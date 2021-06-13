RFID ile Akıllı Şehircilik Teknopalas

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Akıllı Şehircilik, kent alanlarında ekonomik gelişimi ve daha
yüksek kalitede bir yaşam oluşumunu amaçlamaktadır.
Kentler, daha yaşanılabilir bir halde olabilmesi için sadece
çevre güzelliğine değil kullanışlı olmasına da ihtiyaç duyulur.
Bu oluşum için temel kelimeler; ekonomi, ulaşım, çevre, insan
ve yaşamdır. Bütün bu kavramlar bir araya geldiği zaman ‘Akıllı
Şehircilik’ kavramı oluşumunu sağlayacaktır.
Böylelikle; daha yaşanılabilir, kullanışlı, yenilikçi bir çevre oluşacaktır.
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