MEDICAMENTOS USADOS CONTRA EL CORONAVIRUS

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MEDICAMENTOS QUE SE USAN CON BUENOS RESULTADOS CONTRA EL CORONAVIRUS-COVID 19. MEDICAMENTOS QUE SE USAN EN OTRAS ENFERMEDA...
1.- QUE MEDICAMENTOS SON UTILES? Un fármaco contra la artritis demuestra su eficacia contra el coronavirus. Un grupo de in...
1.1. CLOROQUINA.- En este sentido, dos farmacólogos del Hospital Universitario de Qingdao, han presentado un estudio centr...
el curso de la enfermedad”, explican los investigadores en el artículo. En España existen actualmente cuatro fármacos cuyo...
como un mal virus. En una rueda de prensa dijo algo que, por supuesto, lleno de esperanza a unos y de desconfianza a otros...
Vincent concluyó que “la cloroquina es efectiva para prevenir la propagación del virus en el cultivo celular... El hecho d...
Lo que hicieron a contrarreloj los franceses, que ya suman 10.886 contagiados por SARS-Cov-2 en su país, fue reclutar a 36...
manifestó con más fuerza, a arriesgarse en el uso de este fármaco para atender algunos de los pacientes que llegaron a sus...
similar recomendaron las autoridades sanitarias a los médicos coreanos. ¿Es la hidroxicloroquina la bala mágica contra el ...
mejor diseñado con muchos más pacientes para corroborar que eso si es efectivo”. El médico y epidemiólogo clínico Jorge Ac...
porque puede generar sesgos a la hora de evaluar. “Esto trae el primer problema grande y es que yo puedo evaluar de manera...
una potencialidad de un tratamiento. Pero en una enfermedad con una variabilidad clínica tan alta como esta a mí me parece...
“mapa” para el VIH, tras identificar las proteínas con las que interactúa. Con ayuda de los 22 laboratorios que se juntaro...
qué no. En una semana, dijo García-Sastre, apenas tendrán algunos datos. Otro de los grupos que recibió los medicamentos e...
*Este artículo fue elaborado entre Pablo Correa, Juliana Jaimes, Paula Casas y Camila Taborda y Sergio Silva, periodistas ...
La clorofila no es solo cosa de las plantas. Aunque tendemos a asociar esta sustancia al proceso de fotosíntesis básico pa...
Para empezar, ayuda a oxigenar la sangre y aumenta su cantidad en el organismo. Gracias a ello, el oxígeno se reparte mejo...
sistema digestivo y la eliminación de problemas tan habituales como las flatulencias, el mal aliento o las digestiones pes...
¿Cómo consumir clorofila? Los vegetales verdes tienen un alto contenido en clorofila, por lo que su ingesta habitual te ga...
compuesto con numerosas propiedades para el funcionamiento de los diversos órganos y que se encuentra en la mayoría de veg...
2.- Llegan los primeros fármacos contra el coronavirus 2.1. La cloroquina, un compuesto contra la malaria, evita neumonías...
convertido en el primer fármaco que ha demostrado eficacia contra el nuevo coronavirus. Tras la cloroquina, viene el remde...
Todos estos ensayos se basan en tratamientos aplicados inicialmente a otras enfermedades. De cara al futuro, investigadore...
III.- LO QUE SE USA EN PERU, PARA EVITAR LOS RESPIRADORES MECANICOS Y NO DEPENDER DE ELLOS. 3.1.LA IVERMECTINA MEDICAMENTO...
demostrar avances, tal es el caso de un grupo de científicos australianos que encontró un medicamento antiparasitario que ...
pruebas es evitar la propagación del virus. El vicedecano del Colegio Médico del Perú, el Dr. Ciro Maguiña informó que se ...
medicamento antiparasitario, denominado IVERMECTIN y disponible en todo el mundo, es capaz de matar al nuevo coronavirus e...
la que se puede usar en humanos será efectiva, ese es el siguiente paso. En estos momentos en los que tenemos una pandemia...
Bibliografías https://clustersalud.americaeconomia.com/farmaceuticas/un- medicamento-para-la-malaria-podria-ser-la-respues...
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MEDICAMENTOS USADOS CONTRA EL CORONAVIRUS

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FRENTE A LA PANDEMIA Y EL PROBLEMA DE NO CONTAR CON UNA VACUNA--EN AVRIOS PAISES DEL MUNDO LOS EMDICOS ESTAN USANDO, MEDICAMENTOS, QUE SE EMPLEABAN PARA OTRAS ENFEREMEDADES, LOGRANDO RESULTADOS BUENOS. AUN CUANDO TDAVIA SE NECESITAN MAS ENSAYOS, INVESTIGACIONES, ANTE LA FALTA DE VACUNA-SE ESTAN EMPLEANDO-TAMBIEN EN PERU--LOS EMPLEAN EN PERU---PARA EVITAR EL RESPIRADOR MECANICO---ES DECIR--SE USAN COMO ULTIMA ALTERNATIVA---ANTES DE TENER QUE USAR EL RESPIRADOR MECANICO----------AQUI EN ESTE DOCUMENTO LE MOSTRAMOS ESOS MEDICAMENTOS------Y LO QUE DICEN ---MEDICOS DE DISTINTAS PARTES DEL MUNDO AL RESPECTO Y LO QUE DICEN LOS MEDICOS PERUANOS---------

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MEDICAMENTOS USADOS CONTRA EL CORONAVIRUS

  1. 1. MEDICAMENTOS QUE SE USAN CON BUENOS RESULTADOS CONTRA EL CORONAVIRUS-COVID 19. MEDICAMENTOS QUE SE USAN EN OTRAS ENFERMEDADES-QUE RESULTARON EFECTIVOS CONTRA CORONAVIRUS-
  2. 2. 1.- QUE MEDICAMENTOS SON UTILES? Un fármaco contra la artritis demuestra su eficacia contra el coronavirus. Un grupo de investigadores chinos ha aplicado la cloroquina, fármaco utilizado para tratar la artritis, la malaria o el lupus, en un centenar de pacientes con coronavirus con éxito. Contra el Covid-19 no se busca únicamente el desarrollo de una posible vacuna o nuevos medicamentos sino que también se están probando todo tipo de fármacos ya existentes para el tratamiento de otras patologías con el objetivo de determinar si pueden contribuir de alguna manera a frenar la epidemia. En todas partes del mundo, se están trabajando vacunas. China, Estados Unidos, Japon, Reino Unido, pero mientras esperamos, hay otras alternativas que se están empleando.
  3. 3. 1.1. CLOROQUINA.- En este sentido, dos farmacólogos del Hospital Universitario de Qingdao, han presentado un estudio centrado en la cloroquina (popularmente conocida como fosfato de cloroquina). Un medicamento que, gracias a sus propiedades antivirales y antiinflamatorias emplea para tratar la artritis reumatoide, la malaria o el lupus. Se ha aplicado ya en más de un centenar de pacientes de hospitales de Wuhan, Jingzhou, Guangzhou, Beijing o Shanghái, reportando mejores resultados que los tratamientos convencionales De acuerdo a la citada investigación, la cloroquina podría ser eficaz para detener la infección del nuevo coronavirus. Los resultados han sido publicados en la revista BioScience Trends. En el artículo que los recoge indican que se ha aplicado ya en más de un centenar de pacientes de hospitales de Wuhan, Jingzhou, Guangzhou, Beijing o Shanghái, reportando mejores resultados que los tratamientos convencionales. “Los resultados han demostrado que el fosfato de cloroquina es superior a los tratamientos de control al inhibir la exacerbación de la neumonía, mejorar los resultados en las imágenes de pulmón, promover una conversión negativa del virus y acortar
  4. 4. el curso de la enfermedad”, explican los investigadores en el artículo. En España existen actualmente cuatro fármacos cuyo principio activo es la cloroquina o la hidroxicloroquina. Requieren de prescripción médica y su precio en farmacias ronda los 6,75 euros. Búscalo en Perú. Te será muy útil. 1.2. LA HIDROXICLOROQUINA La hidroxicloroquina ya ha sido probada en ensayos chinos y coreanos, mientras en EE.UU. también anuncian que el fármaco podría ayudar a los pacientes con el nuevo virus. El Espectador Si algo tienen las palabras de Donald Trump, sean verdad o mentira, es que se expanden
  5. 5. como un mal virus. En una rueda de prensa dijo algo que, por supuesto, lleno de esperanza a unos y de desconfianza a otros: “La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo. Si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga a demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”. En esas palabras Trump recogió algo que la farmacología viene sospechando hace unos años: que el viejo medicamento para tratar la malaria parece tener cierto efecto contra virus pertenecientes a la misma familia que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Uno de los primeros artículos en sugerir ese potencial uso para la cloroquina fue el publicado en 2006 por el científico Martin J Vincent, del Centers for Disease Control and Prevention en la revista Virology. Luego de hacer pruebas sólo con células, el grupo de
  6. 6. Vincent concluyó que “la cloroquina es efectiva para prevenir la propagación del virus en el cultivo celular... El hecho de que la cloroquina ejerza un efecto antiviral durante las condiciones previas y posteriores a la infección sugiere que es probable que tenga ventajas tanto profilácticas como terapéuticas”. Pero el estudio que por estos días está circulando en grupos de WhastApp de médicos colombianos, generando esperanza frente al miedo detonado por la pandemia, es uno firmado por un Philippe Gautret como cabeza de un amplio grupo de investigadores de varias instituciones en Francia y en revisión para ser publicado en el International Journal of Antimicrobial Agents. Como muchos de los más de 44.000 publicaciones científicas que han aparecido sobre coronavirus en los últimos tres meses, el trabajo no ha pasado todos los tradicionales filtros de verificación médica. Sin embargo, permite entender de donde viene el optimismo de Trump y otras personas.
  7. 7. Lo que hicieron a contrarreloj los franceses, que ya suman 10.886 contagiados por SARS-Cov-2 en su país, fue reclutar a 36 pacientes desde principios de marzo hasta el 16 de marzo. Seis pacientes eran asintomáticos, 22 tenían síntomas de infección del tracto respiratorio superior y ocho tenían síntomas de infección del tracto respiratorio inferior. Veinte de ellos recibieron 600 mg de hidroxicloroquina diariamente. En las conclusiones del trabajo se mostraron optimistas: “A pesar del pequeño tamaño de la muestra, nuestro estudio muestra que el tratamiento con hidroxicloroquina se asocia significativamente con la reducción / desaparición de la carga viral en pacientes con COVID-19 y su efecto se ve reforzado por la azitromicina”. Carga viral se refiere a la cantidad del virus en un organismo. Tanto los indicios arrojados por las pruebas con células, en 2006, así como la leve evidencia clínica posterior llevaron a los médicos chinos y coreanos, dos de los lugares donde la actual pandemia se
  8. 8. manifestó con más fuerza, a arriesgarse en el uso de este fármaco para atender algunos de los pacientes que llegaron a sus hospitales. Un consenso médico publicado por un grupo de colaboración del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Guangdong y la Comisión de Salud de la Provincia de Guangdong envió un mensaje muy claro: “Todavía no hay un medicamento específico”. Sin embargo, anotaron: “Encontramos que tratar a los pacientes diagnosticados con neumonía por coronavirus novedoso con cloroquina podría mejorar la tasa de éxito del tratamiento, acortar la estadía en el hospital y mejorar el resultado del paciente”. El consenso recomendó “una tableta de fosfato de cloroquina, 500 mg dos veces al día durante 10 días para pacientes diagnosticados como casos leves, moderados y severos de neumonía por coronavirus novedosos y sin contraindicaciones para la cloroquina”. Algo
  9. 9. similar recomendaron las autoridades sanitarias a los médicos coreanos. ¿Es la hidroxicloroquina la bala mágica contra el coronavirus? Carlos Álvarez, médico infectólogo y expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, luego de leer el artículo publicado por los franceses comentó a El Espectador que “acerca del uso de la cloroquina más azitromicina para el tratamiento del Covid-19 es importante tener en cuenta que lo que muestra el estudio con muy pocos pacientes es la presencia del virus se disminuye cuando se entrega el medicamento”. Para Álvarez, esto sin duda es promisorio porque “potencialmente” podría ser útil para ayudar a que la persona infectada transmita mucho menos el virus, “disminuyendo la posibilidad de contagio en la población”. Pero fue enfático en que “no se puede con estos pocos datos llegar a concluir nada definitivo. Se requiere un estudio mucho
  10. 10. mejor diseñado con muchos más pacientes para corroborar que eso si es efectivo”. El médico y epidemiólogo clínico Jorge Acosta, de La escuela de salud pública de Uninorte, también evaluó el artículo. Una primera observación de su parte es que la única forma de confiar en las conclusiones de un estudio es que haya sido diseñado siguiendo los más altos estándares de la ciencia. No es el caso de ese trabajo por el poco tiempo que tuvieron sus autores. Acosta recordó que ante pandémias o epidemias como la H1N1 “se cometieron algunos errores con algunos medicamentos que también salieron a recomendarse a todo el mundo sin un sustento fuerte”. Semanas y meses después sus autores se vieron en la bochornosa tarea de retractarse. Un primer problema con el trabajo de los franceses, en contra de las pautas para este tipo de trabajos, es que tanto los médicos como los pacientes sabían que estaban tomando la medicación. Esto es una fuente de error
  11. 11. porque puede generar sesgos a la hora de evaluar. “Esto trae el primer problema grande y es que yo puedo evaluar de manera diferente a los pacientes sabiendo si están tomando o no están tomando el medicamento. Sin embargo, los autores hacen algo importante para tratar de suplir esta deficiencia que es la evaluación cuantitativa de la medición de la carga viral en el pacientes, es decir, la cantidad del virus en su organismo. Esto, sepa o no sepa quién está tomando el medicamento es una medición más objetiva”, agregó el médico. Otro punto muy importante para Acosta es que el “tamaño de muestras es pequeño", lo que impide concluir que esas observaciones apliquen a grupos poblacionales más grandes". Por último, el médico epidemiólogo Julian Fernandez Niño, un colaborador de El Espectador a lo largo del cubrimiento de esta pandemia, comentó que “un solo ensayo clínico puede ser sugestivo sobre
  12. 12. una potencialidad de un tratamiento. Pero en una enfermedad con una variabilidad clínica tan alta como esta a mí me parece que necesitarían ensayos clínicos con un tamaño de muestras más grande y con otros diseños metodológicos más robustos”. Y concluyó: “Yo sería precavido sobre estos resultados”. Otras alternativas La búsqueda de alternativas terapéuticas no ha parado. Uno de los grupos en la tarea está en la Universidad de California. Como cuenta el periodista Carl Zimmer en The New York Times, allí, el Grupo de Quantitative Biosciences Institute está buscando tratamientos que protejan las proteínas que permiten que el SARS-COV-2 prospere en los humanos. Con sus esfuerzos, en palabras de Nevan Krogan, director de este instituto, han logrado en unas pocas semanas lo que, normalmente, les suele tomar dos años de trabajo. “Es lo más agotador y sorprendente”, dijo Krogan, quien hace unos años participó en la creación del primer
  13. 13. “mapa” para el VIH, tras identificar las proteínas con las que interactúa. Con ayuda de los 22 laboratorios que se juntaron para llevar a cabo este nuevo trabajo, en febrero, descubrieron que hay cerca de 400 proteínas que el SARS-COV-2 usa para “prosperar”. Eso les ha permitido probar medicamentos que ya han sido aprobados por la FDA (el Invima de EE.UU.) para otras enfermedades con la esperanza de que alguno funcione para tratar el Covid- 19. Por el momento, dice The New York Times, hay 50 candidatos prometedores, de los cuales, diez fueron enviados a otro grupo de científicos en Nueva York. Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina Icahn en el Hospital Mount Sinai, fue quien los recibió. El pasado fin de semana empezó a ensayarlos en células de monos que, previamente, había infectado con el SARS-COV-2. Aunque aún es muy pronto para saber qué funcionó y
  14. 14. qué no. En una semana, dijo García-Sastre, apenas tendrán algunos datos. Otro de los grupos que recibió los medicamentos está en el Instituto Pasteur, en París, Francia. Dependiendo de si encuentran una ruta que indique la posibilidad de un tratamiento, empezarán pruebas en animales. Como en el caso de García-Sastre, aún se requiere tiempo para dar conclusiones. A la hora de ensayar un medicamento en humanos es indispensable tener certeza de que son seguros y que no va a generar graves efectos secundarios. Pero, además de este gran grupo internacional, hay otro dos que están buscando medicamentos para combatir el SARS-COV-2. Uno está en la U. de Stanford, cuyos integrantes optaron por usar la conocida técnica de edición genética CRISPR. Otro más, como lo reportó la revista Nature, está probando la efectividad de antirretrovirales que ya son usados como el remdesivir.
  15. 15. *Este artículo fue elaborado entre Pablo Correa, Juliana Jaimes, Paula Casas y Camila Taborda y Sergio Silva, periodistas de salud y ciencia de El Espectador. Todo lo que pueda contribuir a superar el Coronavirus y/o ayudar al organismo humano a enfrentar mejor la pandemia, debe de ser empleado, para reforzar el sistema inmunológico. No hay vacuna, pero hay medicamentos, que se están usando, y que están dando resultados, para mejorar nuestra salud. 1.3. CLOROFILA Beneficios de la clorofila para el cuerpo FOTO: MEDICAMENTO USADO CONTRA CORONAVIRUS
  16. 16. La clorofila no es solo cosa de las plantas. Aunque tendemos a asociar esta sustancia al proceso de fotosíntesis básico para el desarrollo de los vegetales, la verdad es que resulta muy importante para la salud de las personas. Te explicamos los beneficios de la clorofila para el cuerpo. Hay que tener en cuenta que la clorofila es un compuesto que tiene una estructura muy parecida a la hemoglobina, aunque en este caso su núcleo central es el magnesio. Este pigmento verde está presente en algas, cianobacterias y casi todas las plantas. Por lo tanto, tenemos muy fácil acceder a él, y disfrutar de todas las ventajas que nos ofrece para el organismo. Propiedades de la clorofila Diversos estudios han descubierto los beneficios de la clorofila para el cuerpo, incidiendo en el funcionamiento de diversos órganos y sistemas, como el inmunológico, el digestivo y los riñones, entre otros.
  17. 17. Para empezar, ayuda a oxigenar la sangre y aumenta su cantidad en el organismo. Gracias a ello, el oxígeno se reparte mejor por todas las células del cuerpo, un factor fundamental para la salud cardiovascular. Igualmente, el consumo de clorofila favorece la eliminación de toxinas del cuerpo, así como la limpieza del colón. De esta manera, el organismo puede funcionar mucho mejor. Gracias a este proceso de desintoxicación del cuerpo y a su aporte en antioxidantes – especialmente vitaminas A, C y E – se considera que también puede prevenir la aparición de ciertos tipos de cánceres. Además, este compuesto natural mejora las defensas del cuerpo gracias a su capacidad de alcalinizar la sangre, lo que frena el desarrollo de virus y bacterias. Y más beneficios de consumir clorofila: esta sustancia protege el colon, el hígado, el estómago y la vesícula y ayuda a eliminar el exceso de ácido. Por lo tanto, consigue mejorar el estado de salud general de
  18. 18. sistema digestivo y la eliminación de problemas tan habituales como las flatulencias, el mal aliento o las digestiones pesadas. Otros beneficios de la clorofila Incluir la clorofila en nuestra dieta diaria también ayuda a equilibrar el colesterol y la glucosa en sangre. También mejora la capacidad de asimilar nutrientes y estimula la producción de estrógenos, lo que repercute de manera directa en la mejora de los problemas menstruales. La clorofila también mejora la absorción del calcio, lo que beneficia el buen estado de huesos y dientes. De hecho, también se usa como enjuague para una correcta higiene bucal. La lista de beneficios de la clorofila para el organismo incluye también la eliminación de la caspa del cuero cabelludo, y la mejora del rendimiento muscular y nervioso. En consecuencia, es adecuada para deportistas.
  19. 19. ¿Cómo consumir clorofila? Los vegetales verdes tienen un alto contenido en clorofila, por lo que su ingesta habitual te garantiza mantener el nivel de este compuesto en el organismo. Incluye en tu lista de la compra espinacas, lechuga, acelgas, apio, algas...y cualquier otra variedad que te guste. Se recomienda consumir estos productos crudos, ya sea en forma de ensalada u otras recetas como los saludables batidos verdes, en los que puedes mezclarlos también con frutas como la manzana o el mango. De todos modos, si no te gustan las verduras o no ves viable su preparación, ten en cuenta que se comercializa clorofila líquida, que puedes adquirir en herboristerías y tiendas naturistas. Ayudar al buen funcionamiento de tu cuerpo de manera natural es más fácil de lo que crees. Tan solo tienes que incorporar a tu rutina de alimentación diaria la clorofila, un
  20. 20. compuesto con numerosas propiedades para el funcionamiento de los diversos órganos y que se encuentra en la mayoría de vegetales.
  21. 21. 2.- Llegan los primeros fármacos contra el coronavirus 2.1. La cloroquina, un compuesto contra la malaria, evita neumonías graves y acelera la curación Josep Corbella / Leyre Flamarique, Barcelona / Madrid 01/03/2020 00:30 | Actualizado a 21/03/2020 18:15 La cloroquina, aprobada contra la malaria y algunas enfermedades autoinmunes, se ha
  22. 22. convertido en el primer fármaco que ha demostrado eficacia contra el nuevo coronavirus. Tras la cloroquina, viene el remdesivir, que se desarrolló para el ébola y se está ensayando en 761 pacientes en un estudio que se presentará el 27 de abril. Le sigue el Kaletra, que combina dos fármacos creados contra el VIH y que también se espera que sea eficaz contra el coronavirus. Nunca antes se habían ensayado tantos tratamientos ni con tanta rapidez contra una enfermedad, lo que indica el nivel de emergencia que supone el Covid-19. Hay más de cien ensayos clínicos en curso en China que evalúan la posible eficacia de todo tipo de tratamientos, desde antivirales a moduladores del sistema inmunitario, pasando por células madre, terapias de la medicina tradicional china y anticuerpos donados por personas que se han curado. La estrategia: probarlo todo Hay más de cien ensayos clínicos en curso para probar todo tipo de terapias
  23. 23. Todos estos ensayos se basan en tratamientos aplicados inicialmente a otras enfermedades. De cara al futuro, investigadores de todo el mundo están estudiando el nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 para obtener terapias específicas contra él. No todos los tratamientos en estudio serán igualmente eficaces y seguros, por lo que muchos serán descartados. Los dos primeros que mostraron eficacia en ensayos con cultivos celulares fueron la cloroquina y el remdesivir, según anunciaron investigadores del Instituto de Virología de Wuhan el 4 de febrero en la revista Cell Research .
  24. 24. III.- LO QUE SE USA EN PERU, PARA EVITAR LOS RESPIRADORES MECANICOS Y NO DEPENDER DE ELLOS. 3.1.LA IVERMECTINA MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MATA EN 48 AL COVID-19 En el marco de la búsqueda de una vacuna contra el peligroso coronavirus, distintos estudios a nivel mundial empiezan a
  25. 25. demostrar avances, tal es el caso de un grupo de científicos australianos que encontró un medicamento antiparasitario que sería capaz de contrarrestar el COVID-19. Se trata de LA IVERMECTINA, un fármaco utilizado para el tratamiento de piojos y parasito intestinales. Los estudios preliminares han mostrado resultados positivos. Sin embargo, la exministra de la Salud e infectóloga Patricia García recomendó no utilizar el medicamento ya que los resultados aún no son definitivos y podrían tener efectos colaterales. “Por favor no se vayan automedicar, no tomen esta medicina en la casa”, indicó. Por otra parte el infectólogo Eduardo Gotuzzo indicó que en las próximas semanas los estudios podría aplicarse en el Perú y en un periodo de dos meses arrojarían los primeros resultados, siempre y cuando sean aprobados por el Instituto Nacional de Salud. El Dr. Gotuzzo detalló que el principal objetivos de las
  26. 26. pruebas es evitar la propagación del virus. El vicedecano del Colegio Médico del Perú, el Dr. Ciro Maguiña informó que se trata de ensayos clínicos en el Perú todavía no existe una data científica para recomendar el fármaco, sin embargo en los hospitales de nuestro país se utilizan varios medicamentos para evitar que los pacientes requieran ventilador mecánico. OTRO MEDICAMENTO-INVECTIN Una investigación colaborativa ha evidenciado en cultivos celulares que un medicamento antiparasitario, denominado ivermectin y disponible en todo el mundo, es capaz de matar al nuevo coronavirus en 48 horas. Europa Press Un estudio colaborativo dirigido por el Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia), junto al Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute), ha evidenciado en cultivos celulares que un
  27. 27. medicamento antiparasitario, denominado IVERMECTIN y disponible en todo el mundo, es capaz de matar al nuevo coronavirus en 48 horas. "Hemos descubierto que incluso una sola dosis podría eliminar todo el ARN viral a las 48 horas y que, además, a las 24 horas se produce una reducción realmente significativa", han dicho los investigadores, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'Antiviral Research'. Se trata de un medicamento antiparasitario aprobado por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) que también ha demostrado ser eficaz 'in vitro' contra una amplia gama de virus, incluidos el VIH, el dengue, la gripe y el Zika. No obstante, los expertos han avisado de que los ensayos se tienen que realizar todavía en personas. "La ivermectina se usa ampliamente y se considera un medicamento seguro. Necesitamos determinar ahora si la dosis a
  28. 28. la que se puede usar en humanos será efectiva, ese es el siguiente paso. En estos momentos en los que tenemos una pandemia mundial y no hay un tratamiento aprobado, si tuviéramos un compuesto que ya estuviera disponible en todo el mundo, se podría ayudar a las personas antes. De manera realista, pasará un tiempo antes de que se aplique una vacuna ampliamente disponible", han recalcado los expertos. Aunque se desconoce el mecanismo por el cual ivermectin funciona en el virus, es probable, en función de su acción en otros virus, que funcione para evitar que el virus "atenúe" la capacidad de las células huésped para eliminarlo. El uso de ivermectina para combatir el Covid-19 dependerá de los resultados de más pruebas preclínicas y, en última instancia, de ensayos clínicos.
  29. 29. Bibliografías https://clustersalud.americaeconomia.com/farmaceuticas/un- medicamento-para-la-malaria-podria-ser-la-respuesta-al- coronavirus https://www.mifarma.es/blog/2018/11/beneficios-de-la- clorofila-para-el-cuerpo/ https://www.google.com/search?q=MEDICAMENTO+CONTR A+CORONAVIRUS+CLOROFILINA&sxsrf=ALeKk03qzOt1b- xrXZSN4oFZf4WKsPhVAA:1588088758574&source=lnms&tb m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL783Su4vpAhW3ILkGHTxgBU 0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1264&bih=593 https://clustersalud.americaeconomia.com/farmaceuticas/un- medicamento-para-la-malaria-podria-ser-la-respuesta-al- coronavirus https://clustersalud.americaeconomia.com/farmaceuticas/farm aco-antiparasitario-logra-matar-al-coronavirus-en-48-horas

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