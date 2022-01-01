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Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belir...
Ofisimiz, vekâletname ilişkisi olan tüm müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli olarak bilgi...
Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunlu olup, av...
Bizler, hizmet ve kalitenin çok önemli olduğuna; müvekkillerimizin, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın, hak arama, savunma ...
Yola çıktığımız ilk günden beri, sınırların, kültürlerin ve uygulamaların ötesinde sürdürülebilir bir şekilde çalışmamıza ...
Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren avukatlık ve yasal danışmanlık ofisimiz, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal m...
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Law
Jan. 01, 2022
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Av. Nasuh Bugra Karadag

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Law
Jan. 01, 2022
27 views

Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren avukatlık ve yasal danışmanlık ofisimiz, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine; Türk Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, Telif Hakları, Karma Hukuk alanında Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Önleyici Özel Hukuk alanında Sözleşmeler Hukuku, Tazminat Hukuku, Kişisel Veri Sorumluluğu, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında yasal danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

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Av. Nasuh Bugra Karadag

  1. 1. Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir. TEMEL İLKELERİMİZ HAKKIMIZDA
  2. 2. Ofisimiz, vekâletname ilişkisi olan tüm müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli olarak bilgilendirmektedir. Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunlu olup, avukatlar, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Bu nedenle hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır. TEMEL İLKELERİMİZ HAKKIMIZDA
  3. 3. Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunlu olup, avukatlar, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Bu nedenle hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır. Bununla beraber bizler, hizmet ve kalitenin çok önemli olduğuna; müvekkillerimizin, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın, hak arama, savunma özgürlüklerinin ve fikri haklarına ilişkin nitelikli hizmet alma konusunda en iyisine layık olduklarına inanmaktayız. Bu nedenlerle bizler, uluslararası standartları karşılamaya ve aşmaya kendimizi adadık. TEMEL İLKELERİMİZ HAKKIMIZDA
  4. 4. Bizler, hizmet ve kalitenin çok önemli olduğuna; müvekkillerimizin, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın, hak arama, savunma özgürlüklerinin nitelikli hizmet alma konusunda en iyisine layık olduklarına inanmaktayız. Büromuzun hizmet kalitesi ile ilgili benimsediği ilkeler, müvekkillerine sağlamakta olduğu tüm hizmetlere yansımaktadır. Müvekkillerimize; hızlı, ayrıntılı ve etkin hizmetlerin verilmesinin gerekliliğine inanmaktayız. Büromuz, müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, kapsamlı ve çözüm odaklı çalışmayı prensip edinmiştir. TEMEL İLKELERİMİZ HAKKIMIZDA
  5. 5. Yola çıktığımız ilk günden beri, sınırların, kültürlerin ve uygulamaların ötesinde sürdürülebilir bir şekilde çalışmamıza devam etmekteyiz, Farklı ancak bakış açımızla her zaman hedeflerimizi en çok etki bırakabileceğini düşündüğümüz alanlara yönlendirmekteyiz. HEDEFİMİZ HAKKIMIZDA
  6. 6. Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren avukatlık ve yasal danışmanlık ofisimiz, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine; Türk Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, Telif Hakları, Karma Hukuk alanında Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Önleyici Özel Hukuk alanında Sözleşmeler Hukuku, Tazminat Hukuku, Kişisel Veri Sorumluluğu, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında yasal danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. ALANLARIMIZ HAKKIMIZDA

Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren avukatlık ve yasal danışmanlık ofisimiz, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine; Türk Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, Telif Hakları, Karma Hukuk alanında Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Önleyici Özel Hukuk alanında Sözleşmeler Hukuku, Tazminat Hukuku, Kişisel Veri Sorumluluğu, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında yasal danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

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