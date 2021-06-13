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RFID / IOT TEKNOLOJİSİ İLE AKILLI ŞEHİRCİLİK IOT/M2M/NFC/RFID/IBEACON/INDUSTRY 4.0 TEKNOPALAS’ TAN AKILLI ŞEHİRCİLİK HİZME...
3 ⁄ 24 Teknopalas RFID Hakkında Teknopalas Yüksek Teknoloji Sistemleri, 2005 yılında RFID/ IOT teknolojileri üzerine ürün ...
4 ⁄ 24 5 ⁄ 24 AKILLI ŞEHİRCİLİK Akıllı Şehircilik, kent alanlarında ekonomik gelişimi ve daha yüksek kalitede bir yaşam ol...
6 ⁄ 24 7 ⁄ 24 ODAK NOKTALARI AKILLI ŞEHİRCİLİKTE RFID/IOT KULLANIMI Radyo frekansı tanımlama cihazları (RFID), IOT uygulam...
UYGULAMA ALANLARI TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMİ Trafikten alınan yol ve hava durumuna ait veriler ile trafiğin otomatik ola...
KAMU ARAÇ TAKİP SİSTEMİ Kamu kurumlarına bağlı olan iş makinaları, cenaze araçları, itfaiye araçları, zabıta araçları, ser...
AKILLI ATIK TAKİP SİSTEMİ • Akıllı Atık Takip Sistemi ile belediyelere ait çöp arabalarının verimli kullanımı hedeflenmekt...
RFID/IOT TEKNOLOJİSİ İLE EVDE YAŞLI BAKIMI RFID/IOT tabanlı Evde Yaşlı Bakımı Sisteminde; yaşlı kişiler, ev ağı içerisinde...
RFID TEKNOLOJİSİ İLE AKILLI HASTANE Ağ mimarileri, uygulama çerçevesinde teşhis ve tedavi iş akışlarındaki mevcut probleml...
HASTANE DEMİRBAŞ TAKİBİ •Hastane Demirbaş Takip Sisteminin amacı, hastane demirbaşlarının takibini ve sayımını kolaylaştır...
20⁄ 24 KAN BAĞIŞ MERKEZLERİ TAKİP SİSTEMİ Kan Bağışı Takip Sisteminin amacı, kan bağış merkezlerinde toplanan kan torbalar...
HASTANE TEKSTİL HİJYEN TAKİBİ •Hastaneler en sık, en yaygın kullanılan alanlardır. Günlük yaşamda oldukça önem arz eden hi...
RFID ile Akıllı Şehircilik Teknopalas
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Technology
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Jun. 13, 2021

RFID ile Akıllı Şehircilik Teknopalas

Akıllı Şehircilik, kent alanlarında ekonomik gelişimi ve daha
yüksek kalitede bir yaşam oluşumunu amaçlamaktadır.
Kentler, daha yaşanılabilir bir halde olabilmesi için sadece
çevre güzelliğine değil kullanışlı olmasına da ihtiyaç duyulur.
Bu oluşum için temel kelimeler; ekonomi, ulaşım, çevre, insan
ve yaşamdır. Bütün bu kavramlar bir araya geldiği zaman ‘Akıllı
Şehircilik’ kavramı oluşumunu sağlayacaktır.
Böylelikle; daha yaşanılabilir, kullanışlı, yenilikçi bir çevre oluşacaktır.

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RFID ile Akıllı Şehircilik Teknopalas

  1. 1. RFID / IOT TEKNOLOJİSİ İLE AKILLI ŞEHİRCİLİK IOT/M2M/NFC/RFID/IBEACON/INDUSTRY 4.0 TEKNOPALAS’ TAN AKILLI ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ!
  2. 2. 3 ⁄ 24 Teknopalas RFID Hakkında Teknopalas Yüksek Teknoloji Sistemleri, 2005 yılında RFID/ IOT teknolojileri üzerine ürün ve çözüm geliştirmek amacıyla kurulmuş ve kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Teknopalas, kapsamı ve amacı belirlenmiş ciddi bir Ar-Ge süreci gerektiren RFID projelerini, genel olarak sistem entegrasyonu şeklinde uygulamaya almaktadır. Şirketlerin kullanmakta oldukları mevcut yazılımlarda değişiklik yapmadan, kurulmuş yapıyı değiştirmeden, ara modüller aracılığıyla RFID teknolojisinin entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu sayede adaptasyon süreci azaltılırken, aynı zamanda yazılım maliyetleri de minimum seviyelere indirgenmektedir. Sahip olduğu deneyim ve uzmanlığını her projesine titizlikle yansıtan Teknopalas, geleceğin teknolojisi RFID sistemlerini, bugünden inşa ederek, hizmet verdiği firmaları, sektörlerinde daha rekabetçi bir konuma yükseltir, kapsamlı yönetilebilirlik ile daha geniş bir başarı platformunu mümkün kılar.
  3. 3. 4 ⁄ 24 5 ⁄ 24 AKILLI ŞEHİRCİLİK Akıllı Şehircilik, kent alanlarında ekonomik gelişimi ve daha yüksek kalitede bir yaşam oluşumunu amaçlamaktadır. Kentler, daha yaşanılabilir bir halde olabilmesi için sadece çevre güzelliğine değil kullanışlı olmasına da ihtiyaç duyulur. Bu oluşum için temel kelimeler; ekonomi, ulaşım, çevre, insan ve yaşamdır. Bütün bu kavramlar bir araya geldiği zaman ‘Akıllı Şehircilik’ kavramı oluşumunu sağlayacaktır. Böylelikle; daha yaşanılabilir, kullanışlı, yenilikçi, çevre dostu ve çözüm odaklı bir çevre oluşturacaktır.
  4. 4. 6 ⁄ 24 7 ⁄ 24 ODAK NOKTALARI AKILLI ŞEHİRCİLİKTE RFID/IOT KULLANIMI Radyo frekansı tanımlama cihazları (RFID), IOT uygulamasının bir ön şartını temsil edebilir ve çeşitli alanlarda gerçekleştirilen etiketleme deneyimi sayesinde takip ve kontrol projeleri oluşturmayı sağlayacaktır. RFID etiketler sayesinde, kullanılacak bileşenler kolay şekilde tanımlanıp, sistemlere entegre edilerek daha efektif kullanımı sağlanacaktır. RFID teknolojisi; sensörleri ve mobil cihazları kullanarak yeşil alanların sanallaştırılması, kentsel yeşilin masa üstü kullanımına yol açacak ve bu alanlar boyunca gerçek zamanlı bir navigasyon imkânı sunacaktır ÇEVRE
  5. 5. UYGULAMA ALANLARI TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMİ Trafikten alınan yol ve hava durumuna ait veriler ile trafiğin otomatik olarak yönetilmesi çalışmalarıdır. Kavşak kolları ve trafik ışıklarının yoğun olduğu bölgelerde, araçların üzerindeki RFID etiketlerden alınan verilere göre yoğunluk durumu ve sistemden hava durumu bilgisi alınarak, trafik ışıkları süreleri belirlenecektir. Böylelikle yoğunluğun fazla olduğu yerde trafik ışıkları süresi uzarken, yoğunluğun az olduğu yerde bu süre kısalacaktır. Ayrıca ambulans, itfaiye araçları olduğu durumlarda onlardan aldığı sinyaller doğrultusunda trafiği açacaktır. Trafik ışıklarından dolayı oluşan, trafik yoğunluğu ve beklemeler minimum seviyeye indirilmesine katkı sağlayacaktır. SİSTEMİN FAYDALARI • Trafikte Akıcılık • Yoğunluk Minimizasyonu • Araçların Trafikte Bekleme Süreleri Minimizasyonu • Zamanı Verimli Kullanma • Yakıt Tasarrufu 8 ⁄ 24 9 ⁄ 24
  6. 6. KAMU ARAÇ TAKİP SİSTEMİ Kamu kurumlarına bağlı olan iş makinaları, cenaze araçları, itfaiye araçları, zabıta araçları, servis araçları, su tankerleri vb. araçların hareketlerini gözlemlemeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, araçların özel kullanımları engellenmekte ve iş programlarının daha etkin olması sağlanacaktır. Tekil birer RFID etikete sahip araçların, şehirde oluşturulacak RFID okuma noktaları sayesinde gün içinde yapmış olduğu tüm aktivitelerin anlık olarak takip edilebilmesi, izlenebilmesi, iş organizasyonu ve kontrolü açısından büyük avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca, sistem gerekli durumlarda araca hızlı erişim imkanı sunacaktır. Araçların periyodik işlemleri ( bakım, onarım vb.) sisteme kaydedilerek iş takibi insan kontrolüne gerek kalmaksızın yapılacaktır. SİSTEMİN FAYDALARI • Güvenlik kontrolü • Özel Kullanım Kontrolü • Kolay iş organizasyonu • Verimli kullanım • Dinamik iş takibi 10 ⁄ 24 11 ⁄ 24
  7. 7. AKILLI ATIK TAKİP SİSTEMİ • Akıllı Atık Takip Sistemi ile belediyelere ait çöp arabalarının verimli kullanımı hedeflenmektedir. Belediyeler, M2M teknolojisi sayesinde, şehrin tamamına yayılmış olan atık konteynerlerini anlık olarak izleyebilecek, doluluk uyarıları görebilecek, halk sağlığı ve hizmet kalitesi için raporlara her an, her yerden ulaşabilecektir. • Araçlara ve sokaklara entegre edilen kantar otomasyonu sayesinde çöp arabaları belirli ağırlığa ulaştığı zaman sistem otomatik bilgilendirme yapacak, kolaylıkla çöp aracı tahsis edilecektir. Böylelikle, daha temiz bir çevre için adım atılacaktır. Ayrıca, gereksiz olan araç çıkışını engelleyerek zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacaktır. • M2M teknolojisiyle tasarrufu artırma, çevreyi pozitif etkileme, fiziki güvenlik, sağlık güvenliği, sahada kontrol ve verimliliği artırma gibi birçok fayda sunulması amaçlanmaktadır. Sistemin Faydaları • Maddi tasarruf • Verimlilik • Hız • Temiz çevre • Kaliteli hizmet ŞEHİR DEMİRBAŞLARI DİNAMİK TAKİP •Gün geçtikçe artan sabit kıymet yığınlarını kontrol etmeyi ve düzenlemeyi amaçlamaktadır. • İl, ilçe, semt ve sokaklara kadar lokasyon kırılımları yaparak demirbaşlar bölgelere zimmetlenecek ve takibi kolaylaşacaktır. •Farklı etiket tarzları(gömülebilir) sayesinde insanların etikete zarar vermesi engellenebilecektir. • Periyodik İşlemler programda tanımlanacak böylece, sizin yerinize sistem dinamik olarak takip edecektir. Sistemin Faydaları • Hızlı Sayım • Demirbaş Kayıt Kontrolü • Daha aza indirgenmiş iş gücü • Hızlı Arama Yapma 12 ⁄ 24 13 ⁄ 24
  8. 8. RFID/IOT TEKNOLOJİSİ İLE EVDE YAŞLI BAKIMI RFID/IOT tabanlı Evde Yaşlı Bakımı Sisteminde; yaşlı kişiler, ev ağı içerisinde üzerlerinde taşıyacakları hafif,bilekliktipitekbiraktifRFIDetiketvasıtasıylasürekliolarakizlenerek,odalararasıgerçekleştirdikleri hareket aktiviteleri kayıt edilebilecektir. Sade tasarlanmış ve basit bir acil durum butonu ile donatılmış aktif bir etiket aracılığı ile yaşlı kişi oluşabilecek acil durumları bu butona basarak uzaktaki izleme merkezine anlık olarak aktarabilecektir. Kablosuz olarak çalışabilen Karbonmonoksit, Karbondioksit, Oksijen, Sıcaklık ve Nem sensörleri entegre edilebilecektir. Toplanan aktivite bilgileri güvenilir bir şekilde internet üzerinden son kullanıcılara aktarılacaktır. Son kullanıcılar, bu bilgilere bakarak o kişinin hayatını normal bir şekilde devam ettirip ettirmediğini gerçek zamanlı olarak analiz edebilecektir. Tasarlanacak sistem sadece internetten değil aynı zamanda cep telefonuna veya cep çağrı cihazına mesaj gönderebilecek, böylelikle olası acil durum bilgisi en kısa zamanda ilgili kişilere ulaşacaktır. Gündelik işlerinde hastaya hiç bir şekilde rahatsızlık vermeyecek, saat gibi kolunda taşıyacaktır. Aynı zamanda, sağlıklı bir insanın yapması gereken belli minimum sayıda hareket mevcuttur. Örneğin; tuvalete gitmesi veya buzdolabı kapağını açması gibi. Bu hareket sayılarında anormal, olağandışı bir azalma olursa, acil durum bilgisini, yetkili kişiye ulaştırarak gerekli haberdar olunmasını sağlayacaktır. Sistemin Faydaları • Evde huzurlu ve kontrollü bakım • Anlık sağlık durumu kontrolü • 3. Şahıslar tarafından cep telefonları ve çağrı cihazları ile kontrol • Mahremiyet endişesi olmadan güvenli kontrol • Hemen müdahale edilebilme 14⁄ 24 15 ⁄ 24
  9. 9. RFID TEKNOLOJİSİ İLE AKILLI HASTANE Ağ mimarileri, uygulama çerçevesinde teşhis ve tedavi iş akışlarındaki mevcut problemleri çözebilecek ve bunları geliştirebilecek çok sayıda akıllı teknolojininve hizmetin uygulanmasını sağlayacak temelağ ortamının oluşturulması ve kurulması olacaktır. RFID Teknolojisi ile akıllı hastane sistemini; Hastane Demirbaş Takibi, Hastane Tekstil Hijyen Takibi, Hastane Personel Takibi, Ambulans Ekipmanları Takibi, Kan Bağış Merkezleri Takip Sistemlerinden oluşmaktadır. GÜVENLİ ŞEHİR PROJESİ Otopark, gişe, akaryakıt istasyonları gibi özel ve kamu alanlarına giriş- çıkışları takip etmek için araç takip sistemi tasarlayarak polislere kontrol merkezleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Emniyet görevlilerine temin edilecek mobil el terminalleri ile araçların en son nereden geçtiği, hangi bölgede olduğu gibi bilgilere hızlı şekilde ulaşabilir. Sistemin Faydaları •Güvenlik Sağlama •Hız Kontrolü •Zamandan Tasarruf •Uçtan uca bir süreci kayıt altına alma •Doğru ve tutarlı bilgiler ile kayıtlarda görsel destek •İnsan kaynaklı hataları önleyerek doğru ve güncel bilgilere ulaşma •Bilgileri sistematik şekilde analiz etme ve değerlendirme •Her an en güncel bilgilere ulaşarak hızlı aksiyon planlama •Emniyet personellerinin iş süreçlerinde hız ve kolaylık Emniyet personeline RFID mobil okuyucu temin edilip; •Personel araç üzerindeki etiketi okutacaktır. •Araca ve araç sahibine ait tüm bilgilere, hareket geçmişine mobil okuyucu ile bağı mobil cihazları aracılığıyla hızlı şekilde ulaşılacaktır. 16 ⁄ 24 17 ⁄ 24 Kim Hangi Araç Ne Zaman Hangi Lokasyondan
  10. 10. HASTANE DEMİRBAŞ TAKİBİ •Hastane Demirbaş Takip Sisteminin amacı, hastane demirbaşlarının takibini ve sayımını kolaylaştırmak, kayıp-çalıntı gibi durumların önüne geçebilmektir. •Oluşturacağınız RFID kapılarla veya antenlerle insan kontrolüne gerek kalmadan hastaneden çıkarılan demirbaşlarınızla ilgili sistem otomatik olarak kayıt tutacak, böylelikle suiistimallerin, hataların ve çalıntıların önüne geçilmiş olunacaktır. Kullanıcılar sisteme kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yapacak ve sistem tüm yapılan işlemleri kayıt altına alacaktır. Böylece insan kaynaklı yapılan hatalarla ilgili geçmişe yönelik bilgi alma imkânınız olacaktır. •Sistem üzerinden sadece demirbaşlarınızı değil aynı zamandasarfmalzemelerinizidetakipedebilecek,tüm sarf giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutabileceksiniz. Sistem sarf malzemeleriniz ile ilgili önceden tanımladığınız kontrol seviyesinin altına düştüğünde size satın alma için otomatik uyarı verecektir. Böylece malzeme eksikliğinden dolayı oluşan aksamaların önüne geçmiş olunacaktır. Sistemin Faydaları •İnsan kaynaklı hataları azaltma •Zaman tasarrufu sağlama •Merkezi Kontrol sağlama •Kayıp tespiti yapma AMBULANS EKİPMANLARI TAKİBİ Ambulans ekipmanları takip sisteminin amacı, acil durum müdahaleleri ve hasta transferlerinin en kritik noktası olan ambulanslarda olması gereken bütün ekipmanların takibini sağlayacaktır. Ekipman takip sistemi aracılığıyla, demirbaş eksikliğinden kaynaklanan, hastaya yetersiz müdahale durumu ortadan kaldırılacaktır. Sistemin Faydaları •İnsan kaynaklı hataları azaltma •Ekipman eksikliğinden kaynaklanan hasta kayıplarını önleme •Merkezi kontrol sağlama •Eksikleri önceden temin edebilme •Zamandan tasarruf sağlama •Daha kaliteli ve iyi hizmet sunma 18⁄ 24 19⁄ 24
  11. 11. 20⁄ 24 KAN BAĞIŞ MERKEZLERİ TAKİP SİSTEMİ Kan Bağışı Takip Sisteminin amacı, kan bağış merkezlerinde toplanan kan torbalarının muhafazası ve nakilleriyle ilgili bilgilerin kolayca takip edilmesi, raporlanması ve arşivlenmesini sağlayacaktır. Kan torbalarına takılan RFID etiketler ile sistemde hangi kan grubundan ne kadar olduğu, kan verilme tarihleri, belirlenen sayının altına düştüğünde o kan grubu ile ilgili uyarı vermesi sağlanacaktır. SİSTEMİN FAYDALARI •Kan stoklarını her zaman eksiksiz tutma •İhtiyaç durumunda hızlıca karşılama •Kanı karşılayamamaktan kaynaklanan ölümleri azaltma 21⁄ 24
  12. 12. HASTANE TEKSTİL HİJYEN TAKİBİ •Hastaneler en sık, en yaygın kullanılan alanlardır. Günlük yaşamda oldukça önem arz eden hijyen konusu, sağlık alanında ilk sırada yer almaktadır. Hastanelerde kullanılan tekstil ürünlerinin temizliği hastalar tarafından sorgulanan ve güvenilmesi zor olan bir konudur. •Tekstil hijyeni takip projesinin amacı ise; hastanelerde kullanılan tekstil ürünlerine etiket yerleştirilerek ne aralıklarda değiştirildiği, temiz- kirli tekstil stoklarını takip etmeyi ve hızlı sayım yapmayı hedeflemektedir. Takip sayesinde hastane içindeki hijyen standartları maksimize edilecektir. Hasta memnuniyeti en üst seviyeye ulaşacaktır. SİSTEMİN FAYDALARI * Maksimum hijyen sağlama * Hasta memnuniyetini üst seviyede tutma * Merkezi kontrol sağlama * Personelin işini kolaylaştırma * Zamandan tasarruf sağlama HASTANE PERSONEL TAKİBİ Hastane Personel Takip Sisteminin amacı, hastane bünyesinde çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcıların hasta odalarına yaptıkları ziyaretleri kolayca takip etmek, arşivlemek ve raporlamaya olanak sağlayacaktır. Ayrıca personelin en son görüldüğü konum bilgilerinin takibi sayesinde acil durumlarda vakit kaybetmeksizin personele ulaşılabilecektir. Çalışan her personele sağlanacak kartlarla takip imkânı sağlanacaktır. SİSTEMİN FAYDALARI * Hasta memnuniyeti * İş gücü kayıplarını azaltmak * Verimliliği arttırmak * Zaman tasarrufu 22⁄ 24 23 ⁄ 24

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