Capture de la réalité - Scanner Leica BLK360 - Autodesk ReCap Pro

Présentation du 19 Décembre 2017. [FRENCH VERSION]



Webinaire « Simplifier la capture de la réalité avec le scanner Leica BLK360 et Autodesk ReCap Pro ».



Le scanner avec imagerie Leica BLK360 capture des images sphériques 360° et des nuages de points 3D précis. Le logiciel Autodesk ReCap Pro permet le traitement des données, sur le terrain comme au bureau, pour la visualisation, la collaboration et la conception. Rejoignez notre Webinar gratuit et passez à la réalité 3D.



Agenda :

- Présentation du Scanner Leica BLK360

- Acquisition 3D avec le Leica BLK360 à partir de l'application mobile ReCap Pro sur iPad

- Capture de la réalité avec des images 360° et des nuages de points 3D

- Visualisation et traitement du nuage de points dans l'écosystème Autodesk

- Présentation des applications



Merci d’envoyer vos questions, commentaires et impressions à : marketing.france@leica-geosystems.fr



-------------------------------------------------------------------------



Merci à Olivier BAYLE d'Autodesk et Jonathan CHOINARD de chez Leica Geosystems pour les présentations respectives de leurs produits.