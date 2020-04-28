MEDICAMENTOS USADOS CONTRA EL CORONAVIRUS

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FRENTE A LA PANDEMIA Y EL PROBLEMA DE NO CONTAR CON UNA VACUNA--EN AVRIOS PAISES DEL MUNDO LOS EMDICOS ESTAN USANDO, MEDICAMENTOS, QUE SE EMPLEABAN PARA OTRAS ENFEREMEDADES, LOGRANDO RESULTADOS BUENOS. AUN CUANDO TDAVIA SE NECESITAN MAS ENSAYOS, INVESTIGACIONES, ANTE LA FALTA DE VACUNA-SE ESTAN EMPLEANDO-TAMBIEN EN PERU--LOS EMPLEAN EN PERU---PARA EVITAR EL RESPIRADOR MECANICO---ES DECIR--SE USAN COMO ULTIMA ALTERNATIVA---ANTES DE TENER QUE USAR EL RESPIRADOR MECANICO----------AQUI EN ESTE DOCUMENTO LE MOSTRAMOS ESOS MEDICAMENTOS------Y LO QUE DICEN ---MEDICOS DE DISTINTAS PARTES DEL MUNDO AL RESPECTO Y LO QUE DICEN LOS MEDICOS PERUANOS---------
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