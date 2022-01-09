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إعادة تدوير المحتوى (Repurposing Content) هي تقنية تستخدم من أجل
مزيد انتشار القصّة (المحتوى)
ضمان نسق نشر منتظم أكثر
الاستجابة لتفضيلات الجمهور حسب المنصّة وشكل المحتوى
ضمان حضور أكبر على الإنترنت
تحسين محرّكات البحث الخاصة بك/ موقعك (SEO)
أمل المكّي، مدرّبة دولية في الصحافة والإعلام، الرئيسة المديرة العامّة لشركة إنسان ستوريز لإنتاج المحتوى الرقمي
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إعادة تدوير المحتوى (Repurposing Content) هي تقنية تستخدم من أجل مزيد انتشار القصّة (المحتوى) ضمان نسق نشر منتظم أكثر الاستجابة لتفضيلات الجمهور حسب المنصّة وشكل المحتوى ضمان حضور أكبر على الإنترنت تحسين محرّكات البحث الخاصة بك/ موقعك (SEO) أمل المكّي، مدرّبة دولية في الصحافة والإعلام، الرئيسة المديرة العامّة لشركة إنسان ستوريز لإنتاج المحتوى الرقمي
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