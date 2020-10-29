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ЯСНО-ЯНИНО
Жилой комплекс представляет собой масштабный проект от компании-застройщика «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской обл...
Строительство ведется по монолитной технологии в 7 очередей. Каждая очередь предусматривает наличие 7 домов, помимо послед...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Тип дома монолитный Машиноместа 140 – открытый Число корпусов 23 Число квартир 8113 Этажность 8
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Moskovsky Studio
pereustupka-spb.ru
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ЖК «Ясно-Янино»

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Жилой комплекс представляет собой масштабный проект от компании-застройщика «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Янино-1.

Комплекс занимает огромный участок в 43,2 га, на котором планируется разместить 41 дом. Все дома рассчитаны на 8 этажей с общей сложностью квартирного фонда 8113 квартир. Есть большой выбор планировок – от студий до трехкомнатных.

https://pereustupka-spb.ru/house/yasno-yanino/?utm_source=slideshare&utm_content=yasno-yanino

Published in: Real Estate
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ЖК «Ясно-Янино»

  1. 1. ЯСНО-ЯНИНО
  2. 2. Жилой комплекс представляет собой масштабный проект от компании-застройщика «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Янино-1. Помимо жилых домов проект включает в себя и объекты социальной инфраструктуры. Переуступки квартир в ЖК «ЯСНО-ЯНИНО» pereustupka-spb.ru
  3. 3. Строительство ведется по монолитной технологии в 7 очередей. Каждая очередь предусматривает наличие 7 домов, помимо последней седьмой. Комплекс занимает огромный участок в 43,2 га, на котором планируется разместить 41 дом. Все дома рассчитаны на 8 этажей с общей сложностью квартирного фонда 8113 квартир. Есть большой выбор планировок – от студий до трехкомнатных. Первые этажи частично отданы под коммерческую деятельность. Фасады домов утепляются минеральной ватой с отделкой силикатной штукатуркой. Отопление зданий будет осуществляться при помощи двух собственных автономных котельных. Все сделано таким образом, чтобы жильцам было комфортно и тепло здесь проживать. pereustupka-spb.ru
  4. 4. pereustupka-spb.ru
  5. 5. pereustupka-spb.ru Тип дома монолитный Машиноместа 140 – открытый Число корпусов 23 Число квартир 8113 Этажность 8
  6. 6. pereustupka-spb.ru
  7. 7. pereustupka-spb.ru
  8. 8. pereustupka-spb.ru
  9. 9. pereustupka-spb.ru
  10. 10. pereustupka-spb.ru
  11. 11. pereustupka-spb.ru
  12. 12. pereustupka-spb.ru Moskovsky Studio
  13. 13. pereustupka-spb.ru

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