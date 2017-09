Ce dernier 31 août nous avons organisé un seminaire de recherche et diffusion #CoCreaTIC à l'Université Laval.



Introduction et prospectives #CoCreaTIC et #SmartCityMaker, Margarida Romero et Benjamin Lille

● Nouvelle version de l’outil CoCreaTIC, Alexandre Lepage

● Présentations

○ MagnaQuestGame: un jeu vidéo pour jeunes violonistes. Francis Dubé

○ Programmation informatique à l'école : analyse des représentations sociales de futurs

enseignants France et Québec. Stéphanie Netto & Romero, M.

○ Apprentissages et développement des compétences dans le cadre des défis R2T2

Amérique-Caraïbes et Méteor Jorge C Sanabria

○ Présentations éclair des étudiants gradués ( Azeneth Patino ; Raoul Kamga ; Alexandre Lepage, Benjamin Lille .)

○ Discussion des présentations

● Présentation du livre "Usages créatifs du numérique pour l'apprentissage au XXIe siècle"

ISBN 9782760548 PUQ (eds. Romero, Benjamin Lille , Azeneth Patino , 2017)