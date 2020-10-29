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НОВООРЛОВСКИЙ
Жилой комплекс класса комфорт представляет собой целый микрорайон неподалеку лесопарка Новоорловский. Занимает собой терри...
Жилье комфорт-класса строится по монолитно-панельной технологии. Жилые дома комплекса имеют переменную этажность – от 7 до...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Тип дома кирпично-монолитный Машиноместа 314 – крытый Число корпусов 11 Число квартир 3077 Этажность от...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Moskovsky Studio
pereustupka-spb.ru
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ЖК «Новоорловский»

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Жилые дома комплекса имеют переменную этажность – от 7 до 25 этажей. Всего микрорайон будет рассчитан общей сложностью на 7 тысяч квартир. Здесь есть маленькие и компактные студии, а также квартиры на одну, две или три комнаты.

Всего комплекс состоит из шести 25-этажных башен, четырех 7-этажных домов, шести наземных паркингов на несколько уровней.

https://pereustupka-spb.ru/house/novoorlovskiy/?utm_source=slideshare&utm_content=novoorlovskij

Published in: Real Estate
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ЖК «Новоорловский»

  1. 1. НОВООРЛОВСКИЙ
  2. 2. Жилой комплекс класса комфорт представляет собой целый микрорайон неподалеку лесопарка Новоорловский. Занимает собой территорию в 46 га. Помимо жилых домов, которые возводятся сразу кварталами, здесь будет и своя инфраструктура, о которой позаботиться компания-застройщик «ЮИТ Санкт-Петербург». Переуступки квартир в ЖК «НОВООРЛОВСКИЙ» pereustupka-spb.ru
  3. 3. Жилье комфорт-класса строится по монолитно-панельной технологии. Жилые дома комплекса имеют переменную этажность – от 7 до 25 этажей. Всего микрорайон будет рассчитан общей сложностью на 7 тысяч квартир. Здесь е сть маленькие и компактные студии, а также квартиры на одну, две или три комнаты. Все планировки выполнены максимально комфортно для проживания людей. Квартиры оснащены балконами или лоджиями. А в подвалах для каждого владельца квартиры выделены отдельно кладовые. Всего комплекс состоит из шести 25-этажных башен, четырех 7-этажных домов, шести наземных паркингов на несколько уровней. Есть здесь более 20 зданий и пристроек, выделенных под коммерческую деятельность. pereustupka-spb.ru
  4. 4. pereustupka-spb.ru
  5. 5. pereustupka-spb.ru Тип дома кирпично-монолитный Машиноместа 314 – крытый Число корпусов 11 Число квартир 3077 Этажность от 7 до 25
  6. 6. pereustupka-spb.ru
  7. 7. pereustupka-spb.ru
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  12. 12. pereustupka-spb.ru Moskovsky Studio
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