ЖК «Ручьи»

Комплекс состоит из 18 домов. Здание насчитывает 13 этажей, а всего территория комплекса занимает 2 гектара земли. В комплексе имеются квартиры студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Площадь апартаментов от 19 до 78 кв/м.



Особенность комплекса – квартиры «СуперСемья». Это здание, специально оборудование под проживание больших семей. Квартиры продаются уже с отделкой «под ключ».



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