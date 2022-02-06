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روح الإسلام
روح الإسلام
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إدارة موارد القوى العاملة في المؤسسات الإسلامية

Feb. 06, 2022
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Spiritual

يسلط الأدب الإسلامي الضوء على ثماني وظائف رئيسية لإدارة الموارد البشرية وفق النهج الإسلامي؛ وهي: تخطيط الموارد البشرية، والتوظيف، والاختيار، والتوجيه، وتقييم الأداء، والتدريب والتطوير، والتعويضات والاستحقاقات، والتطوير الوظيفي[12]. ويكمن الهدف من هذه الورقة البحثية في النظر في قوانين العلم الإلهي للصدقات التي تنطبق على المؤسسات بوصفها شكلًا من أشكال إدارة القوى العاملة. أولًا، بغرض تطبيق القوانين الإلهية للصدقات بشكل صحيح في إطار أي تسلسل هرمي، ينبغي أن يشغل كل موظف المنصب المناسب وفقًا لمستوى مهارته. بالإضافة إلى ذلك، في حال سعى كل فرد في الشركة إلى ابتغاء مرضاة الله (سبحانه وتعالى) من خلال مساعدة الموظفين المُشرف عليهم (المعاملات)، فسينتج عن ذلك تقليل الاحتكاكات بين الموظفين للحد الأدني ورفع الروح المعنوية وزيادة مشاركة جميع الموظفين. نتيجة لذلك، ستحقق كفاءة سير العمل أقصى حد يمكن تحقيقه على جميع مستويات المؤسسة. فضلًا عن ذلك، فإن مكافأة قادة الصدقات تتمثل في شعورهم بالسعادة، وهو ما سيمكنهم من تهيئة بيئة ممتعة في مكان العمل. وفيما يتعلق بالقانون الإلهي الثاني للصدقات، سيصبح بإمكان أفراد الشركة تطهير أنفسهم وتزكيتها، بجانب احتساب سير العمل أعمالًا صالحة لهم في الطريق الأبدي للصدقات

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إدارة موارد القوى العاملة في المؤسسات الإسلامية

  1. 1. ‫القوى‬ ‫موارد‬ ‫إدارة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫دداش‬ ‫ِّين‬‫الد‬ ُ‫زين‬ ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ،‫أبوظبي‬ ،‫سلطان‬ ‫بن‬ ‫شخبوط‬ ‫شارع‬ ،‫العليا‬ ‫التقنية‬ ‫كليات‬ ،‫للطالب‬ ‫أبوظبي‬ ‫كلية‬ ،‫والنفط‬ ‫الكيميائية‬ ‫الهندسة‬ ‫قسم‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ zdadach@hct.ac.ae :‫الملخص‬ ‫الموارد‬ ‫تخطيط‬ :‫وهي‬ ‫اإلسالمي؛‬ ‫النهج‬ ‫وفق‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إلدارة‬ ‫رئيسية‬ ‫وظائف‬ ‫ثماني‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫اإلسالمي‬ ‫األدب‬ ‫يسلط‬ ‫والتطوير‬ ،‫واالستحقاقات‬ ‫والتعويضات‬ ،‫والتطوير‬ ‫والتدريب‬ ،‫األداء‬ ‫وتقييم‬ ،‫والتوجيه‬ ،‫واالختيار‬ ،‫والتوظيف‬ ،‫البشرية‬ ‫الوظيفي‬ [ 12 ] ‫الور‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ويكمن‬ . ‫بوصفها‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫التي‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫البحثية‬ ‫قة‬ ،‫هرمي‬ ‫تسلسل‬ ‫أي‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهية‬ ‫القوانين‬ ‫تطبيق‬ ‫بغرض‬ ، ‫ا‬ ‫أوال‬ .‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫إدارة‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫شكال‬ ‫باإل‬ .‫مهارته‬ ‫لمستوى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وف‬ ‫المناسب‬ ‫المنصب‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫يشغل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫إلى‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫سعى‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫ضافة‬ ‫االحتكاكات‬ ‫تقليل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فسينتج‬ ،)‫(المعامالت‬ ‫عليهم‬ ‫شرف‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الموظفين‬ ‫مساعدة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫ابتغاء‬ ‫كف‬ ‫ستحقق‬ ،‫لذلك‬ ‫نتيجة‬ .‫الموظفين‬ ‫جميع‬ ‫مشاركة‬ ‫وزيادة‬ ‫المعنوية‬ ‫الروح‬ ‫ورفع‬ ‫األدني‬ ‫للحد‬ ‫الموظفين‬ ‫بين‬ ‫أقصى‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫اءة‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫بالسعادة‬ ‫شعورهم‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الصدقات‬ ‫قادة‬ ‫مكافأة‬ ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫فضال‬ .‫المؤسسة‬ ‫مستويات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تحقيقه‬ ‫يمكن‬ ‫حد‬ ‫تطهير‬ ‫الشركة‬ ‫أفراد‬ ‫بإمكان‬ ‫سيصبح‬ ،‫للصدقات‬ ‫الثاني‬ ‫اإللهي‬ ‫بالقانون‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ .‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫ممتعة‬ ‫بيئة‬ ‫تهيئة‬ ‫من‬ ‫سيمكنهم‬ ‫أنفسهم‬ .‫للصدقات‬ ‫األبدي‬ ‫الطريق‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫صالحة‬ ‫ا‬ ‫أعماال‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫احتساب‬ ‫بجانب‬ ،‫وتزكيتها‬ :‫األساسية‬ ‫الكلمات‬ .‫المعامالت‬ ،‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ،‫الشخصية‬ ‫المهارات‬ ،‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫إدارة‬ 1 . ‫مقدمة‬ 1.1 ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫إدارة‬ ‫وحدات‬ ‫المؤسسات‬ ‫عد‬ُ‫ت‬ ‫األنشطة‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫الهيكل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫البشر‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫اجتماعية‬ ‫والصال‬ ‫والمسؤوليات‬ ‫األدوار‬ ‫ويسند‬ ‫يقسم‬ ‫والذي‬ ،‫واألعضاء‬ .‫المختلفة‬ ‫بالمهام‬ ‫لالضطالع‬ ‫حية‬ ‫الوظائف‬ ‫تتطلب‬ ،‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫وفي‬ ‫تقني‬ ‫مهارات‬ ‫تطبيق‬ ‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫مستويات‬ ‫من‬ ‫مستوى‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ء‬‫بنا‬ ‫عام‬ ٍ‫ل‬‫بشك‬ ‫الموظفين‬ ‫اختيار‬ ‫ُجرى‬‫ي‬‫و‬ ،‫شخصية‬ ‫ومهارات‬ ‫ة‬ ،‫والمهارات‬ ،‫(المعرفة‬ ‫وهي‬ ‫أساسية؛‬ ‫عناصر‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫التي‬ ‫التقنية‬ ‫المهارات‬ ‫هو‬ ‫األول‬ ‫الجانب‬ :‫السمتين‬ ‫هاتين‬ ‫على‬ ( ،‫تحقيقه‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫لسير‬ ‫النظري‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫تحدد‬ ‫والتي‬ )‫والقدرات‬ John Reh, 2019 ‫أم‬ .) ‫وهو‬ ،‫اآلخر‬ ‫الجانب‬ ‫ا‬ ،‫العمل‬ ‫وأخالقيات‬ ،‫واإلبداع‬ ،‫المشكالت‬ ‫وحل‬ ،‫التكيف‬ ‫على‬ ‫والقدرة‬ ،‫الجماعي‬ ‫والعمل‬ ،‫(التواصل‬ ‫مثل‬ ‫الشخصية؛‬ ‫المهارات‬ ( ،‫الموظفين‬ ‫بين‬ ‫التفاعالت‬ ‫كفاءة‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫والتي‬ )‫الوقت‬ ‫وإدارة‬ ،‫اآلخرين‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫والمهارات‬ Alison Doyle, 2020 .) ‫ما‬ ،‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬ ‫لحسا‬ ‫النظرية‬ ‫النسبة‬ ‫هي‬ ‫العمل؟‬ ‫لسير‬ ‫الشخصية‬ ‫المهارات‬ ‫ب‬ ‫ديناميكية‬ ‫تضع‬ ‫الشركات‬ ‫معظم‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫ويجدر‬ ‫المنافسة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البحثية‬ ‫الدراسات‬ ‫بعض‬ ‫تشير‬ ‫حيث‬ ،‫والترقيات‬ ‫والمكافآت‬ ‫التقدير‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫الموظفون‬ ‫فيها‬ ‫يتنافس‬ ‫بذل‬ ‫على‬ ‫وتشجيعهم‬ ‫الموظفين‬ ‫تحفيز‬ ‫بإمكانها‬ .‫أفضل‬ ‫نتائج‬ ‫لتحقيق‬ ‫الدؤوب‬ ‫والعمل‬ ‫الجهد‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫تعزز‬ ،‫األمر‬ ‫واقع‬ ‫وفي‬ ،‫أعلى‬ ‫ا‬‫ء‬‫أدا‬ ‫ويتيح‬ ‫الجهد‬ ‫مستوى‬ ‫لزيادة‬ ‫والعقل‬ ‫الجسم‬ ‫يهيئ‬ ‫مما‬ ،‫والنفسي‬ ‫الفسيولوجي‬ ‫التنشيط‬ ‫من‬ ‫المنافسة‬ Anna Steinhage, Dan Cable & Duncan Wardley, 2017) .) ‫للمناف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫تنافس‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫سلبي‬ ‫تأثير‬ ‫سة‬ ‫ومكاتب‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫المجمعة‬ ‫البيانات‬ ‫تشير‬ ،‫البحث‬ ‫إجراء‬ ‫أثناء‬ .‫أعلى‬ ‫مهارات‬ ‫لديهم‬ ‫ممن‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫زمالئهم‬ ‫ضد‬ ‫الموظفون‬ ‫مح‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫اا‬‫ي‬‫حيو‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫دور‬ ‫يؤدون‬ ‫بأنهم‬ ‫يشعرون‬ ‫األفراد‬ ‫جعل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫المنافسة‬ ‫آلية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫وشركات‬ ‫المحاماة‬ ‫اولتهم‬ ‫البيع‬ ‫سوء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إلى‬ ‫العاملين‬ ‫ودفع‬ ‫بالقلق‬ ‫الشعور‬ ‫إلى‬ ‫الركب‬ ‫عن‬ ‫للتخلف‬ ‫السلبية‬ ‫العواقب‬ ‫تؤدي‬ ‫فقد‬ .‫المكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ( ،‫العمالء‬ ‫على‬ ‫والكذب‬ ‫واالحتيال‬ Anna Steinhage, Dan Cable & Duncan Wardley, 2017 .) ‫شريان‬ ‫تحمل‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫ممارسات‬ َّ‫إن‬ ‫المؤسسة‬ ‫لموظفي‬ ‫والخبرة‬ ‫والجودة‬ ‫والرضا‬ ‫الحماس‬ ‫ألن‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫نظر‬ ،‫للمؤسسة‬ ‫الحياة‬ ‫وضمان‬ ‫الشركة‬ ‫وسمعة‬ ‫العمالء‬ ‫خدمة‬ ‫ومستوى‬ ‫الشركة‬ ‫إنتاجية‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العادلة‬ ‫بالمعاملة‬ ‫إحساسهم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ( ،‫الطويل‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫استمراريتها‬ Abdul Hamid Chowdhury, Nazamul Hoque & Mohammad Masrurul Mawla, 2019 .) ‫إدارة‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يتمثل‬ ،‫العمل‬ ‫سير‬ ‫وكفاءة‬ ‫الشركة‬ ‫موظفي‬ ‫بين‬ ‫التفاعل‬ ‫جودة‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أقصى‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬
  2. 2. ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ،‫مهاراتهم‬ ‫مستوى‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الهرمي‬ ‫الهيكل‬ ‫في‬ ‫للموظفين‬ ‫دقيقة‬ ‫تصنيف‬ ‫عملية‬ ‫تيسير‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫ال‬ ‫التوترات‬ ‫حدة‬ ‫تخفيف‬ ‫بشكل‬ ‫الموظفين‬ ‫تصنيف‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ .‫للموظفين‬ ‫الكاملة‬ ‫اإلمكانات‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ‫داخلية‬ ‫الوقت‬ ‫أن‬ ‫الواضح‬ ‫"من‬ ‫ه‬َّ‫ن‬‫أ‬ ‫موكسون‬ ‫تريسي‬ ‫وتوضح‬ .‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫في‬ ‫للتصادمات‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫مصدر‬ ‫ذلك‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ،‫صحيح‬ ‫غير‬ َّ‫بأن‬ ‫القائلة‬ ‫للعبارة‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫مضمو‬ ‫المؤسسات‬ ‫تعطي‬ ‫حتى‬ ‫حان‬ ‫قد‬ ‫المهارات‬ ‫يوفرون‬ ‫أنهم‬ ‫حيث‬ ،)‫نملكها‬ ‫التي‬ ‫األصول‬ ‫أهم‬ ‫هم‬ ‫(األشخاص‬ "! ‫ا‬ ‫فعال‬ ‫المناسب‬ ‫والوقت‬ ‫المناسب‬ ‫المكان‬ ‫في‬ ‫المناسبة‬ ( ) Traci Moxson, 2014 ) ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫المناسب‬ ‫المنصب‬ ‫تولي‬ َّ‫إن‬ ‫اا‬‫د‬‫اعتما‬ ‫يعتمد‬ ‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫من‬ ‫مستوى‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ‫في‬ ‫المديرين‬ ‫وتأثير‬ ‫(المهارات‬ ‫تأثيرهم‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫اا‬‫ي‬‫أساس‬ )‫(أ‬ :‫وهي‬ ،‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫المؤلفات‬ ‫في‬ ‫معروفة‬ ‫قيادية‬ ‫أساليب‬ ‫ثمانية‬ ‫وتتضح‬ .‫عليهم‬ ‫يشرفون‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫في‬ )‫الشخصية‬ ،‫البيروقراطية‬ )‫(ز‬ ،‫المعامالت‬ )‫(و‬ ،‫التوجيهية‬ )‫(هـ‬ ،‫اإلستراتيجية‬ )‫(د‬ ،‫التدخل‬ ‫عدم‬ )‫(ج‬ ،‫االستبدادية‬ )‫(ب‬ ،‫الديمقراطية‬ )‫(ح‬ ( ،‫الخدمية‬ Kendra Cherry, October 22, 2018; Kendra Cherry, October, 23, 2018; Braden Becker, 2018; Sendjaya Sen and Sarros & James , 2002). ‫الشخصية‬ ‫الصفات‬ ‫فمن‬ ،‫المتبع‬ ‫القيادة‬ ‫أسلوب‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫فضال‬ )‫(ب‬ ،‫الثقة‬ )‫(أ‬ :‫المطلوبين‬ ‫المديرين‬ ‫بها‬ ‫يتسم‬ ‫بأن‬ ‫بشدة‬ ‫الموصى‬ ،‫التفاؤل‬ )‫(هـ‬ ،‫التعاطف‬ )‫(د‬ ،‫التواصل‬ ‫مهارات‬ )‫(ج‬ ،‫الصدق‬ ( ،‫حسنة‬ ‫قدوة‬ ‫باعتباره‬ ‫التصرف‬ )‫(ح‬ ،‫الحدس‬ )‫(ز‬ ،‫التشجيع‬ )‫(و‬ Top Leadership Qualities of the Holy Prophet Muhammad (PBUH), 2018 ) ‫يساعد‬ ‫الذين‬ ‫المديرين‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫األبحاث‬ ‫توصلت‬ ‫لقد‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ‫ون‬ ( ،‫أفضل‬ ‫قادة‬ ‫ليصبحوا‬ ‫الموظفين‬ ‫يدفعوا‬ ‫أن‬ ‫اا‬‫ض‬‫أي‬ ‫بإمكانهم‬ ‫النجاح‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫ف‬ َ‫شر‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الموظفين‬ Elizabeth Hopper, 2020 .) ( ‫التوضيحي‬ ‫الشكل‬ 1 :) ( ،‫أفضل‬ ‫قادة‬ ‫ليكونوا‬ ‫اآلخرين‬ ‫مساعدة‬ Elizabeth Hopper, 2020 .) ‫يسعون‬ ‫ممن‬ ‫يقودونها؛‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسة‬ ‫األفراد‬ ‫حياة‬ ‫إلى‬ ‫قيمة‬ ‫إضافة‬ ‫بوسعهم‬ ‫قادة‬ ‫إلى‬ ‫"نحتاج‬ :‫بقولها‬ ‫اا‬‫د‬‫مجد‬ ‫آش‬ ‫كاي‬ ‫ماري‬ ‫تعرب‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫وليس‬ ،‫ويحفزونهم‬ ‫اآلخرين‬ ‫يلهمون‬ ‫الذين‬ ‫أولئك‬ ‫هم‬ ‫بحق‬ ‫فالقادة‬ .‫الشخصية‬ ‫مكاسبهم‬ ‫تحقيق‬ ‫لمجرد‬ ‫وليس‬ ‫اآلخرين‬ ‫لمصلحة‬ ‫وال‬ ‫اآلخرين‬ ‫تخويف‬ ‫إلى‬ ‫يسعون‬ ‫بوصلة‬ ‫يتبعون‬ ‫والذين‬ ‫لحلها‬ ‫مشكالتهم‬ ‫لمعرفة‬ ‫غيرهم‬ ‫مع‬ ‫يحيون‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫القادة‬ ‫أولئك‬ ‫بهم؛‬ ‫تالعب‬ ( ،"‫السائدة‬ ‫التوجهات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫الصحيح‬ ‫االتجاه‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫أخالقية‬ Kent Julian ,2018 .) 1.2 ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إلدارة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الرؤية‬ ‫ا‬ ‫إدارة‬ ‫تواجه‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تبني‬ ‫أدى‬ ‫فقد‬ .‫المعاصرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ،‫مختلفة‬ ‫تحديات‬ ‫البشرية‬ ‫لموارد‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والمسؤولية‬ ‫بالثقة‬ ‫والجدارة‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫ثغرات‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارة‬ ‫جوانب‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الغرب‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫الممارسات‬ ‫إل‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المبادئ‬ ‫اعتبار‬ ‫ويمكن‬ .‫اإلسالمية‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫قيم‬ ‫بصورة‬ ‫الموظفين‬ ‫لمعاملة‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫رائ‬ ‫ا‬ ‫حال‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫دارة‬ ( ،‫ومنصفة‬ ‫عادلة‬ Idris Osman, Mohd Halim bin Mahphoth and Hashim Jameelah Maryam , 2012 .) ‫ال‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫فإن‬ ،‫للحياة‬ ‫متكاملة‬ ‫شريعة‬ ‫بمثابة‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الدين‬ ‫ألن‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ونظر‬ ‫ممارسات‬ ‫الموارد‬ ‫تخطيط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫النبوية؛‬ ‫واألحاديث‬ ‫القرآنية‬ ‫اآليات‬ ‫إرشادات‬ ‫إلى‬ ‫اا‬‫د‬‫استنا‬ ‫للموظف‬ ‫العالي‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫تحافظ‬ ‫التي‬ ،‫الوظيفي‬ ‫والتطوير‬ ‫األداء‬ ‫وتقييم‬ ‫واالستحقاقات‬ ‫والتعويضات‬ ‫والتدريب‬ ‫والتوجيه‬ ‫واالختيار‬ ‫التوظيف‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫التوظيف‬ ‫أو‬ ‫البشرية‬ ( Syadiyah Abdul Shukor ، 2018 ‫في‬ ‫والعدالة‬ ‫الصدق‬ ‫مبدأ‬ ‫إلى‬ ‫النبوية‬ ‫واألحاديث‬ ‫القرآنية‬ ‫اآليات‬ ‫تشير‬ ،‫األمر‬ ‫بادئ‬ ‫في‬ .) ‫الع‬ ‫التوزيع‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫يدعو‬ ‫كما‬ ،‫التجارة‬ .‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫للثروة‬ ‫والمنصف‬ ‫ادل‬ ‫يلقي‬ ‫والذي‬ ،"‫والعمل‬ ‫"اإلسالم‬ ‫فصل‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬ ‫عملهم‬ ‫تجاه‬ ‫العاملين‬ ‫التزامات‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ،‫بدينهم‬ ‫العاملين‬ ‫التزام‬ ‫زاد‬ ‫فكلما‬ ،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫الموظف‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ،‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫اإلسالمية‬ ‫للتعاليم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ووف‬ ،‫ثم‬ ‫ومن‬ .‫عملهم‬ ‫تجاه‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫التزا‬ ‫أكثر‬ ‫كانوا‬ - ‫التوظيف‬ ‫شروط‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ء‬‫بنا‬ ‫اا‬‫ي‬‫تفان‬ ‫أكثر‬ ‫بصورة‬ ‫العمل‬ ‫خالل‬ ‫من‬
  3. 3. ‫يب‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ ‫ومعيشته‬ ‫كسبه‬ ‫الموظف‬ ‫يبرر‬ ،‫عليها‬ ‫المتفق‬ ،‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫المؤمنين‬ ‫وغير‬ ‫للمؤمنين‬ ‫حسنة‬ ‫قدوة‬ ‫باعتباره‬ ‫رز‬ ( Bilal Khan, Ayesha Farooq and Zareen Hussain , 2010 .) ‫و‬ ‫وظائف‬ ‫ثماني‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫اإلسالمي‬ ‫األدب‬ ‫يسلط‬ ‫و‬ ،‫واالختيار‬ ،‫والتوظيف‬ ،‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫تخطيط‬ :‫وهي‬ ‫اإلسالمي؛‬ ‫النهج‬ ‫وفق‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إلدارة‬ ‫رئيسية‬ ‫وتقييم‬ ،‫التوجيه‬ ( ،‫الوظيفي‬ ‫والتطوير‬ ،‫واالستحقاقات‬ ‫والتعويضات‬ ،‫والتطوير‬ ‫والتدريب‬ ،‫األداء‬ Abdul Hamid Chowdhury, Nazamul Hoque & Mohammad Masrurul Mawla, 2019 ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫المناسبة‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬ ‫غياب‬ ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ .) ‫الموارد‬ ‫بإدارة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫اإلسالمي‬ .‫اإلسالمية‬ ‫البلدان‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫الرئيسية‬ ‫التحديات‬ ‫أحد‬ ‫هو‬ ‫البشرية‬ ‫االجتماعية‬ ‫والعالقات‬ )‫(العبادات‬ ‫الشعائر‬ ‫وهما‬ ‫التشريعات؛‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫أساسيين‬ ‫فرعين‬ ‫بين‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫التقليدي‬ ‫الفقه‬ ‫يميز‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ،‫المساجد‬ ‫في‬ )‫(العبادات‬ ‫الصلوات‬ ‫بإقامة‬ ‫هللا‬ ‫نعبد‬ ‫فكما‬ .)‫(المعامالت‬ ‫على‬ ‫العبادة‬ ‫هذه‬ ‫نطبق‬ ‫أن‬ ‫مسلمين‬ ‫باعتبارنا‬ ‫علينا‬ )‫(المعامالت‬ .‫وصادقة‬ ‫بالثقة‬ ‫جديرة‬ ‫بيئة‬ ‫تطوير‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫هللا‬ ‫نعبد‬ ‫حيث‬ ،‫االجتماعية‬ ‫حياتنا‬ ‫في‬ ‫أوسع‬ ‫نطاق‬ ‫ف‬ ‫على‬ ‫والتدريب‬ ‫واالختيار‬ ‫التوظيف‬ ‫مثل‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫ممارسات‬ ‫مختلف‬ ‫إجراء‬ ‫أثناء‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ،‫والتحفيز‬ ‫األداء‬ ‫وتقييم‬ ( ،‫منحازة‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫مع‬ ‫عادلين‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ Bilal Khan, Ayesha Farooq and Zareen Hussain (2010 ‫يعلمنا‬ ،‫وسلطتهم‬ ‫مناصبهم‬ ‫حسب‬ ‫الموظفين‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫ُجرى‬‫ي‬ ‫حيث‬ ،‫المعاصر‬ ‫بالعالم‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ .) ‫م‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬ ‫اإلسالم‬ ‫مفهوم‬ ‫فهم‬ ‫يتعين‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ .‫إليهم‬ ‫الموكلة‬ ‫المهام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫عاملة‬ ‫اإلسالم‬ ‫أخالق‬ ‫باتباع‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫وينجح‬ ‫يتفوق‬ ‫أن‬ ‫المرء‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫والذي‬ ‫اإلسالمي؛‬ ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫العمل‬ - ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وف‬ ‫أي‬ ‫إ‬ .‫الشريفة‬ ‫النبوية‬ ‫واألحاديث‬ ‫الكريم‬ ‫للقرآن‬ .‫اإلسالمية‬ ‫الثقافة‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ا‬‫ء‬‫جز‬ ‫ليس‬ ‫المعاصر‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫أحيا‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫التحيز‬ َّ‫ن‬ ‫المالئم‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ ‫العادل‬ ‫التعويض‬ ‫مبدأ‬ ‫اتباع‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫حيث‬ ،‫واألجور‬ ‫التعويضات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لإلسالم‬ ‫أخرى‬ ‫مهمة‬ ‫مساهمة‬ ‫وثمة‬ .‫المعيشة‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫ويضيف‬ ‫للموظف‬ ‫األساسية‬ ‫االحتياجات‬ ‫يلبي‬ ‫الذي‬ ‫الكثير‬ ‫يقضي‬ ‫فإنه‬ ،‫يومنا‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫بالفرد‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ ‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫وصال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وصاد‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫أمي‬ ‫ا‬ ‫عامال‬ ‫يصبح‬ ‫أن‬ ‫مسلم‬ ‫لكل‬ ‫والملزم‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫يصبح‬ ‫وبالتالي‬ ،‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫استيقاظه‬ ‫ساعات‬ ‫من‬ ‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫ينل‬ ‫فحينها‬ ،‫أخالقية‬ ‫بطريقة‬ ‫ُجرى‬‫ي‬‫س‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ .‫اا‬‫ي‬‫ومتفان‬ - ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ،‫مسلم‬ ‫ألي‬ ‫الوحيد‬ ‫الهدف‬ ‫مثل‬ ( Bilal Khan, Ayesha Farooq and Zareen Hussain (2010 .) ‫العم‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫المهارات‬ ‫تأثير‬ ‫على‬ ‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫البحثية‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫تركز‬ .‫اإلسالمية‬ ‫البلدان‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫ل‬ ‫البح‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫المهارات‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫ُنظر‬‫ي‬ ،‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وتحقي‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫ابتغاء‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫أعماال‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫عمليات‬ ‫جميع‬ ‫حتسب‬ُ‫ت‬‫س‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .‫عليهم‬ ‫شرف‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الموظفين‬ ‫لمساعدة‬ ‫االستعداد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وحده‬ )‫وتعالى‬ ‫لإل‬ "‫للصدقات‬ ‫األبدي‬ ‫"الطريق‬ ‫مصطلح‬ ‫البحثية‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫قدمت‬ ‫فقد‬ ،‫أبدية‬ ‫روحنا‬ ‫أن‬ ‫بما‬ .‫صالحة‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫الصدقات‬ ‫إلى‬ ‫شارة‬ .‫وتزكيتها‬ ‫أنفسهم‬ ‫لتطهير‬ ‫اا‬‫ي‬‫سع‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ 2 ‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ :‫النهج‬ . .‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫الماء‬ ‫لحركة‬ ‫روحي‬ ‫وتفسير‬ ‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫من‬ ‫آيتين‬ ‫إلى‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫بشأن‬ ‫المقترح‬ ‫النموذج‬ ‫يستند‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬َ‫ر‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬َ‫[و‬ ]َ‫ان‬َ‫يز‬ِّ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ع‬َ‫ض‬َ‫و‬َ‫و‬ ( ‫الرحمن‬ ‫سورة‬ :‫الكريم‬ ‫(القرآن‬ 55 :‫اآلية‬ ،) 7 ) . ‫هللا‬ ‫فإن‬ ،‫القرآنية‬ ‫اآلية‬ ‫بهذه‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ : ‫ا‬ ‫أوال‬ ،‫لذلك‬ ‫ونتيجة‬ .‫القطبية‬ ‫المناطق‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫االستوائية‬ ‫المناطق‬ ‫تسخين‬ ‫على‬ ‫الشمس‬ ‫تعمل‬ ‫كما‬ ،‫ا‬‫ة‬‫كروي‬ ‫األرض‬ ‫خلق‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫الكوك‬ ‫في‬ ‫المناطق‬ ‫بعض‬ ‫توجد‬ ‫هذا‬ ‫د‬َ‫ع‬ُ‫ي‬‫و‬ .‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫المناطق‬ ‫بعض‬ ‫تعاني‬ ‫بينما‬ ،‫الطاقة‬ ‫من‬ ‫بوفرة‬ ‫تتمتع‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وطب‬ .‫بأكمله‬ ‫الكوكب‬ ‫أرجاء‬ ‫في‬ "‫الطاقة‬ ‫و"تدرج‬ ‫الطاقة‬ ‫توازن‬ ‫اختالل‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫مسؤوال‬ ‫الشمسي‬ ‫لإلشعاع‬ ‫المتكافئ‬ ‫غير‬ ‫التوزيع‬ ( ‫الرحمن‬ ‫(سورة‬ ،‫األولى‬ ‫الكريمة‬ ‫لآلية‬ 55 :‫اآلية‬ ،) 7 َّ‫فإن‬ ،) ‫من‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫قس‬ ‫منح‬ ‫على‬ ‫بالطاقة‬ ‫الغنية‬ ‫المناطق‬ ‫يحث‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫بالقانون‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يوصف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫واالنسجام‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫الفقيرة‬ ‫للمناطق‬ ‫الثراء‬ .‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫للصدقات‬ ‫األول‬ ‫اإللهي‬ َّ ‫ال‬ِّ‫إ‬ ٍ‫ء‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫ن‬ِّ‫إ‬َ‫و‬[ ]ٍ‫م‬‫و‬ُ‫ل‬ْ‫ع‬َّ‫م‬ ٍ‫ر‬َ‫د‬َ‫ق‬ِّ‫ب‬ َّ ‫ال‬ِّ‫إ‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬ِّ‫َز‬‫ن‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫ن‬ِّ‫ئ‬‫ا‬َ‫َز‬‫خ‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫د‬‫ن‬ِّ‫ع‬ :‫الكريم‬ ‫(القرآن‬ ( ‫الحجر‬ ‫سورة‬ 15 :‫اآلية‬ ،) 21 ‫من‬ ‫للصدقات‬ ‫الثاني‬ ‫اإللهي‬ ‫القانون‬ ‫بأنها‬ ‫وصف‬ُ‫ت‬ ‫والتي‬ ،‫الثانية‬ ‫الكريمة‬ ‫اآلية‬ ‫هذه‬ ‫توضح‬ ‫بينما‬ .) ‫أ‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫أن‬ ،‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫جملة‬ ‫فقيرة‬ ‫منطقة‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫غنية‬ ‫منطقة‬ ‫من‬ ‫ليتدفق‬ ‫الطاقة‬ ‫أو‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫مقدار‬ ‫وجب‬ ( ‫التوضيحي‬ ‫"الشكل‬ ‫أخرى‬ 2 .")
  4. 4. ( ‫التوضيحي‬ ‫الشكل‬ 2 :) .)‫المؤلف‬ ‫من‬ ‫توضيحي‬ ‫(شكل‬ ‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ 3 ‫ّدقات‬‫ص‬‫لل‬ ‫األول‬ ّ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫تطبيق‬ . ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫قائم‬ ‫علمه‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يبين‬ ‫لكي‬ ‫عالمية‬ ‫مدرسة‬ ‫بمثابة‬ ‫لتكون‬ ‫الطبيعة‬ ‫استخدم‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫تعلمه‬ ‫يلزم‬ ‫الذي‬ ‫األهم‬ ‫الدرس‬ ‫للصدقا‬ ‫اإللهية‬ ‫للقوانين‬ ‫اا‬‫ض‬‫أي‬ ‫اإلشارة‬ ‫تمت‬ ،‫الطبيعة‬ ‫غرار‬ ‫وعلى‬ .‫واالنسجام‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫غرض‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الصدقات‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫ت‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ل‬‫ك‬ ‫يصفها‬ ‫حيث‬ ،‫الطبيعة‬ ‫في‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫أوجدها‬ ‫التي‬ ‫الدالئل‬ ‫بين‬ ‫تام‬ ‫انسجام‬ ‫ة‬َّ‫م‬َ‫ث‬‫و‬ .‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫المسلمين‬ ‫أجل‬ ‫و‬ ‫الحكيم‬ ‫الذكر‬ ‫آيات‬ .‫اا‬‫ي‬‫علم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫وص‬ ‫العالمية‬ ‫القوانين‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫لتطبيق‬ ‫الرئيسي‬ ‫الهدف‬ ‫فإن‬ ،‫الحقائق‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ء‬‫وبنا‬ ‫للصدقات‬ ‫بجانب‬ ،‫أنفسهم‬ ‫تطهير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫لعبادة‬ ‫الشركة‬ ‫ألفراد‬ ‫الفرصة‬ ‫إعطاء‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ .‫للصدقات‬ ‫األبدي‬ ‫الطريق‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫صالحة‬ ‫ا‬ ‫أعماال‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫احتساب‬ 3.1 ‫للصدقات‬ ‫األول‬ ‫اإللهي‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ( ‫األنبياء‬ ‫سورة‬ :‫الكريم‬ ‫(القرآن‬ ]‫َا‬‫ت‬َ‫د‬َ‫س‬َ‫ف‬َ‫ل‬ ُ َّ ‫َّللا‬ َّ‫ال‬ِّ‫إ‬ ٌ‫ة‬َ‫ه‬ِّ‫ل‬‫آ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِّ‫ه‬‫ي‬ِّ‫ف‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ْ‫و‬َ‫ل‬[ 21 :‫اآلية‬ ،) 22 ،) ‫البحثية‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫تقترح‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫للتقاليد‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ووف‬ ،‫لذلك‬ ‫ومتطلباتهما؛‬ ‫جاه‬‫واالت‬ ‫القيادة‬ ‫وحدة‬ ‫ة‬‫أهمي‬ ‫القرآنية‬ ‫اآلية‬ ‫هذه‬ ‫ح‬‫توض‬ ‫تطبيق‬ ‫اإلل‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫مماثل‬ ‫نحو‬ ‫وعلى‬ ، ‫ا‬ ‫أوال‬ .‫األمثل‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫إدارة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للصدقات‬ ‫هي‬ ،‫لذلك‬ ‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫مستويات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫بين‬ "‫فاعالت‬‫و"الت‬ "‫العمل‬ ‫"سير‬ ‫اا‬‫ض‬‫أي‬ ‫فهناك‬ ،"‫الطبيعية‬ ‫"التدفقات‬ ‫ألنماط‬ ‫ل‬ ‫األول‬ ‫اإللهي‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫يتسنى‬ ‫ولكي‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫في‬ "‫المهارات‬ ‫ج‬‫"تدر‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫فثمة‬ ،‫لصدقات‬ ‫بمستوى‬ ‫يتمتعون‬ ‫أن‬ ‫ُليا‬‫ع‬ ‫إدارية‬ ‫مناصب‬ ‫يتولون‬ ‫الذين‬ ‫المديرين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وتحقي‬ .‫الطبيعة‬ ‫في‬ "‫اقة‬‫الط‬ ‫"تدرج‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫بينما‬ ،‫الالزمة‬ ‫المهارات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫والخبرات‬ ‫القدرات‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫أن‬ ‫الوظيفي‬ ‫التسلسل‬ ‫أدنى‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ .‫الوظيفية‬ ‫المهام‬ ‫ألداء‬ ‫زمة‬‫الال‬ ‫والمهارات‬ ‫القدرات‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫بمستوى‬ ‫يتمتعوا‬ III.2 ‫للصدقات‬ ‫الثاني‬ ‫اإللهي‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ( ‫الزخرف‬ ‫سورة‬ :‫الكريم‬ ‫(القرآن‬ .]...‫ًّا‬‫ي‬ِّ‫ر‬ْ‫خ‬ُ‫س‬ ‫اا‬‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ذ‬ِّ‫خ‬َّ‫ت‬َ‫ي‬ِّ‫ل‬ ٍ‫ت‬‫ا‬َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫د‬ ٍ ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ف‬َ‫ر‬َ‫[و‬ 43 :‫اآلية‬ ،) 32 ،) ‫التسلسل‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫أساسية‬ ‫بصفة‬ ‫الكريمة‬ ‫اآلية‬ ‫تركز‬ ‫حيث‬ ،‫بالكامل‬ ‫المعاصرة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ورؤى‬ ‫سلوك‬ ‫القرآنية‬ ‫اآلية‬ ‫هذه‬ ‫تصف‬ ‫ا‬ ،‫للصدقات‬ ‫الثاني‬ ‫اإللهي‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫يمكن‬ ،‫لذا‬ .‫الفردية‬ ‫القدرات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المسؤوليات‬ ‫وتقسيم‬ ‫المناسب‬ ‫لهرمي‬ ‫ذوي‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ،‫الموظفين‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫التكافؤ‬ ‫تحقيق‬ ‫وبغية‬ .‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫واالنسجام‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫يتولوا‬ ‫أن‬ ‫المتوسطة‬ ‫المهارات‬ ‫الذين‬ ‫للموظفين‬ ‫مساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫يتمكنوا‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ،‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫في‬ ‫المناسبة‬ ‫المناصب‬ ‫ومن‬ .‫الصدقات‬ ‫من‬ ‫اإللهية‬ ‫بالواجبات‬ ‫للوفاء‬ ‫فرصة‬ ‫الجميع‬ ‫وإعطاء‬ ‫الالزمة‬ ‫والتوجيهات‬ ‫المشورة‬ ‫تقديم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عليهم‬ ‫يشرفون‬ َ َّ ‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِّ‫إ‬" :‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسول‬ ‫قول‬ ‫وحسب‬ ،‫المنظور‬ ‫هذا‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ال‬َ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫ل‬ِّ‫م‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِّ‫إ‬ ُّ‫ب‬ ِّ‫ُح‬‫ي‬ ( ،"ُ‫ه‬َ‫ن‬ِّ‫ق‬ْ‫ت‬ُ‫ي‬ Al-Qaradawi, Yusuf Dawr & Al-Qiyam Wal-Akhlaaq (1995) ‫أو‬ ‫دورهم‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫بمتطلبات‬ ‫الوفاء‬ ‫المسلمين‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ، ‫اإل‬ ‫النموذج‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫المهارات‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫ُنظر‬‫ي‬‫و‬ .‫خبرة‬ ‫من‬ ‫لديهم‬ ‫ما‬ ‫بأفضل‬ ‫وظيفتهم‬ ‫األول‬ ‫اإللهي‬ ‫(القانون‬ ‫سالمي‬ ‫الموظفين‬ ‫لمساعدة‬ ‫االستعداد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وحده‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫البتغاء‬ ‫النية‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫أنها‬ ‫على‬ )‫للصدقات‬
  5. 5. ،‫العقبات‬ ‫تذليل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ناجحين‬ ‫ليصبحوا‬ ‫اآلخرين‬ ‫مساعدة‬ ‫بأن‬ ‫األبحاث‬ ‫أظهرت‬ ‫فقد‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫صدد‬ ‫وفي‬ .‫عليهم‬ ‫شرف‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫وال‬ ‫األمور‬ ‫وهذه‬ ،‫المسيئة‬ ‫والثقافات‬ ‫اليقين‬ ‫بعدم‬ ‫والشعور‬ ‫الموظفين‬ ‫بين‬ ‫الشخصية‬ ‫والمنازعات‬ ‫المفرطة‬ ‫ة‬‫البيروقراطي‬ ‫من‬ ‫تخلص‬ ( ،‫النجاح‬ ‫تحقيق‬ ‫تعيق‬ ‫بدورها‬ Harrison Monarth, 2016 ‫يشارك‬ ‫عندما‬ ‫أنه‬ ‫مفادها‬ ‫دراسة‬ ‫كشفت‬ ‫فقد‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫فضال‬ .) ‫ا‬ ‫(تقديم‬ ‫التفاعلية‬ ‫المساعدة‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫هؤالء‬ ‫يدرك‬ ،‫المقابل‬ ‫وفي‬ .‫االمتنان‬ ‫من‬ ‫اا‬‫د‬‫مزي‬ ‫يتلقون‬ ‫فإنهم‬ ،)‫الطلب‬ ‫عند‬ ‫لمساعدة‬ ،‫التالي‬ ‫عملهم‬ ‫يوم‬ ‫خالل‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫التعاون‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫تجاه‬ ‫شعورهم‬ ‫يعزز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫أعمق‬ ‫اا‬‫ي‬‫إيجاب‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫تأثير‬ ‫لهم‬ ‫أن‬ ‫المساعدون‬ ( Shanna B. Tiayon ,2019 .) 4 ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫تطبيق‬ ‫نتائج‬ . 4.1 ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ‫في‬ ‫التأثير‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِّ‫ه‬ِّ‫ل‬‫ي‬ِّ‫ب‬َ‫س‬ ‫ي‬ِّ‫ف‬ ْ‫ا‬‫ُو‬‫د‬ِّ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬َ‫و‬ َ‫ة‬َ‫ل‬‫ي‬ِّ‫س‬َ‫و‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِّ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِّ‫إ‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫غ‬َ‫ت‬ْ‫ب‬‫ا‬َ‫و‬ َ َّ ‫َّللا‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِّين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬[ ‫الكريم‬ ‫(القرآن‬ ]َ‫ُون‬‫ح‬ِّ‫ل‬ْ‫ف‬ُ‫ت‬ ( ‫المائدة‬ ‫سورة‬ : 5 :‫اآلية‬ ،) 35 .) ‫من‬ ‫معين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ "‫الدافعة‬ ‫"القوة‬ ‫باعتباره‬ ‫عليه‬ ‫َرف‬‫ش‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫والموظف‬ ‫المدير‬ ‫بين‬ ‫التقنية‬ ‫المهارات‬ ‫في‬ ‫االختالف‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫المهارات‬ ‫جميع‬ ‫ويستخدم‬ ‫أقل‬ ‫اا‬‫ب‬‫منص‬ ‫يشغل‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫بخبرة‬ ‫يتمتع‬ ‫المدير‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫لمساعدة‬ ‫التقنية‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫لكفاءة‬ ‫موجبة‬ ‫قيم‬ ‫تحقيق‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫سينتج‬ ،‫عليه‬ ‫ف‬ َ‫ُشر‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫الفريق‬ ‫أعضاء‬ ‫(المعادلة‬ ،‫المؤسسة‬ ‫من‬ ‫مستوى‬ 1 :) ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ∝ (‫في‬ ‫األغنياء‬‫المهارات‬− ‫في‬ ‫الفقراء‬‫المهارات‬) ‫منصب‬‫أعلى‬ −‫منصب‬‫أقل‬ > (‫)صدقة‬ ( 1 ) ‫وتزكيتها‬ ‫النفس‬ ‫تطهير‬ ‫من‬ ‫فسيتمكن‬ ،‫الواجبات‬ ‫هذه‬ ‫أداء‬ ‫أثناء‬ ‫فقط‬ ‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫البتغاء‬ ‫استعداد‬ ‫على‬ ‫المدير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫فضال‬ ‫صدقة‬ ‫له‬ ‫ُحسب‬‫ي‬‫س‬ ‫المدير‬ ‫هذا‬ ‫مساعدة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ُنجر‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫بينما‬ ،‫للصدقات‬ ‫األبدي‬ ‫الطريق‬ ‫نحو‬ ‫التوضيحي‬ ‫"الشكل‬ ( 3 .") ( ‫التوضيحي‬ ‫الشكل‬ 3 :) .)‫المؤلف‬ ‫من‬ ‫توضيحي‬ ‫(شكل‬ ‫الخطأ‬ ‫المنصب‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫بعض‬ ‫تعيين‬ ‫العمل‬ ‫لزمالء‬ ‫القيادة‬ ‫منح‬ ‫أرادوا‬ ‫إذا‬ ‫أكبر‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫سلطة‬ ‫ذات‬ ‫مناصب‬ ‫يتقلدون‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫بعض‬ َّ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫أقل‬ ‫مناصب‬ ‫يتقلدون‬ ‫الذين‬ ‫"الشكل‬ ‫تعامالتهم‬ ‫خالل‬ ‫احتكاكات‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫سينتج‬ ‫فحينها‬ ،‫أعلى‬ ‫تقنية‬ ‫بمهارات‬ ‫يتمتعون‬ ‫ولكنهم‬ ( ‫التوضيحي‬ 3 ‫احتساب‬ ‫من‬ ‫يتمكنوا‬ ‫لن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫اآلخرين‬ ‫الفريق‬ ‫أعضاء‬ ‫مساعدة‬ ‫يمكنهم‬ ‫ال‬ ‫المديرين‬ ‫هؤالء‬ ‫ألن‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ونظر‬ .") ‫قاد‬ ‫غير‬ ‫ألنهم‬ ،‫صالحة‬ ‫ا‬ ‫أعماال‬ ‫بمثابة‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫في‬ ‫أنشطتهم‬ ‫النقيض‬ ‫على‬ ‫بل‬ .‫الصدقات‬ ‫ألداء‬ ‫اإللهي‬ ‫بواجبهم‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫رين‬
  6. 6. ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫بالظلم‬ ‫الشعور‬ ‫هذا‬ ‫سيؤدي‬ ،‫لذا‬ .‫سلطتهم‬ ‫إظهار‬ ‫في‬ ‫واإلذالل‬ ‫بالخوف‬ ‫الشعور‬ ‫المديرين‬ ‫هؤالء‬ ‫يستغل‬ ‫فقد‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ .‫مشاركتهم‬ ‫مستوى‬ ‫وتقليل‬ ‫المرؤوسين‬ ‫بين‬ ‫المعنوية‬ ‫الروح‬ ‫و‬ ‫السا‬ ‫بالقيم‬ ‫االحتكاك‬ ‫هذا‬ ‫ُترجم‬‫ي‬ ‫ل‬ ( ‫المعادلة‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫بة‬ 2 :) ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ∝ (‫في‬ ‫األغنياء‬‫المهارات‬− ‫في‬ ‫الفقراء‬‫المهارات‬) ‫منصب‬‫أعلى‬ −‫منصب‬‫أقل‬ < 0 (‫)االحتكاك‬ ( 2 ) ( ‫للمعادلة‬ ‫السالبة‬ ‫القيم‬ ‫فإن‬ ،‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬ 2 ‫إضافة‬ ‫تشبه‬ ،‫التصنيف‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫الموظفين‬ ‫وضع‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ،) .‫للشركة‬ ‫العام‬ ‫واألداء‬ ‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ‫في‬ ‫اا‬‫ي‬‫سلب‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫تأثير‬ ‫يؤثر‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫العمل‬ ‫لسير‬ ‫إضافية‬ ‫مقاومة‬ ‫الق‬ ‫تطبيق‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫ا‬‫ا‬‫م‬‫وختا‬ ‫اا‬‫ب‬‫مطلو‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫فسيكون‬ ،‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫إلدارة‬ ‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهية‬ ‫وانين‬ ‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫ابتغاء‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫سعي‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ .‫لديه‬ ‫التي‬ ‫التقنية‬ ‫للمهارات‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وف‬ ‫المقابل‬ ‫المنصب‬ ‫في‬ ‫عن‬ ‫فسينتج‬ ،‫عليهم‬ ‫شرف‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الموظفين‬ ‫مساعدة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المعنوية‬ ‫الروح‬ ‫ورفع‬ ‫األدني‬ ‫للحد‬ ‫الموظفين‬ ‫بين‬ ‫االحتكاكات‬ ‫تقليل‬ ‫ذلك‬ ( ‫التوضيحي‬ ‫"الشكل‬ ‫سيكون‬ ،‫لذلك‬ ‫ونتيجة‬ .‫الموظفين‬ ‫جميع‬ ‫مشاركة‬ ‫وزيادة‬ 4 ‫"الشكل‬ ‫لـ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫مشاب‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫بإدارة‬ ‫المتعلق‬ ") ( ‫التوضيحي‬ 2 ‫ستحقق‬ ،‫لذلك‬ .‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫بقوانين‬ ‫المتعلق‬ ") ‫الموجبة‬ ‫القيم‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫أقصى‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ‫لمساعدة‬ ‫ا‬ ‫ميال‬ ‫أكثر‬ ‫سيكونوا‬ ‫مساعدتهم‬ ‫ُجرى‬‫ي‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫أن‬ ‫المرجح‬ ‫فمن‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫فضال‬ .‫المؤسسة‬ ‫مستويات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫ك‬ .‫موظفيها‬ ‫بين‬ ‫أفضل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ء‬‫أدا‬ ‫تشهد‬ ‫المساعدة‬ ‫ثقافة‬ ‫تتبنى‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫فإن‬ ،‫وبالتالي‬ .‫المقابل‬ ‫في‬ ‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫األبحاث‬ ‫تشير‬ ‫ما‬ ( ،‫مبيعاتها‬ ‫وتزداد‬ ‫أفضل‬ ‫جودة‬ ‫ذات‬ ‫منتجات‬ ‫تنتج‬ ‫حيث‬ ‫أفضل؛‬ ‫ا‬‫ء‬‫أدا‬ ‫تحقق‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫تعاو‬ ‫األكثر‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫أن‬ Shanna B. Tiayon , 2019 .) ( ‫التوضيحي‬ ‫الشكل‬ 4 :) ‫المؤل‬ ‫من‬ ‫توضيحي‬ ‫(شكل‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫دقات‬‫للص‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫تطبيق‬ )‫ف‬ 4.2 ‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫سعادة‬ ‫في‬ ‫ّدقات‬‫ص‬‫لل‬ ّ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫تطبيق‬ ‫تأثير‬ . :‫التالية‬ ‫للنصائح‬ ‫ا‬‫ة‬‫نتيج‬ ‫الواجب‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫مساعدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫األدب‬ ‫يشير‬ ‫حسبما‬ 1 )‫م‬‫وسل‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫ى‬‫(صل‬ ‫محمد‬ ‫بي‬‫بالن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ء‬‫اقتدا‬ ‫اآلخرين‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫دائ‬ ‫التبسم‬ . :‫قوله‬ ‫الصحابة‬ ‫أحد‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫كما‬ ، ‫ا‬َ‫م‬" ،"‫ي‬ِّ‫ه‬ْ‫ج‬ َ‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ف‬ َ‫َّم‬‫س‬َ‫ب‬َ‫ت‬ َّ‫ال‬ِّ‫إ‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ل‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ُ‫ذ‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ِّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬‫آ‬ َ‫ر‬ Aishah Schwartz ,2018) ) . 2 ‫واإلح‬ ‫الخلق‬ ‫سن‬ُ‫ح‬‫ب‬ ‫التعامل‬ . ‫يقول‬ ‫كما‬ ،‫الخير‬ ‫أوجه‬ ‫إلى‬ ‫اليومية‬ ‫وأنشطتنا‬ ‫تصرفاتنا‬ ‫جميع‬ ‫وتحويل‬ ‫اآلخرين‬ ‫مع‬ ‫سان‬ :‫تعالى‬ ‫هللا‬ ]ٌ‫م‬‫ي‬ِّ‫ح‬َّ‫ر‬ ٌ‫وف‬ُ‫ء‬َ‫ر‬َ‫ل‬ ِّ ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ِّ‫ب‬ َ َّ ‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِّ‫إ‬[ ( ‫البقرة‬ ‫سورة‬ :‫الكريم‬ ‫(القرآن‬ 2 :‫اآلية‬ ،) 143 ) . 3 ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫بالصبر‬ ‫والتحلي‬ ،‫اآلخرين‬ ‫مع‬ ‫الطيبة‬ ‫التعامالت‬ ‫أثناء‬ ‫هللا‬ ‫شكر‬ . ‫ب‬‫الن‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ‫واأللم؛‬ ‫الشدة‬ ‫(صلى‬ ‫د‬‫محم‬ ‫ي‬ :)‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫ا‬ َّ‫ر‬َ‫س‬ ُ‫ه‬ْ‫ت‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫ص‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِّ‫إ‬ ِّ‫ن‬ِّ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬ِّ‫ل‬ َّ‫ال‬ِّ‫إ‬ ٍ‫د‬َ‫ح‬َ‫أل‬ َ‫اك‬َ‫ذ‬ َ ‫ْس‬‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ٌ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ ُ‫ه‬َّ‫ل‬ُ‫ك‬ ُ‫ه‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ِّ‫إ‬ ِّ‫ن‬ِّ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ِّ ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أل‬ ‫اا‬‫ب‬َ‫ج‬َ‫ع‬" ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ َ‫ان‬َ‫ك‬َ‫ف‬ َ‫َر‬‫ك‬َ‫ش‬ ُ‫ء‬ َ‫ان‬َ‫ك‬َ‫ف‬ َ‫ر‬َ‫ب‬َ‫ص‬ ُ‫ء‬‫ا‬َّ‫ر‬َ‫ض‬ ُ‫ه‬ْ‫ت‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫ص‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِّ‫إ‬ َ‫و‬ ( ،"ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ Abu Amina Elias, 2014).
  7. 7. ‫يطيعون‬ ‫الذين‬ ‫المديرين‬ ‫مكافأة‬ ‫فإن‬ ،‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫الصدقات‬ ‫إشارات‬ ‫تجلي‬ ‫بعد‬ ‫الربيع‬ ‫موسم‬ ‫رخاء‬ ‫غرار‬ ‫وعلى‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ :‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫يقول‬ ‫كما‬ ‫الدائمة‬ ‫السعادة‬ ‫شعورهم‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫للصدقات‬ ‫العامة‬ ‫وشرائعه‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ َ‫أ‬َ‫ف‬[ ( ٰ‫ى‬َ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬ ٰ‫ى‬َ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫ا‬َّ‫م‬ 5 ) ( ٰ‫َى‬‫ن‬ْ‫س‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ِّ‫ب‬ َ‫َّق‬‫د‬َ‫ص‬َ‫و‬ 6 ( ٰ‫ى‬َ‫ر‬ْ‫س‬ُ‫ي‬ْ‫ل‬ِّ‫ل‬ ُ‫ه‬ُ‫ِّر‬‫س‬َ‫ي‬ُ‫ن‬َ‫س‬َ‫ف‬ ) 7 ]) ( ‫الليل‬ ‫سورة‬ :‫الكريم‬ ‫(القرآن‬ 92 ‫من‬ :‫اآليات‬ ،) 5 ‫إلى‬ 7 ) . ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبين‬ ‫األمر‬ ‫وهذا‬ ( ،‫المخ‬ ‫في‬ ‫المكافأة‬ ‫مراكز‬ ‫في‬ "‫الدافئ‬ ‫التوهج‬ ‫"تأثير‬ ‫يظهر‬ ‫الذي‬ ‫المغناطيسي‬ ‫الرنين‬ ‫مسح‬ Dunn, Elizabeth et al (2008 .) ‫صالح‬ ‫ا‬ ‫أعماال‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫احتساب‬ ‫بجانب‬ ،‫وتزكيتها‬ ‫أنفسهم‬ ‫تطهير‬ ‫الشركة‬ ‫أفراد‬ ‫بإمكان‬ ‫سيصبح‬ ،‫ا‬‫ا‬‫م‬‫وختا‬ ‫األبدي‬ ‫الطريق‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫ة‬ .‫للصدقات‬ ‫للشر‬ ‫أداء‬ ‫مستوى‬ ‫أعلى‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫سيقود‬ ،‫سة‬‫مؤس‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫دقات‬‫للص‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫إدماج‬ ‫بمجرد‬ ،‫لذلك‬ ‫كة‬ .‫سالسة‬ ‫أكثر‬ ‫أصبح‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫ألن‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫نظر‬ 5 ‫واالستنتاج‬ ‫المناقشة‬ . ‫الموارد‬ ‫تخطيط‬ :‫وهي‬ ‫اإلسالمي؛‬ ‫النهج‬ ‫وفق‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إلدارة‬ ‫رئيسية‬ ‫وظائف‬ ‫ثماني‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫اإلسالمي‬ ‫األدب‬ ‫يسلط‬ ‫والتع‬ ،‫والتطوير‬ ‫والتدريب‬ ،‫األداء‬ ‫وتقييم‬ ،‫والتوجيه‬ ،‫واالختيار‬ ،‫والتوظيف‬ ،‫البشرية‬ .‫الوظيفي‬ ‫والتطوير‬ ،‫واالستحقاقات‬ ‫ويضات‬ ‫العم‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫المهارات‬ ‫تأثير‬ ‫على‬ ‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫البحثية‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫وتركز‬ .‫اإلسالمية‬ ‫البلدان‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫ل‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫التي‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫قوانين‬ ‫إلى‬ ‫البحثية‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫تستند‬ ،‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وتحقي‬ ‫ا‬ ‫شكال‬ ‫بوصفها‬ ‫من‬ .‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫إدارة‬ ‫أشكال‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫المهارات‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫ُنظر‬‫ي‬ ،‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫القوانين‬ ‫تطبيق‬ ‫بغرض‬ ، ‫ا‬ ‫أوال‬ .‫عليهم‬ ‫شرف‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الموظفين‬ ‫لمساعدة‬ ‫االستعداد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وحده‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫ابتغاء‬ ‫ل‬ ‫اإللهية‬ .‫مهارته‬ ‫لمستوى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫وف‬ ‫المناسب‬ ‫المنصب‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫يشغل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫هرمي‬ ‫تسلسل‬ ‫أي‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫لصدقات‬ ‫اا‬‫ب‬‫منص‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫منح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫للصدقات‬ ‫اإللهي‬ ‫العلم‬ ‫للقوانين‬ ‫الشركات‬ ‫تطبيق‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫دراستنا‬ ‫وتشير‬ ‫التسلسل‬ ‫مستويات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫القادة‬ ‫فسيكون‬ ،‫اا‬‫ب‬‫مناس‬ ‫وكامل‬ ‫فعال‬ ‫بشكل‬ ‫معرفتهم‬ ‫مشاركة‬ ‫على‬ ‫قادرين‬ ‫الهرمي‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫مع‬ .‫عليهم‬ ‫يشرفون‬ ‫مساعدة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ )‫وتعالى‬ ‫(سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫مرضاة‬ ‫ابتغاء‬ ‫إلى‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫سعي‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الموظ‬ ‫بين‬ ‫االحتكاكات‬ ‫تقليل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فسينتج‬ ،)‫(المعامالت‬ ‫عليهم‬ ‫شرف‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الموظفين‬ ‫وزيادة‬ ‫المعنوية‬ ‫الروح‬ ‫ورفع‬ ‫األدني‬ ‫للحد‬ ‫فين‬ ‫وبسبب‬ .‫المؤسسة‬ ‫مستويات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تحقيقه‬ ‫يمكن‬ ‫حد‬ ‫أقصى‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫كفاءة‬ ‫ستحقق‬ ،‫لذلك‬ ‫نتيجة‬ .‫الموظفين‬ ‫جميع‬ ‫مشاركة‬ ‫نحو‬ ‫الشركة‬ ‫يقود‬ ‫مما‬ ،‫المؤسسة‬ ‫مستويات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫والفنية‬ ‫اإلدارية‬ ‫التدفقات‬ ‫فعالية‬ ‫تحسين‬ ‫ُجري‬‫ي‬‫س‬ ،‫الممارسة‬ ‫هذه‬ .‫التميز‬ .‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫ممتعة‬ ‫بيئة‬ ‫تهيئة‬ ‫من‬ ‫سيمكنهم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫بالسعادة‬ ‫شعورهم‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الصدقات‬ ‫قادة‬ ‫مكافأة‬ ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫فضال‬ ‫صالحة‬ ‫ا‬ ‫أعماال‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫احتساب‬ ‫بجانب‬ ،‫وتزكيتها‬ ‫أنفسهم‬ ‫تطهير‬ ‫الشركة‬ ‫أفراد‬ ‫بإمكان‬ ‫سيصبح‬ ،‫ا‬‫ا‬‫م‬‫وختا‬ ‫األبدي‬ ‫الطريق‬ ‫في‬ ‫لهم‬ .‫للصدقات‬ ‫وباألخ‬ ‫فحسب‬ ‫اآلخرين‬ ‫مساعدة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫يعبدوه‬ ‫أن‬ ‫الواسعة‬ ‫برحمته‬ ‫المسلمين‬ ‫من‬ ‫هللا‬ ‫طلب‬ ‫فقد‬ ،‫ير‬ ‫الرازق‬ ‫هو‬ ‫بأنه‬ ‫نفوسنا‬ ‫في‬ ‫الطمأنينة‬ ‫هللا‬ ‫يبعث‬ ،‫ا‬‫ا‬‫م‬‫وختا‬ .‫للصدقات‬ ‫األبدي‬ ‫الطريق‬ ‫في‬ ‫صالحة‬ ‫ا‬ ‫أعماال‬ ‫اليومية‬ ‫واجباتهم‬ ‫حتسب‬ُ‫ت‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫خلقه‬ ‫أرزاق‬ ‫بجميع‬ ‫المتكفل‬ :‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫آيات‬ ‫في‬ ‫مذكور‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫؛‬‫هري‬‫الش‬ ‫الراتب‬ َّ‫ال‬ِّ‫إ‬ ِّ ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫ي‬ِّ‫ف‬ ٍ‫ة‬َّ‫ب‬‫ا‬َ‫د‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫[و‬ .]ٍ‫ن‬‫ي‬ِّ‫ب‬ُّ‫م‬ ٍ‫ب‬‫َا‬‫ت‬ِّ‫ك‬ ‫ي‬ِّ‫ف‬ ٌّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫د‬ْ‫َو‬‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ه‬َّ‫ر‬َ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ق‬ ْ‫ز‬ِّ‫ر‬ ِّ َّ ‫َّللا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ( ‫هود‬ ‫سورة‬ :‫الكريم‬ ‫(القرآن‬ 11 :‫اآلية‬ ،) 6 ) . ‫المراجع‬ [1] John Reh (2019), KSA: Using the Knowledge, Skills and Abilities Model; Management and leadership https://www.thebalancecareers.com/understanding-knowledge-skills-and-abilities- ksa-2275329 [2] Alison Doyle ( 2020), What Are Soft Skills? The Balance careers https://www.thebalancecareers.com/what-are-soft-skills-2060852
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