LAND POLLUTION.pptx

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LAND POLLUTION CAUSES, ITS EFFECTS AND SOLUTIONS TO OVER COME.WAYS TO GIVE HEALTH ENVIRONMENT.PREVENTION TIPS.AVOIDING OF ODD THINGS WHICH CAUSES LAND POLLUTION.
MAKING LAND CLEAN, PROHIBITION OF PESTICIDES
INCREASING THE TOURISM. MAINTAINING ENVIRONMENTAL RULES.AWARNESS CAMP ABOUT THE LAND POLLUTION EFFECTS AND EDUCATING ABOUT THE WAYS TO IMPLEMENT
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