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Social Media
Jan. 09, 2022
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كيف يستفيد الصحفيون.ات من إعادة تدوير المحتوى لتوسيع نطاق انتشار قصصهم.ن؟

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Social Media
Jan. 09, 2022
34 views

إعادة تدوير المحتوى (Repurposing Content) هي تقنية تستخدم من أجل

مزيد انتشار القصّة (المحتوى)
ضمان نسق نشر منتظم أكثر
الاستجابة لتفضيلات الجمهور حسب المنصّة وشكل المحتوى
ضمان حضور أكبر على الإنترنت
تحسين محرّكات البحث الخاصة بك/ موقعك (SEO)
أمل المكّي، مدرّبة دولية في الصحافة والإعلام، الرئيسة المديرة العامّة لشركة إنسان ستوريز لإنتاج المحتوى الرقمي

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كيف يستفيد الصحفيون.ات من إعادة تدوير المحتوى لتوسيع نطاق انتشار قصصهم.ن؟

  1. 1. ‫توسيع‬ ‫على‬ ‫المحتوى‬ ‫تدوير‬ ‫إعادة‬ ‫تساعد‬ ‫كيف‬ ‫االستقصائية؟‬ /‫الصحفية‬ ‫قّصتك‬ ‫انتشار‬ ‫نطاق‬ ‫كانديد‬ ‫مؤسسة‬ ،‫المّكي‬ ‫أمل‬ 2022 ،‫جانفي‬
  2. 2. https://jamboard.google.com/d/1 2CBJoJUlIfR- 6R2m9rpcMzoCqyK6DYP1jMqQDfu PW90/edit?usp=sharing ‫لنتعّرف‬
  3. 3. ‫المّكي‬ ‫أمل‬ ‫واإلعالم‬ ‫الصحافة‬ ‫في‬ ‫دولية‬ ‫مدّربة‬ ‫قصيرة‬ ‫وثائقيات‬ ‫مخرجة‬ ‫لشركة‬ ‫العاّمة‬ ‫المديرة‬ ‫والرئيسة‬ ‫مؤّسسة‬ ‫ستوريز‬ ‫إنسان‬ ‫للسرد‬ "‫"إنسان‬ ‫منّصة‬ ‫تحرير‬ ‫رئيسة‬ ‫القصصي‬ ‫الصحافة‬ ‫جوائزفي‬ ‫على‬ ‫حاصلة‬ ‫دولية‬ ‫وندوات‬ ‫مؤتمرات‬ ‫في‬ ‫متحّدثة‬ /‫دّربتهم‬ ‫وصحفية‬ ‫صحفيا‬ 250 ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫عليهم‬ ‫أشرفت‬
  4. 4. ‫المحتوى؟‬ ‫تدوير‬ ‫إعادة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
  5. 5. ‫المحتوى؟‬ ‫تدوير‬ ‫إعادة‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫المحتوى‬ ‫كّل‬ /‫المحتوى‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تحويل‬ ‫تداوله‬ ‫وإعادة‬ ‫عليه‬ ‫جديدة‬ ‫قيمة‬ ‫إضفاء‬ ‫أجل‬ ‫الجمهور‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ /‫و‬ ‫المحتوى‬ ‫شكل‬ ‫تغيير‬ ‫بالمحتوى‬ ‫المستهدف‬
  6. 6. ‫المحتوى؟‬ ‫تدوير‬ ‫إعادة‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫انفوجرافيك‬ ‫إلى‬ ‫مكتوب‬ ‫مقال‬ ‫تحويل‬ ‫مكتوب‬ ‫نّص‬ ‫إلى‬ ‫فيديو‬ ‫قصة‬ ‫تحويل‬ ‫بودكاست‬ ‫إلى‬ ‫مقال‬ ‫تحويل‬ ‫قصص‬ ‫إلى‬ ‫مكتوبة‬ ‫قّصة‬ ‫من‬ ‫أجزاء‬ ‫تحويل‬ ‫ميديا‬ ‫للسويشل‬ ‫موّجهة‬ ‫مصورة‬ ‫إلى‬ ‫بقّصتك‬ ‫الخاّص‬ ‫فايسبوك‬ ‫منشور‬ ‫تحويل‬ ‫إلنستغرام‬ ‫موّجه‬ ‫فيديو‬
  7. 7. ‫التدوير؟‬ ‫إعادة‬ ‫ات‬.‫الصحفيون‬ ‫يحتاج‬ ‫لماذا‬ )‫(المحتوى‬ ‫القّصة‬ ‫انتشار‬ ‫مزيد‬ ‫أكثر‬ ‫منتظم‬ ‫نشر‬ ‫نسق‬ ‫ضمان‬ ‫حسب‬ ‫الجمهور‬ ‫لتفضيالت‬ ‫االستجابة‬ ‫المحتوى‬ ‫وشكل‬ ‫المنّصة‬ ‫اإلنترنت‬ ‫على‬ ‫أكبر‬ ‫حضور‬ ‫ضمان‬ ‫موقعك‬ /‫بك‬ ‫الخاصة‬ ‫البحث‬ ‫محّركات‬ ‫تحسين‬ )SEO( : ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫التدوير‬ ‫إعادة‬
  8. 8. ‫المحتوى؟‬ ‫تدوير‬ ‫بإعادة‬ ‫بالفعل‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫عبر‬ ‫التسويق‬ ‫خاصة‬ ،‫التسويق‬ ‫شركات‬ ‫المحتوى‬ ‫المحتوى‬ ‫ات‬.‫صانعو‬ ‫إعالمية‬ ‫مؤسسات‬
  9. 9. ‫إلى‬ ‫لها‬ ‫مقاال‬ "‫"لوكا‬ ‫الغرافيك‬ ‫التصميم‬ ‫شركة‬ ‫حّولت‬ ‫يوتيوب‬ ‫على‬ ‫فيديو‬ ‫إلى‬ ‫لها‬ ‫مقاال‬ ‫ناتيفيداد‬ ‫أماندا‬ ‫التسويق‬ ‫مهندسة‬ ‫حّولت‬ )thread( ‫تويتر‬ ‫على‬ ‫تغريدات‬ ‫سلسلة‬ ‫تدوير‬ ‫بإعادة‬ ‫دائما‬ ‫كاغان‬ ‫نوا‬ ‫األعمال‬ ‫رائد‬ ‫يقوم‬ ‫مقروءة‬ ‫نصوص‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫الخاص‬ ‫البودكاست‬ ‫المحتوى‬ ‫تدوير‬ ‫إلعادة‬ ‫نماذج‬
  10. 10. ‫تحقيقات‬ ‫تدوير‬ ‫بإعادة‬ "‫"إنسان‬ ‫قامت‬ ‫تحويلها‬ ‫عبر‬ ‫لشبكةأريج‬ ‫استقصائية‬ ‫متنّوع‬ ‫بصري‬ ‫سمعي‬ ‫محتوى‬ ‫إلى‬ ‫ميديا‬ ‫للسويشل‬ ‫موّجه‬ ‫المحتوى‬ ‫تدوير‬ ‫إلعادة‬ ‫الصحافة‬ ‫من‬ ‫نماذج‬
  11. 11. ‫الممنوع‬ ‫التعايش‬ ‫تحقيق‬ ‫تدوير‬ ‫إعادة‬ https://www.youtube.com/watch?v=G4woMi9arTc https://www.facebook.com/Innsane.org/videos/483840479661564
  12. 12. ‫الممنوع‬ ‫التعايش‬ ‫تحقيق‬ ‫تدوير‬ ‫إعادة‬ https://www.instagram.com/reel/CMu2BSwniAW/? utm_source=ig_web_copy_link https://www.tiktok.com/@innsanestories/video/6942033397095156998?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7036084817529161222
  13. 13. ‫الممنوع‬ ‫التعايش‬ ‫تحقيق‬ ‫تدوير‬ ‫إعادة‬ https://www.instagram.com/tv/CM5POTSnd_j/?utm_source=ig_web_copy_link
  14. 14. ‫دائم‬ ‫المحتوى‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫الخضرة‬ ‫الجديد‬ ‫المحتوى‬ ‫كل‬ ‫تدوير‬ ‫إعادة‬ ‫تحقيقات‬ ،‫ملتيميديا‬ ‫(قصص‬ )....‫مكتوبة‬ /‫األكثرنجاحا‬ ‫المحتوى‬ ‫إبراز‬ ‫إعادة‬ ‫الجمهور‬ ‫إلى‬ ‫وصوال‬ ‫احتياجات‬ ‫لمعرفة‬ ‫ببحث‬ ‫القيام‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫يبحثون؟‬ ‫(عّما‬ ‫الجمهور‬ )...‫اهتماماتهم؟‬ ‫تدويره‬ ‫نعيد‬ ‫محتوى‬ ‫أّي‬ ‫لتحديد‬ ‫خطوات‬ 4
  15. 15. ‫استقصائية‬ /‫صحفية‬ ‫تحقيقات‬ ‫تدوير‬ ‫إلعادة‬ ‫طرق‬ ‫أفضل‬ ‫المكتوب‬ ‫التحقيق‬ ‫كّل‬ /‫من‬ ‫جزء‬ ‫تحويل‬ ‫منّصة‬ ‫على‬ ‫فيديو‬ ‫سلسلة‬ ‫أو‬ ‫فيديو‬ ‫إلى‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ )..‫فيديو‬ ‫أو‬ ‫(مكتوب‬ ‫التحقيق‬ ‫تحويل‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫(حلقة‬ ‫بودكاست‬ ‫إلى‬ )‫سلسلة‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫أجزاء‬ /‫التحقيق‬ ‫محتوى‬ ‫تحويل‬ ‫إنفوغرافيك‬
  16. 16. ‫الين‬ ‫أون‬ ‫للتصميم‬ ‫كانفا‬ ‫موقع‬ ‫غرافيك‬ ‫إنفوغرافيك‬ ‫تويتر‬ ،‫إن‬ ‫لينكد‬ ،‫إنستغرام‬ ،‫فايسبوك‬ ‫منشورات‬ ‫المهنية‬ ‫باألحجام‬ ‫المنّصات‬ ‫لكّل‬ ‫فيديوات‬ ‫مفيدة‬ ‫موارد‬
  17. 17. ‫أشكال‬ / ‫شكل‬ ‫في‬ ‫ي‬.‫وفّكر‬ ‫قصصك‬ ‫أو‬ ‫تحقيقاتك‬ ‫أحد‬ ‫تاري‬.‫اختر‬ .‫تدويرها‬ ‫إعادة‬ ‫تطبيقي‬ ‫تمرين‬
  18. 18. 2022 ‫جانفي‬ ، ‫كانديد‬ ،‫المّكي‬ ‫أمل‬ !‫ن‬.‫لكم‬ ‫شكرا‬ .‫لليوم‬ ‫شيء‬ ‫كّل‬ ‫هذا‬ ‫كان‬

إعادة تدوير المحتوى (Repurposing Content) هي تقنية تستخدم من أجل مزيد انتشار القصّة (المحتوى) ضمان نسق نشر منتظم أكثر الاستجابة لتفضيلات الجمهور حسب المنصّة وشكل المحتوى ضمان حضور أكبر على الإنترنت تحسين محرّكات البحث الخاصة بك/ موقعك (SEO) أمل المكّي، مدرّبة دولية في الصحافة والإعلام، الرئيسة المديرة العامّة لشركة إنسان ستوريز لإنتاج المحتوى الرقمي

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