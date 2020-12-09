Женщина и мужчина. Англичанка и американец. Она писала в конце XVIII - начале XIX века, он – в XXI веке. Но объединяет их тема романов – любовь, одно из самых лучших чувств, которое только может настигнуть человека. К 245-летию со дня рождения английской писательницы Джейн Остен и 55-летию американского писателя Николаса Спаркса сотрудники отдела обслуживания и информации центральной библиотеки им.В.Маяковского подготовили электронную выставку «Всё начинается с любви…». Джейн Остен – самая остроумная писательница мировой литературы. В наше время многие девушки зачитываются её, так называемыми романами нравов. Николас Спаркс, самый «женский» автор из всех писателей-мужчин. Известность ему принёс роман «Дневник памяти», история любви Ноя и Эли тронула сердца миллионов американцев и сделала Спаркса одним из самых популярных писателей в мире.