ЖК «Ясно-Янино»

Жилой комплекс представляет собой масштабный проект от компании-застройщика «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Янино-1.



Комплекс занимает огромный участок в 43,2 га, на котором планируется разместить 41 дом. Все дома рассчитаны на 8 этажей с общей сложностью квартирного фонда 8113 квартир. Есть большой выбор планировок – от студий до трехкомнатных.



https://pereustupka-spb.ru/house/yasno-yanino/?utm_source=slideshare&utm_content=yasno-yanino

