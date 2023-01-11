Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

LAND POLLUTION.pptx

Jan. 11, 2023
1 like 0 views
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Does your motivation need a kick start?
Does your motivation need a kick start?
Loading in …3
×

Check these out next

SEAI 2022 Pilot Fellowship Call
SustainableEnergyAut
bacteriology , virology.pptx
RanaHamdyGhattas
Birkud doc.docx
TesfahunBelay
activity.pptx
MichaelFrancisAgorde
GSCM.pdf
ssuserb47458
Agroforestry to Soil and Water Conservation
Ability Skills Knowledge Fraternity
Porter Training - Spillage.pptx
mahmad82
Avocado PPT.pptx
TesfahunBelay
1 of 22 Ad

LAND POLLUTION.pptx

Jan. 11, 2023
1 like 0 views

Download to read offline

Environment

LAND POLLUTION CAUSES, ITS EFFECTS AND SOLUTIONS TO OVER COME.WAYS TO GIVE HEALTH ENVIRONMENT.PREVENTION TIPS.AVOIDING OF ODD THINGS WHICH CAUSES LAND POLLUTION.
MAKING LAND CLEAN, PROHIBITION OF PESTICIDES
INCREASING THE TOURISM. MAINTAINING ENVIRONMENTAL RULES.AWARNESS CAMP ABOUT THE LAND POLLUTION EFFECTS AND EDUCATING ABOUT THE WAYS TO IMPLEMENT

LAND POLLUTION CAUSES, ITS EFFECTS AND SOLUTIONS TO OVER COME.WAYS TO GIVE HEALTH ENVIRONMENT.PREVENTION TIPS.AVOIDING OF ODD THINGS WHICH CAUSES LAND POLLUTION.
MAKING LAND CLEAN, PROHIBITION OF PESTICIDES
INCREASING THE TOURISM. MAINTAINING ENVIRONMENTAL RULES.AWARNESS CAMP ABOUT THE LAND POLLUTION EFFECTS AND EDUCATING ABOUT THE WAYS TO IMPLEMENT

Environment
Advertisement

Recommended

Does your motivation need a kick start?
University of Southern Queensland
5.3k views
29 slides
Better than a New Year's Resolution: A New Mindset
Deepak Chopra MD (official)
303.9k views
7 slides
How to Plan and Set Financial Goals
Experian_US
19.6k views
39 slides
Choose Your Own (Career) Adventure
Lauren Galanter
24.4k views
19 slides
chatgpt dalle.pptx
Ellen Edmands
127 views
20 slides
25 Mission Statements From the World's Most Valuable Brands
Palo Alto Software
2.1M views
32 slides
Trying To Change A Habit? Beware These 5 Traps.
Gretchen Rubin
7.2k views
7 slides
Statistics On The Importance Of Employee Feedback
Officevibe
31.9k views
17 slides
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

SEAI 2022 Pilot Fellowship Call
SustainableEnergyAut
0 views
bacteriology , virology.pptx
RanaHamdyGhattas
2 views
Birkud doc.docx
TesfahunBelay
4 views
activity.pptx
MichaelFrancisAgorde
2 views
GSCM.pdf
ssuserb47458
2 views
Agroforestry to Soil and Water Conservation
Ability Skills Knowledge Fraternity
3 views
Porter Training - Spillage.pptx
mahmad82
2 views
Avocado PPT.pptx
TesfahunBelay
5 views
Matriz Pozo de agua.pdf
pedro211367
4 views
Adapting to a changing climate in the management of extreme wildfires
OECD Environment
6 views
GSCM2.pdf
ssuserb47458
3 views
WPC Microproject.pptx
ShrushtiShete
3 views
Eco Club Project TK.pdf
KHAZAANA
3 views
Planting Lettuce Infographic
yardenercom
4 views
Simplified guide for sustainability aids
Paperjam_redaction
63 views
Wildlife.pptx
Valerie Lang Waldin
9 views
Stereotypes.pptx
MalikaMakhmudi
3 views
HybridMCDMforSupplierSelection.pdf
ssuserb47458
3 views
Sustainable Rural waste management- cases and lesson.pptx
ZainabRamzan7
3 views
sea-life.pptx
AlyssaFerrer7
2 views
SEAI 2022 Pilot Fellowship Call
SustainableEnergyAut
0 views
45 slides
bacteriology , virology.pptx
RanaHamdyGhattas
2 views
65 slides
Birkud doc.docx
TesfahunBelay
4 views
4 slides
activity.pptx
MichaelFrancisAgorde
2 views
1 slide
GSCM.pdf
ssuserb47458
2 views
10 slides
Agroforestry to Soil and Water Conservation
Ability Skills Knowledge Fraternity
3 views
17 slides

Featured (20)

25 Time Management Hacks to Kickstart the New Year
Étienne Garbugli
219.3k views
The 3 Secrets of Highly Successful Graduates
Reid Hoffman
827.9k views
12 Days of Productivity
Redbooth
91.7k views
Data Design: Where Math and Art Collide
Trina Chiasson
88.8k views
How a Smart Leader Sets SMART Goals
Weekdone.com
86.4k views
Getting Started With OKRs (Objective Key Results)
The Moonshot Planner
2.8k views
A Guide to the Holiday Job Search
Noelle Gross, Career Strategy Coach
5k views
How to Have Difficult Conversations
Mattan Griffel
485k views
How to pretend you know soccer
Devesh Khanal
19.3k views
10 Productivity Hacks Backed By Science
When I Work
51.8k views
5 Ways to Give Feedback that Elicits Real Change
BambooHR
380.5k views
The Best Study Tips Revealed
LinkedIn
47.5k views
Understanding Artificial Intelligence - Major concepts for enterprise applica...
APPANION
29.9k views
Four Public Speaking Tips From Standup Comedians
Ross Simmonds
100.5k views
Different Career Paths in Data Science
Roger Huang
12.6k views
How to Fortify a Diverse Workforce to Battle the Great Resignation
Aggregage
4.5k views
5 Tips for Embracing Change at Work
O.C. Tanner
23.8k views
Six Business Lessons From 10 Years Of Fantasy Football
Ross Simmonds
30.4k views
The Power of Gratitude
INSEAD
57.9k views
Irresistible content for immovable prospects
Velocity Partners
242.9k views
25 Time Management Hacks to Kickstart the New Year
Étienne Garbugli
219.3k views
28 slides
The 3 Secrets of Highly Successful Graduates
Reid Hoffman
827.9k views
113 slides
12 Days of Productivity
Redbooth
91.7k views
14 slides
Data Design: Where Math and Art Collide
Trina Chiasson
88.8k views
90 slides
How a Smart Leader Sets SMART Goals
Weekdone.com
86.4k views
9 slides
Getting Started With OKRs (Objective Key Results)
The Moonshot Planner
2.8k views
14 slides
Advertisement

LAND POLLUTION.pptx

  1. 1. WELCOME TO MY PRESENTATION TOPIC: LAND POLLUTION
  2. 2. Land pollution is the destruction of the earth’s land surfaces, often directly or indirectly as a result of human activities and their misuse of land resources. It occurs when waste is not disposed off properly, or can occur when humans throw chemicals unto the soil in the form of pesticides, insecticides and fertilizers during agricultural practices. Exploitation of minerals (mining activities) has also contributed to the destruction of the earth’s surface.
  3. 3. • Since the Industrial Revolution, natural habitats have been destroyed, and environment have been polluted, causing diseases in both humans and many other species of animals. •Human actions have also caused many large areas of land to lose or reduce their capacity to support life forms and ecosystems. This is know as land degradation.
  4. 4. Types of land pollution There are different types of land pollution Solid Waste Pesticides and Fertilizer Chemicals  Deforestation
  5. 5. • These include all the various kinds of rubbish we make at home, school, hospitals, market and work places. • Things like paper, plastic containers, bottles, cans, food and even used cars and broken electronic goods, broken furniture and hospital waste are all examples of solid waste.
  6. 6. • Some of these are biodegradable (meaning they easily decay into organic matter). Examples include food droppings, paper products as well as vegetation. • Others are not biodegradable, and they include plastics, metals and aluminium cans, broken computer and car parts
  7. 7. •Many farming activities engage in the application of fertilizers, pesticides and insecticides for higher crop yield. This is good because we get more food •But can you think of what happens to the chemicals that are used on the crops and soils? •Sometimes, insects and small animals are killed and bigger animals that eat tiny animals (as in food chains) are also harmed. Finally, the chemicals may be washed down as it rains and over time, they end up in the water Give rise to Water Pollution.
  8. 8. •Chemical and nuclear power plants produce waste materials that have to be stored somewhere. Fertilizer, insecticides, pesticides, pharmaceuticals manufacturers also produce lots of solid and liquid waste. •In many cases they are stored in an environmentally safe way, but there are some that find their way into landfills and other less safe storage facilities. Sometimes they also find their way into leaking pipes and gutters. They end up polluting soils and making crops harmful to our health.
  9. 9. •Humans depend on trees for many things including life. Trees absorb carbon dioxide (a green house gas) from the air and enrich the air with Oxygen, which is needed for life. Trees provide wood for humans and a habitat to many land animals, insects and birds. •Trees also, help replenish soils and help retain nutrients being washed away. Unfortunately, we have cut down millions of acres of tree for wood, construction, farming and mining purposes, and never planted new trees back. This is a type of land pollution.
  10. 10. Soil pollution is a form of land pollution in which the soil’s upper layer is harmed. Overuse of chemical fertilizers, soil degradation caused by running water, and other pest control measures contribute to the loss of agricultural land, forest cover, and grazing pastures, among other things. Various Causes of Land Pollution are listed below. •Agricultural Activities – As animal production grows, it becomes decoupled from crop production, causing normal nutrient cycles between plants, soil, and animals to be severely disrupted, resulting in the widespread use of synthetic herbicides, insecticides, bactericides, and fertilizers, all of which contribute to pollution. •Mining Activities – Mining has the potential to pollute the air and water supply, damage biodiversity and ecosystems, and permanently alter natural landscapes. Mining harms the ecosystem by destroying habitats, causing soil erosion, and polluting surface water, groundwater, and soil. •Urbanization – Intensive urbanization will exacerbate poverty by preventing local municipalities from providing services to all residents. Increased air pollution from concentrated energy usage has a direct effect on human health. Lead levels in urban air are elevated as a result of automobile emissions. •Nuclear Waste – The soil is also contaminated by radioactive waste from nuclear research stations and nuclear power plants, as well as radioactive fallout from nuclear explosions. Since radioactive materials have a long half-life, they can survive in the soil for long periods of time
  11. 11. NUCLEAR WASTE.
  12. 12. MINING ACTIVITIES.
  13. 13. Land pollution can harm the human body in a variety of ways. Toxic waste and contaminants can be ingested by people. Disposal of hazardous radioactive wastes also contributes to land contamination. Chronic respiratory disease, lung cancer, heart disease, and even brain damage are all long-term health consequences. Various Effects of Land Pollution are listed below. Climate Change – Land contamination, such as that caused by mining, farming, and factories, may allow harmful chemicals to enter the soil and water. These chemicals have the potential to kill animals and plants, destroying the food chain. Landfills emit methane, a greenhouse gas that contributes to global warming.
  14. 14. Distraction for Tourist: The city looses its attraction as tourist destination as landfills do not look good when you move around the city. It leads to loss of revenue for the state government.
  15. 15. Acid Rain – Forests, especially those at higher elevations, are also harmed by acid rain and fog. Acid deposits deplete vital nutrients like calcium and allow aluminum to be released into the soil, making it difficult for trees to absorb water. Acids also damage the leaves and needles of trees. Deterioration of fields – A chain reaction occurs as a result of soil contamination. It alters soil biodiversity, decreases soil organic matter, and reduces soil’s filtering ability. It also contaminates water contained in the soil and groundwater, resulting in nutrient imbalances in the soil. Respiratory health problems – Air pollution can irritate your airways, causing shortness of breath, coughing, wheezing, asthma attacks, and chest pain. Lung cancer, heart attacks, strokes, and, in the worst-case scenario, premature death are all risks associated with air pollution exposure.
  16. 16.  Like many other challenges, the best way to solve problems is to understand it. This means learning about it (like what you are doing now) is the greatest step forward. People should be educated and made aware about the harmful effects of littering. Discuss with friends and family and talk about it…
  17. 17. The greatest prevention to land pollution is in the three ‘R's’ … Reduce Waste, Re-use things and Recycle things. This is true even for governments. They can also use the three ‘R’ rule to minimize the amount of waste that ends up in landfills. After the three 'R's, remember to turn the rest of the garbge into compost. Reuse any items that you can. Items like clothing, bottles, wrapping paper and shopping bags can be used over and over again, rather than buying new things.  Adoption of organic farming instead of using synthetic chemicals
  18. 18.  Proper disposal of industrial wastes into secured landfill sites Proper collection, transportation and disposal of municipal wastes. Personal litter should be disposed properly. We can separate household waste at home for recycling.
  19. 19. 1.Buy biodegradable products. 2.Store all liquid chemicals and waste in spill- proof containers. 3.Eat organic foods that are grown without pesticides. Look out for fertilizer or pesticide free products when you go to the market. 4.Don’t use pesticides if you can. 5.Buy products that have little packaging. Wow ! This is easy
  20. 20. Conclusion Certainly a country that is growing rapidly and developing in various fields. but in the rapid pace of development, many do not realize that it also carries side effects on the environment. So we have to go Sustainable Development.

×