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Джейн Остен родилась 16 декабря 1775 года в городке Стивентон (графство Хэмпшир). Помимо Джейн, в семье было шестеро мальч...
Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размер...
Дочь состоятельного помещика и большая мечтательница, Эмма, пытается разнообразить свой досуг, организовывая чужую личную ...
Энн Эллиот обладала привлекательной наружностью, тонким умом и мягким, спокойным нравом. Она могла бы стать счастливой, вы...
Родители героини не слишком богаты, но отнюдь не бедны. Она сама не слишком красива, но и дурнушкой её не назовешь. Кэтрин...
Сёстры Дэшвуд всегда были опорой друг для друга, даже несмотря на свою непохожесть. Элинор, утончённая и сдержанная, никог...
Фанни — девушка из бедной семьи. Но её тетушка, которая в свое время удачно вышла замуж за баронета Томаса Бертрама, пригл...
Николас Чарльз Спаркс родился 31 декабря 1965 года в Омахе, штат Небраска. В 1992 году в свободное от работы время Спаркс ...
Тихий городок Бофор. Каждый год Лэндон Картер приезжает сюда, чтобы вспомнить историю своей первой любви... Историю страст...
«Дорогой Джон…» Так начинается письмо Саванны, которая, устав ждать любимого, вышла замуж за другого. Эти слова разбили се...
Возможно ли влюбиться в женщину, с которой никогда не встречался? Логан Тибо, не раз рисковавший жизнью в «горячих точках»...
Как причудливо порой переплетаются человеческие судьбы… Казалось бы, что общего между стариком Айрой Левинсоном, на грани ...
Рассел Грин считал себя счастливчиком - у него была крепкая семья, любимая работа, уютный дом. Но однажды его привычная жи...
Каждому хочется верить: настоящая любовь бессмертна. Каждому хочется надеяться: истинное чувство можно пронести сквозь год...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
Всё начинается с любви...
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Всё начинается с любви...

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Женщина и мужчина. Англичанка и американец. Она писала в конце XVIII - начале XIX века, он – в XXI веке. Но объединяет их тема романов – любовь, одно из самых лучших чувств, которое только может настигнуть человека. К 245-летию со дня рождения английской писательницы Джейн Остен и 55-летию американского писателя Николаса Спаркса сотрудники отдела обслуживания и информации центральной библиотеки им.В.Маяковского подготовили электронную выставку «Всё начинается с любви…». Джейн Остен – самая остроумная писательница мировой литературы. В наше время многие девушки зачитываются её, так называемыми романами нравов. Николас Спаркс, самый «женский» автор из всех писателей-мужчин. Известность ему принёс роман «Дневник памяти», история любви Ноя и Эли тронула сердца миллионов американцев и сделала Спаркса одним из самых популярных писателей в мире.

Published in: Education
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Всё начинается с любви...

  1. 1. Джейн Остен родилась 16 декабря 1775 года в городке Стивентон (графство Хэмпшир). Помимо Джейн, в семье было шестеро мальчиков и одна девочка (Кассандра). Джейн Остен была предпоследним ребёнком. В период с 1783 по 1786 гг. она вместе с сестрой Кассандрой училась в Оксфорде, Саутгемптоне и Рединге. В творчестве Остен было два периода: в 1791— 1793 гг. созданы ранние работы («Ювенилиа») — в основном пародии на современные романы; 1794— 1816 гг. — период написания прославивших её произведений. В силу стечения обстоятельств почти все романы подолгу «отлёживались» и медленно дорабатывались. Джейн Остен Писательница скончалась 18 июля 1817 года в Уинчестере, куда поехала лечиться от болезни Аддисона. Перед смертью она не успела закончить свой последний роман «Сэндитон». Настоящее признание пришло к Джейн Остен лишь после смерти.
  2. 2. Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли… Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утончённых аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сёстрами. Однако, всё не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть… Джейн Остен «Гордость и предубеждение»
  3. 3. Дочь состоятельного помещика и большая мечтательница, Эмма, пытается разнообразить свой досуг, организовывая чужую личную жизнь. Будучи уверенной, что она никогда не выйдет замуж, она выступает в роли свахи для своих подруг и знакомых, но жизнь преподносит ей сюрприз за сюрпризом. Джейн Остен «Эмма»
  4. 4. Энн Эллиот обладала привлекательной наружностью, тонким умом и мягким, спокойным нравом. Она могла бы стать счастливой, выйдя замуж за лейтенанта Фредерика Вентворта, с которым её связывало глубокое и сильное чувство, но отказала ему, уступив благоразумным доводам родных и своего тщеславного отца, посчитавшего подобный брак крайне унизительным для благородного рода Эллиотов. Спустя восемь с половиной лет, в которые Энн ни одного дня не забывала о своей любви, она снова встречает Вентворта, теперь уже славного капитана и состоятельного человека, но не надеется найти в нём прежнее чувство и прощение за предательство… Джейн Остен «Доводы рассудка»
  5. 5. Родители героини не слишком богаты, но отнюдь не бедны. Она сама не слишком красива, но и дурнушкой её не назовешь. Кэтрин наивна, но это из-за недостатка жизненного опыта. Кэтрин обожает читать «готические романы», и вся её жизнь, как ей кажется, полна мрачных тайн и загадок. И потому старинный особняк превращается в её глазах в зловещее гнездо преступления, очаровательный молодой аристократ — в демонического, загадочного злодея. И только благодаря любви Кэтрин обретает новый взгляд на реальность, ей открываются неведомые прежде стороны жизни. Джейн Остен «Нортенгерское аббатство»
  6. 6. Сёстры Дэшвуд всегда были опорой друг для друга, даже несмотря на свою непохожесть. Элинор, утончённая и сдержанная, никогда не показывала своих чувств на публике. А Марианна — пылкая и чувственная натура, мечтающая о романтике и страсти. Но любовь переполняет сердца обеих сестёр: Элинор влюбляется в мистера Эдварда Феррарса, с которым они надышаться друг другом не могут. А Марианна не может жить без взбалмошного повесы Уиллоби. Но в Марианну тайно влюбляется холостой полковник! Он мрачен, и его прошлое окутано тайнами… Одна прислушивается к голосу разума, другая поступает так, как велит ей сердце. Джейн Остен «Чувство и чувствительность»
  7. 7. Фанни — девушка из бедной семьи. Но её тетушка, которая в свое время удачно вышла замуж за баронета Томаса Бертрама, приглашает племянницу пожить у себя. Роскошное поместье Мэнсфилд-парк — словно сказочный мир. Но его жители не принимают девушку в свой круг. Разве место беднячке среди аристократов? Однако сердцу не прикажешь: Фанни влюбляется в юного кузена Эдмунда Бертрама. Есть ли будущее у её чувств? Всё может случиться в поместье Мэнсфилд-парк… Джейн Остен «Мэнсфилд-парк»
  8. 8. Николас Чарльз Спаркс родился 31 декабря 1965 года в Омахе, штат Небраска. В 1992 году в свободное от работы время Спаркс начал писать роман «Дневник памяти». Два года спустя роман был замечен литературным агентом Терезой Парк, которая добилась подписания контракта на 1 миллион долларов за публикацию. «Дневник памяти» вышел в октябре 1996 года и возглавил список самых продаваемых книг New York Times уже в первую неделю продаж. Сейчас на счету Николаса Спаркса двадцать один изданный роман, из которых одиннадцать были экранизированы. Со своей женой, Кэти, Николас Спаркс познакомился на весенних каникулах в 1988 году, а поженились они в июле 1989 года. В настоящий момент Николас и Кэти живут в городе Нью-Берн в Северной Каролине вместе с пятью детьми: три сына — Майлс, Райан, Лэндон, и две дочери — Лекси и Саванна. По словам Николаса, он читает около 125 книг в год. Николас Спаркс
  9. 9. Тихий городок Бофор. Каждый год Лэндон Картер приезжает сюда, чтобы вспомнить историю своей первой любви... Историю страсти и нежности, много лет назад связавшей его, парня из богатой семьи, и Джейми Салливан, скромную дочь местного пастора. История радости и грусти, счастья и боли. Историю чувства, которое человеку доводится испытать лишь раз в жизни - и запомнить навсегда... Николас Спаркс «Спеши любить»
  10. 10. «Дорогой Джон…» Так начинается письмо Саванны, которая, устав ждать любимого, вышла замуж за другого. Эти слова разбили сердце Джона. Он больше не верит женщинам. Он больше не верит в любовь. Но разве настоящие чувства умирают? Разве ошибку молодости можно считать предательством? Пройдут годы, Джон и Саванна встретятся вновь. И искра былого пламени, оставшаяся в его душе, разгорится новым пожаром… Поздно? Но разве для счастья бывает поздно? Николас Спаркс «Дорогой Джон»
  11. 11. Возможно ли влюбиться в женщину, с которой никогда не встречался? Логан Тибо, не раз рисковавший жизнью в «горячих точках» планеты, свято верил: его спасала от смерти случайно найденная фотография смеющейся красавицы, имени которой он не знал. Вернувшись домой, Логан принимает решение отправиться на поиски своего ангела-хранителя. Пройдя пешком тысячи километров, он находит незнакомку с фотографии. Но нужен ли он той, чья сияющая улыбка помогла ему остаться в живых? Способен ли Логан сделать её счастливой? Николас Спаркс «Счастливчик»
  12. 12. Как причудливо порой переплетаются человеческие судьбы… Казалось бы, что общего между стариком Айрой Левинсоном, на грани жизни и смерти вспоминающим историю своей любви к жене, с которой прожил более пятидесяти лет, и студенткой Софией, влюбившейся в экс-чемпиона по родео и делающей непростой выбор между чувством и блестящим будущим? Два поколения, две истории, вечная любовь... Николас Спаркс «Дальняя дорога»
  13. 13. Рассел Грин считал себя счастливчиком - у него была крепкая семья, любимая работа, уютный дом. Но однажды его привычная жизнь просто рассыпалась как карточный домик. Теперь Рассел разрывается между ролью отца-одиночки и заботами человека, пытающегося начать бизнес с нуля. Он готов на всё, чтобы защитить свою маленькую дочку от последствий столь серьёзных перемен, и личная жизнь совершенно не вписывается в его планы. Но всё меняет случайная встреча - встреча с женщиной, способной подарить ему счастье, о котором он не мог и мечтать… Николас Спаркс «Дважды два»
  14. 14. Каждому хочется верить: настоящая любовь бессмертна. Каждому хочется надеяться: истинное чувство можно пронести сквозь годы и испытания… Доусон Коул и первая красавица школы Аманда полюбили друг друга, - однако жизнь развела их. Прошло много лет. Аманда стала женой другого, у неё семья, дом, дети… Но случай приводит её в родной городок и дарит новую встречу с Доусоном. Их любовь вспыхивает вновь, - и Аманда, и Доусон понимают, что расставание было трагической ошибкой. Неужели, им представился шанс начать всё сначала? Или у судьбы свои планы? Николас Спаркс «Лучшее во мне»

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