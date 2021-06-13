RFID ile Akıllı Şehircilik Teknopalas

Akıllı Şehircilik, kent alanlarında ekonomik gelişimi ve daha

yüksek kalitede bir yaşam oluşumunu amaçlamaktadır.

Kentler, daha yaşanılabilir bir halde olabilmesi için sadece

çevre güzelliğine değil kullanışlı olmasına da ihtiyaç duyulur.

Bu oluşum için temel kelimeler; ekonomi, ulaşım, çevre, insan

ve yaşamdır. Bütün bu kavramlar bir araya geldiği zaman ‘Akıllı

Şehircilik’ kavramı oluşumunu sağlayacaktır.

Böylelikle; daha yaşanılabilir, kullanışlı, yenilikçi bir çevre oluşacaktır.