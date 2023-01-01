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Digitization-social-transfers-arab-countries.pdf

Jan. 01, 2023
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‫دراسة‬ ‫رقمن‬ ‫ة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫مدفوعات‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫إعداد‬ ‫الوليد‬ .‫د‬ ‫موعش‬ ‫امحمد‬ ‫أ‬ ‫حمد...
2 © ‫العرب‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫ي‬ 2021 ‫محفوظة‬ ‫الطبع‬ ‫حقوق‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ـــ‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ـــ‬ ‫ال‬ ‫ذه‬ ‫ــ‬ ‫دراسات‬ ‫الفن‬ ‫ي...
3 ‫المحتويات‬ ‫مقدمة‬ ................................ ................................ ................................ ....
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إستراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية.pdf
إستراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية.pdf
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Digitization-social-transfers-arab-countries.pdf

Jan. 01, 2023
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Business

ترتبط رقمنة المالية العامة بالعديد من المزايا والمكاسب االقتصادية السيما بالنسبة للدول النامية.
فالتقديرات تشير إلى أن التحول إلى عمليات التحصيل والدفع اإللكتروني على جانبي الموازنة العامة
)اإليرادات والنفقات العامة( ي حقق وفورات اقتصادية تقدر بما يتراوح بين 8.0 إلى 1.1 في المائة على
سنويا أي ما يتراوح بين 220 إلى 320 مليار دوالر ً األقل من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامية،
سنوياً
1

ترتبط رقمنة المالية العامة بالعديد من المزايا والمكاسب االقتصادية السيما بالنسبة للدول النامية.
فالتقديرات تشير إلى أن التحول إلى عمليات التحصيل والدفع اإللكتروني على جانبي الموازنة العامة
)اإليرادات والنفقات العامة( ي حقق وفورات اقتصادية تقدر بما يتراوح بين 8.0 إلى 1.1 في المائة على
سنويا أي ما يتراوح بين 220 إلى 320 مليار دوالر ً األقل من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامية،
سنوياً
1

Business
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Digitization-social-transfers-arab-countries.pdf

  1. 1. ‫دراسة‬ ‫رقمن‬ ‫ة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫مدفوعات‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫إعداد‬ ‫الوليد‬ .‫د‬ ‫موعش‬ ‫امحمد‬ ‫أ‬ ‫حمد‬ ‫طلحة‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫ابريل‬ 2021
  2. 2. 2 © ‫العرب‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫ي‬ 2021 ‫محفوظة‬ ‫الطبع‬ ‫حقوق‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ـــ‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ـــ‬ ‫ال‬ ‫ذه‬ ‫ــ‬ ‫دراسات‬ ‫الفن‬ ‫ي‬ ‫ــ‬ ‫ون‬ ‫في‬ ‫النق‬ ‫صندوق‬ ‫ــ‬ ،‫العربي‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫تتعلق‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫تبحث‬ ‫بالقضايا‬ ‫النقدية‬ .‫العربية‬ ‫االقتصادات‬ ‫على‬ ‫وانعكاساتها‬ ‫المال‬ ‫وأسواق‬ ‫والتجارية‬ ‫والمالية‬ ‫والمصرفية‬ ‫هذ‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫اآلراء‬ ‫الدراسة‬ ‫ه‬ ‫معبرة‬ ‫وتبقى‬ ،‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫بالضرورة‬ ‫تمثل‬ ‫ال‬ ‫مؤلف‬ ‫نظر‬ ‫وجهات‬ ‫عن‬ ‫ي‬ .‫الدراسة‬ ‫يج‬ ‫ال‬ ‫ـــ‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫اقتباس‬ ‫أو‬ ‫نسخ‬ ‫وز‬ ‫ب‬ ‫طباعتها‬ ‫إعادة‬ ‫او‬ ‫ترجمتها‬ ‫أو‬ ‫الدراسات‬ ‫ـ‬ ‫دون‬ ‫صورة‬ ‫أي‬ .‫المصدر‬ ‫ذكر‬ ‫وجوب‬ ‫مع‬ ،‫القصير‬ ‫االقتباس‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫خطية‬ ‫موافقة‬ ‫المراسالت‬ ‫جميع‬ ‫توجه‬ ‫إلى‬ :‫التالي‬ ‫العنوان‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدائرة‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫ب‬.‫ص‬ 2818 ‫أبوظبي‬ ، – ‫اإل‬ ‫دولة‬ ‫مارات‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ :‫هاتف‬ 6171552 – 2 – 971 + :‫فاكس‬ 6326454 – 2 – 971 + :‫االلكتروني‬ ‫البريد‬ economic@amfad.org.ae ‫الموقــع‬ :‫اإللكـتروني‬ http://www.amf.org.ae
  3. 3. 3 ‫المحتويات‬ ‫مقدمة‬ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 :ً‫ال‬‫أو‬ ‫ل‬ ‫الدولية‬ ‫التجارب‬ ‫ظم‬ُ‫ن‬ ‫رقمنة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ................................ ................................ ....... 4 ‫الذكية‬ ‫البطاقات‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫األنظمة‬ ................................ ................................ .......................... 5 ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫األنظمة‬ ................................ ................................ ......................... 8 ‫ت‬ ‫قنيات‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ................................ ................................ ................................ ........... 9 :ً‫ا‬‫ثاني‬ ‫رقمنة‬ ُ‫ن‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫ظم‬ ................................ ................................ .... 10 ‫البحرين‬ ................................ ................................ ................................ ............................. 10 ‫الجزائر‬ ................................ ................................ ................................ ............................. 14 ‫السعودية‬ ................................ ................................ ................................ ............................ 15 ‫الكويت‬ ................................ ................................ ................................ .............................. 17 :ً‫ا‬‫ثالث‬ ‫استنتاجات‬ ‫وتوصيات‬ ................................ ................................ ................................ ......... 18 ‫الجداول‬ ‫جدول‬ ( 1 ‫البحرين‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫والمستفيدين‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫أنواع‬ :) ..................................................... 10 ( ‫جدول‬ 2 ) : ‫البحرين‬ ‫في‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫وحجم‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫عدد‬ .. ………………. . 12 ‫األ‬ ‫شكال‬ ( ‫شكل‬ 1 ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫عدد‬ :) ‫و‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫البحرين‬ ‫في‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ( 2015 - 2020 ) ... 12 ( ‫شكل‬ 2 ‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫ومن‬ ‫العام‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫كنسبة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫قيمة‬ ‫تطور‬ :) ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ( 2015 - 2020 ) ................................ ................................ ................................ ....................... 15 ( ‫شكل‬ 3 ‫السعودية‬ ‫في‬ ‫المستفيدين‬ ‫وعدد‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫قيمة‬ ‫تطور‬ :) ................................ .............. 16
  4. 4. 4 ‫مقدمة‬ .‫النامية‬ ‫للدول‬ ‫بالنسبة‬ ‫السيما‬ ‫االقتصادية‬ ‫والمكاسب‬ ‫المزايا‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫رقمنة‬ ‫ترتبط‬ ‫على‬ ‫اإللكتروني‬ ‫والدفع‬ ‫التحصيل‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫التحول‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫فالتقديرات‬ ‫جانبي‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫اقتصادية‬ ‫وفورات‬ ‫حقق‬‫ي‬ )‫العامة‬ ‫والنفقات‬ ‫(اإليرادات‬ ‫تقدر‬ ‫بين‬ ‫يتراوح‬ ‫بما‬ 0.8 ‫إلى‬ 1.1 ‫في‬ ‫المائة‬ ‫على‬ ‫األقل‬ ‫من‬ ‫الناتج‬ ‫المحلي‬ ‫اإلجمالي‬ ،‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫أي‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫يتراوح‬ 220 ‫إلى‬ 320 ‫مليار‬ ‫دوالر‬ ً‫ا‬‫سنوي‬ 1 . ‫التحول‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدولية‬ ‫التجارب‬ ‫تشير‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫لنظم‬ ‫الرقمي‬ 2 ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫ساعد‬ ‫التكاليف‬ ‫خفض‬ ‫من‬ ‫ن‬ًّ‫ك‬‫وم‬ ،‫المستحقين‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫لعدد‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫برامج‬ ‫تغطية‬ ‫مستويات‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫للتحويالت‬ ‫برامج‬ ‫أربعة‬ ‫دمج‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫تمكنت‬ ،‫البرازيل‬ ‫ففي‬ .‫ملموس‬ ‫بشكل‬ ‫البرامج‬ ‫لهذه‬ ‫اإلدارية‬ " ‫ببرنامج‬ ‫عرف‬‫ي‬ ‫الرقمية‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫واحد‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ Bolsa Família ‫من‬ ،" ‫نحو‬ ‫إلى‬ ‫عددها‬ ‫ليصل‬ ‫البرنامج‬ ‫من‬ ‫المستفيدة‬ ‫األسر‬ ‫تغطية‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ 80 ‫الفقيرة‬ ‫األسر‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬ ‫بنحو‬ ‫مقارنة‬ 65 ً‫ا‬‫سابق‬ ‫األسر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬ 3 ‫التحول‬ ‫ساعد‬ ‫كما‬ . ‫اإلدارية‬ ‫التكاليف‬ ‫خفض‬ ‫على‬ ‫الرقمي‬ .‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫قبل‬ ‫المسجلة‬ ‫المستويات‬ ‫أرباع‬ ‫ثالثة‬ ‫بنحو‬ ‫يقدر‬ ‫بما‬ " ‫باسم‬ ‫المعروف‬ ‫الوطني‬ ‫البيومترية‬ ‫الهوية‬ ‫مشروع‬ ‫ساهم‬ ‫كما‬ Aadhaar ‫الهند‬ ‫في‬ ‫المطبق‬ ، " ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫النظ‬ ‫في‬ ‫مسجلين‬ ‫عدد‬ ‫بإجمالي‬ ‫العالم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الوطنية‬ ‫للهوية‬ ‫مشروع‬ ‫أكبر‬ ‫يبلغ‬ ‫ام‬ 1.2 ،‫مواطن‬ ‫مليار‬ ‫توصيل‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫المعاشات‬ ‫ودفع‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫كفاءة‬ ‫زيادة‬ ‫في‬ ‫دعم‬ ‫السيما‬ ‫الدعم‬ ‫برامج‬ ‫مدفوعات‬ ‫للمستحقين‬ ‫المصرفية‬ ‫الحسابات‬ ‫إلى‬ ‫المنزلي‬ ‫والوقود‬ ‫الغذائية‬ ‫السلع‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫البيومترية‬ ‫الهوية‬ ‫بنظام‬ ‫المرتبطين‬ ،‫مباشرة‬ ‫فيها‬ ‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫الهند‬ ‫في‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫لقوائم‬ ‫الدوري‬ ‫التنقيح‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫النظام‬ ‫مكن‬ ‫كما‬ .‫اآللي‬ ‫الصراف‬ ‫أجهزة‬ ‫أو‬ ‫بنكية‬ ‫فروع‬ ‫المستحقين‬ ‫لغير‬ ‫الدعم‬ ‫وصول‬ ‫أو‬ ‫االزدواجية‬ ‫لمنع‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ 4 . ‫التطورات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الرقمية‬ ‫ال‬ ‫المتسارعة‬ ‫يشهدها‬ ‫تي‬ ‫االقتصاد‬ ‫العالم‬ ‫نظم‬ ‫رقمنه‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫بدأت‬ ،‫ي‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫أحرزت‬ ‫وبالفعل‬ .‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫وذوي‬ ‫الفقيرة‬ ‫لألسر‬ ‫قدمة‬‫الم‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ 1 Susan Lund et al. (2017). “The Value of Digitizing Government Payments in Developing Economies”, IMF elibrary based on McKinsey Global Institute analysis (2015). 2 ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫أو‬ ‫بالمنافع‬ ‫ُقصد‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫التحويالت‬ ً‫ا‬‫عين‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫نقد‬ ‫بدفعها‬ ‫الحكومة‬ ‫تقوم‬ ‫األ‬ ‫إلى‬ ‫فراد‬ ‫العائالت‬ ‫أو‬ ‫مواجهة‬ ‫من‬ ‫لتمكينها‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بتحمل‬ ‫عمرية‬ ‫فترات‬ ‫خالل‬ ‫المستفيدين‬ ‫مشاركة‬ ‫يشمل‬ ‫تشاركي‬ ‫نوع‬ ‫األول‬ ،‫نوعين‬ ‫إلى‬ ‫التحويالت‬ ‫هذه‬ ‫وتنقسم‬ .‫المعيشية‬ ‫األعباء‬ ‫تقدي‬ ‫عبء‬ ‫بمفردها‬ ‫الحكومة‬ ‫تحمل‬ ‫بمعني‬ ‫تشاركية‬ ‫غير‬ ‫تحويالت‬ ‫والثاني‬ ،‫والصحية‬ ‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬ ‫نظم‬ ‫مثل‬ ‫المزايا‬ ‫هذه‬ ‫تمويل‬ ‫نفقات‬ ‫م‬ ‫واألسر‬ ‫لألفراد‬ ‫قدمة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫النقدية‬ ‫والتحويالت‬ ‫الغذاء‬ ‫دعم‬ ‫نظم‬ ‫مثل‬ ً‫ا‬‫نقد‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫عين‬ ‫المادية‬ ‫اإلعانات‬ ‫هذه‬ . 3 Soares, f. et al. (2011). "Cash Transfer Programmes In Brazil: Impacts On Inequality And Poverty“, IPC IG - International Policy Centre for inclusive Growth - IPC". 4 OECD, (2018). “Innovative Government: Case Study: India Aadhaar”.
  5. 5. 5 ‫عدد‬ ‫رقمنه‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫ملحوظ‬ ً‫ا‬‫تقدم‬ ‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫مستوى‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫االجتماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫النق‬ ‫التحويالت‬ ‫العديدة‬ ‫الفوائد‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ .‫وغيرها‬ ‫االجتماعي‬ ‫والتأمين‬ ‫الضمان‬ ‫وخدمات‬ ،‫المباشرة‬ ‫دية‬ ‫التحديات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫يصاحبه‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫رقمنة‬ ‫نظير‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والمس‬ ،‫الرقمية‬ ‫الخدمات‬ ‫ومجهزي‬ ،‫(الحكومة‬ ‫المصلحة‬ ‫أصحاب‬ ‫بها‬ ‫يتأثر‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫تفيدين‬ .‫المختلفة‬ ‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫مشروعات‬ ‫لتبني‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫تواجهها‬ ‫التي‬ ‫التحديات‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ،)‫التحويالت‬ ‫اتجهت‬ ،‫ستجد‬‫الم‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫جائحة‬ ‫انتشار‬ ‫منذ‬ ‫العالم‬ ‫يشهدها‬ ‫التي‬ ‫التطورات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ،‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫الدعم‬ ‫أوجه‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫الحكومات‬ ‫برزت‬ ‫كما‬ .‫المتضررة‬ ‫والفئات‬ ‫األسر‬ ‫إلى‬ ‫المالي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الوباء‬ ‫انتشار‬ ‫لمنع‬ ‫الالتالمسية‬ ‫المدفوعات‬ ‫بتقنيات‬ ‫االهتمام‬ ‫تزايد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫أهمية‬ .‫اإللكترونية‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫باتجاه‬ ‫للتحول‬ ‫مشروعات‬ ‫تبني‬ ‫على‬ ‫الحكومات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫حفز‬ ‫وفي‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ( ‫للفترة‬ ‫الجديدة‬ ‫استراتيجيته‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫اهتمام‬ ‫إطار‬ 2020 - 2025 ،‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫رقمنة‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫للدول‬ ‫بالنسبة‬ ‫األولوية‬ ‫ذات‬ ‫الموضوعات‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ) ‫تهتم‬ ‫ب‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫استيفائه‬ ‫تم‬ ‫استبيان‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تجارب‬ ‫رصد‬ ‫بعض‬ ‫لهذه‬ ‫الراهن‬ ‫الوضع‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫بهدف‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫برقمنة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ،‫المستفادة‬ ‫والدروس‬ ،‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫والتحديات‬ ،‫عنها‬ ‫الناتجة‬ ‫االقتصادية‬ ‫والمكاسب‬ ،‫النظم‬ .‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫والتجارب‬ ‫الخبرات‬ ‫تبادل‬ ‫بهدف‬ ‫تتكون‬ ‫التجارب‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫يتطرق‬ ‫حيث‬ ،‫المقدمة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫أجزاء‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫لرقمنة‬ ‫الدولية‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عربية‬ ‫دول‬ ‫أربع‬ ‫تجارب‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫يتناول‬ ‫فيما‬ ، ‫البحرين‬ ‫يشمل‬ ‫بما‬ ‫اإلطار‬ ‫والجزائر‬ ‫فيما‬ ،‫والكويت‬ ‫والسعودية‬ ‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫يستعرض‬ ‫النتائج‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫رابع‬ .‫السياسات‬ ‫صنع‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫والتوصيات‬ ‫أ‬ :ً‫ال‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫التجارب‬ ‫لرقمنه‬ ‫ظم‬ُ‫ن‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬ ‫يستعرض‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫بع‬ ‫ض‬ ‫من‬ ،‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫لرقمنه‬ ‫الدولية‬ ‫الممارسات‬ ‫أفضل‬ ‫التطرق‬ ‫خالل‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫األنظمة‬ ‫المتبناة‬ ‫الرقمية‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ،‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫وأنظمة‬ ،‫الذكية‬ ‫البطاقات‬ ‫مثل‬ ‫ال‬ ‫والتقنيات‬ ‫م‬ ‫عت‬ ‫م‬ .‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫على‬ ‫دة‬ ‫البطاقات‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫األنظمة‬ ‫الذكية‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫تستخدم‬ ‫الذكية‬ ‫البطاقات‬ ‫االجتماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫برقمنة‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ، ‫مك‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫تخزين‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫المستفيد‬ ‫بيانات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫البطاقة‬ ‫في‬ ‫مضمنة‬ ‫شريحة‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫رقمي‬
  6. 6. 6 ‫المعلومات‬ ‫البيومتري‬ ‫ة‬ ، ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬ ‫صاحبها‬ ‫هوية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫المخزنة‬ ‫بالهوية‬ ‫شريحة‬ . ً‫ا‬‫غالب‬ ً‫ة‬‫مالءم‬ ‫أكثر‬ ‫البطاقات‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫الريفية‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫البيئات‬ ً‫ا‬‫تطور‬ ‫أقل‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ . ‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫تستخدم‬ ‫كما‬ ‫المغناطيسي‬ ‫الشريط‬ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫كون‬ ‫مثبت‬ ً‫ا‬ ‫من‬ ‫للمستفيدين‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫البطاقات‬ ‫في‬ ‫والسحب‬ ‫المدفوعات‬ ‫إلجراء‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ . ‫مصرفي‬ ‫بحساب‬ ‫البطاقات‬ ‫هذه‬ ‫ترتبط‬ ‫منفذ‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫(ا‬ ‫التحويل‬ ‫من‬ ‫والمستفيد‬ )‫(الحكومة‬ ‫التحويل‬ ‫أل‬ ‫الفرد‬ /‫سرة‬ .) ‫الذكية‬ ‫والبطاقات‬ ‫المغناطيسي‬ ‫الشريط‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يتطلب‬ ، ‫بيع‬ ‫نقطة‬ [Point of Sale (POS)] ‫ما‬ ‫وعادة‬ ، ً ‫متصال‬ ‫يكون‬ ‫ببطاقات‬ ‫ممغنطة‬ ‫إلجراء‬ ‫المعامالت‬ ‫و‬ ، ‫اآللي‬ ‫الصراف‬ ‫أجهزة‬ ‫عبر‬ ‫السحب‬ ‫عمليات‬ ‫إجراء‬ . ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫إمكانية‬ ‫هناك‬ ‫بالتالي‬ ،‫المالية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫مرتبطة‬ ‫كونها‬ ‫بميزة‬ ‫البطاقات‬ ‫تتمتع‬ ‫األخرى‬ . ‫هناك‬ ‫ب‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫أنظمة‬ ‫المغلقة‬ ‫الحلقة‬ ‫والمفتوحة‬ ( Closed and Open-Loop Systems ) "‫الغرض‬ ‫محدودة‬ ‫"األدوات‬ ‫باسم‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫أي‬ ‫المعروفة‬ limited-purpose instruments " ‫هذ‬ ‫في‬ . ‫الحالة‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫تسمح‬ ‫المغلقة‬ ‫الحلقة‬ ‫ب‬ ‫فقط‬ ‫للمستفيدين‬ ‫المع‬ ‫الوكالء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األموال‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫ني‬ ‫أو‬ ‫ين‬ ‫الصراف‬ ‫أجهزة‬ ‫اآللي‬ 5 . ‫في‬ ‫تركيا‬ ، ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ، ‫السلطات‬ ‫تصدر‬ ‫ب‬ ‫لالجئين‬ ‫خصم‬ ‫طاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫لمساعدتهم‬ ‫و‬ ‫بسهولة‬ ‫النقدية‬ ‫االجتماعية‬ ‫والتحويالت‬ ‫اإلنسانية‬ ‫المساعدات‬ ‫أ‬ ‫مان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األغذية‬ ‫برنامج‬ ‫األوروبية‬ ‫والمفوضية‬ ‫التركي‬ ‫األحمر‬ ‫والهالل‬ ‫العالمي‬ ‫المدنية‬ ‫والحماية‬ ‫اإلنسانية‬ ‫للمساعدات‬ ‫والحكومة‬ .‫التركية‬ ‫هذ‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫ا‬ ‫استهداف‬ ‫السياق‬ ‫حوالي‬ 1.3 ‫مليون‬ ‫تركيا‬ ‫في‬ ‫يعيشون‬ ‫الجئ‬ ‫يونيو‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬ 2017 ، ‫حيث‬ ‫يقارب‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫المستفيدين‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬ 686 ‫ألف‬ ‫مستفيد‬ . ‫إعادة‬ ‫يتم‬ ‫خصم‬ ‫بطاقة‬ ‫المستلمون‬ ‫يتلقى‬ ‫شهر‬ ‫شحنها‬ ً‫ا‬‫ي‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫الفواتير‬ ‫ودفع‬ ‫اآللي‬ ‫الصراف‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫النقود‬ ‫وسحب‬ ‫البضائع‬ ‫شراء‬ 6 . ‫في‬ ‫باكستان‬ ، ‫عام‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫أصدرت‬ 2010 ‫الذكية‬ ‫البطاقة‬ ‫في‬ ‫الستخدامها‬ ‫إلى‬ ‫نقدية‬ ‫منح‬ ‫تقديم‬ ‫حوالي‬ 1.5 ‫مليون‬ ‫شخص‬ ‫عام‬ ‫فيضانات‬ ‫ضحايا‬ ‫من‬ 2010 ، ‫ضمن‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫مشروع‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مفوضية‬ ‫السامية‬ ‫الالجئين‬ ‫لشؤون‬ ‫والحكومة‬ .‫الباكستانية‬ ‫منهم‬ ‫والتحقق‬ ‫المحتملين‬ ‫الفيضانات‬ ‫ضحايا‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫تم‬ 5 Bold, C., Porteous, D. and Rotman, S., 2012, Social Cash Transfers and Financial Inclusion: evidence from four countries. 6 Cupolo, D., 2017, Cop-outor vital lifeline? Massive EU cash aid programme rolls out for refugees in Turkey. IRIN. Available from: http://www.irinnews.org/special-report/2017/01/25/cop-out-or-vitallifeline-massive-eu-cash-aid- programme-rolls-out-refugees.
  7. 7. 7 ‫البيانات‬ ‫باستخدام‬ ‫البيومتري‬ ‫ة‬ ‫الوطنية‬ ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ 7 ‫و‬ ‫تم‬ ‫تزويدهم‬ ‫ببطاقة‬ ‫إلكترونية‬ ‫تسمى‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ )‫(وطن‬ ‫ال‬ ‫النقدية‬ ‫مستحقات‬ ‫البيع‬ ‫نقاط‬ ‫عبر‬ ‫اآللي‬ ‫الصراف‬ ‫وأجهزة‬ 8 . ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫تستخدم‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫األنظمة‬ ‫قسائم‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫التحويالت‬ ‫لدفع‬ ‫االجتماعية‬ ، ‫م‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫المستفيد‬ ‫مكن‬ ‫ي‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫إ‬ ‫متجر‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫معامالتهم‬ ‫جراء‬ ‫ت‬ ‫فيه‬ ‫توفر‬ ‫نقط‬ ‫ة‬ ‫البيع‬ ، ‫القسائم‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الورقية‬ ،‫الإللكترونية‬ ‫التي‬ ‫م‬ً‫ا‬‫غالب‬ ‫ا‬ ‫تستخدم‬ ‫متاجر‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫محددة‬ ، ‫محدد‬ ‫زمني‬ ‫إطار‬ ‫وضمن‬ . ‫تتيح‬ ‫االجتماعي‬ ‫التحويالت‬ ‫تقنيات‬ ‫ة‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫مزيد‬ ‫للمستفيدين‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ً‫ا‬ ‫إجراء‬ ‫في‬ ‫المرونة‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫والسحب‬ ‫المدفوعات‬ ‫باستخدام‬ ‫الشخصي‬ ‫التعريف‬ ‫رقم‬ ‫المست‬ ‫أحقية‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫فيد‬ ‫الوكالء‬ ‫يقوم‬ . ‫ب‬ ‫ال‬ ‫دفع‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫محدودة‬ ‫إمكانية‬ ‫هناك‬ ،‫بالتالي‬ .‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫مزود‬ ‫من‬ ‫األموال‬ ‫واسترداد‬ ‫لمستفيد‬ ‫نفاذ‬ ‫إلى‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫واسع‬ ‫الخدمات‬ ‫المالية‬ ، ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫شبكة‬ ‫مزود‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المعامالت‬ ‫جميع‬ ‫تتم‬ ‫حيث‬ . ‫لالجئين‬ ‫الدنماركي‬ ‫المجلس‬ ‫قدم‬ (Denmark Refugee Council (DRC)) ‫برنامج‬ ً‫ا‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫الدولية‬ ‫التنمية‬ ‫البريطانية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ( 2014 - 2015 ) ، ‫إلكترونية‬ ‫قسائم‬ ‫عبر‬ ‫شهرية‬ ‫نقدية‬ ‫تحويالت‬ ‫لتقديم‬ ‫تركيا‬ ‫في‬ ‫السوريين‬ ‫لالجئين‬ ، ‫تس‬ ‫تخدم‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫محالت‬ ‫الكبيرة‬ ‫تجارية‬ ‫األساسية‬ ‫االحتياجات‬ ‫لتلبية‬ ‫ل‬ ‫لمستفيدين‬ . ‫في‬ ‫نيبال‬ ‫و‬ ، ‫إثر‬ ‫التي‬ ‫األرضية‬ ‫الهزة‬ ‫البالد‬ ‫شهدتها‬ ‫عام‬ ‫في‬ 2015 ، ‫حوالي‬ ‫الحكومة‬ ‫استهدفت‬ 10780 ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫شخص‬ ‫الت‬ ‫ـــــــــ‬ ‫االجتم‬ ‫حويالت‬ ‫ــــــ‬ ‫اعية‬ ‫إ‬ ‫عبر‬ً‫ا‬‫لكتروني‬ ‫باست‬ ‫إلكترونية‬ ‫قسيمة‬ ‫ـــــــــخ‬ ‫دام‬ ‫تقنية‬ ‫تسمى‬ ) (Hello Paisa/money ، ‫يتم‬ ‫إطارها‬ ‫في‬ ‫إ‬ ‫المستفيد‬ ‫خطار‬ ‫ي‬ ‫القصيرة‬ ‫الرسائل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫للهاتف‬ ‫المحمول‬ ‫بضرورة‬ ‫إ‬ ‫يمك‬ ‫الذي‬ ‫الشخصي‬ ‫التعريف‬ ‫رمز‬ ‫دخال‬ ‫وسحبه‬ ‫النقدي‬ ‫التحويل‬ ‫استالم‬ ‫من‬ ‫صاحبه‬ ‫ن‬ ‫شبكة‬ ‫أي‬ ‫من‬ (Hello Paisa) )‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫التجارية‬ ‫(المصارف‬ ‫الوكالء‬ ‫من‬ ، ‫السلطات‬ ‫تمكنت‬ ‫حيث‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫تسليم‬ ‫من‬ ‫التقنية‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫حوالي‬ ‫إلى‬ 976 ‫مستفيد‬ ً‫ا‬ ‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫في‬ 9 . ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫تم‬ ، ‫مع‬ ‫التعاون‬ ‫العالمي‬ ‫األغذية‬ ‫برنامج‬ ‫و‬ ‫الالسلكية‬ ‫االتصاالت‬ ‫شركة‬ ‫مع‬ ‫بالشراكة‬ ‫األفغانية‬ (AWCC) ، ‫للتحويالت‬ ‫مخطط‬ ‫تنفيذ‬ ‫االجتماعية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫باستخدام‬ ‫ل‬ ‫دعم‬ ‫الغذاء‬ ‫في‬ ‫أفغانستا‬ ‫ن‬ . ‫المخطط‬ ‫هذا‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫المست‬ ‫تسجيل‬ ‫فيدين‬ ‫إلنشاء‬ ‫األصابع‬ ‫بصمات‬ ‫وأخذ‬ ‫رقم‬ 7 National Database and Registration Authority (NADRA) .O'Brien, C., Hove, F. and Smith, G., 2013, Factors affecting the cost-efficiency of electronic transfers in humanitarian programmes. CaLP. 8 Hosein, G. and Nyst, C., 2013, Aiding Surveillance: an exploration of how development and humanitarian aid initiatives are enabling surveillance in developing countries. Privacy International. 9 Jacobsen, and Armstrong, P. (2016), "Cash Transfer Programming: Lessons learned on vulnerability, targeting and protection from the Danish Refugee Council's e-voucher intervention in Southern Turkey". Tufts University. Available from: http://fic.tufts.edu/assets/FIC-DRC-publication-karen-2-2016.pdf
  8. 8. 8 ‫تعريفي‬ ‫فريد‬ ، ‫حيث‬ ‫تخزين‬ ‫تم‬ ‫المستفيدين‬ ‫بيانات‬ ‫شريحة‬ ‫على‬ ‫بخاصية‬ ‫تتسم‬ ‫المد‬ ‫قريب‬ ‫االتصال‬ ‫ى‬ (NFC) ، ‫يتم‬ ‫تثبيتها‬ ‫يتم‬ .‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫العالمي‬ ‫األغذية‬ ‫برنامج‬ ‫هوية‬ ‫بطاقة‬ ‫على‬ ‫منح‬ ‫بطاقة‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫شريحة‬ ‫الصادرة‬ ‫برنامج‬ ‫عن‬ ‫العالمي‬ ‫األغذية‬ ‫ل‬ ‫لمستفيد‬ ‫ويتم‬ ،‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫إخطار‬ ‫هم‬ ‫قصيرة‬ ‫نصية‬ ‫رسالة‬ ‫عبر‬ ( (SMS . ‫العادة‬ ‫في‬ ‫اإلنفاق‬ ‫يقتصر‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫وفق‬ ‫الغذائية‬ ‫المواد‬ ‫شراء‬ ‫على‬ ‫من‬ .‫معينين‬ ‫وكالء‬ ‫و‬ ‫إلجراء‬ ‫عملية‬ ‫ال‬ ‫المست‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ،‫شراء‬ ‫فيدين‬ ‫ه‬ ‫تقديم‬ ‫و‬ ‫المحمول‬ ‫اتفهم‬ ‫ة‬ ‫حتى‬ ‫سمح‬‫ي‬ ‫النقدي‬ ‫التحويل‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫لهم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫رمز‬ ‫تعريفي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ، ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫البيع‬ ‫نقاط‬ ‫جهاز‬ ‫باستخدام‬ ‫األصابع‬ ‫بصمات‬ ‫مسح‬ ‫االتصاالت‬ ‫شركة‬ ‫األفغانية‬ ‫الالسلكية‬ 10 . ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الهند‬ ‫ي‬ ، " ‫نظام‬ ‫عتبر‬ ‫للهوية‬ ‫الهندي‬ ‫آدهار‬ ‫متري‬ ‫البيو‬ ‫ة‬ " ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫الناجحة‬ ‫العالمية‬ ‫التجارب‬ ‫أحد‬ ‫الت‬ ‫السكانية‬ ‫الكثافة‬ ‫ي‬ ‫الهند‬ ‫بها‬ ‫تتميز‬ . ‫حامل‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫النظام‬ ‫ساعد‬ ‫ي‬ ‫الرقمية‬ ‫الهوية‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫الس‬ ‫من‬ ‫تفادة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫المباشرة‬ ، ‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫المصرفي‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫وتحويلها‬ ، ‫الذ‬ ‫ي‬ ‫فتح‬ ‫يتم‬ ‫ه‬ ‫باستخدام‬ ‫رقم‬ ‫آ‬ ‫ب‬ ‫الخاص‬ ‫دهار‬ ‫المستفيد‬ ‫األص‬ ‫وبصمات‬ ‫ا‬ ‫بع‬ ‫مك‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫من‬ ‫المواطنين‬ ‫ن‬ ‫بصورة‬ ‫حقوقهم‬ ‫مباشرة‬ ‫آمنة‬ 11 . ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫األنظمة‬ ‫نظام‬ ‫يعتبر‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫عبر‬ ‫األموال‬ ‫تحويل‬ ‫ن‬ ‫ظام‬ ً‫ا‬ ‫للمست‬ ‫يسمح‬ ً‫ا‬‫تطور‬ ‫أكثر‬ ‫فيد‬ ‫سحب‬ ‫عمليات‬ ‫بإجراء‬ ‫البضائع‬ ‫وشراء‬ ‫الفواتير‬ ‫ودفع‬ ‫األموال‬ ‫وتحويل‬ ‫ملكيتهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫متوفر‬ ‫نقدي‬ ‫رصيد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والدفع‬ " ‫ل‬ ‫محفظة‬ ‫ال‬ ‫الهاتف‬ ‫عبر‬ ‫متوفرة‬ ‫مالية‬ ‫محمول‬ ‫حساب‬ ‫أو‬ " ‫المصرفي‬ ‫هم‬ ، ‫في‬ ‫كما‬ ‫كينيا‬ ‫حيث‬ ‫ي‬ ‫إجراء‬ ‫مكن‬ ‫ال‬ ‫بواسطة‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫نقدي‬ ‫تحويل‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫لبرامج‬ ‫المنفذة‬ ‫الحكومية‬ ‫جهات‬ ‫مشغل‬ ‫عبر‬ ‫المحمول‬ ‫شبكة‬ (Safaricom) . ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ )‫(الحكومة‬ ‫التحويل‬ ‫مانحة‬ ‫للجهة‬ ‫مع‬ ‫ع‬‫مجم‬ ‫دفع‬ ‫حساب‬ ‫شركة‬ ‫المشغل‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫ال‬ ‫بها‬ ‫ترتبط‬ ‫التي‬ ‫للخدمة‬ .‫للمستفيدين‬ ‫الفردية‬ ‫حسابات‬ ‫التحويل‬ ‫مانحة‬ ‫الجهة‬ ‫تقوم‬ ‫الهاتف‬ ‫مشغل‬ ‫بتزويد‬ ‫بأرقام‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ،‫المستفيدين‬ ‫بقائمة‬ ‫المحمول‬ ‫ال‬ ‫تعريف‬ ‫الشخصية‬ ‫ال‬ ‫والمبلغ‬ ،‫فريدة‬ ‫لكل‬ ‫خصص‬‫الم‬ ‫منهم‬ . ‫عمليات‬ ‫بإجراء‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫شبكة‬ ‫مشغل‬ ‫يقوم‬ ‫التحويل‬ ‫من‬ ‫لذلك‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫ال‬ ‫حساب‬ ‫جمع‬‫الم‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫إشعار‬ ‫المستفيدون‬ ‫يتلقى‬ .‫فردية‬ ‫لحسابات‬ ً‫ا‬ ‫بالكامل‬ ‫النظام‬ ‫تشغيل‬ ‫يتم‬ .‫القصيرة‬ ‫الرسائل‬ ‫عبر‬ ‫األموال‬ ‫باستالم‬ 10 Better than Cash Alliance, 2016, Building a Gateway to Digital Payments in Afghanistan: the WFP's evoucher initiative. 11 ( ‫طلحة‬ ‫أحمد‬ ‫الوليد‬ 2019 ‫المال‬ ‫الشمول‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫الرقمية‬ ‫الهوية‬ ‫"دور‬ ،) .‫أبوظبي‬ ،‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ،"‫ي‬
  9. 9. 9 ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫مشغل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫االتصاالت‬ ‫شركات‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫تديره‬ ‫الذي‬ ‫عمو‬ ‫يوجد‬ ‫وال‬ ، ً‫ا‬‫م‬ ‫ال‬ ‫إمكانية‬ ‫نفاذ‬ ‫المزيد‬ ‫إلى‬ ‫من‬ ‫الهاتف‬ ‫شبكة‬ ‫مشغل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الدفع‬ ‫وظائف‬ ‫تتجاوز‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫قاد‬ ‫المحمول‬ ً‫ا‬‫ر‬ ‫على‬ ‫ذل‬ ‫ك‬ 12 . ‫في‬ ‫ساحل‬ ‫العاج‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫السلطات‬ ‫تقوم‬ ‫العالمي‬ ‫األغذية‬ ‫برنامج‬ ‫و‬ ‫شركة‬ MTN) ) ‫لالتصاالت‬ ‫بتنفيذ‬ ‫مشترك‬ ‫مشروع‬ ‫لتوزيع‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ً‫ا‬‫شهري‬ ‫على‬ ‫األ‬ ‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الفقيرة‬ ‫سر‬ ‫حيث‬ ، ‫تسليم‬ ‫تم‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫إلى‬ ‫حوالي‬ 10.8 ‫أل‬ ‫ف‬ ‫مستفيد‬ 13 . ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ماينمار‬ ، ‫بدأت‬ ‫تنفيذ‬ ‫السلطات‬ ‫تجريبي‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫فبراير‬ 2017 ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫العالمي‬ ‫األغذية‬ ‫برنامج‬ ، ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫تسليم‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫الشهرية‬ ‫للنازحين‬ ، ‫مع‬ ‫بالشراكة‬ ‫المحلي‬ ‫البنوك‬ ‫أحد‬ ‫ة‬ ‫و‬ ، ‫الهاتف‬ ‫شركة‬ ‫المحمول‬ ‫إل‬ ‫إضافة‬ ، ‫شركة‬ ‫ى‬ ) Wave Money ) 14 . ‫تقنيات‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫تعتمد‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫تقنية‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫رقمنه‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫بهدف‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ،‫العين‬ ‫قزحية‬ ‫و‬ ‫ي‬ .‫المعامالت‬ ‫لتوثيق‬ ‫والوجه‬ ‫األصابع‬ ‫بصمات‬ ‫مك‬ ‫ن‬ ‫الهوية‬ ‫تحديد‬ ‫البيومتري‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫تجنب‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫استخدام‬ ‫البطاقات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والهواتف‬ ‫و‬ ‫المحمولة‬ ‫العمل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشخصية‬ ‫التعريف‬ ‫أرقام‬ ‫ل‬ ‫مستقل‬ ‫كنظام‬ ‫ت‬ ‫قد‬ ‫ي‬ .‫مالية‬ ‫خدمة‬ ‫م‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫إمكانية‬ ‫تقتصر‬ ‫التقنية‬ ‫هذه‬ ‫عبر‬ ‫اآللي‬ ‫الصراف‬ ‫وأجهزة‬ ‫البيع‬ ‫نقاط‬ ‫على‬ ‫بما‬ ‫التقنيات‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫يمكنها‬ ‫التي‬ .‫أوسع‬ ‫مالية‬ ‫خدمات‬ ‫إلى‬ ‫المستفيدين‬ ‫وصول‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫ا‬ ‫يتم‬ ‫ك‬ ‫التقنية‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫تقلل‬ ‫ألنها‬ ‫إضافي‬ ‫أمني‬ ‫إجراء‬ ‫الفنية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫فرص‬ ‫مما‬ ‫االختراق‬ ‫أكثر‬ ‫يجعلها‬ ‫أ‬ ً‫ا‬‫مان‬ . ‫المطلوبة‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫توزيع‬ ‫تكاليف‬ ‫بسبب‬ ‫االنتشار‬ ‫مكلفة‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫كما‬ ، ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫للمستفيدين‬ ‫الصعب‬ ‫انتشار‬ ‫أكثر‬ ‫مالية‬ ‫خدمات‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫التقنيات‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ً‫ا‬ ‫لشمول‬ ‫المالي‬ 15 . ‫استخدام‬ ‫يواجه‬ ‫المصادقة‬ ‫تقنية‬ ‫البيومتري‬ ‫ة‬ ‫تمثل‬ ‫كونها‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫كبير‬ ‫بتحدي‬ ‫حلقة‬ ‫األساس‬ ‫في‬ 12 O'Brien, Hove. and Smith, G. (2013), “Factors affecting the cost-efficiency of electronic transfers in humanitarian programmes”. CaLP. 13 O'Brien, Hove, and Smith, G. (2013), “Factors affecting the cost-efficiency of electronic transfers in humanitarian programmers”. CaLP. 14 World Food Programme, )2017(, WFP launches first mobile cash transfers for humanitarian assistance in Myanmar. WFP. Available from: http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-launches-firstmobile-cash- transfers-humanitarian-assistance-myanmar. 15 Bold, Porteous, and Rotman, (2012), Social Cash Transfers and Financial Inclusion: evidence from four countries.
  10. 10. 10 ‫الغرض‬ ‫محدودة‬ ‫مغلقة‬ ‫ل‬ ‫يمكن‬ ‫اآللي‬ ‫الصراف‬ ‫أجهزة‬ ‫أو‬ ‫البيع‬ ‫نقاط‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫بها‬ ‫التعامل‬ ‫وبالتالي‬ ، .‫منها‬ ‫المستفيدين‬ ‫عدد‬ ‫تقييد‬ :ً‫ا‬‫ثاني‬ ‫رقمنه‬ ‫ظم‬ُ‫ن‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫شجعت‬ ‫المتسارعة‬ ‫الرقمية‬ ‫التطورات‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫ن‬ ‫ظم‬ ‫خدمات‬ ‫في‬ ‫إلكترونية‬ ‫التحويالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫أحرزت‬ ‫بالفعل‬ .‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫وذوي‬ ‫الفقيرة‬ ‫لألسر‬ ‫قدمة‬‫الم‬ ‫العربية‬ ً‫ا‬‫ملحوظ‬ً‫ا‬‫تقدم‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫االجتماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫رقمنه‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫و‬ ‫أهم‬ ،‫يلي‬ ‫فيما‬ :‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫التجارب‬ ‫البحرين‬ ‫البحرين‬ ‫تمكنت‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ( 2015 - 2020 ) ‫زيادة‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫إجمالي‬ 129.4 ‫مليون‬ ‫إلى‬ ‫بحريني‬ ‫دينار‬ 153.9 ،‫دينار‬ ‫مليون‬ ‫نحو‬ ‫بلغ‬ ‫نمو‬ ‫بمعدل‬ 19 ‫في‬ ‫كما‬ .‫المائة‬ ‫زاد‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫التحويالت‬ 286 ً‫ا‬‫شخص‬ ‫ألف‬ ‫في‬ ‫عام‬ 2015 ‫إلى‬ 323 ً‫ا‬‫شخص‬ ‫ألف‬ ‫أكتوبر‬ ‫شهر‬ ‫في‬ 2020 ‫تمثل‬ . ‫المالي‬ ‫الدعم‬ ‫تحويالت‬ )‫الغالء‬ ‫(عالوة‬ ‫حوالي‬ 61.4 ‫في‬ ‫قيمة‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫التحويالت‬ ، ‫تمثل‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ‫لت‬ ‫حويالت‬ ‫النقدي‬ ‫ة‬ ‫للمواطنين‬ ‫قدمة‬‫الم‬ ‫رفع‬ ‫أعقاب‬ ‫في‬ ‫اللحوم‬ ‫عن‬ ‫الدعم‬ ‫نحو‬ 18.4 ‫المائة‬ ‫في‬ ، ‫وتشكل‬ ‫ت‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫حويالت‬ ‫نحو‬ 11.5 ‫نحو‬ ‫ويتوجه‬ ،‫المائة‬ ‫في‬ 8.7 ‫في‬ ‫المائة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫لمخصصات‬ ‫الهمم‬ ‫أصحاب‬ . ( ‫رقم‬ ‫الجدول‬ 1 :) ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫أنواع‬ ‫والمستفيدين‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫البحرين‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫أنواع‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫المستفيدون‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫البحريني‬ ‫المواطن‬ ‫الضمان‬ ‫قانون‬ ‫وفق‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫استحقاق‬ ‫ومعايير‬ ‫شروط‬ ‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫الذي‬ ( ‫رقم‬ ‫االجتماعي‬ 18 ‫لسنة‬ ) 2006 :‫هي‬ ‫الفئات‬ ‫وهذه‬ ‫وأسرة‬ ،‫والمسن‬ ،‫والمهجورة‬ ،‫والمطلقة‬ ،‫األرملة‬ ‫و‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫والعاجز‬ ،‫المسجون‬ ‫الهمم‬ ‫أصحاب‬ .‫واليتيـم‬ ،‫المتزوجة‬ ‫غير‬ ‫والبنت‬ ، ‫المالي‬ ‫الدعم‬ ‫لألس‬ ‫مستحق‬ .‫محددة‬ ‫ومعايير‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫البحريني‬ ‫األسرة‬ ‫لرب‬ ‫ويصرف‬ ‫ر‬ ‫مخصص‬ )‫الهمم‬ ‫(ذوي‬ ‫بشرط‬ ‫البحرينية‬ ‫المواطنة‬ ‫أبناء‬ ‫من‬ ‫البحريني‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ،‫البحريني‬ ‫المواطن‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ثبوت‬ ‫طبي‬ ‫بتقرير‬ .‫معتمد‬ ‫المساكن‬ ‫حريق‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مساكنهم‬ ‫تعرض‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لألسر‬ ‫مستحق‬ .‫للحريق‬ ‫الدعم‬ ‫رفع‬ ‫مقابل‬ ‫النقدي‬ ‫التعويض‬ ‫اللحوم‬ ‫عن‬ ‫المقيم‬ ‫البحريني‬ ‫المواطن‬ ‫إ‬ ‫البحرين‬ ‫مملكة‬ ‫في‬ ‫دائمة‬ ‫قامة‬ - ‫بدون‬ .‫للدخل‬ ‫سقف‬ ‫التعطل‬ ‫بدل‬ ‫تعويض‬ .‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫حسب‬ ‫البحريني‬ ‫المواطن‬ ( ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ :‫المصدر‬ 2021 ‫ا‬ ‫النظم‬ ‫استبيان‬ ،) ‫إل‬ ‫لمدفوعات‬ ‫لكترونية‬ .‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬
  11. 11. 11 ‫تم‬ ‫عام‬ ‫في‬ 2008 ‫تدشين‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساعدات‬ ‫نظام‬ ‫البحرين‬ ‫في‬ ‫تحديثات‬ ‫عدة‬ ‫تلته‬ ، ‫وكانت‬ ، ‫أهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحول‬ ‫تبنيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫رقمنه‬ ‫نظم‬ ‫ا‬ ‫االجتماعية‬ ‫لتحويالت‬ ، ‫إ‬ ‫الم‬ ‫الخدمات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫عادة‬ ‫قدمة‬ ‫الكفاءة‬ ‫لتعزيز‬ ‫وإعا‬ ،‫والفعالية‬ ‫دة‬ ‫المقدمة‬ ‫للخدمات‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هندسة‬ ‫و‬ ، ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫الربط‬ ، ‫و‬ ‫الجودة‬ ‫ضمان‬ ‫بمعايير‬ ‫االلتزام‬ ‫و‬ ، ‫التسويق‬ ‫ونشر‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الخدمات‬ ‫استخدام‬ ‫ثقافة‬ . ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ب‬ ‫األساسية‬ ‫المتطلبات‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫النظم‬ ‫إلى‬ ‫للتحول‬ ‫الداعمة‬ ‫من‬ ‫يتبين‬ ، ‫ت‬ ‫جربة‬ ‫ما‬ ‫البحرين‬ :‫يلي‬ • ‫أهمية‬ ‫آمنه‬ ‫إلكترونية‬ ‫بيئة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫بهدف‬ ‫وتشريعات‬ ‫لوائح‬ ‫وضع‬ . • ‫أهمية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫تعزيز‬ ‫المهارات‬ ‫و‬ ‫توفر‬ ‫القدرات‬ ‫الالزمة‬ ‫التقنية‬ . • ‫ل‬ ‫مركزية‬ ‫جهة‬ ‫تحديد‬ ‫المعتمدة‬ ‫الحكومية‬ ‫البيانات‬ ‫مع‬ ‫لربط‬ . • ‫المواطنين‬ ‫مع‬ ‫اتصال‬ ‫قنوات‬ ‫إطالق‬ . • ‫ن‬ ‫ا‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫بأهمية‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫الوعي‬ ‫شر‬ ‫إل‬ ‫لكترونية‬ ‫وضرورة‬ .‫الرقمي‬ ‫التحول‬ • ‫تطبيقات‬ ‫تطوير‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫عبر‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ . • ‫المستمر‬ ‫التقييم‬ ‫المستفادة‬ ‫الدروس‬ ‫واستخالص‬ ‫للتجربة‬ . ‫بخصوص‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫لتقديم‬ ‫المتبعة‬ ‫اآللية‬ ً‫ا‬‫رقمي‬ ‫ل‬ ‫وبالنسبة‬ ، ‫الدعم‬ ‫رفع‬ ‫مقابل‬ ‫النقدي‬ ‫لتعويض‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫عبر‬ ‫التسجيل‬ ‫يتم‬ ،‫اللحوم‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫والتنمية‬ ‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫تو‬ ‫المبالغ‬ ‫دع‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫للمستحقين‬ ‫حسابات‬ ‫هم‬ ‫البنكية‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫تقتضي‬ ‫تحويالت‬ ‫الشخصي‬ ‫الحضور‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫للمواطن‬ ‫إلى‬ ‫مراكز‬ ‫الخدمات‬ ‫االجتماعية‬ ، ‫أ‬ ‫ا‬ ‫بالبريد‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التواصل‬ ‫و‬ ‫إل‬ ،‫لكتروني‬ ‫حيث‬ ‫كاملة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التسجيل‬ ‫عملية‬ ‫الموظف‬ ‫يتولى‬ ‫ذلك‬ ‫يلي‬ . ‫الطلب‬ ‫تقييم‬ ‫و‬ ‫صرف‬ ‫ال‬ ‫االجتماعية‬ ‫تحويالت‬ ‫إلى‬ ‫حين‬ ‫للمواطنين‬ ‫البنكية‬ ‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫إيداع‬ ‫المعنيين‬ .
  12. 12. 12 ( ‫رقم‬ ‫الشكل‬ 1 ) ‫البحرين‬ ‫في‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫وحجم‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫عدد‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ 2015 - 2020 ( ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ :‫المصدر‬ 2021 ‫لمدفوعات‬ ‫االلكترونية‬ ‫النظم‬ ‫استبيان‬ ،) ."‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫ا‬ ( ‫رقم‬ ‫لجدول‬ 2 ) ‫البحرين‬ ‫في‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫وحجم‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫عدد‬ ‫أكتوبر‬ ‫شهر‬ ‫حتى‬ )*( 2020 . )**( ‫كل‬ ‫مقدما‬ ‫الصرف‬ ‫يتم‬ 3 ‫أشهر‬ ( ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ :‫المصدر‬ 2021 ‫التحويالت‬ ‫لمدفوعات‬ ‫االلكترونية‬ ‫النظم‬ ‫استبيان‬ ،) .‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫إلى‬ ‫التحول‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫كنت‬ ‫رقمنه‬ ‫ن‬ ‫ظم‬ ‫ا‬ ‫االجتماعية‬ ‫لتحويالت‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫البحرين‬ ‫في‬ ‫مكاسب‬ ‫بينها‬ ‫من‬ : • ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫لبرامج‬ ‫اإلدارية‬ ‫التكاليف‬ ‫خفض‬ ، ‫و‬ ‫الحكومية‬ ‫التكلفة‬ ‫من‬ ‫جيدة‬ ‫نسبة‬ ‫توفير‬ ‫من‬ ‫باالستفادة‬ ‫التحويالت‬ ‫هذه‬ ‫لتقديم‬ ‫المصاحبة‬ .‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ 260 270 280 290 300 310 320 330 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ‫المستتفيدين‬ ‫االشخاص‬ ‫عدد‬ ) ‫شخص‬ ‫ألف‬ ( 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫حجم‬ ) ‫بحريني‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬ ( 2015 2016 2017 2018 2019 2020 * ‫العدد‬ ‫(ألف‬ )‫شخص‬ ‫المبلغ‬ ‫عملة‬ ‫(ألف‬ )‫محلية‬ ‫(ألف‬ ‫العدد‬ )‫شخص‬ ‫(ألف‬ ‫المبلغ‬ ‫عملة‬ )‫محلية‬ ‫العدد‬ ‫(ألف‬ )‫شخص‬ ‫(ألف‬ ‫المبلغ‬ ‫عملة‬ )‫محلية‬ ‫العدد‬ ‫(ألف‬ )‫شخص‬ ‫(ألف‬ ‫المبلغ‬ ‫عملة‬ )‫محلية‬ ‫العدد‬ ‫(ألف‬ )‫شخص‬ ‫(ألف‬ ‫المبلغ‬ ‫عملة‬ )‫محلية‬ ‫العدد‬ ‫(ألف‬ )‫شخص‬ ‫المبلغ‬ ‫(ألف‬ ‫عملة‬ )‫محلية‬ ‫النقدي‬ ‫الدعم‬ ‫نظم‬ )‫الغالء‬ ‫(عالوة‬ 117 110,417 121 110,974 119 109,182 121 109,406 124 111,951 125 94 , 521 ‫الضمان‬ ‫نظم‬ ‫االجتماعي‬ 15 19,123 15 18,314 16 18,524 16 18,578 17 20,845 17 17,646 ‫اإلعاقة‬ ‫مخصص‬ 10 13,005 11 13,850 11 14,282 11.5 14,532 12 15,279 12 13,406 ‫النقدي‬ ‫التعويض‬ ‫عن‬ ‫الدعم‬ ‫رفع‬ ‫مقابل‬ **‫اللحوم‬ 144 5986 148 24,920 154 25,866 159 26,784 164 27,609 169 28,369 ‫المجموع‬ 286 129408 295 168058 300 167854 307.5 169300 317 175684 323 153942
  13. 13. 13 • ‫المستفيدين‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫وشمولية‬ ‫التغطية‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ . • ‫الخدمة‬ ‫توفير‬ ‫للمست‬ ‫حيث‬ ،‫الساعة‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫فيدين‬ ‫ت‬‫مكن‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫رقمنة‬ ‫من‬ ‫المواطنين‬ ‫للحضور‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫طلباتهم‬ ‫تقديم‬ ‫مراكز‬ ‫إلى‬ .‫المعنية‬ ‫الجهات‬ • ‫للمستحقين‬ ‫الدقيق‬ ‫االستهداف‬ ، ‫تسر‬ ‫ومنع‬ ‫ب‬ ‫الدعم‬ ‫لغ‬ ‫ير‬ ‫مستحقي‬ ‫ه‬ ‫حيث‬ ، ‫الرقمنة‬ ‫بفعل‬ ‫تحقق‬ ، ‫الربط‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫لكافة‬ ‫اإللكتروني‬ ، ‫المستفيدين‬ ‫أحقية‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫على‬ ‫ساعد‬ ‫بما‬ . ‫و‬ ‫تم‬ ،‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ضع‬ ‫الالزمة‬ ‫واللوائح‬ ‫التشريعات‬ ‫آمنة‬ ‫إلكترونية‬ ‫بيئة‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ، ‫حيث‬ ‫جرى‬ ‫إطالق‬ ‫بهدف‬ ‫المشاريع‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هندسة‬ ‫وإعادة‬ ‫ضمان‬ ‫المعلومات‬ ‫أمن‬ ، ‫شهادة‬ ‫تنفيذ‬ ‫مشروع‬ ‫مثل‬ ISO 27001) ) ‫ألمن‬ ‫إضافة‬ .‫المعلومات‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫إصدار‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ال‬ ‫وال‬ ‫بالتعامالت‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫تشريعات‬ ‫توقيعات‬ ‫اإللكترونية‬ ، ‫و‬ ‫الرقمية‬ ‫الهوية‬ ‫و‬ ، ‫الشخصية‬ ‫البيانات‬ ‫حماية‬ ، ‫ال‬ ‫وكذلك‬ ‫تشريعات‬ ‫ال‬ ‫تقنية‬ ‫بجرائم‬ ‫خاصة‬ ‫المعلومات‬ . ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ب‬ ‫التحديات‬ ‫القائمة‬ ‫واجهت‬ ‫التي‬ ‫البحرين‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫النظم‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ، ‫تم‬ ‫ت‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫اعتبارات‬ ‫الرقمي‬ ‫للتحول‬ ‫الالزمة‬ ‫والميزانية‬ ‫التكلفة‬ ‫و‬ ، ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التقنيات‬ ‫استخدام‬ ‫صعوبة‬ ‫المسنين‬ ‫المستفيدين‬ ‫وبعض‬ ‫الهمم‬ ‫أصحاب‬ ‫لمواجهة‬ . ‫التحديات‬ ‫هذه‬ ، ‫الوعي‬ ‫ونشر‬ ‫الفعالة‬ ‫المشاركة‬ ‫دعم‬ ‫تم‬ ‫الموا‬ ‫وتشجيع‬ ‫الم‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫طنين‬ ‫قدمة‬ ‫المعنية‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫عملت‬ ‫كما‬ ، ‫على‬ ‫ال‬ ‫تطوير‬ ‫االستخدام‬ ‫وسهلة‬ ‫الجودة‬ ‫عالية‬ ‫خدمات‬ ‫مع‬ ، ‫وخصوصية‬ ‫أمن‬ ‫ضمان‬ ‫البيانات‬ ‫وسرية‬ ‫المعلومات‬ . ‫جرى‬ ‫ل‬ ‫تدريبية‬ ‫دورات‬ ‫تنظيم‬ ‫كذلك‬ ‫لموظفين‬ ‫بهدف‬ ‫ت‬ ‫أهيل‬ ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫لمواكبة‬ ‫هم‬ ‫إ‬ ‫إضافة‬ ، ‫لى‬ ‫مجال‬ ‫فتح‬ ‫المختلفة‬ ‫بالوسائل‬ ‫االتصاالت‬ ‫المستفيدين‬ ‫مع‬ ، ‫الرقمي‬ ‫باالستخدام‬ ‫المتعلقة‬ ‫االستفسارات‬ ‫الستالم‬ ‫لنظم‬ .‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫خطة‬ ‫البحرين‬ ‫لدى‬ ،‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫مستقبلية‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫النظم‬ ‫تطوير‬ ‫إل‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫لكترونية‬ ‫حيث‬ ، ‫تسعى‬ ‫إلى‬ ‫إلكتروني‬ ‫نظام‬ ‫إنشاء‬ ‫عبر‬ ‫متكاملة‬ ‫مركزية‬ ‫معلوماتية‬ ‫قاعدة‬ ‫في‬ ‫النقدي‬ ‫الدعم‬ ‫برامج‬ ‫توحيد‬ ‫دراسة‬ ‫مع‬ ‫النقدي‬ ‫الدعم‬ ‫برامج‬ ‫لجميع‬ ‫متكامل‬ ‫يوفر‬ ‫إضافة‬ ،‫دقيقة‬ ‫وإحصائيات‬ ‫تقارير‬ ‫إ‬ ‫الحسابية‬ ‫العمليات‬ ‫إدارة‬ ‫لى‬ ‫سهولة‬ ‫بكل‬ ، .‫االجتماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫توفير‬ ‫وسرعة‬ ‫كفاءة‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫يسهم‬ ‫مما‬ ‫ه‬ ‫في‬ ،‫اإلطار‬ ‫ذا‬ ‫سل‬ ‫الرقمية‬ ‫الحكومة‬ ‫استراتيجية‬ ‫طت‬ 2022 ، ‫خدماتها‬ ‫بتحويل‬ ‫الحكومة‬ ‫التزام‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫الرقمية‬ ‫التقنيات‬ ‫باستخدام‬ ‫استباقي‬ ‫بشكل‬ ‫و‬ ‫الرقمي‬ ‫واالستخدام‬ ‫الرقمية‬ ‫البيئة‬ ‫تمكين‬ ‫في‬ ‫المحرز‬ ‫التقدم‬ ‫تعزيز‬ .‫البحرين‬ ‫في‬ ‫تسعى‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫إلى‬ ‫حكومة‬ ‫طوير‬ ‫والم‬ ‫الناشئة‬ ‫التقنيات‬ ‫استخدام‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫لتمكين‬ ‫تطورة‬ ً‫ا‬‫انفتاح‬ ‫أكثر‬ ‫لتكون‬ ‫وفعالية‬ ‫واستجابة‬ ، ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المواطنين‬ ‫الحتياجات‬ . ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تصور‬ ‫وضع‬ ‫تم‬
  14. 14. 14 ‫المواطن‬ ‫على‬ ‫المرتكز‬ ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫لقيادة‬ ‫مختلفة‬ ‫استراتيجية‬ ‫لمبادرات‬ ‫التركيز‬ ‫مجاالت‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ :‫التالية‬ ‫األساسية‬ • ً‫ت‬ ‫عمل‬ ‫آلية‬ ‫تطوير‬ ‫مك‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫للجميع‬ ‫الرقمية‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ، ‫مواءمة‬ ‫على‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ .‫للمواطنين‬ ‫المحددة‬ ‫االحتياجات‬ ‫مع‬ ‫الخدمات‬ • ‫بالنسبة‬ .‫يختارونها‬ ‫التي‬ ‫الرقمية‬ ‫القنوات‬ ‫الستخدام‬ ‫األفراد‬ ‫وجذب‬ ‫تشجيع‬ ‫إلى‬ ‫الجهود‬ ‫توجيه‬ ‫لمن‬ ‫مساعدة‬ ‫رقمية‬ ‫آلية‬ ‫الحكومة‬ ‫ستوفر‬ ،‫اإلنترنت‬ ‫عبر‬ ‫الخدمات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ، ‫لدعم‬ .‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ‫الرقمية‬ ‫الخدمات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ • ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الجديدة‬ ‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫تصميم‬ ‫"ا‬ ‫الرقمية‬ ‫على‬ ‫العتماد‬ " ‫سلسلة‬ ‫رقمنه‬ ‫على‬ ‫والتركيز‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أكبر‬ ‫توفر‬ ‫حيث‬ ‫بأكملها‬ ‫األنشطة‬ ‫ضمنه‬ ‫من‬ ‫لألفراد‬ ‫الفائدة‬ ‫ا‬ ‫المالي‬ ‫الدعم‬ ‫خدمات‬ ‫نظام‬ ‫الذي‬ ‫الت‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫االجتماعية‬ ‫والتنمية‬ ‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫يساعد‬ ‫حويالت‬ ‫تجربة‬ ‫وتحسين‬ ‫االجتماعية‬ ‫المستفيدين‬ ، ‫ب‬ ‫حيث‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫أنظمة‬ ‫مع‬ ‫المطلوب‬ ‫االجتماعية‬ ‫المعلومات‬ ‫نظام‬ ‫يتكامل‬ ‫األخرى‬ . • ‫والشركات‬ ‫المواطنين‬ ‫تمكين‬ .‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫حكومية‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫مختلفة‬ ‫بيانات‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ • ً‫ء‬‫ذكا‬ ‫أكثر‬ ‫وقرارات‬ ‫دقة‬ ‫أكثر‬ ‫تنبؤات‬ ‫إجراء‬ ‫تقنية‬ ‫باستخدام‬ .‫الضخمة‬ ‫البيانات‬ • ‫المجتمعية‬ ‫والمشاركة‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلتاحة‬ ‫للعامة‬ ‫وتوفيرها‬ ‫الحكومية‬ ‫البيانات‬ ‫دمج‬ . ‫الجزائر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫تعتبر‬ ‫بنود‬ ‫الجارية‬ ‫النفقات‬ ‫حوالي‬ ‫وتمثل‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫في‬ 9 ‫في‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫المائة‬ 2020 . ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫مبالغ‬ ‫بتبويب‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫تقوم‬ ‫المبال‬ ‫هذه‬ ‫توجيه‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫المختلفة‬ ‫الوزارية‬ ‫اإلدارات‬ ‫إلى‬ ‫وتحويلها‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫مستفيدي‬ .‫ن‬ ‫حيث‬ً‫ا‬‫ملحوظ‬ ‫توسعا‬ ‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫قيمة‬ ‫عرفت‬ ‫ارتفعت‬ ‫من‬ 733 ‫جزائري‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬ ‫في‬ ‫عام‬ 2006 ‫إلى‬ 1.8 ‫دينار‬ ‫تريليون‬ ‫في‬ ‫عام‬ 2020 ‫ذلك‬ ‫األ‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬ ‫هداف‬ ‫تتبناها‬ ‫الدولة‬ ‫تحسين‬ ‫مقدمتها‬ ‫وفي‬ ‫ال‬ ‫المعيشي‬ ‫مستوى‬ ً‫ة‬‫مستفيد‬ ،‫الفقر‬ ‫حدة‬ ‫من‬ ‫والتخفيف‬ ‫للمواطن‬ ‫من‬ ‫ارتفاع‬ ‫اإليرادات‬ ‫العامة‬ ، ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫تتوزع‬ .‫الفترة‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫في‬ ‫أنواع‬ ‫ستة‬ ‫رئيسة‬ ‫دعم‬ ‫تحويالت‬ ‫تشمل‬ ‫االستهالك‬ ‫واسعة‬ ‫المواد‬ ‫أسعار‬ ‫دعم‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫التي‬ ‫األسرة‬ ‫والكهرباء‬ ،‫والسكر‬ ‫الزيت‬ ،‫الحليب‬ ،‫(الحبوب‬
  15. 15. 15 ‫ا‬ ‫والغاز‬ )‫والماء‬ ‫لطبيعي‬ ، ‫ودعم‬ ،‫الصحة‬ ‫ودعم‬ ،‫السكن‬ ‫دعم‬ ‫وتحويالت‬ ،‫العائلية‬ ‫واإلعانات‬ ‫محاربي‬ ‫قدماء‬ ‫االستعمار‬ ‫و‬ ‫المحرومة‬ ‫الفئات‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫المتقاعدين‬ ‫ودعم‬ ، ‫الهمم‬ ‫أصحاب‬ .‫الضعيف‬ ‫الدخل‬ ‫وذوي‬ ( ‫رقم‬ ‫الشكل‬ 2 ) ‫تطور‬ ‫ومن‬ ‫العام‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫كنسبة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫قيمة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ( 2015 - 2020 ) )*( ‫لعام‬ ‫تقديرات‬ 2020 . ( ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ :‫المصدر‬ 2021 ‫ا‬ ‫النظم‬ ‫استبيان‬ ،) ‫إل‬ .‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫لمدفوعات‬ ‫لكترونية‬ ‫السعودية‬ ‫أنواع‬ ‫خمس‬ ‫وجد‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫النقدية‬ ‫االجتماعية‬ ‫لتحويالت‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫تحويالت‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ،‫الشيخوخة‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫من‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫العاجزون‬ ،‫األيتام‬ ( ‫والمستفيدات‬ ‫للمستفيدين‬ ‫المساندة‬ ‫وبرامج‬ ‫معاشات‬ ‫الثامنة‬ ‫سن‬ ‫تجاوزوا‬ ‫ممن‬ ‫األبوين‬ ‫مجهولو‬ ،‫المعولة‬ ‫غير‬ ‫األسر‬ ،‫لهن‬ ‫عائل‬ ‫ال‬ ‫الالتي‬ ‫النساء‬ ‫عش‬ ،)‫ر‬ ‫و‬ " ‫المواطن‬ ‫حساب‬ " ‫وهو‬ ‫المباشر‬ ‫وغير‬ ‫المباشر‬ ‫األثر‬ ‫من‬ ‫السعودية‬ ‫األسر‬ ‫لحماية‬ ‫أنشئ‬ ‫وطني‬ ‫برنامج‬ ‫المختلفة‬ ‫االقتصادية‬ ‫اإلصالحات‬ ‫من‬ ‫المتوقع‬ ، ‫المستفيدين‬ ‫للمواطنين‬ ‫مباشر‬ ‫نقدي‬ ‫دعم‬ ‫تقديم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ، ‫وبرنامج‬ " ‫حافز‬ " ‫لدعم‬ ‫التحويالت‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫عمل‬ ‫عن‬ ‫الباحثين‬ ‫لمساعدة‬ ،‫الهمم‬ ‫أصحاب‬ ‫وتحويالت‬ .‫األيتام‬ ‫لدعم‬ ‫أخرى‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫رقمنه‬ ‫بدأت‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫السعودية‬ 2007 ‫حيث‬ ، ‫تقديم‬ ‫يتم‬ ‫التحويالت‬ ‫ا‬ ‫للفئات‬ ‫لمست‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫فة‬ ً‫ا‬‫رقمي‬ . ‫ي‬ ‫وال‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫معاش‬ ‫صرف‬ ‫بوكالة‬ ً‫ة‬‫ممثل‬ ‫االجتماعية‬ ‫تنمية‬ ‫االجتماعي‬ ‫والضمان‬ ‫للتمكين‬ ‫الوزارة‬ . ‫ف‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫ي‬ ً‫ا‬‫استعداد‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بعض‬ ‫تبني‬ ‫تم‬ ‫لرقمن‬ ‫ة‬ ‫وجوب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التحويالت‬ ‫الخدمات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫إ‬ ً‫ا‬‫لكتروني‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المستحقات‬ ‫جميع‬ ‫تحويل‬ ‫إ‬ ً‫ا‬‫لكتروني‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫ال‬ ‫حسابات‬ ‫البنكية‬ ‫ل‬ ‫لمستفيدين‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫لضمان‬ . 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 2015 2016 2017 2018 2019 2020* ‫العام‬ ‫اإلنفاق‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫كنسبة‬ (%) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2015 2016 2017 2018 2019 2020* ‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫كنسبة‬ (%)
  16. 16. 16 ‫المستفيدي‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬ ‫ن‬ ‫التحويالت‬ ‫هذه‬ ‫من‬ 3.1 ‫عام‬ ً‫ا‬‫شخص‬ ‫مليون‬ 2019 ‫مقارنة‬ ‫بنحو‬ 2.9 ‫في‬ ً‫ا‬‫شخص‬ ‫مليون‬ ‫عام‬ 2015 ‫قدرها‬ ‫بزيادة‬ ، 6.9 ‫الخمس‬ ‫لألنواع‬ ‫اإلجمالية‬ ‫القيمة‬ ‫تراجعت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫بالمائة‬ ‫ة‬ ‫للتحويالت‬ ‫من‬ ‫االجتماعية‬ 24.9 ‫عام‬ ‫لاير‬ ‫مليون‬ 2015 ‫إل‬ ‫ى‬ 24.3 ‫عام‬ ‫لاير‬ ‫مليون‬ 2019 ‫إلغاء‬ ‫نتيجة‬ ، ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫المستهدفة‬ ‫الدعم‬ ‫وإعانات‬ ‫الرسوم‬ ‫بحوالي‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ 45 ‫عام‬ ‫في‬ ‫لاير‬ ‫مليون‬ 2019 ‫تبني‬ ‫تم‬ . ‫لدعم‬ ‫تشريعات‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫النظم‬ ‫قانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ /‫(م‬ 45 ‫وتاريخ‬ ) 7 / 7 / 1427 /‫رقم‬ ‫الكريم‬ ‫السامي‬ ‫واألمر‬ ،‫هـــ‬ 15768 ‫وتاريخ‬ 21 / 3 / 1440 ‫هـــ‬ . ‫بخصوص‬ ‫المتبعة‬ ‫اآللية‬ ‫في‬ ‫رقمنه‬ ‫إطار‬ ‫ا‬ ‫ظم‬‫ن‬ ‫االجتماعية‬ ‫لتحويالت‬ ‫يتم‬ ، ‫نقدي‬ ‫دعم‬ ‫تقديم‬ ‫لحماي‬ ‫المستفيدين‬ ‫للمواطنين‬ ‫مباشر‬ ‫تهم‬ ‫االقتص‬ ‫اإلصالحات‬ ‫من‬ ‫المتوقع‬ ‫المباشر‬ ‫وغير‬ ‫المباشر‬ ‫األثر‬ ‫من‬ ‫ادية‬ .‫المختلفة‬ ( ‫رقم‬ ‫الشكل‬ 3 :) ‫السعودية‬ ‫في‬ ‫المستفيدين‬ ‫وعدد‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫قيمة‬ ‫تطور‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ( 2015 - 2020 ) ( ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ :‫المصدر‬ 2021 ‫استبيان‬ ،) ‫رقمنه‬ .‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫ظم‬‫ن‬ ‫مزايا‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫رقمنه‬ ،‫السعودية‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫وشمولية‬ ‫التغطية‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫المستفيدين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الوصول‬ ‫سهولة‬ ‫إ‬ ‫المعلوم‬ ‫لى‬ ،‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫ات‬ ‫للمراجعة‬ ‫الحاجة‬ ‫وعدم‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ، ‫المستحقين‬ ‫لغير‬ ‫التحويالت‬ ‫تسرب‬ ‫ومنع‬ ‫للمستحقين‬ ‫الدقيق‬ ‫االستهداف‬ ‫وذلك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫الربط‬ ‫آل‬ ‫مع‬ ‫لي‬ ‫الحكومية‬ ‫الدوائر‬ ‫جميع‬ . ‫ال‬ ‫مستجدات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫تحويالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫كورونا‬ ‫أزمة‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫لدعم‬ ، ‫أي‬ ‫استحداث‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التحويالت‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ، ‫بل‬ ‫(أسر‬ ‫مثل‬ ‫المعاش‬ ‫في‬ ‫المؤقتة‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫للمستفيدين‬ ‫الصرف‬ ‫استمرار‬ ‫تم‬ 2600000 2700000 2800000 2900000 3000000 3100000 3200000 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ‫التحويالت‬ ‫قيمة‬ ) ‫لاير‬ ( ‫المستفدين‬ ‫عدد‬
  17. 17. 17 ‫فاق‬ ‫وأسرة‬ ‫والمفقود‬ ‫المتغيب‬ ‫وأسرة‬ ‫المهجورة‬ ‫واألسر‬ ‫السجناء‬ )‫األهلية‬ ‫د‬ ، ‫تم‬ ‫إ‬ ‫لمساعدة‬ ‫مالية‬ ‫تسهيالت‬ ‫جراء‬ ‫ا‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫المستفيدين‬ ‫أل‬ ‫زمة‬ ، ‫ا‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫البيانات‬ ‫تحديث‬ ‫آلية‬ ‫وقف‬ ‫مثل‬ ‫أل‬ ‫زمة‬ . ‫الكويت‬ ‫الكويت‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫تتوزع‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫خمس‬ ‫ة‬ ‫السلع‬ ‫ودعم‬ ،‫المتقاعدين‬ ‫معاشات‬ ‫تشمل‬ ‫أنواع‬ ‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫وذوي‬ ‫األرامل‬ ‫لفائدة‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمساعدات‬ ،‫الغدائية‬ ‫المواد‬ ‫وتجار‬ ‫للمواطنين‬ ‫الغدائية‬ ‫المواد‬ ‫ودعم‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫للمواطنين‬ ‫المقدمة‬ ‫االجتماعية‬ ‫والعالوات‬ ،‫المتعففة‬ ‫واألسر‬ ‫الموا‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلنشائية‬ .‫اإلنشائية‬ ‫المواد‬ ‫وتجار‬ ‫طنين‬ ‫حكومية‬ ‫جهات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التحويالت‬ ‫هذه‬ ‫قدم‬‫ت‬ ‫تشمل‬ ‫وزارة‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ .‫االئتمان‬ ‫وبنك‬ ،‫التجارة‬ ‫ووزارة‬ ،‫الوطنية‬ ‫العمالة‬ ‫دعم‬ ‫وبرنامج‬ ،‫الزكاة‬ ‫وبيت‬ ،‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫ا‬ ‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫وتطوير‬ ‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫أجهزة‬ ‫لصيانة‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫بخدمات‬ ‫االستعانة‬ ‫إللكترونية‬ ، ‫وفي‬ .‫القدرات‬ ‫وبناء‬ ‫التدريب‬ ‫مجال‬ ‫تخصيص‬ ‫الكويت‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫اإلليكترونية‬ ‫النظم‬ ‫إلى‬ ‫للتحول‬ ‫تبنيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تشمل‬ ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫اآللية‬ ‫واألنظمة‬ ‫التشغيل‬ ‫أجهزة‬ ‫وتطوير‬ ‫لشراء‬ ‫ميزانية‬ 20 / 2014 ‫ب‬ ‫شأن‬ ‫أ‬ .‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫التحويالت‬ ‫لتقديم‬ ‫المتبعة‬ ‫اآللية‬ ‫ما‬ ، ‫في‬ ‫فتتمثل‬ ‫حسابات‬ ‫إلى‬ ‫النقدية‬ ‫المبالغ‬ ‫تحويل‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫النظم‬ ‫استخدام‬ ‫مكتسبات‬ ‫من‬ .‫اإللكترونية‬ ‫األنظمة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫البنوك‬ ‫في‬ ‫المستفيدين‬ ‫الكويت‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ، :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫نذكر‬ • ‫اال‬ ‫التحويالت‬ ‫لبرامج‬ ‫اإلدارية‬ ‫التكاليف‬ ‫خفض‬ ‫الموظفين‬ ‫أعداد‬ ‫تخفيض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫جتماعية‬ ‫المستخدمة‬ ‫والمباني‬ . • ‫المطلوبة‬ ‫الحاالت‬ ‫حصر‬ ‫لسهولة‬ ‫نتيجة‬ ،‫المستفيدين‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫وشمولية‬ ‫التغطية‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫ا‬ ‫البرامج‬ ‫باستخدام‬ ‫آل‬ ‫صرف‬ ‫سهولة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫أعداد‬ ‫وتسجيل‬ ‫لية‬ ‫المالي‬ ‫األنظمة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المستحقات‬ .‫ة‬ • ‫المستحقين‬ ‫لغير‬ ‫التحويالت‬ ‫تسرب‬ ‫ومنع‬ ‫للمستحقين‬ ‫الدقيق‬ ‫االستهداف‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالتحويالت‬ ‫والقيام‬ ،‫الدورية‬ ‫الكشوف‬ ‫مراجعة‬ ‫وسهولة‬ ،‫البشرية‬ ‫واألخطاء‬ ‫االزدواجية‬ ‫البن‬ ‫في‬ ‫المستفيدين‬ ‫حسابات‬ ‫إلى‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ .‫ك‬ ‫المعنية‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫التحديات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫للتحويالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫النظم‬ ‫استخدام‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫االجتماعية‬ ، ‫التقنيات‬ ‫الستخدام‬ ‫المجتمعية‬ ‫الثقافة‬ ‫وتغيير‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫للنظم‬ ‫المستمر‬ ‫التطوير‬ ‫أهمية‬ ‫نذكر‬ .‫السن‬ ‫كبار‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ،‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬
  18. 18. 18 ‫ه‬ ‫لمواجهة‬ ‫الفنية‬ ‫الكوادر‬ ‫استقطاب‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫للمواطنين‬ ‫وتوعوية‬ ‫إعالمية‬ ‫حمالت‬ ‫إطالق‬ ‫تم‬ ،‫التحديات‬ ‫ذه‬ ‫النظم‬ ‫لدعم‬ ‫استراتيجية‬ ‫الكويت‬ ‫لدى‬ ،‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ .‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫أإللكترونية‬ ‫األنظمة‬ ‫لتطوير‬ ‫وتطوير‬ ‫جديدة‬ ‫رقمية‬ ‫قنوات‬ ‫فتح‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ،‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫الرقمية‬ ‫كما‬ ،‫الحالية‬ ‫األنظمة‬ ‫إلكترونية‬ ‫منصة‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫لتقديم‬ ‫الحكومية‬ ‫التطبيقات‬ ‫جميع‬ ‫توحيد‬ ‫إلى‬ ‫االستراتيجية‬ ‫تهدف‬ .‫موحدة‬ :ً‫ا‬‫ثالث‬ ‫استنتاجات‬ ‫وتوصيات‬ ‫نظم‬ ‫رقمنه‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫بدأت‬ ،‫العالمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫يشهدها‬ ‫التي‬ ‫المتسارعة‬ ‫الرقمية‬ ‫التطورات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫التحوي‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫أحرزت‬ ‫وبالفعل‬ .‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫وذوي‬ ‫الفقيرة‬ ‫لألسر‬ ‫قدمة‬‫الم‬ ‫االجتماعية‬ ‫الت‬ ‫عدد‬ ‫رقمنه‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫ملحوظ‬ ً‫ا‬‫تقدم‬ ‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫مستوى‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫االجتماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ،‫المباشرة‬ ‫النقدية‬ ‫التحويالت‬ ،‫الضمان‬ ‫وخدمات‬ .‫وغيرها‬ ‫االجتماعي‬ ‫والتأمين‬ ‫في‬ ‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫وذوي‬ ‫الفقيرة‬ ‫األسر‬ ‫بدعم‬ ً‫ا‬‫كبير‬ ً‫ا‬‫اهتمام‬ ‫تولي‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫أشارت‬ ‫التح‬ ‫نظم‬ ‫لتطوير‬ ‫المستمر‬ ‫السعي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ .‫كفاءتها‬ ‫مستويات‬ ‫وزيادة‬ ‫االجتماعية‬ ‫ويالت‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫رقمنة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نجز‬‫الم‬ ‫التطور‬ ‫الدراسة‬ ‫استعرضت‬ ،‫السياق‬ ‫مكتسبات‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫مكنت‬ ‫التي‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنيات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫مستفيد‬ ،‫االجتماعية‬ ‫منها‬ ،‫عديدة‬ ‫ا‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫لتغطية‬ ‫لت‬ ‫شم‬ ‫ل‬ ‫المستفيدين‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ، ‫و‬ ‫سهولة‬ ‫التحويالت‬ ‫واستحقاق‬ ‫إنجاز‬ ، ‫وضمان‬ ‫للمستحقين‬ ‫الدقيق‬ ‫االستهداف‬ ، ‫وتيسير‬ ،‫اإلدارية‬ ‫التكاليف‬ ‫وخفض‬ ‫ا‬ ‫الربط‬ ‫آل‬ ‫الدوائر‬ ‫جميع‬ ‫مع‬ ‫لي‬ .‫الحكومية‬ ‫استلزم‬ ‫ال‬ ‫لألطر‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫تبني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫نحو‬ ‫التحول‬ ‫الداعمة‬ ‫تشريعية‬ ‫تنظيم‬ ‫تستهدف‬ ‫تشريعات‬ ‫وسن‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظم‬ ‫تعديل‬ ‫يشمل‬ ‫بما‬ ‫التحول‬ ‫لهذا‬ ‫التعامالت‬ ‫الرقمية‬ ‫قوانين‬ ‫يشمل‬ ‫بما‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫و‬ ،‫المعلومات‬ ‫أمن‬ ‫وضمان‬ ، ‫الرقمية‬ ‫الهوية‬ ‫و‬ ، ‫البيانات‬ ‫حماية‬ ‫الشخصية‬ ‫ومكافحة‬ ، ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ ‫جرائم‬ . ‫أبرز‬ ‫تمثلت‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫في‬ ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫واجهت‬ ‫التي‬ ‫التحديات‬ ‫و‬ ،‫التحول‬ ‫بهذا‬ ‫المرتبطة‬ ‫التكلفة‬ ‫مستويات‬ ‫ارتفاع‬ ‫في‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التقنيات‬ ‫استخدام‬ ‫صعوبة‬ ‫السكان‬ ‫شرائح‬ ‫بعض‬ ‫المسنين‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫وبعض‬ .‫الهمم‬ ‫أصحاب‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫تعدد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫بتقديم‬ ‫المعنية‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫كفاءة‬ ‫لضمان‬ ‫االجتماعية‬ ‫البرامج‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫تحديات‬ ‫يطرح‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫الحكومية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫األنظمة‬ ‫مع‬ ‫للربط‬ ‫مركزية‬ ‫جهة‬ ‫تحديد‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ .‫للمستفيدين‬ ‫التحويالت‬
  19. 19. 19 .‫النقدية‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫رقمنة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫لمو‬ ‫اجهة‬ ‫التحديات‬ ‫هذه‬ ، ‫المشاركة‬ ‫دعم‬ ‫تم‬ ‫الم‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫المواطنين‬ ‫وتشجيع‬ ‫الوعي‬ ‫ونشر‬ ‫الفعالة‬ ‫قدمة‬ ‫الجهات‬ ‫عملت‬ ‫كما‬ ، ‫ال‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫المعنية‬ ‫الحكومية‬ ‫االستخدام‬ ‫وسهلة‬ ‫الجودة‬ ‫عالية‬ ‫خدمات‬ ‫مع‬ ، ‫وخصوصية‬ ‫أمن‬ ‫ضمان‬ .‫البيانات‬ ‫وسرية‬ ‫المعلومات‬ ‫الدراسة‬ ‫أشارت‬ ‫مستقبلية‬ ً‫ا‬‫خطط‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫تبني‬ ‫إلى‬ ‫المواطن‬ ‫على‬ ‫المرتكز‬ ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫لقيادة‬ ‫تطوي‬ ‫تستهدف‬ ‫ا‬ ‫النظم‬ ‫ر‬ ‫إل‬ ‫االجتماعية‬ ‫للتحويالت‬ ‫لكترونية‬ ‫دمج‬ ‫إلى‬ ‫السعي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ، ‫النقدي‬ ‫الدعم‬ ‫برامج‬ ‫مركزية‬ ‫معلوماتية‬ ‫قاعدة‬ ‫في‬ ‫قومية‬ ‫إلكتروني‬ ‫نظام‬ ‫إنشاء‬ ‫عبر‬ ‫متكاملة‬ ‫إد‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫المراحل‬ ‫كافة‬ ‫ارة‬ ‫بما‬ ‫الكبيرة‬ ‫والبيانات‬ ‫االصطناعي‬ ‫الذكاء‬ ‫مثل‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنيات‬ ‫باستخدام‬ ‫التحويالت‬ ‫بهذه‬ ‫المرتبطة‬ ‫في‬ ‫يسهم‬ .‫االجتماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫توفير‬ ‫وسرعة‬ ‫كفاءة‬ ‫رفع‬ ‫إليها‬ ‫التطرق‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫والدولية‬ ‫العربية‬ ‫التجارب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫ا‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫تم‬ ،‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ :‫يشمل‬ ‫بما‬ ‫السياسات‬ ‫صنع‬ ‫عملية‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫لتوصيات‬ - ‫تسريع‬ ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫وتيرة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫نظم‬ ‫لتطوير‬ ‫مستويات‬ ‫وزيادة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫كفاء‬ ‫تها‬ ‫كوفيد‬ ‫جائحة‬ ‫فرضتها‬ ‫التي‬ ‫التحديات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫أهمية‬ ‫تبرز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وفعاليتها‬ - 19 . - ‫التقنيات‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫الوثائق‬ ‫لتبادل‬ ‫الحديثة‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫معالجة‬ ‫ال‬ ‫بيانات‬ ‫اإلدارات‬ ‫لدى‬ ‫المتوفرة‬ ‫والجهات‬ ،‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫بنظم‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الحكومية‬ ‫اإلدارة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫نوعية‬ ‫طفرة‬ ‫إلحداث‬ ‫والم‬ .‫الكبيرة‬ ‫والبيانات‬ ‫االصطناعي‬ ‫الذكاء‬ ‫تقنيات‬ ‫باستخدام‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫السيما‬ ‫ستفيدين‬ - ‫إن‬ ‫شاء‬ ‫وطنية‬ ‫بوابة‬ ‫بهدف‬ ‫اإللكترونية‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫لنظم‬ ‫موحدة‬ ‫على‬ ‫المعامالت‬ ‫تيسير‬ ‫المست‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫فيدين‬ ‫مركزية‬ ‫جهة‬ ‫تحديد‬ ‫الجهات‬ ‫بباقي‬ ً‫ا‬‫معلوماتي‬ ‫مرتبطة‬ ‫التحويالت‬ ‫هذه‬ ‫لتقديم‬ .‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الحكومية‬ - ‫نشر‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الخدمات‬ ‫استخدام‬ ‫ثقافة‬ ‫وا‬ ، ‫المواطن‬ ‫مع‬ ‫لتواصل‬ ‫ين‬ ‫مستوى‬ ‫لزيادة‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫ا‬ ‫إل‬ ‫لكترونية‬ ‫مزايا‬ ‫وتوضيح‬ ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ .‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫ظم‬‫ن‬ ‫في‬ - ‫وضع‬ ‫وال‬ ‫القوانين‬ ‫آمنه‬ ‫إلكترونية‬ ‫بيئة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫بهدف‬ ‫تشريعات‬ ‫و‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫المهارات‬ ‫واستقطاب‬ ‫المعلوماتية‬ ‫والقدرات‬ ‫التقنية‬ ‫والبشرية‬ ‫الالزمة‬ . - ‫ت‬ ‫بتطوير‬ ‫االهتمام‬ ‫طبيقات‬ .‫المحمولة‬ ‫الهواتف‬ ‫عبر‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ - ‫واعتماد‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬ ‫لمدفوعات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫النظم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التقنية‬ ‫التطورات‬ ‫مواكبة‬ ‫التقييم‬ ‫المستمر‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ، ‫تخصيص‬ ‫ل‬ ‫مالية‬ ‫موارد‬ ‫اآللية‬ ‫واألنظمة‬ ‫التشغيل‬ ‫أجهزة‬ ‫تطوير‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للنظم‬ .‫المتبعة‬
  20. 20. 20 - ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ،‫االستخدام‬ ‫ومتعددة‬ ‫مرنة‬ ‫رقمي‬ ‫دفع‬ ‫أنظمة‬ ‫تبني‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتف‬ ‫في‬ ‫عمليات‬ ‫البضائع‬ ‫وشراء‬ ‫الفواتير‬ ‫ودفع‬ ‫األموال‬ ‫وتحويل‬ ‫سحب‬ ‫بنظم‬ ‫المرتبطة‬ ‫المالية‬ ‫التعامالت‬ ‫باقي‬ ‫وإنجاز‬ .‫االجتماعية‬ ‫التحويالت‬
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