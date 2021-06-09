istanbul gelıbolu nakliye 05345594738 bozdemir express taşıma

Bozdemir Nakliyat Bozdemir Nakliyat, 1997’den beri güvenli bir şekilde taşımacılık hizmeti sağlamaktadır. İstanbul’un avrupa yakasında kurulmuş olup panelvan ve perdeli kamyonet ile istanbul şehir içi şehirler arası nakliyat taşımacılık hizmetini uygun fiyat tam zamanlı güvenli bir teslimat sağlamaktayız.. Taşımacılık işlemleri öncesinde evinizde yer alan parça eşyaların sağlıklı bir şekilde ile taşımacılık esnasında önüne geçmektedir. TEKSTİL MALZEMESİ KOLİ MALZEME PARÇA EŞYA ÇEYİZ TAŞIMACILIK SANAYİ MALZEMELERİ PALETLİ MALZEME VE DİĞER HİZMETLER VERİYORUZ..

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