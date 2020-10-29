Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СТАТУС У ПАРКА ПОБЕДЫ
Строительная компания «Setl City» запланировала сдачу в эксплуатацию нового жилого комплекса «Статус у Парка Победы» на 4 ...
В процессе строительства была использована монолитно- кирпичная технология. Состоит комплекс из 8 жилых домов по 12 этажей...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Тип дома кирпично-монолитный Машиноместа 930 – подземный, 152 – открытый Число корпусов 8 Число квартир...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Moskovsky Studio
pereustupka-spb.ru
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ЖК «Статус у Парка Победы»

27 views

Published on

Жилье класса комфорт возводится в тихом и уютном районе Санкт-Петербурга (в Московском р-не, на Витебском проспекте).

Продаются однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и небольшие студии. Квартиры расположенные на верхних этажах имеют высокие потолки (до трех метров).
Квартиры сдаются с уже готовой чистовой отделкой.

https://pereustupka-spb.ru/house/status-u-parka-pobedy/?utm_source=slideshare&utm_content=status-u-parka-pobedy

Published in: Real Estate
no profile picture user

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ЖК «Статус у Парка Победы»

  1. 1. СТАТУС У ПАРКА ПОБЕДЫ
  2. 2. Строительная компания «Setl City» запланировала сдачу в эксплуатацию нового жилого комплекса «Статус у Парка Победы» на 4 квартал 2021 года. Жилье класса комфорт возводится в тихом и уютном районе Санкт-Петербурга (в Московском р-не, на Витебском проспекте). Переуступки квартир в ЖК «СТАТУС У ПАРКА ПОБЕДЫ» pereustupka-spb.ru
  3. 3. В процессе строительства была использована монолитно- кирпичная технология. Состоит комплекс из 8 жилых домов по 12 этажей каждый. В пяти минутах от комплекса находится Московский парк Победы. Внешняя сторона стен облицована вентилируемыми фасадами. Продаются однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и небольшие студии. Квартиры расположенные на верхних этажах имеют высокие потолки (до трех метров). Квартиры сдаются с уже готовой чистовой отделкой. Стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску, установлены как входные, так и межкомнатные двери с фурнитурой. Уложен ламинат 33 класса износостойкости. pereustupka-spb.ru
  4. 4. pereustupka-spb.ru
  5. 5. pereustupka-spb.ru Тип дома кирпично-монолитный Машиноместа 930 – подземный, 152 – открытый Число корпусов 8 Число квартир 1989 Этажность 12
  6. 6. pereustupka-spb.ru
  7. 7. pereustupka-spb.ru
  8. 8. pereustupka-spb.ru
  9. 9. pereustupka-spb.ru
  10. 10. pereustupka-spb.ru
  11. 11. pereustupka-spb.ru
  12. 12. pereustupka-spb.ru Moskovsky Studio
  13. 13. pereustupka-spb.ru

×