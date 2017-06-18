Ultrasonik Tüp Kaynak Uygulamasi

Diş macunu tüplerinin dışı pp hammadde ancak içinde ise alüminyum bir katman vardır. O nedenle klasik rezistans yöntemiyle kaynak yapmak çok uygun değildir. Onun yerine Ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılır.

PE ve PP hammaddeden üretilen kozmetik plastik tüplerin kapatılmasında da aynı şekilde Ultrasonik kaynak yöntemi tercih edilmektedir. Ultrasonik kaynak kullanarak tüp kapatmanın en büyük avantajı süre ve estetik görüntüsüdür.

Ayrıca Ultrasonik, bir soğuk kaynak olduğundan ürün üzerinde kararma ve deformasyon oluşmaz.

Sonikel Ultrasonik, tüp kaynak için gerekli Ultrasonik horn, alt tarih fikstürü ve Ultrasonik güç kaynağını tasarlayıp üretmektedir.

Ultrasonik kaynak sistemini oluşturan parçaların başında horn gelmektedir. Özel figürlü ve titanyum bir Ultrasonik horn olup, pp, pe veya kozmetik tüplerini kaynatacak şekilde çalışmaktadır.

Ultrasonik horna enerjisini veren ise Ultrasonik güç kaynağı diğer bir ismiyle jeneratördür.

Ultrasonik kaynak sistem tasarımı, Sonikel Ultrasonik Ar-Ge ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ultrasonik Kaynak sistemi, üretildikten sonra frekans ve genlik ölçümleri yapılarak iterasyon metoduyla, Ultrasonik optimum çalışma frekansına getirilmektedir.

Ultrasonik tüp kaynak uygulaması için, Sonikel Ultrasonik 20kHz- 1500 Watt bir Ultrasonik güç kaynağı kullanmaktadır.

SNKA-2020 ya da SNKA-2015 modelleri benzer uygulamalar için kullanılabilir.

Ultrasonik güç kaynağı bir PLC ile makine üzerinde kontrol edilmektedir. PLC ile Normalde açık kontak, Ultrasonik güç kaynağının sensör girişine bağlanmakta ve Ultrasonik aktifleştirilmek istedindiğin kontak kapatılmaktadır.

Ultrasonik güç kaynağının ön panelinde bulunan ampermetre ile çekilen güç hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Ultrasonik güç kaynağının önünde ikaz ledleri bulunmaktadır.

