HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫األذن‬ ‫سدادات‬ •‫األذن‬ ‫قناة‬ ‫داخل‬ ‫توضع‬. •‫المطاط‬ ‫من‬ ‫تصنع‬–‫البالستيك‬–‫القطن‬. •‫حدود‬ ‫فى‬ ‫الضوضاء‬ ‫بتقليل‬ ‫تقوم‬20–30 ‫ديسيبل‬. •‫الضوض‬ ‫بها‬ ‫تبلغ‬ ‫التى‬ ‫األماكن‬ ‫فى‬ ‫تستخدم‬‫اء‬ ‫من‬85–115‫ديسيبل‬. ‫األذن‬ ‫أغطية‬ •‫بالكامل‬ ‫الخارجية‬ ‫األذن‬ ‫تغطى‬. •‫حدود‬ ‫فى‬ ‫الضوضاء‬ ‫بتقليل‬ ‫تقوم‬15–35 ‫ديسيبل‬ •‫ح‬ ‫فى‬ ‫الضوضاء‬ ‫شدة‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫تستعمل‬‫دود‬ 90–120‫ديسيبل‬. Hearing Protection 29 CFR 1926.101
  82. 82. HSE 82HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ANSI Z89.1 Helmet ‫الخوذة‬ ‫أ‬ ‫النوع‬‫ب‬ ‫النوع‬‫ج‬ ‫النوع‬ ‫الوصف‬‫العام‬ ‫لإلستخدام‬ ‫للجهد‬ ‫محدودة‬ ‫حماية‬ ‫الكهربائى‬ ‫الشاقة‬ ‫للخدمات‬ ‫كبير‬ ‫حماية‬ ‫وتوفر‬‫ة‬ ‫الكهربائى‬ ‫الجهد‬ ‫ضد‬ ‫وال‬ ‫الخاصة‬ ‫للخدمات‬ ‫حماية‬ ‫أى‬ ‫توفر‬ ‫الكهربائى‬ ‫للجهد‬ ‫الكهربائى‬ ‫العزل‬2200‫لمدة‬ ‫فولت‬ ‫واحدة‬ ‫دقيقة‬ 20000‫لمدة‬ ‫فولت‬ 3‫دقائق‬ ‫حماية‬ ‫أى‬ ‫توفر‬ ‫ال‬ ‫الكهربائى‬ ‫للجهد‬ ‫الصدمات‬ ‫مقاومة‬850–1000‫رطل‬850–1000‫رطل‬850–1000‫رطل‬ ‫اإلختراق‬ ‫مقاومة‬3/8‫حد‬ ‫بوصة‬ ‫أقصى‬ 3/8‫حد‬ ‫بوصة‬ ‫أقصى‬ 7/16‫حد‬ ‫بوصة‬ ‫أقصى‬ Head Protection 29 CFR 1915.155
  83. 83. HSE 83HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ANSI Z41.1 ‫ر‬‫ضغط‬ ‫و‬ ‫ق‬ (‫رطل‬) ‫و‬ ‫ق‬ (‫م‬ ‫ق‬–‫رطل‬) 752500‫رطل‬75 501750‫رطل‬50 301000‫رطل‬30 Foot Protection 29 CFR 1915.156 29 CFR 1926.96
  84. 84. HSE 84HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 29 CFR 1926.102 29 CFR 1915.153
  85. 85. HSE 85HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 29 CFR 1915.157
  86. 86. HSE 86HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  87. 87. HSE 87HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 OSHA (Occupational Safety and Health Administration) NFPA (National Fire Protection Association) Egyptian Fire Codes Egyptian Labor Law 12:2003 Safety Standards & Codes Report #1: Most Common Safety Management Systems are 85% of Quality Management Systems
  88. 88. HSE 88HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Job Hazards ‫العمل‬ ‫مخاطر‬ 1 2 3 4 5 Physical Hazards Engineering Hazards Chemical Hazards Biological Hazards Ergonomics Hazards ‫مخاطر‬ ‫فيزيائية‬ ‫مخاطر‬ ‫ھندسية‬ ‫مخاطر‬ ‫كيميائية‬ ‫مخاطر‬ ‫بيولوجية‬ ‫مخاطر‬ ‫البشري‬ ‫العنصر‬ • Mechanical ‫ميكانيكية‬ • Electrical ‫كهربائية‬ • Civil ‫إنشائية‬ OSHA Report #2:
  89. 89. HSE 89HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Crisis and Emergency Management Report #3:
  90. 90. HSE 90HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Job Hazard Analysis ‫العمل‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬ Job Safety Analysis or Safety Risk Analysis Hazards ‫مخاطر‬ + Unsafe Conditions ‫أمنة‬ ‫غير‬ ‫بيئة‬ + Unsafe Acts ‫أمن‬ ‫غير‬ ‫سلوك‬ ➔ Accidents ‫حوادث‬
  91. 91. HSE 91HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Physical Hazards Engineering Hazards Chemical Hazards Biological Hazards Ergonomics Hazards ‫فيزيائية‬ ‫مخاطر‬ ‫ھندسية‬ ‫مخاطر‬ ‫كيميائية‬ ‫مخاطر‬ ‫بيولوجية‬ ‫مخاطر‬ ‫البشري‬ ‫العنصر‬ ‫مخاطر‬ ‫سالمة‬ ‫علي‬ ‫يؤثر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫نتيجة‬ ‫وصحته‬ ‫العامل‬ ‫طبيعية‬ ‫لعوامل‬ ‫سالمة‬ ‫علي‬ ‫يؤثر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫نتيجة‬ ‫وصحته‬ ‫العامل‬ ‫ھندسية‬ ‫لعوامل‬ ‫سالمة‬ ‫علي‬ ‫يؤثر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫نتيجة‬ ‫وصحته‬ ‫العامل‬ ‫كيميائية‬ ‫لعوامل‬ ‫سالمة‬ ‫علي‬ ‫يؤثر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫نتيجة‬ ‫وصحته‬ ‫العامل‬ ‫بيولوجية‬ ‫لعوامل‬ ‫سالمة‬ ‫علي‬ ‫يؤثر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫نتيجة‬ ‫وصحته‬ ‫العامل‬ ‫سلوكية‬ ‫لعوامل‬ ‫الحرارة‬/‫البرودة‬ ‫الميكانيكية‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫طريقة‬ ‫الكيميائية‬ ‫المواد‬ ‫ونواتجها‬ ‫المستخدمة‬ ‫الفيروسات‬‫والجراثيم‬ ‫تنتقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المرضى‬ ‫من‬ ‫بالعدوى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الملوث‬ ‫المكان‬ ‫الخبرة‬ ‫اإلضاءة‬/‫اإلنارة‬ ‫الكهربائية‬ ‫اإلھمال‬ ‫الضجيج‬/‫االھتزاز‬ ‫إنشائية‬ ‫الصحية‬ ‫الحالة‬ ‫والنفسية‬‫جوي‬ ‫ضغط‬ ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫الرطوبة‬/‫التهوية‬ ‫التنظيم‬ ‫التعب‬ ‫الغبار‬/‫األتربة‬ ‫التخزين‬ ‫السن‬ ‫السقوط‬/‫اإلنزالق‬ ‫اآلالت‬ ‫توزيع‬ ‫اإلشعاع‬ ‫الساللم‬ ‫اإلشتعال‬ ‫سريعة‬ ‫مواد‬ ‫العزل‬ Job Hazards ‫العمل‬ ‫مخاطر‬
  92. 92. HSE 92HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Mechanical Hazard: ENTICE EN Entanglement T Trap I Impact C Contact E Ejection
  93. 93. HSE 93HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫م‬‫المخــاطــر‬ ‫نــوع‬‫والحوادث‬ ‫األخطار‬ ‫حدوث‬ ‫أسباب‬‫الوقــايــة‬ ‫طرق‬‫المســئولية‬ 1 ‫العمل‬ ‫مخاطر‬: .1‫وكهربائ‬ ‫ميكانيكية‬ ‫مخاطر‬‫ية‬ .2‫طبيعية‬ ‫مخاطر‬(‫ضوضاء‬/ ‫حرارة‬/‫إشعاعات‬/‫زالزل‬) .3‫ومتفجرا‬ ‫كيميائية‬ ‫مخاطر‬‫ت‬ −‫العاملين‬ ‫من‬ ‫مأمونة‬ ‫غير‬ ‫تصرفات‬ ‫العمل‬ ‫إصابة‬ ‫تسبب‬. −‫العمل‬ ‫وظروف‬ ‫مكان‬ ‫سالمة‬ ‫عدم‬. −‫الثقيلة‬ ‫المعادن‬ ‫من‬ ‫التسمم‬. −‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫أمنه‬ ‫ظروف‬ ‫توفير‬. −‫السالمة‬ ‫وسائل‬ ‫توفير‬. −‫المستمرة‬ ‫التوعية‬. −‫التدريب‬. −‫التفتيش‬. ‫األمان‬ ‫الصناعي‬ 2 ‫الحريق‬ ‫مخاطر‬: .1‫لالشتعال‬ ‫قابلة‬ ‫خامات‬ (‫خشب‬/‫ورق‬/ ‫بالستيك‬/‫بترولية‬ ‫مواد‬/ ‫كاوتش‬) .2‫لالشتعال‬ ‫قابلة‬ ‫غازات‬ (‫بوتاجاز‬/‫أستيلين‬) .3‫الكهربائي‬ ‫الماس‬. −‫تخزين‬ ‫أماكن‬ ‫وتأمين‬ ‫سالمة‬ ‫عدم‬ ‫لالشتعال‬ ‫القابلة‬ ‫المواد‬. −‫التوزيع‬ ‫لوحات‬ ‫علي‬ ‫الزائدة‬ ‫األحماض‬ ‫الكهربائية‬ ‫والمفاتيح‬. −‫الغير‬ ‫والدوائر‬ ‫والكابالت‬ ‫األسالك‬ ‫من‬ ‫قريبة‬ ‫تكون‬ ‫آو‬ ‫كافيا‬ ‫عزال‬ ‫معزولة‬ ‫بعضها‬. −‫لالشتع‬ ‫القابلة‬ ‫األماكن‬ ‫في‬ ‫التدخين‬‫ال‬. −‫الحريق‬ ‫عن‬ ‫اإلنذار‬ ‫نظم‬ ‫توفير‬. −‫اإلطفا‬ ‫إدارة‬ ‫مع‬ ‫فعالة‬ ‫اتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫توفير‬‫ء‬. −‫المختلفة‬ ‫بأنواعها‬ ‫حريق‬ ‫طفايات‬ ‫توفير‬. −‫المياه‬ ‫مصادر‬ ‫توفير‬. −‫التلقائي‬ ‫اإلطفاء‬ ‫أجهزة‬ ‫توفير‬. −‫الحريق‬ ‫مكافحة‬ ‫أجهزة‬ ‫علي‬ ‫الدوري‬ ‫التفتيش‬ ‫استخدامها‬ ‫علي‬ ‫العاملين‬ ‫وتدريب‬. −‫اإلخالء‬ ‫عمليات‬ ‫علي‬ ‫العاملين‬ ‫تدريب‬. ‫األمان‬ ‫الصناعي‬ ‫واألمن‬ ‫واإلطفاء‬ 3 ‫والحراسة‬ ‫األمن‬ ‫مخاطر‬: .1‫والتخريب‬ ‫التسلل‬ ‫عمليات‬. .2‫الصناع‬ ‫التجسس‬ ‫عمليات‬‫ي‬ . .3‫والسرقة‬ ‫االقتحام‬ ‫عمليات‬. −‫المراقبة‬ ‫وأبراج‬ ‫أسوار‬ ‫سالمة‬ ‫عدم‬ ‫للمنشأة‬ −‫حول‬ ‫اإلضاءة‬ ‫كشافات‬ ‫سالمة‬ ‫عدم‬ ‫األسوار‬ −‫وخروج‬ ‫لدخول‬ ‫الدقيق‬ ‫التفتيش‬ ‫عدم‬ ‫الزائرين‬. −‫أثن‬ ‫للعاملين‬ ‫الدقيق‬ ‫التفتيش‬ ‫عدم‬‫اء‬ ‫الخروج‬. −‫أث‬ ‫للسيارات‬ ‫الدقيق‬ ‫التفتيش‬ ‫عدم‬‫ناء‬ ‫والخروج‬ ‫الدخول‬. −‫المفرقعات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫أجهزة‬ ‫توفير‬. −‫األولية‬ ‫واإلسعافات‬ ‫اإلنقاذ‬ ‫مهمات‬ ‫توفير‬. −‫والمطبوع‬ ‫المستندات‬ ‫لفرم‬ ‫ورق‬ ‫مفارم‬ ‫توفير‬‫ات‬ ‫أمن‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫بالحرق‬ ‫منها‬ ‫والتخلص‬. −‫اإلخالء‬ ‫عمليات‬ ‫علي‬ ‫العاملين‬ ‫تدريب‬. −‫المراقبة‬ ‫وأبراج‬ ‫األسوار‬ ‫سالمة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫اإلنارة‬ ‫وكشافات‬. −‫مؤمنة‬ ‫اتصاالت‬ ‫نظم‬ ‫توفير‬. −‫العاملين‬ ‫توعية‬. ‫األمن‬ ‫الطبي‬ ‫واإلدارة‬‫ة‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫أنواع‬‫تت‬‫لها‬ ‫عرض‬‫الموق‬ ‫أو‬ ‫الورش‬‫ع‬ Job Hazards ‫العمل‬ ‫مخاطر‬
  94. 94. HSE 94HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Must Be Customized ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلي‬ ‫إختصار‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫خطوات‬ ‫من‬ ‫اإلكثار‬ ‫من‬ ‫اإلستفاضة‬ ‫تجنب‬ ‫يراعي‬ Job Hazard Analysis ‫العمل‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬ 1) Define 3) Identify 4) Analysis 5) Control 2) Breakdown 6) Documentation 7) Review Focus Group OSHA
  95. 95. HSE 95HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Sequence of Accident - Example + 1- Hazard 2- Unsafe Act 3- Accident4- Losses
  96. 96. HSE 96HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 2) No Smoking Procedure1) Organize the Store 3) Fire Detection and Fighting System Job Hazard Analysis
  97. 97. HSE 97HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hazards may cause a Risk to health or safety This is a RISK This is a HAZARD
  98. 98. HSE 98HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  99. 99. HSE 99HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 What is Risk? Risk is “The Effect of Uncertainty on Objectives” ISO 31000 (2009 / 2018) Every Day of Life Risk has two dimensions Uncertainty Effect on Objectives Probability ImpactX
  100. 100. HSE 100HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 “Unacceptable risk” “Acceptable risk” Severity Risk = Severity x Probability Risk = Consequence x Frequency
  101. 101. HSE 101HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Probability or Likelihood: 3- High 2- Medium 1- Low Almost Certain ‫مؤكد‬ ‫شبه‬ Probable ‫الحدوث‬ ‫محتمل‬ Improbable ‫الحدوث‬ ‫محتمل‬ ‫غير‬ Once in <1 year Once in 1-2 years Once in > 2 years Severity or Impact: 3- High 2- Medium 1- Low Fatal Accident Lost Time Accident First Aid Accident (Incident) Safety Risk Matrix (3 * 3): Severity 3- High 3- Medium 6- High 9- High 2- Medium 2- Low 4- Medium 6- High 1- Low 1- Low 2- Low 3- Medium 1- Low 2- Medium 3- High Probability
  102. 102. HSE 102HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Risk Matrix (3*3); Example:Severity 3- High 3- Medium 6- High 9- High 2- Medium 2- Low 4- Medium 6- High 1- Low 1- Low 2- Low 3- Medium 1- Low 2- Medium 3- High Probability Ladders ‫الساللم‬
  103. 103. HSE 103HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  104. 104. HSE 104HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Risk Matrix (3*3); Example: Probability or Likelihood:Severity or Impact: Severity 3- High 3- Medium 6- High 9- High 2- Medium 2- Low 4- Medium 6- High 1- Low 1- Low 2- Low 3- Medium 1- Low 2- Medium 3- High Probability Ladders ‫الساللم‬
  105. 105. HSE 105HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Example – Working at Height Probability Severity
  106. 106. IFFCO EGYPT SOP Ref. No. F-COSOP103-1 Rev No. 01 SHE Risk Assessment Matrix Effective date. 1/03/2019 Page 1 of 2
  107. 107. IFFCO EGYPT SOP Ref. No. F-CO/SOP/103-2 Rev No. 00 Common Hazard Identification and Risk assessment Effective date. 1/03/2019 Page 1 of 2
  108. 108. HSE 109HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
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  113. 113. HSE 114HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬Hazard Controls ‫مثال‬ Hazard Control ‫خار‬ ‫األلواح‬ ‫قطع‬‫ج‬ ‫الموقع‬ ‫ازالة‬ ‫الخطر‬ Elimination ‫استخدام‬‫منصات‬ ‫بد‬ ‫المتحركة‬ ‫العمل‬‫ال‬ ‫الساللم‬ ‫من‬ ‫االستبدا‬‫ل‬ / ‫التعويض‬ Substitution ‫الموضعي‬ ‫التهوية‬‫ة‬ ‫التحكم‬ ‫الهندسي‬ Engineering controls ‫التعليمات‬/‫الفح‬‫ص‬ /‫العمل‬ ‫تصاريح‬ ‫التحكم‬ ‫اإلداري‬ Administrative controls ‫الخوذة‬/‫أجهزة‬ ‫التنفس‬....‫الخ‬ ‫مهمات‬ ‫الوقاية‬ ‫الشخصي‬‫ة‬ PPE
  114. 114. HSE 115HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  115. 115. HSE 116HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Case Study #1: Site: A Steel Structure
  116. 116. HSE 117HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Welding Process: Painting Process: Site: A Steel Structure
  117. 117. HSE 118HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cutting and Welding Workshop 50 m * 30 m * 4 m Metal Painting Workshop 50 m * 30 m * 4 m Office 30m*20m*4m Store 80 m * 40 m * 7 m Bath Kitchen Case Study #1: Site: A Steel Structure 1) Construct the job hazard analysis 2) Design the fire detection and alarm system 3) Design the manual fire fighting system 1)‫العمل‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬ ‫إنشاء‬ 2)‫الحريق‬ ‫وإنذار‬ ‫إكتشاف‬ ‫نظام‬ ‫تصميم‬ 3)‫الحريق‬ ‫إلطفاء‬ ‫اليدوي‬ ‫النظام‬ ‫تصميم‬
  118. 118. HSE 119HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Probability or Likelihood: 3- High 2- Medium 1- Low Almost Certain ‫مؤكد‬ ‫شبه‬ Probable ‫الحدوث‬ ‫محتمل‬ Improbable ‫الحدوث‬ ‫محتمل‬ ‫غير‬ Once in <1 year Once in 1-2 years Once in > 2 years Severity or Impact: 3- High 2- Medium 1- Low Fatal Accident Lost Time Accident First Aid Accident (Incident) Safety Risk Matrix (3 * 3): Severity 3- High 3- Medium 6- High 9- High 2- Medium 2- Low 4- Medium 6- High 1- Low 1- Low 2- Low 3- Medium 1- Low 2- Medium 3- High Probability
  119. 119. HSE 120HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫اإلدارة‬:‫القسم‬:‫الوظيفة‬:‫العاملين‬ ‫عدد‬: ‫الوظيفة‬ ‫وصف‬:‫والقطع‬ ‫اللحام‬ ‫أعمال‬ ‫فيزيائ‬‫ية‬x‫ميكانيكي‬‫ة‬x‫كهربائية‬x‫إنشائية‬‫كيميائي‬‫ة‬x‫بيولوجية‬ ‫المخاطر‬:‫البشري‬ ‫العنصر‬x ‫التحليل‬ ‫تاريخ‬: ‫الخطورة‬ ‫درجة‬:‫عالية‬ Job Define ‫وصف‬‫العمل‬ Hazard Analysis for Welding & Cutting ‫أعمال‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬‫والقطع‬ ‫اللحام‬ ‫وتصميم‬ ‫إعداد‬/‫د‬.‫جمعه‬ ‫عطية‬ Control ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ Analysis ‫المخاطر‬ ‫تحليل‬ Identify ‫المخاطر‬ ‫تحديد‬ Risk ‫الخطورة‬ Probability ‫اإلحتمال‬ ‫درجة‬ Severity ‫الخطورة‬ ‫شدة‬ Hazard Des. ‫المخاطر‬ ‫وصف‬ Hazard Type ‫نوع‬‫المخاطر‬ PPE‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ ‫الشخصية‬: -‫اللحام‬ ‫نظارة‬‫أو‬‫واقي‬ ‫والوجه‬ ‫للعين‬ -‫للحرارة‬ ‫مقاومة‬ ‫قفازات‬ -‫واقية‬ ‫مالبس‬(‫بدلة‬ ‫اللحام‬ ‫مريلة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬) -‫الرأس‬ ‫لحماية‬ ‫القبعة‬ -‫لحام‬ ‫كمامة‬ -‫سالمة‬ ‫حذاء‬ -‫أذن‬ ‫سدادة‬ Engineering ‫ھندسية‬: -‫تحسين‬‫التهوية‬ ‫نظام‬ -‫المناسبة‬ ‫اإلضاءة‬ -‫المخزن‬ ‫تنظيم‬ -‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ -‫االسطوانات‬ ‫عزل‬ -‫الكهربائية‬ ‫الوصالت‬ ‫عزل‬ Administrative ‫إدارية‬: -‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫إتباع‬ -‫المستمرة‬ ‫التوعية‬ -‫المستمر‬ ‫التدريب‬ -‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ -‫الحرائق‬ ‫مكافحة‬ ‫معدات‬ ‫توفير‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫بنفس‬ ‫فوق‬ ‫أشعة‬‫جية‬ Physical ‫فيزيائية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫إنفجار‬‫اإلسطوانات‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫تهوية‬ ‫سوء‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫حرارة‬‫عالية‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫اإلضاء‬ ‫ضعف‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫الضوضاء‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫تخزين‬ ‫سوء‬ Mechanical ‫ميكانيكية‬‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫الموقع‬ ‫تنظيم‬ ‫سوء‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫الكهربائ‬ ‫الوصالت‬‫ية‬ Electrical ‫كهربائية‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫أبخرة‬ ‫إستنشاق‬ Chemical ‫كيميائية‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫خبرة‬ ‫وقلة‬ ‫إھمال‬ Ergonomics ‫البشرية‬OSHA
  120. 120. HSE 121HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Comments ‫مالحظات‬ Responsibility ‫المسئولية‬ Evaluation ‫التقييم‬ Control ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ Engineering‫ھندسية‬: -‫تحسين‬‫التهوية‬ ‫نظام‬ -‫المناسبة‬ ‫اإلضاءة‬ -‫المخزن‬ ‫تنظيم‬ -‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ -‫االسطوانات‬ ‫عزل‬ -‫الكهربائية‬ ‫الوصالت‬ ‫عزل‬ Administrative ‫إدارية‬: -‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫إتباع‬ -‫المستمرة‬ ‫التوعية‬ -‫المستمر‬ ‫التدريب‬ -‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ -‫الحرائق‬ ‫مكافحة‬ ‫معدات‬ ‫توفير‬ PPE‫الشخصية‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬: -‫اللحام‬ ‫نظارة‬‫أو‬‫واقي‬‫والوجه‬ ‫للعين‬ -‫للحرارة‬ ‫مقاومة‬ ‫قفازات‬ -‫واقية‬ ‫مالبس‬(‫اللحام‬ ‫مريلة‬ ‫أو‬ ‫بدلة‬) -‫الرأس‬ ‫لحماية‬ ‫القبعة‬ -‫لحام‬ ‫كمامة‬ -‫سالمة‬ ‫حذاء‬ -‫أذن‬ ‫سدادة‬ Safety Chick List For Cutting & Welding Process ‫واللحام‬ ‫القطع‬ ‫لعمليات‬ ‫السالمة‬ ‫مراجعة‬ ‫قائمة‬
  121. 121. HSE 122HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  122. 122. HSE 123HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  123. 123. HSE 124HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  124. 124. HSE 125HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cause-and-Effect Diagram or Fishbone diagram C & E analysis is used as a starting point for investigating a problem Welding Hazards - Materials - - - Machine - - Method - - - Manpower - - - Management System - - - Environmental - - - (Brainstorming) Root Cause Analysis (RCA) - General Hazard Areas
  125. 125. HSE 126HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Welding - Personal Protective Equipment (PPE)
  126. 126. HSE 127HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Welding - Personal Protective Equipment (PPE)
  127. 127. HSE 128HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Control ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ Analysis ‫المخاطر‬ ‫تحليل‬ Identify ‫المخاطر‬ ‫تحديد‬ Risk ‫الخطورة‬ Probability ‫اإلحتمال‬ ‫درجة‬ Severity ‫الخطورة‬ ‫شدة‬ Hazard Des. ‫المخاطر‬ ‫وصف‬ Hazard Type ‫نوع‬‫المخاطر‬ PPE‫مهمات‬ ‫الشخصي‬ ‫الوقاية‬‫ة‬: -‫آمن‬ ‫حذاء‬ -‫الرأس‬ ‫لحماية‬ ‫القبعة‬ -‫شفافة‬ ‫نظارة‬ -‫كيماويات‬ ‫جوانتي‬ -‫دھانات‬ ‫كمامة‬ -‫واقية‬ ‫مالبس‬ Engineering ‫ھندسية‬: -‫تحسين‬‫التهوية‬ ‫نظام‬ -‫المناسبة‬ ‫اإلضاءة‬ -‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ -‫الكهربائية‬ ‫الوصالت‬ ‫عزل‬ Administrative ‫إدارية‬ -‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫إتباع‬ -‫المستمرة‬ ‫التوعية‬ -‫المستمر‬ ‫التدريب‬ -‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ -‫الحرائق‬ ‫مكافحة‬ ‫معدات‬ ‫توفير‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫إضاءة‬ ‫ضعف‬ Physical ‫فيزيائية‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫تهوية‬ ‫سوء‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫سقوط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫تخزين‬ ‫سوء‬ Mechanical ‫ميكانيكية‬‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫الموقع‬ ‫تنظيم‬ ‫سوء‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫كهربائية‬ ‫وصالت‬ Electrical ‫كهربائية‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫أبخرة‬ ‫استنشاق‬ Chemical ‫كيميائية‬ ‫متوسطة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫الجلد‬ ‫مالمسة‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫مواد‬ ‫بلع‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫خبرة‬ ‫وقلة‬ ‫إھمال‬ Ergonomics ‫البشري‬ ‫العنصر‬ ‫اإلدارة‬:‫القسم‬:‫الوظيفة‬:‫العاملين‬ ‫عدد‬: ‫الوظيفة‬ ‫وصف‬:‫الدھان‬ ‫أعمال‬(‫الطالء‬( ‫فيزيائ‬‫ية‬x‫ميكانيكي‬‫ة‬x‫كهربائية‬x‫إنشائية‬‫كيميائي‬‫ة‬x‫بيولوجية‬ ‫المخاطر‬:‫البشري‬ ‫العنصر‬x ‫التحليل‬ ‫تاريخ‬: ‫الخطورة‬ ‫درجة‬:‫عالية‬ Job Define ‫وصف‬‫العمل‬ Hazard Analysis for Painting Works ‫أعمال‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬‫الدھان‬(‫الطالء‬) OSHA ‫وتصميم‬ ‫إعداد‬/‫د‬.‫جمعه‬ ‫عطية‬
  128. 128. HSE 129HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  129. 129. HSE 130HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Comments ‫مالحظات‬ Responsibility ‫المسئولية‬ Evaluation ‫التقييم‬ Control ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ Engineering ‫ھندسية‬: -‫تحسين‬‫التهوية‬ ‫نظام‬ -‫المناسبة‬ ‫اإلضاءة‬ -‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ -‫الكهربائية‬ ‫الوصالت‬ ‫عزل‬ Administrative ‫إدارية‬: -‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫إتباع‬ -‫المستمرة‬ ‫التوعية‬ -‫المستمر‬ ‫التدريب‬ -‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ -‫الحرائق‬ ‫مكافحة‬ ‫معدات‬ ‫توفير‬ PPE‫الشخصية‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬: -‫آمن‬ ‫حذاء‬ -‫الرأس‬ ‫لحماية‬ ‫القبعة‬ -‫شفافة‬ ‫نظارة‬ -‫كيماويات‬ ‫جوانتي‬ -‫دھانات‬ ‫كمامة‬ -‫واقية‬ ‫مالبس‬ Safety Chick List For Painting Process ‫الدھان‬ ‫لعمليات‬ ‫السالمة‬ ‫مراجعة‬ ‫قائمة‬
  130. 130. HSE 131HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  131. 131. HSE 132HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  132. 132. HSE 133HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  133. 133. HSE 134HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cause-and-Effect Diagram or Fishbone diagram C & E analysis is used as a starting point for investigating a problem Painting Hazards - Materials - - - Machine - - Method - - - Manpower - - - Management System - - - Environmental - - - (Brainstorming) Root Cause Analysis (RCA) - General Hazard Areas
  134. 134. HSE 135HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Painting - Personal Protective Equipment (PPE)
  135. 135. HSE 136HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫اإلدارة‬:‫القسم‬:‫الوظيفة‬:‫العاملين‬ ‫عدد‬: ‫الوظيفة‬ ‫وصف‬:‫المخازن‬ ‫أعمال‬ ‫فيزيائ‬‫ية‬x‫ميكانيكي‬‫ة‬x‫كهربائية‬x‫إنشائية‬‫كيميائي‬‫ة‬x‫بيولوجية‬ ‫المخاطر‬:‫البشري‬ ‫العنصر‬x ‫التحليل‬ ‫تاريخ‬: ‫الخطورة‬ ‫درجة‬:‫عالية‬ Job Define ‫وصف‬‫العمل‬ Hazard Analysis for Store ‫أعمال‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬‫المخازن‬ ‫وتصميم‬ ‫إعداد‬/‫د‬.‫جمعه‬ ‫عطية‬ Control ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ Analysis ‫المخاطر‬ ‫تحليل‬ Identify ‫المخاطر‬ ‫تحديد‬ Risk ‫الخطورة‬ Probability ‫اإلحتمال‬ ‫درجة‬ Severity ‫الخطورة‬ ‫شدة‬ Hazard Des. ‫المخاطر‬ ‫وصف‬ Hazard Type ‫نوع‬‫المخاطر‬ PPE‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ ‫الشخصية‬: -‫واقية‬ ‫مالبس‬(‫الع‬ ‫بدلة‬‫مل‬ ‫مريلة‬ ‫أو‬) -‫الرأس‬ ‫لحماية‬ ‫القبعة‬ -‫سالمة‬ ‫حذاء‬ Engineering ‫ھندسية‬: -‫تحسين‬‫التهوية‬ ‫نظام‬ -‫المناسبة‬ ‫اإلضاءة‬ -‫المخزن‬ ‫تنظيم‬ -‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ -‫الكهربائية‬ ‫الوصالت‬ ‫عزل‬ Administrative ‫إدارية‬: -‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫إتباع‬ -‫المستمرة‬ ‫التوعية‬ -‫المستمر‬ ‫التدريب‬ -‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ -‫الحرائق‬ ‫مكافحة‬ ‫معدات‬ ‫توفير‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫تهوية‬ ‫سوء‬ Physical ‫فيزيائية‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫اإلضاء‬ ‫ضعف‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫الضوضاء‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫من‬ ‫أشياء‬ ‫سقوط‬ ‫إرتفاعات‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫مبعث‬ ‫بمواد‬ ‫التعثر‬‫رة‬ ‫باالرضيات‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫تخزين‬ ‫سوء‬ Mechanical ‫ميكانيكية‬‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫الموقع‬ ‫تنظيم‬ ‫سوء‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫الكهربائ‬ ‫الوصالت‬‫ية‬ Electrical ‫كهربائية‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫كيماوي‬ ‫مواد‬ ‫تخزين‬‫ة‬ Chemical ‫كيميائية‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫خبرة‬ ‫وقلة‬ ‫إھمال‬ Ergonomics ‫البشرية‬ OSHA
  136. 136. HSE 137HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Comments ‫مالحظات‬ Responsibility ‫المسئولية‬ Evaluation ‫التقييم‬ Control ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ Engineering ‫ھندسية‬: -‫تحسين‬‫التهوية‬ ‫نظام‬ -‫المناسبة‬ ‫اإلضاءة‬ -‫المخزن‬ ‫تنظيم‬ -‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ -‫الكهربائية‬ ‫الوصالت‬ ‫عزل‬ Administrative ‫إدارية‬: -‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫إتباع‬ -‫المستمرة‬ ‫التوعية‬ -‫المستمر‬ ‫التدريب‬ -‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ -‫الحرائق‬ ‫مكافحة‬ ‫معدات‬ ‫توفير‬ - PPE‫الشخصية‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬: -‫واقية‬ ‫مالبس‬(‫مريلة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بدلة‬) -‫الرأس‬ ‫لحماية‬ ‫القبعة‬ -‫سالمة‬ ‫حذاء‬ - Safety Chick List For Stores ‫للمخازن‬ ‫السالمة‬ ‫مراجعة‬ ‫قائمة‬
  137. 137. HSE 138HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Cause-and-Effect Diagram or Fishbone diagram C & E analysis is used as a starting point for investigating a problem Store Hazards - Materials - - - Machine - - Method - - - Manpower - - - Management System - - - Environmental - - - (Brainstorming) Root Cause Analysis (RCA) - General Hazard Areas
  138. 138. HSE 139HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫اإلدارة‬:‫القسم‬:‫الوظيفة‬:‫العاملين‬ ‫عدد‬: ‫الوظيفة‬ ‫وصف‬:‫سيارات‬ ‫إصالح‬ ‫ورشة‬ ‫فيزيائ‬‫ية‬x‫ميكانيكي‬‫ة‬x‫كهربائية‬x‫إنشائية‬‫كيميائي‬‫ة‬x‫بيولوجية‬ ‫المخاطر‬:‫العنصر‬ ‫البشري‬ x ‫التحليل‬ ‫تاريخ‬: ‫الخطورة‬ ‫درجة‬:‫عالية‬ Job Define ‫وصف‬‫العمل‬ Hazard Analysis for Car Repair Workshop ‫أعمال‬ ‫مخاطر‬ ‫تحليل‬‫سيارات‬ ‫إصالح‬ ‫ورشة‬ ‫وتصميم‬ ‫إعداد‬/‫د‬.‫جمعه‬ ‫عطية‬ Control ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ Analysis ‫المخاطر‬ ‫تحليل‬ Identify ‫المخاطر‬ ‫تحديد‬ Risk ‫الخطورة‬ Probability ‫اإلحتمال‬ ‫درجة‬ Severity ‫الخطورة‬ ‫شدة‬ Hazard Des. ‫المخاطر‬ ‫وصف‬ Hazard Type ‫نوع‬‫المخاطر‬ PPE‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ ‫الشخصية‬: -‫واقية‬ ‫مالبس‬(‫بدلة‬ ‫مريلة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬) -‫الرأس‬ ‫لحماية‬ ‫القبعة‬ -‫سالمة‬ ‫حذاء‬ -‫أذن‬ ‫سدادة‬ Engineering ‫ھندسية‬: -‫تحسين‬‫التهوية‬ ‫نظام‬ -‫المناسبة‬ ‫اإلضاءة‬ -‫المخزن‬ ‫تنظيم‬ -‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ -‫الكهربائية‬ ‫الوصالت‬ ‫عزل‬ -‫للمعدات‬ ‫الدوري‬ ‫الفحص‬ Administrative ‫إدارية‬: -‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫إتباع‬ -‫المستمرة‬ ‫التوعية‬ -‫المستمر‬ ‫التدريب‬ -‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ -‫الحرائق‬ ‫مكافحة‬ ‫معدات‬ ‫توفير‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫تهوية‬ ‫سوء‬ Physical ‫فيزيائية‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫اإلضاء‬ ‫ضعف‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫الضوضاء‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫أشياء‬ ‫سقوط‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫ميكانيك‬ ‫رفع‬ ‫أخطار‬‫ية‬ Mechanical ‫ميكانيكية‬‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫تخزين‬ ‫سوء‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫الموقع‬ ‫تنظيم‬ ‫سوء‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫الكهربائي‬ ‫الوصالت‬‫ة‬ Electrical ‫كهربائية‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫العوادم‬ ‫استنشاق‬ Chemical ‫كيميائية‬‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫عالية‬ ‫بترولي‬ ‫مواد‬ ‫اشتعال‬‫ة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫خبرة‬ ‫وقلة‬ ‫إھمال‬ Ergonomics ‫البشرية‬ OSHA
  139. 139. HSE 140HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Work Permit (W/P) ‫عمل‬ ‫تصريح‬
  140. 140. HSE 141HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Work Permit ‫العمل‬ ‫تصريح‬ ‫رقم‬: ‫التاريخ‬: ‫التوقيت‬: ‫العمل‬ ‫مكان‬: ‫العمل‬ ‫طبيعة‬: ‫الطالبة‬ ‫الجهة‬: ‫لهم‬ ‫المصرح‬ ‫األشخاص‬ ‫ووظيفة‬ ‫أسماء‬:‫المطلوبة‬ ‫والتصاريح‬ ‫العزل‬ ‫شهادات‬: ‫كهربائي‬ ‫عزل‬/‫ميكانيكي‬ ‫عزل‬/‫الغازات‬ ‫من‬ ‫خلو‬/---- ‫سقاالت‬ ‫شهادات‬/---- ‫الفحص‬ ‫قائمة‬(‫الصناعي‬ ‫األمن‬ ‫مسئول‬ ‫بمعرفة‬ ‫تمأل‬)Check List # ‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ Before Work ‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ - - - - - - - - -- - # ‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫أثناء‬ During Work ‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ - - - ‫عمل‬ ‫تصريح‬ # ‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫بعد‬ After Work ‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ - - - ‫المطلوبة‬ ‫الوقاية‬ ‫معدات‬PPE: ‫العين‬ ‫حماية‬/‫للوجه‬ ‫واقي‬/‫بفالتر‬ ‫غازات‬ ‫قناع‬/‫أمان‬ ‫حذاء‬/---- ‫والتوقيعات‬ ‫المسئولية‬Responsibility: ‫الموقع‬ ‫مسئولي‬/‫السالمة‬/‫العمليات‬/----
  141. 141. HSE 142HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 The purpose of the W/P is to achieve: Safe jobs - Safe conditions - Safe acts Safety Work Permit (W/P) ‫عمل‬ ‫تصريح‬
  142. 142. HSE 143HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Work Permit (W/P) ‫عمل‬ ‫تصريح‬ 1) Scope of Work ‫العاملين‬ ‫وعدد‬ ‫ومكانه‬ ‫العمل‬ ‫مجال‬ ‫العمل‬ ‫وظروف‬ ‫الزمنية‬ ‫والفترة‬ 3) Hazard Control ‫إتخاذھا‬ ‫الواجب‬ ‫اإلجراءات‬ - PPE ‫الشخصية‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ - Engineering Control ‫ال‬ ‫إجراءات‬‫ھندسي‬ ‫تحكم‬ - Administrative Control ‫ال‬ ‫إجراءات‬‫إداري‬ ‫تحكم‬ 4) Responsibility ‫المسئولية‬ 2) Check List ‫فحص‬ ‫قائمة‬ (Before / During / After) Specific 1) Job 2) Location 3) Time 4) Crew 5) Working Conditions Hot Work Permit OSHA 29 CFR 1910.250 / … / 254 Check List ‫فحص‬ ‫قائمة‬ 2.1) Before: 1) Pre Hot Work 2) Authorizing 3) Preparing 2.2) During: 4) Executing 2.3) After: 5) Post Hot Work 5 Steps to safe hot work
  143. 143. HSE 144HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 5 Steps to safe hot work and confined space entry
  144. 144. HSE 145HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hot Work Permit ‫العمل‬ ‫تصريح‬ ‫رقم‬: ‫التاريخ‬: ‫التوقيت‬: ‫العمل‬ ‫مكان‬: ‫العمل‬ ‫طبيعة‬: ‫الطالبة‬ ‫الجهة‬: ‫لهم‬ ‫المصرح‬ ‫األشخاص‬ ‫ووظيفة‬ ‫أسماء‬:‫المطلوبة‬ ‫والتصاريح‬ ‫العزل‬ ‫شهادات‬: ‫كهربائي‬ ‫عزل‬/‫ميكانيكي‬ ‫عزل‬/‫الغازات‬ ‫من‬ ‫خلو‬/---- ‫سقاالت‬ ‫شهادات‬/---- ‫الفحص‬ ‫قائمة‬(‫الصناعي‬ ‫األمن‬ ‫مسئول‬ ‫بمعرفة‬ ‫تمأل‬)Check List #‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫ما‬Before‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ Pre-Hot Work - - - - Authorizing - - - - Preparation - - - - # ‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫أثناء‬ During Work ‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ - - - ‫ساخن‬ ‫عمل‬ ‫تصريح‬ # ‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫بعد‬ After Work ‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ - - - ‫المطلوبة‬ ‫الوقاية‬ ‫معدات‬PPE: ‫العين‬ ‫حماية‬/‫للوجه‬ ‫واقي‬/‫بفالتر‬ ‫غازات‬ ‫قناع‬/‫أمان‬ ‫حذاء‬/---- ‫والتوقيعات‬ ‫المسئولية‬Responsibility: ‫الموقع‬ ‫مسئولي‬/‫السالمة‬/‫العمليات‬/----
  145. 145. HSE 146HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Safety Work Permit (W/P) ‫عمل‬ ‫تصريح‬ Example: Briefly discuss work permit for welding process in a fuel tank. Hot Work Permit OSHA 29 CFR 1910.250 / … / 254
  146. 146. HSE 147HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hot Work Permit 1) Pre Hot Work 2) Authorizing 3) Preparing 4) Executing 5) Post Hot Work 5 Steps to safe hot work
  147. 147. HSE 148HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Hot Work Permit; for example ‫العمل‬ ‫تصريح‬ ‫رقم‬: ‫التاريخ‬: ‫التوقيت‬: ‫العمل‬ ‫مكان‬: ‫العمل‬ ‫طبيعة‬:‫رقم‬ ‫وقود‬ ‫خزان‬ ‫لحام‬---- ‫الطالبة‬ ‫الجهة‬: ‫لهم‬ ‫المصرح‬ ‫األشخاص‬ ‫ووظيفة‬ ‫أسماء‬:‫المطلوبة‬ ‫والتصاريح‬ ‫العزل‬ ‫شهادات‬: ‫كهربائي‬ ‫عزل‬/‫ميكانيكي‬ ‫عزل‬/‫الغازات‬ ‫من‬ ‫خلو‬/---- ‫سقاالت‬ ‫شهادات‬/---- ‫الفحص‬ ‫قائمة‬(‫الصناعي‬ ‫األمن‬ ‫مسئول‬ ‫بمعرفة‬ ‫تمأل‬)Check List #‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫ما‬Before‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ Pre-Hot Work -‫الوقود‬ ‫خزان‬ ‫تفريغ‬ -‫الخزان‬ ‫غسيل‬ -‫الخزان‬ ‫داخل‬ ‫األكسجين‬ ‫نسبة‬ ‫فحص‬ -‫قياس‬‫الخزان‬ ‫داخل‬ ‫الغازات‬ ‫نسب‬ Authorizing -‫التأكد‬‫للخزان‬ ‫والخروج‬ ‫الدخول‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ -‫الالزمة‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ -‫المناسبة‬ ‫اإلطفاء‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ -‫العمل‬ ‫بمنطقة‬ ‫المرور‬ ‫محاور‬ ‫اغالق‬ Preparation -‫نظام‬‫اللحام‬ ‫غازات‬ ‫لتفريغ‬ ‫تهوية‬ -‫العمل‬ ‫عوائق‬ ‫إزلة‬ -‫الطاقة‬ ‫مصادر‬ ‫جميع‬ ‫عزل‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ -‫العمل‬ ‫لهذا‬ ‫مراقب‬ ‫شخص‬ ‫تخصيص‬ # ‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫أثناء‬ During Work ‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ -‫التأكد‬‫بصفة‬ ‫اإلتصال‬ ‫وسائل‬ ‫من‬‫مستم‬‫رة‬ -‫مست‬ ‫بصفة‬ ‫اإلكسجين‬ ‫نسب‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫مرة‬ -‫بالموقع‬ ‫الصناعي‬ ‫االمن‬ ‫مختص‬ ‫وجود‬ ‫ساخن‬ ‫عمل‬ ‫تصريح‬ # ‫إجراءات‬‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫بعد‬ After Work ‫نعم‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫مطلوب‬ -‫وتفتيش‬ ‫فحص‬‫عمليات‬‫اللحام‬ -‫تشغيله‬ ‫إلعادة‬ ‫الخزان‬ ‫غلق‬ ‫إجراءات‬ -‫للعم‬ ‫والصالحية‬ ‫العوائق‬ ‫من‬ ‫المكان‬ ‫خلو‬‫ل‬ ‫المطلوبة‬ ‫الوقاية‬ ‫معدات‬PPE: ‫العين‬ ‫حماية‬/‫للوجه‬ ‫واقي‬/‫بفالتر‬ ‫غازات‬ ‫قناع‬/‫أمان‬ ‫حذاء‬/---- ‫والتوقيعات‬ ‫المسئولية‬Responsibility: ‫الموقع‬ ‫مسئولي‬/‫السالمة‬/‫العمليات‬/‫الصيانة‬/----
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  149. 149. HSE 150HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Occupational Diseases ‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫المهني‬ ‫المرض‬–‫يصيب‬ ‫الذي‬ ‫المرض‬ ‫ھو‬‫العامل‬‫عم‬ ‫بحكم‬ ‫تعرضه‬ ‫نتيجة‬‫له‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫الضارة‬ ‫العوامل‬ ‫لبعض‬. ‫محدد‬ ‫تعرض‬‫محددة‬ ‫مهنة‬ ‫في‬‫محددة‬ ‫عمل‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫مدرج‬ ‫المرض‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫بجدول‬ ‫المرض‬ ‫لهذا‬ ‫المسببة‬ ‫األنشطة‬ ‫بإحدي‬ ‫المصاب‬ ‫العامل‬ ‫إشتغال‬ ‫يثبت‬ ‫وأن‬. ‫مثال‬‫أزمات‬‫الربو‬–Asthma-‫عبارة‬‫عن‬‫مرض‬‫مزمن‬ ‫يصيب‬‫اإلنسان‬‫نتيجة‬‫التهاب‬‫مجاري‬‫الهواء‬‫في‬‫الرئتين‬(‫ب‬َ‫ع‬ُ‫ـ‬ّ‫ش‬‫ال‬ ‫الهوائية‬–(Bronchi،‫األمر‬‫الذي‬‫يقلل‬‫أو‬‫يمنع‬‫من‬‫تدفق‬ ‫الهواء‬‫إلى‬‫ھذه‬‫الشعب‬ً‫ا‬‫مسبب‬‫نوبات‬‫متكررة‬‫من‬‫ضيق‬‫الت‬‫نفس‬ ‫التي‬‫يرافقها‬‫صفير‬‫بمنطقة‬‫الصدر‬‫وبعض‬‫األعراض‬‫األخ‬‫رى‬.
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  151. 151. HSE 152HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 # Organ ‫العضو‬ Occupational Diseases ‫المرض‬‫المهني‬ Root Causes ‫أسبابه‬ Preventive Actions ‫الوقائية‬ ‫اإلجراءات‬ 1 2 3 4 ‫خير‬ ‫الوقاية‬ ‫العالج‬ ‫من‬ # Engineering Control Administrative Control PPE 1 2 3 4 Process: ‫العملية‬: Occupational Diseases Analysis ‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫تحليل‬
  152. 152. HSE 153HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ‫مبسط‬ ‫جدول‬‫لتحليل‬‫المهنية‬ ‫االمراض‬ ‫االعضاء‬‫المهنية‬ ‫االمراض‬‫االسباب‬ ‫االذن‬ ‫السمع‬ ‫ضعف‬ ‫الضوضاء‬-‫للكماوية‬ ‫التعرض‬ ‫الصمم‬(‫السمع‬ ‫فقد‬) ‫العين‬ ‫البصر‬ ‫ضعف‬ ‫الضارة‬ ‫البصرية‬ ‫اإلشعاعات‬(‫البنفسجية‬ ‫فوق‬-‫الحمراء‬ ‫تحت‬)-‫االضاءة‬ ‫ضعف‬-‫الدخان‬ ‫العين‬ ‫التهاب‬ ‫الزرقة‬ ‫بالمياة‬ ‫االصابة‬ ‫الساقين‬‫الساقين‬ ‫دوالى‬‫الوقوف‬ ‫الجلد‬ ‫الجلد‬ ‫التهاب‬(‫حساسية‬) ‫للحرارة‬ ‫التعرض‬-‫الكميائية‬ ‫المواد‬-‫اإلشعاعات‬-‫للبكترية‬ ‫التعرض‬ ‫الجلد‬ ‫حروق‬ ‫البهاق‬ ‫الجلد‬ ‫سرطان‬ ‫الدرن‬ ‫المفصل‬ ‫الكوع‬ ‫مفصل‬ ‫التهاب‬‫الكوع‬ ‫منطقة‬ ‫على‬ ‫المتواصل‬ ‫الضغط‬ ‫الركبة‬ ‫مفصل‬ ‫التهاب‬‫طويلة‬ ‫لفترات‬ ‫الركوع‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫البقاء‬ ‫الغضروف‬ ‫إصابات‬‫خاطئة‬ ‫بطريقة‬ ‫اشياء‬ ‫حمل‬ ‫كسور‬ ‫ارتفاعات‬ ‫من‬ ‫اشياء‬ ‫سقوط‬-‫ارتفاعات‬ ‫من‬ ‫السقوط‬ ‫شلل‬ ‫الراس‬ ‫الصداع‬‫االضاءة‬ ‫ضعف‬-‫الصلبة‬ ‫باالجسام‬ ‫االصتدام‬ ‫المخ‬ ‫ارتجاج‬‫الصلبة‬ ‫باالجسام‬ ‫االصتدام‬-‫االرض‬ ‫على‬ ‫السقوط‬ ‫الرئة‬ ‫الرئوي‬ ‫التغبر‬ ‫حديدية‬ ‫لجسيمات‬ ‫التعرض‬-‫غبار‬ ‫استنشاق‬-‫الكميائية‬ ‫المواد‬ ‫استنشاق‬ ‫الربو‬ ‫الهوائية‬ ‫الشعب‬ ‫التهاب‬ ‫الرئوى‬ ‫التحجر‬ ‫الرئة‬ ‫سرطان‬ ‫الحنجرة‬ ‫التهاب‬(‫المزمنة‬ ‫الصوت‬ ‫بحة‬) ‫المعدة‬ ‫المعدة‬ ‫سرطان‬ ‫بلع‬-‫استنشاق‬(‫الكميائية‬ ‫المواد‬) ‫التسمم‬ ‫الجسم‬ ‫القطعية‬ ‫الجروح‬‫والمناشيربأنواعها‬ ‫المعدنية‬ ‫وااللواح‬ ‫والزجاج‬ ‫آالسكاآين‬ ‫الحادة‬ ‫واالدوات‬ ‫العدد‬ ‫استخدام‬. ‫الداخلية‬ ‫الجروح‬(‫الداخلي‬ ‫النزيف‬)‫مرتفعة‬ ‫اماكن‬ ‫من‬ ‫والسقوط‬-‫االنفجارات‬ ‫الحروق‬(‫الجسم‬ ‫مناطق‬)‫التعرض‬(‫للهب‬-‫العالية‬ ‫الحرارة‬ ‫درجات‬-‫الكميائية‬ ‫المواد‬) ‫الكهربى‬ ‫الصعق‬‫محمية‬ ‫غير‬ ‫ووصالت‬ ‫لكابالت‬ ‫التعرض‬
  153. 153. HSE 154HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Occupational Diseases Analysis ‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫تحليل‬ Process: Cutting & Welding Workshop # Engineering Control Administrative Control PPE 1 ‫التهوية‬ ‫منظومة‬ ‫تحسين‬ ‫التدريب‬‫األمن‬ ‫العمل‬ ‫أسلوب‬ ‫علي‬ ‫أذن‬ ‫سدادة‬ 2 ‫اإلضاءة‬ ‫منظمة‬ ‫تحسين‬ ‫للعاملين‬ ‫الدوري‬ ‫الطبي‬ ‫الفحص‬ ‫للحرارة‬ ‫مقاوم‬ ‫قفاز‬ 3 ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ ‫العمل‬ ‫عوائق‬ ‫إزالة‬ ‫لحام‬ ‫كمامة‬ 4 ‫اإلسطوانات‬ ‫عزل‬ ‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ ‫مستلزمات‬ ‫توفير‬ ‫سالمة‬ ‫حذاء‬ ‫العملية‬:‫المعادن‬ ‫ولحام‬ ‫قطع‬ ‫ورشة‬ # Organ ‫العضو‬ Occupational Diseases ‫المرض‬‫المهني‬ Root Causes ‫أسبابه‬ Preventive Actions ‫الوقائية‬ ‫اإلجراءات‬ 1 ‫األذن‬Ears ‫السمع‬ ‫ضعف‬ ‫العالية‬ ‫الضوضاء‬ ‫أذن‬ ‫سدادة‬ ‫استخدام‬ 2 ‫العين‬Eyes ‫التهاب‬‫العين‬/‫النظر‬ ‫ضعف‬ ‫اإلشعاعات‬‫البصرية‬ ‫والدخان‬ ‫لحام‬ ‫ونظارة‬ ‫للعين‬ ‫واقي‬ ‫إستخدام‬ 3 ‫الجلد‬Skin ‫الجلد‬ ‫وحروق‬ ‫إلتهاب‬ ‫للحرارة‬ ‫التعرض‬ ‫و‬ ‫واقية‬ ‫مالبس‬ ‫إرتداء‬‫قفازات‬ ‫للحرارة‬ ‫مقاومة‬ 4 ‫المفصل‬Joint ‫الكوع‬ ‫مفصل‬ ‫التهاب‬ ‫خاطئة‬ ‫بطريقة‬ ‫العمل‬ ‫األمن‬ ‫العمل‬ ‫أسلوب‬ ‫علي‬ ‫التدريب‬ 5 ‫الرئة‬Lung ‫الربو‬/‫الرئة‬ ‫سرطان‬ ‫الغازات‬ ‫استنشاق‬ ‫كمامة‬ ‫واستخدام‬ ‫التهوية‬ ‫تحسين‬ ‫لحام‬
  154. 154. HSE 155HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Occupational Diseases Analysis ‫المهنية‬ ‫األمراض‬ ‫تحليل‬ Process: Car Repair Workshop # Engineering Control Administrative Control PPE 1 ‫التهوية‬ ‫منظومة‬ ‫تحسين‬ ‫التدريب‬‫األمن‬ ‫العمل‬ ‫أسلوب‬ ‫علي‬ ‫أذن‬ ‫سدادة‬ 2 ‫اإلضاءة‬ ‫منظمة‬ ‫تحسين‬ ‫للعاملين‬ ‫الدوري‬ ‫الطبي‬ ‫الفحص‬ ‫قفاز‬ 3 ‫العمل‬ ‫موقع‬ ‫تنظيم‬ ‫العمل‬ ‫عوائق‬ ‫إزالة‬ ‫كمامة‬ 4 ‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ ‫مستلزمات‬ ‫توفير‬ ‫سالمة‬ ‫حذاء‬ ‫العملية‬:‫سيارات‬ ‫إصالح‬ ‫ورشة‬ # Organ ‫العضو‬ Occupational Diseases ‫المرض‬‫المهني‬ Root Causes ‫أسبابه‬ Preventive Actions ‫الوقائية‬ ‫اإلجراءات‬ 1 ‫األذن‬Ears ‫السمع‬ ‫ضعف‬ ‫العالية‬ ‫الضوضاء‬ ‫أذن‬ ‫سدادة‬ ‫استخدام‬ 2 ‫العين‬Eyes ‫التهاب‬‫العين‬/‫النظر‬ ‫ضعف‬ ‫اإلضاءة‬ ‫ضعف‬ ‫اإلضاءة‬ ‫منظمة‬ ‫تحسين‬ 3 ‫الجلد‬Skin ‫حساسية‬ ‫العضوية‬ ‫المذيبات‬ ‫استخدام‬‫قفاز‬ 4 ‫المفصل‬Joint ‫الكوع‬ ‫مفصل‬ ‫التهاب‬ ‫خاطئة‬ ‫بطريقة‬ ‫العمل‬ ‫األمن‬ ‫العمل‬ ‫أسلوب‬ ‫علي‬ ‫التدريب‬ 5 ‫الرئة‬Lung ‫الربو‬/‫الرئة‬ ‫سرطان‬ ‫العوادم‬ ‫استنشاق‬ ‫كمامة‬ ‫واستخدام‬ ‫التهوية‬ ‫تحسين‬
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  163. 163. HSE 164HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Fire Detection and Alarm Systems
  164. 164. HSE 165HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 What is the purpose of a Fire Alarm System?
  165. 165. HSE 166HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Code / Criticality / Design / Layout / Shop Drawing / Cost Estimation / Contractor & Supplier Selection / … etc. Fire Detection and Alarm Systems Detection Sensors Fire Alarm Control Panel Wire Network Manual Call Point Fire Alarms 1 2 3 4 5
  166. 166. HSE 167HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Detection Sensors Manual Control Point Wire Network Fire Alarms Fire Alarm Control Panel
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  169. 169. HSE 170HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Smoke Detector
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