ЖК «Статус у Парка Победы»

Жилье класса комфорт возводится в тихом и уютном районе Санкт-Петербурга (в Московском р-не, на Витебском проспекте).



Продаются однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и небольшие студии. Квартиры расположенные на верхних этажах имеют высокие потолки (до трех метров).

Квартиры сдаются с уже готовой чистовой отделкой.



https://pereustupka-spb.ru/house/status-u-parka-pobedy/?utm_source=slideshare&utm_content=status-u-parka-pobedy