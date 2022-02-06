إدارة موارد القوى العاملة في المؤسسات الإسلامية

يسلط الأدب الإسلامي الضوء على ثماني وظائف رئيسية لإدارة الموارد البشرية وفق النهج الإسلامي؛ وهي: تخطيط الموارد البشرية، والتوظيف، والاختيار، والتوجيه، وتقييم الأداء، والتدريب والتطوير، والتعويضات والاستحقاقات، والتطوير الوظيفي[12]. ويكمن الهدف من هذه الورقة البحثية في النظر في قوانين العلم الإلهي للصدقات التي تنطبق على المؤسسات بوصفها شكلًا من أشكال إدارة القوى العاملة. أولًا، بغرض تطبيق القوانين الإلهية للصدقات بشكل صحيح في إطار أي تسلسل هرمي، ينبغي أن يشغل كل موظف المنصب المناسب وفقًا لمستوى مهارته. بالإضافة إلى ذلك، في حال سعى كل فرد في الشركة إلى ابتغاء مرضاة الله (سبحانه وتعالى) من خلال مساعدة الموظفين المُشرف عليهم (المعاملات)، فسينتج عن ذلك تقليل الاحتكاكات بين الموظفين للحد الأدني ورفع الروح المعنوية وزيادة مشاركة جميع الموظفين. نتيجة لذلك، ستحقق كفاءة سير العمل أقصى حد يمكن تحقيقه على جميع مستويات المؤسسة. فضلًا عن ذلك، فإن مكافأة قادة الصدقات تتمثل في شعورهم بالسعادة، وهو ما سيمكنهم من تهيئة بيئة ممتعة في مكان العمل. وفيما يتعلق بالقانون الإلهي الثاني للصدقات، سيصبح بإمكان أفراد الشركة تطهير أنفسهم وتزكيتها، بجانب احتساب سير العمل أعمالًا صالحة لهم في الطريق الأبدي للصدقات