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РУЧЬИ
ЖК «Ручьи» - лучшее решение для современных семей. Это удобный жилой комплекс, включающий в себя все необходимые объекты и...
Комплекс состоит из 18 домов, возведенных по панельной технологии. Здание насчитывает 13 этажей, а всего территория компле...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Тип дома Панельный Машиноместа есть открытый, есть крытый Число корпусов 18 Число квартир 3 547 Этажнос...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Moskovsky Studio
pereustupka-spb.ru
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ЖК «Ручьи»

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Комплекс состоит из 18 домов. Здание насчитывает 13 этажей, а всего территория комплекса занимает 2 гектара земли. В комплексе имеются квартиры студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Площадь апартаментов от 19 до 78 кв/м.

Особенность комплекса – квартиры «СуперСемья». Это здание, специально оборудование под проживание больших семей. Квартиры продаются уже с отделкой «под ключ».

https://pereustupka-spb.ru/house/ruchi/?utm_source=slideshare&utm_content=ruchi

Published in: Real Estate
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ЖК «Ручьи»

  1. 1. РУЧЬИ
  2. 2. ЖК «Ручьи» - лучшее решение для современных семей. Это удобный жилой комплекс, включающий в себя все необходимые объекты инфраструктуры, удобные квартиры с качественным ремонтом и благоустроенную территорию. Переуступки квартир в ЖК «РУЧЬИ» pereustupka-spb.ru
  3. 3. Комплекс состоит из 18 домов, возведенных по панельной технологии. Здание насчитывает 13 этажей, а всего территория комплекса занимает 2 гектара земли. В комплексе имеются квартиры студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Площадь апартаментов от 19 до 78 кв/м. Особенность комплекса – квартиры «СуперСемья». Это здание, специально оборудование под проживание больших семей. Жилое пространство некоторых квартир покупатель может изменить самостоятельно. Озелененная территория будет засажена деревьями и кустами. Игровые и спортивные площадки, аккуратные дорожки и паркинг на 986 мест. pereustupka-spb.ru
  4. 4. pereustupka-spb.ru
  5. 5. pereustupka-spb.ru Тип дома Панельный Машиноместа есть открытый, есть крытый Число корпусов 18 Число квартир 3 547 Этажность 13
  6. 6. pereustupka-spb.ru
  7. 7. pereustupka-spb.ru
  8. 8. pereustupka-spb.ru
  9. 9. pereustupka-spb.ru
  10. 10. pereustupka-spb.ru
  11. 11. pereustupka-spb.ru
  12. 12. pereustupka-spb.ru Moskovsky Studio
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