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‫عن‬ ‫نبذة‬‫حياة‬‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ،‫الماضية‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ‫شهرتهم‬ ‫ذاعت‬ ‫اللواتي‬ ‫الممثالت‬ ‫أشهر‬ ‫م...
‫تم‬ ‫الذي‬ "‫ثانية‬ ‫"فرصة‬ ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫البطولة‬ ‫كانت‬ ‫وأخرها‬ ‫والبطوالت‬ ‫األعمال‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫وتوالت‬ .‫السابق‬ ‫...
‫عبدالوه‬ ‫"شيرين‬ ‫الفنانة‬ ‫بطولة‬ ‫طريقي‬ ‫مسلسل‬ ‫كان‬ ‫بعدها‬ ‫األعمال‬ ‫توالت‬ ‫ثم‬‫عام‬ "‫اب‬3172 ،‫وعودة‬ ‫ذهاب‬ ،...
‫الم‬ ‫الجمهور‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ولها‬ ‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫فنانات‬ ‫أشهر‬ ‫من‬ ‫األن‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫والنجمة‬‫حب‬ .‫الرائعة‬...
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ياسمين-صبري

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نبذة عن حياة الفنانة ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري من أشهر الممثلات اللواتي ذاعت شهرتهم في خلال السنوات الماضية، حيث أنها فتاة جميلة وظهرت من فترة ليست طويلة وقد أثبتت جدارتها وقدرتها على التمثيل في العديد من المسلسلات، وبعد ذلك بدأ المخرجون في إرسال الأعمال من مسلسلات وأفلام وبطولات، ومنذ ذلك الوقت وأصبحت ياسمين صبري في كل عمل سنويًا في رمضان وحصلت على الكثير من النجاحات المتتالية.

https://www.awqatk.com/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A/

Published in: Art & Photos
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ياسمين-صبري

  1. 1. ‫عن‬ ‫نبذة‬‫حياة‬‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ،‫الماضية‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ‫شهرتهم‬ ‫ذاعت‬ ‫اللواتي‬ ‫الممثالت‬ ‫أشهر‬ ‫من‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫في‬ ‫التمثيل‬ ‫على‬ ‫وقدرتها‬ ‫جدارتها‬ ‫أثبتت‬ ‫وقد‬ ‫طويلة‬ ‫ليست‬ ‫فترة‬ ‫من‬ ‫وظهرت‬ ‫جميلة‬ ‫فتاة‬ ‫أنها‬ ‫حيث‬ ‫وأفالم‬ ‫مسلسالت‬ ‫من‬ ‫األعمال‬ ‫إرسال‬ ‫في‬ ‫المخرجون‬ ‫بدأ‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ،‫المسلسالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫و‬ ،‫وبطوالت‬‫ياسمين‬ ‫وأصبحت‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫منذ‬‫صبري‬‫وحصلت‬ ‫رمضان‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫سنو‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫في‬ .‫المتتالية‬ ‫النجاحات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫على‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬‫حياة‬‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬‫هي‬ ‫محمود‬‫عام‬ ‫ولدت‬ ،‫اإلسكندرية‬ ‫محافظة‬ ‫مواليد‬ ‫من‬ ‫الجنسية‬ ‫مصرية‬ ‫ممثلة‬ 7891‫عمرها‬ ،‫م‬33‫تحت‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫ترعرعت‬ ،‫الجدي‬ ‫برج‬ ‫مواليد‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫عام‬ ‫وقد‬ ،‫الديكور‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫مهندسة‬ ‫ووالدتها‬ ‫كطبيب‬ ‫يعمل‬ ‫والدها‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ،‫مرموقة‬ ‫عائلة‬ ‫ظل‬ ‫الفنا‬ ‫ودرست‬ ،‫بحري‬ ‫قبطان‬ ‫يعمل‬ ‫جدها‬ ‫كان‬‫مجالها‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫اإلعالم‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫نة‬ .‫العامة‬ ‫والعالقات‬ ‫الصحافة‬ ‫تتمنى‬ ‫كانت‬ ‫أنها‬ ‫حيث‬ ‫وطموحات‬ ‫أحالم‬ ‫لها‬ ‫عمرها‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫فتاة‬ ‫أي‬ ‫مثل‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫كانت‬ ‫وعملت‬ ‫الحياة‬ ‫قناة‬ ‫في‬ ‫بدايتها‬ ‫فكانت‬ ،‫اإلعالم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫وتعمل‬ ‫ناجحة‬ ‫مذيعة‬ ‫تصبح‬ ‫أن‬ ‫ياسمين‬ ‫انتقلت‬ ‫ثم‬ ،‫كمراسلة‬‫ميس‬ ‫مسابقة‬ ‫في‬ ‫وقدمت‬ ،‫فيها‬ ‫لتعيش‬ ‫القاهرة‬ ‫محافظة‬ ‫إلى‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫انتقلت‬ ‫ثم‬ ،‫لها‬ ‫ممولين‬ ‫توفر‬ ‫لعدم‬ ‫المسابقة‬ ‫توقيف‬ ‫تم‬ ‫ولكن‬ ‫مصر‬ ‫جمال‬ ‫ملكة‬‫إيجيبت‬ .‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫من‬ ‫المهنة‬ ‫لهذه‬ ‫رافضة‬ ‫كانت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫اإلعالنات‬ ‫لتقديم‬ ‫كموديل‬ ‫للعمل‬ ‫الفنية‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫مسيرة‬ ‫طموحها‬ ‫ولكن‬‫كانت‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ،‫هدفها‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫حتى‬ ‫التجربة‬ ‫هذه‬ ‫تخوض‬ ‫جعلها‬ ‫للشهرة‬ ‫وحلمها‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ )‫الشيطان‬ ‫(خطوات‬ ‫برنامج‬ ‫مخرج‬ ‫مساعد‬ ‫صادفها‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫طريقها‬ ‫بداية‬ ‫به‬ ‫وقبلت‬ ‫البرنامج‬ ‫فكرة‬ ‫عليها‬ ‫عرض‬ ‫حيث‬ ‫التمثيل‬ ‫في‬ ‫أعمالها‬ ‫بداية‬ ‫هذه‬ ‫وكانت‬ "‫مسعود‬ ‫"معز‬ ‫ال‬ ‫الدور‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫بعض‬ ‫اعترض‬ ‫وقد‬ ،‫محجبة‬ ‫غير‬ ‫وهي‬ ‫بالحجاب‬ ‫كان‬ ‫تؤديه‬ ‫كانت‬ ‫ذي‬ .‫بالحجاب‬ ‫لها‬ ‫دور‬ ‫أول‬ ‫أدت‬ ‫إذا‬ ‫مشكلة‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫قالت‬ ‫ولكنها‬ ‫للفكرة‬ ‫لها‬ ‫المقربين‬ ،‫التمثيل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والعاملين‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫عرفها‬ ‫وقد‬ ‫البرنامج‬ ‫في‬ ‫بالتمثيل‬ ‫قامت‬ ‫وبالفعل‬ ‫مسلسال‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫العروض‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬ ‫وهنا‬‫الفنان‬ ‫بطولة‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ "‫هيبة‬ ‫"أبو‬ ‫مسلسل‬ ‫أولهم‬ ‫ت‬ ،‫ًا‬‫د‬‫ج‬ ‫كبير‬ ‫نجاح‬ ‫المسلسل‬ ‫هذا‬ ‫ونجح‬ "‫"صافي‬ ‫شخصية‬ ‫تجسد‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬ "‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫"محمود‬
  2. 2. ‫تم‬ ‫الذي‬ "‫ثانية‬ ‫"فرصة‬ ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫البطولة‬ ‫كانت‬ ‫وأخرها‬ ‫والبطوالت‬ ‫األعمال‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫وتوالت‬ .‫السابق‬ ‫رمضان‬ ‫في‬ ‫عرضه‬ ‫أشه‬ ‫من‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫وأصبحت‬‫ظهرت‬ ‫وقد‬ ،‫العربي‬ ‫والوطن‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الشابة‬ ‫الفنانات‬ ‫ر‬ ‫وظهرت‬ ،‫السينمائي‬ ‫الجونة‬ ‫مهرجان‬ ‫مثل‬ ‫المهرجانات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫جذبت‬ ‫التي‬ ‫المختلفة‬ ‫اإلطالالت‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬‫انتباه‬‫ولفتت‬ ،‫والمعجب‬ ‫الناقد‬ ‫بين‬ ‫الجمهور‬‫انتباه‬ ‫ا‬ ‫الصور‬ ‫لها‬ ‫التقطوا‬ ‫الذين‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫أي‬ ‫المصورين‬.‫لمختلفة‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫زواج‬ ‫وأنوثتها‬ ‫وأناقتها‬ ‫بجمالها‬ ‫اهتمامها‬ ‫عنها‬ ‫معروف‬ ‫التي‬ ‫الفنانات‬ ‫من‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫تعتبر‬ ،‫حسني‬ ‫سعاد‬ ‫الجميلة‬ ‫الفنانة‬ ‫مثل‬ ‫الجميل‬ ‫الفن‬ ‫زمن‬ ‫نجمات‬ ‫تشبه‬ ‫أنها‬ ‫يقولون‬ ‫الكثيرين‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫ياسمين‬ ‫تواجد‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬‫صبري‬‫ال‬ ‫على‬ ‫قليلة‬ ‫فترة‬ ‫منذ‬‫عام‬ ‫لها‬ ‫ظهور‬ ‫أول‬ ‫كان‬ ‫الفنية‬ ‫ساحة‬ 3173.‫التمثيل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫حظ‬ ‫لها‬ ‫وكان‬ ‫قليلة‬ ‫سنوات‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ ‫شهرة‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫ولكنها‬، ‫إسعاد‬ ‫الفنانة‬ ‫مع‬ )‫السعادة‬ ‫(صاحبة‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫زواجها‬ ‫على‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫تصريح‬ ‫أول‬ ‫كان‬ ‫ب‬ ‫تصرح‬ ‫ولم‬ )‫(دودي‬ ‫عنه‬ ‫وقالت‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫متزوجة‬ ‫أنها‬ ‫صرحت‬ ‫أنها‬ ‫حيث‬ ،‫يونس‬‫زوجها‬ ‫أسم‬ ‫زوجها‬ ‫غيرة‬ ‫بسبب‬ ‫الشخصية‬ ‫وحياتها‬ ‫زواجها‬ ‫عن‬ ‫تتحدث‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫قالت‬ ‫كما‬ ،‫الوقت‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أنها‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫قالت‬ ‫وقد‬ ،‫متزوجة‬ ‫أنها‬ ‫تعرف‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫والعديد‬ ،‫عليها‬ ‫الشديدة‬ .‫خصوصية‬ ‫تعتبرها‬ ‫ألنها‬ ‫زواجها‬ ‫خبر‬ ‫اخفت‬ ‫زوج‬ ‫عن‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫انفصلت‬ ‫طويلة‬ ‫ليست‬ ‫فترة‬ ‫وبعد‬‫فترة‬ ‫وبعد‬ ،‫معروفة‬ ‫غير‬ ‫ألسباب‬ ‫ها‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫عالقة‬ ‫حول‬ ‫الشائعات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫انتشرت‬ ‫زوجها‬ ‫عن‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫انفصال‬ ‫من‬ ‫أحمد‬ ‫الشهير‬ ‫األعمال‬ ‫رجل‬‫أبو‬‫"ياسمين‬ ‫أعلنت‬ ‫قصيرة‬ ‫فترة‬ ‫وبعد‬ ،‫العام‬ ‫هذا‬ ‫أوائل‬ ‫في‬ ‫هشيمة‬ ،‫هشيمة‬ ‫أبو‬ ‫"أحمد‬ ‫األعمال‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫خطوبتها‬ "‫صبري‬‫قرانها‬ ‫عقد‬ ‫تم‬ ‫ثم‬‫وتزوجت‬ ‫شهرين‬ ‫قبل‬ ‫منه‬. ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫أعمال‬ ‫أهم‬ ‫منذ‬‫الفنية‬ ‫الساحة‬ ‫في‬ ‫تواجدها‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫قامت‬1 ‫حققت‬ ‫وقد‬ ،‫فقط‬ ‫سنوات‬‫أعمالها‬‫كان‬ ‫أعمالها‬ ‫أول‬ ‫ومن‬ ‫ضخمة‬ ‫وإيرادات‬ ‫عالية‬ ‫مشاهدات‬ ‫نسب‬ ‫عام‬ "‫الشيطان‬ ‫خطوات‬ " ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫دورها‬3173‫رشا‬ ‫شخصية‬ ‫في‬ ‫وكانت‬. ‫صافي‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫محمود‬ ‫القدير‬ ‫للفنان‬ "‫الحالل‬ ‫جبل‬ ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ .‫القدير‬ ‫الفنان‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫وظهورها‬ ‫موهبتها‬ ‫بسبب‬ ‫التمثيل‬ ‫عالم‬ ‫دخول‬ ‫في‬ ‫بداية‬ ‫لها‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫وكان‬
  3. 3. ‫عبدالوه‬ ‫"شيرين‬ ‫الفنانة‬ ‫بطولة‬ ‫طريقي‬ ‫مسلسل‬ ‫كان‬ ‫بعدها‬ ‫األعمال‬ ‫توالت‬ ‫ثم‬‫عام‬ "‫اب‬3172 ،‫وعودة‬ ‫ذهاب‬ ،‫مثل‬ ‫مسلسل‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫بأدوار‬ ‫قامت‬ ‫العام‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ،‫نادية‬ ‫بشخصية‬ ‫تحبهم‬ ‫الذين‬ ‫الفنانين‬ ‫أكثر‬ ‫مع‬ ‫بالتمثيل‬ ‫قامت‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ،‫أسرار‬ ‫ومسلسل‬ ،‫النعام‬ ‫أرض‬ ،‫الصعلوك‬ ‫عام‬ ‫األسطورة‬ ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫رمضان‬ ‫محمد‬ ‫الفنان‬ ‫وهو‬3172.‫تمارا‬ ‫شخصية‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫وكانت‬ ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫تقديمه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫عملها‬ ‫عن‬ ‫اعتذرت‬ ‫رمضان‬ ‫محمد‬ ‫المصري‬ ‫للفنان‬ ‫حبها‬ ‫وبسبب‬ ‫عام‬ ‫وقامت‬ ،‫المسلسل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ "‫رمضان‬ ‫"محمد‬ ‫الفنان‬ ‫مع‬ ‫تشارك‬ ‫لكي‬ "‫أوتيل‬ ‫"جراند‬3171 ،" ‫السقا‬ ‫أحمد‬ " ‫المعروف‬ ‫المصري‬ ‫الفنان‬ ‫مع‬ "‫األسود‬ ‫الحصان‬ " ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫حسناء‬ ‫بشخصية‬ ‫في‬ ‫ببطولتها‬ ‫وقامت‬‫رمضان‬ ‫في‬ "‫"حكايتي‬ ‫مسلسل‬3178‫رمضان‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫أعمالها‬ ‫وآخر‬، 3131."‫ثانية‬ ‫"فرصة‬ ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫بطولتها‬ ‫مع‬ ،‫وسرور‬ ‫هنا‬ ‫ليلة‬ ،‫الهند‬ ‫في‬ ‫جحيم‬ ( ‫وهم‬ ،‫أفالم‬ ‫ثالث‬ ‫في‬ ‫بالبطولة‬ ‫صبرية‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫قامت‬ .‫بتأديتها‬ ‫قامت‬ ‫التي‬ ‫فقط‬ ‫األفالم‬ ‫هي‬ ‫هذه‬ ،)‫الديزل‬ ‫عليها‬ ‫حازت‬ ‫التي‬ ‫الجوائز‬‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫اإلعالني‬ ‫الوجه‬ ‫فهي‬ ‫التجارية‬ ‫اإلعالنات‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫شاركت‬ ‫لشركة‬ ‫وجهة‬ ‫يكون‬ ‫عربي‬ ‫وجه‬ ‫أول‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫وتعتبر‬ ،)‫(كارتييه‬ ‫الفرنسية‬ ‫المجوهرات‬ ‫للشركة‬ ‫الحفالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وحضرت‬ ،‫الماضية‬ ‫السنة‬ ‫معها‬ ‫التعاقد‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ،‫الشهيرة‬ ‫المجوهرات‬ .‫الماضية‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫فرانسيسكو‬ ‫وسان‬ ،‫ودبي‬ ،‫باريس‬ ‫مثل‬ ‫مختلفة‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫تم‬‫اختيار‬‫عام‬ ‫في‬ ‫اإلفريقية‬ ‫للمرأة‬ ‫كسفيرة‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬3178‫هذا‬ ‫وكان‬،‫أبريل‬ ‫شهر‬ ‫الشخصيات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫المؤتمر‬ ‫هذا‬ ‫حضر‬ ‫وقد‬ ،‫المرأة‬ ‫لتمكين‬ ‫اإلفريقي‬ ‫العربي‬ ‫المؤتمر‬ ‫خالل‬ ‫أ‬ ‫ورجال‬ ‫وزراء‬ ‫من‬ ‫المرموقة‬.‫اإلفريقية‬ ‫والقارة‬ ‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫أنحاء‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫عمال‬ ‫وتم‬‫اختيارها‬‫"أجمل‬ ‫قائمة‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫أي‬711‫عام‬ ‫هذا‬ ‫وكان‬ "‫العالم‬ ‫في‬ ‫امرأة‬3171‫كما‬ ،‫م‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫ان‬‫الوجه‬( ‫شركة‬ ‫مثل‬ ‫أخرى‬ ‫لشركات‬ ‫اإلعالني‬Lens Me‫شركة‬ ‫وهي‬ ) ‫ياسمين‬ ‫مع‬ ‫تطلقها‬ ‫مجموعة‬ ‫أول‬ ‫وكانت‬ ،‫الالصقة‬ ‫للعدسات‬‫عام‬ ‫صبري‬3178‫تسميتها‬ ‫وتم‬ .‫الياسمين‬ ‫بمجموعة‬ ‫مجلة‬ ‫وهي‬ ‫منها‬ ‫العربية‬ ‫النسخة‬ ‫في‬ )‫(فوج‬ ‫مجلة‬ ‫أغلفة‬ ‫متصدرة‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫الفنانة‬ ‫وكانت‬ ‫عام‬ ‫من‬ ‫أغسطس‬ ‫وشهر‬ ‫يوليو‬ ‫شهر‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫وكان‬ ،‫معروفة‬ ‫عالمية‬3178. ‫أ‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬ ‫بإيطاليا‬ )‫(روما‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫التصوير‬ ‫جلسة‬ ‫وتمت‬‫مصرية‬ ‫نجمة‬ ‫ول‬ ‫و‬ ‫بالموضة‬ ‫تهتم‬ ‫المجلة‬ ‫وهذه‬ ،‫الشهيرة‬ ‫العالمية‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫أغلفة‬ ‫تتصدر‬Lifestyle‫حول‬ .‫السابقة‬ ‫واألعوام‬ ‫األشهر‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫النسخ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إنتاج‬ ‫تم‬ ،‫العالم‬
  4. 4. ‫الم‬ ‫الجمهور‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ولها‬ ‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫فنانات‬ ‫أشهر‬ ‫من‬ ‫األن‬ ‫صبري‬ ‫ياسمين‬ ‫والنجمة‬‫حب‬ .‫الرائعة‬ ‫بأدوارها‬ ‫الجميع‬ ‫وتبر‬ ‫مستمر‬ ‫تقدم‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫دائم‬ ‫وتظل‬ ،‫لها‬

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