ЖК «Новоорловский»

Жилые дома комплекса имеют переменную этажность – от 7 до 25 этажей. Всего микрорайон будет рассчитан общей сложностью на 7 тысяч квартир. Здесь есть маленькие и компактные студии, а также квартиры на одну, две или три комнаты.



Всего комплекс состоит из шести 25-этажных башен, четырех 7-этажных домов, шести наземных паркингов на несколько уровней.



https://pereustupka-spb.ru/house/novoorlovskiy/?utm_source=slideshare&utm_content=novoorlovskij

