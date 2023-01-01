Digitization-social-transfers-arab-countries.pdf

ترتبط رقمنة المالية العامة بالعديد من المزايا والمكاسب االقتصادية السيما بالنسبة للدول النامية.

فالتقديرات تشير إلى أن التحول إلى عمليات التحصيل والدفع اإللكتروني على جانبي الموازنة العامة

)اإليرادات والنفقات العامة( ي حقق وفورات اقتصادية تقدر بما يتراوح بين 8.0 إلى 1.1 في المائة على

سنويا أي ما يتراوح بين 220 إلى 320 مليار دوالر ً األقل من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامية،

سنوياً

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