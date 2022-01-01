Av. Nasuh Bugra Karadag

Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren avukatlık ve yasal danışmanlık ofisimiz, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine; Türk Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, Telif Hakları, Karma Hukuk alanında Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Önleyici Özel Hukuk alanında Sözleşmeler Hukuku, Tazminat Hukuku, Kişisel Veri Sorumluluğu, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında yasal danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.