Н. М. Щегольков «Исторические сведения о городе Арзамасе 4 том

В 1991 г. Главе г. Арзамаса И. Склярову пришла идея переиздать запрещенную в советское время книгу, сохранившуюся в единственном экземпляре и оказавшеюся у него в руках, Николая Михайловича Щеголькова «Исторические Сведения о городе Арзамасе», изданная в 1912 году. Книга по своему формату уникальная, подробные исторические справки, каждая страница документирована и обоснована, - это не коммерческий проект начала 20 века. Эта книга – самоотверженная любовь Щеголькова к своему родному городу, к его жителям и к его истории. Вдохновленный Скляров позвонил моему отцу и показал этот ценнейший экземпляр: «Николай, только тебя могу попросить, только ты возьмешься. Здесь нужна тонкая ювелирная работа». С революционными изменениями книга была запрещена, поскольку Николай Щегольков был очень религиозен. Николай Михайлович Акутин берется за переиздание исторической книги Николая Михайловича Щеголькова об Арзамасе, объединяет одно – любовь к городу и миссия не дать истории кануть в лету. Нужно искать типографию. Смешно вспоминать, что в 91 году многие типографии прекратили своё существование, были частично приватизированы и предпочитали печатать яркие липучки на футболки, нежели книги. Но нашлась одна типография в Ярославле, которая с опаской посматривала на новое время и не спешила отказаться от культурных и исторически-значимых проектов. Печатать было не просто, ведь не было современного оборудования, работали по старинке, да и историческую книгу не повертишь в руках как игрушку. Почти год все ждали выхода этой книги, все литературное и культурное сообщество города говорили только об этой книге. Эту книгу ждали как спасение от тотальный амнезии, в которую мы были погружены долгие десятилетия. 20000 экземпляров, для многих бестселлеров сегодняшнего дня это не реальные цифры, ведь онлайн можно прочитать любую книгу. Уже за месяц вперед был составлен список всех книжных магазинов, многочисленные списки знакомых, родных, коллег, сотрудников отдела культуры города и области, всех, кто ждал эту книгу. Надо сказать, что издание книги было некоммерческим проектом, да и у мэрии города тогда не было средств на публикацию. А у кого тогда были деньги? Если зарплату платили натур продуктом. Оказалось, что путь к рыночной экономике капиталистического мира лежит через натуральный обмен и архаический бартер. Но, тем не менее, часть книг была упакована как подарок, Скляров тогда пустил скупую мужскую слезу: «Спасибо, Коль...У тебя прекрасная семья, только Светлана твоя могла поддержать и довести такой проект до успеха». На презентацию книги собрались все культурные деятели, журналисты, писатели, поэты, деятели просвещения и образования. Это было самое счастливое мгновение, когда человек понимает, что всё затеял - не зря и высший свет озарял твой путь в тот момент. Теплая атмосфера, благодарности, аплодисменты, книги в подарок и, главное - восстановленная подробная история города.