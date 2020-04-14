Node.js in 2020 - part 2

Видео: https://youtu.be/r1u-dGocm1c



План 2-го вебинара: Обзор распространенных проблем: утечки памяти и ресурсов, игнорирование ошибок и потенциальных мест их появления, нарушение принципов GRASP и SOLID в Node.js, понятия связанности и зацепления программных компонентов, применение GoF паттернов и других шаблонов проектирования, обзор антипаттернов в Node.js и как это должно влиять на написание ежедневного кода.