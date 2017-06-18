ULTRASONİK TÜP KAYNAK UYGULAMASI SONİKEL ULTRASONİK ELEKTRONİK ve OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.sonikel.com.tr www.ult...
ULTRASONİK TÜP KAYNAK • Diş macunu tüplerinin dışı pp hammadde ancak içinde ise alüminyum bir katman vardır. O nedenle kla...
ULTRASONİK KAYNAK EKİPMANI • Ultrasonik kaynak sistemini oluşturan parçaların başında horn gelmektedir. Özel figürlü ve ti...
ULTRASONİK GÜÇ KAYNAĞI • Ultrasonik tüp kaynak uygulaması için, Sonikel Ultrasonik 20kHz- 1500 Watt bir Ultrasonik güç kay...
ULTRASONİK KAYNAK HORNU • Ultrasonik kaynak hornu, alüminyum ya da titanyumdan üretilmektedir. Özel desenli bir Ultrasonik...
ULTRASONİK SİSTEMİN SOĞUTULMASI • Ultrasonik kaynak sistemi, 7/24 olarak tabir edilen 7 gün 24 saat sürekli modda çalışaca...
ULTRASONİK EKİPMAN İÇİN ISIL KARARLILIK • Ultrasonik kristal ve Ultrasonik horn için, üfleme fanları ile soğutma işlemi ya...
SONİKEL ULTRASONİK HAKKINDA • Sonikel Ultrasonik Elektronik ve Otomasyon San. Tic. Ltd., ‘Yerli Üretici’ olma gayesiyle pl...
TEST SERTİFİKALARI & CE • Sonikel Ultrasonik, tasarlayıp ürettiği cihazları merkezi Almanya’da bulunan Emitel Test Laborat...
KALİTE YÖNETİM BELGELERİ • Sonikel Ultrasonik, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır. • Ayrıca ISO 10002 Müşter...
UYGULAMA WEB SİTELERİ • Sonikel Ultrasonik, gerçekleştirdiği Ultrasonik kaynak ve Ultrasonik kesim uygulamalarını milli sa...
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Ultrasonik Tüp Kaynak Uygulamasi

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Diş macunu tüplerinin dışı pp hammadde ancak içinde ise alüminyum bir katman vardır. O nedenle klasik rezistans yöntemiyle kaynak yapmak çok uygun değildir. Onun yerine Ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılır.
PE ve PP hammaddeden üretilen kozmetik plastik tüplerin kapatılmasında da aynı şekilde Ultrasonik kaynak yöntemi tercih edilmektedir. Ultrasonik kaynak kullanarak tüp kapatmanın en büyük avantajı süre ve estetik görüntüsüdür.
Ayrıca Ultrasonik, bir soğuk kaynak olduğundan ürün üzerinde kararma ve deformasyon oluşmaz.
Sonikel Ultrasonik, tüp kaynak için gerekli Ultrasonik horn, alt tarih fikstürü ve Ultrasonik güç kaynağını tasarlayıp üretmektedir.
Ultrasonik kaynak sistemini oluşturan parçaların başında horn gelmektedir. Özel figürlü ve titanyum bir Ultrasonik horn olup, pp, pe veya kozmetik tüplerini kaynatacak şekilde çalışmaktadır.
Ultrasonik horna enerjisini veren ise Ultrasonik güç kaynağı diğer bir ismiyle jeneratördür.
Ultrasonik kaynak sistem tasarımı, Sonikel Ultrasonik Ar-Ge ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ultrasonik Kaynak sistemi, üretildikten sonra frekans ve genlik ölçümleri yapılarak iterasyon metoduyla, Ultrasonik optimum çalışma frekansına getirilmektedir.
Ultrasonik tüp kaynak uygulaması için, Sonikel Ultrasonik 20kHz- 1500 Watt bir Ultrasonik güç kaynağı kullanmaktadır.
SNKA-2020 ya da SNKA-2015 modelleri benzer uygulamalar için kullanılabilir.
Ultrasonik güç kaynağı bir PLC ile makine üzerinde kontrol edilmektedir. PLC ile Normalde açık kontak, Ultrasonik güç kaynağının sensör girişine bağlanmakta ve Ultrasonik aktifleştirilmek istedindiğin kontak kapatılmaktadır.
Ultrasonik güç kaynağının ön panelinde bulunan ampermetre ile çekilen güç hakkında bilgi sahibi olunabilir.
Ultrasonik güç kaynağının önünde ikaz ledleri bulunmaktadır.

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Ultrasonik Tüp Kaynak Uygulamasi

  1. 1. ULTRASONİK TÜP KAYNAK UYGULAMASI SONİKEL ULTRASONİK ELEKTRONİK ve OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.sonikel.com.tr www.ultrasonikvideo.com www.ultrasonicwelding.eu
  2. 2. ULTRASONİK TÜP KAYNAK • Diş macunu tüplerinin dışı pp hammadde ancak içinde ise alüminyum bir katman vardır. O nedenle klasik rezistans yöntemiyle kaynak yapmak çok uygun değildir. Onun yerine Ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılır. • PE ve PP hammaddeden üretilen kozmetik plastik tüplerin kapatılmasında da aynı şekilde Ultrasonik kaynak yöntemi tercih edilmektedir. Ultrasonik kaynak kullanarak tüp kapatmanın en büyük avantajı süre ve estetik görüntüsüdür. • Ayrıca Ultrasonik, bir soğuk kaynak olduğundan ürün üzerinde kararma ve deformasyon oluşmaz. • Sonikel Ultrasonik, tüp kaynak için gerekli Ultrasonik horn, alt tarih fikstürü ve Ultrasonik güç kaynağını tasarlayıp üretmektedir.
  3. 3. ULTRASONİK KAYNAK EKİPMANI • Ultrasonik kaynak sistemini oluşturan parçaların başında horn gelmektedir. Özel figürlü ve titanyum bir Ultrasonik horn olup, pp, pe veya kozmetik tüplerini kaynatacak şekilde çalışmaktadır. • Ultrasonik horna enerjisini veren ise Ultrasonik güç kaynağı diğer bir ismiyle jeneratördür. • Ultrasonik kaynak sistem tasarımı, Sonikel Ultrasonik Ar-Ge ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. • Ultrasonik Kaynak sistemi, üretildikten sonra frekans ve genlik ölçümleri yapılarak iterasyon metoduyla, Ultrasonik optimum çalışma frekansına getirilmektedir.
  4. 4. ULTRASONİK GÜÇ KAYNAĞI • Ultrasonik tüp kaynak uygulaması için, Sonikel Ultrasonik 20kHz- 1500 Watt bir Ultrasonik güç kaynağı kullanmaktadır. • SNKA-2020 ya da SNKA-2015 modelleri benzer uygulamalar için kullanılabilir. • Ultrasonik güç kaynağı bir PLC ile makine üzerinde kontrol edilmektedir. PLC ile Normalde açık kontak, Ultrasonik güç kaynağının sensör girişine bağlanmakta ve Ultrasonik aktifleştirilmek istedindiğin kontak kapatılmaktadır. • Ultrasonik güç kaynağının ön panelinde bulunan ampermetre ile çekilen güç hakkında bilgi sahibi olunabilir. • Ultrasonik güç kaynağının önünde ikaz ledleri bulunmaktadır.
  5. 5. ULTRASONİK KAYNAK HORNU • Ultrasonik kaynak hornu, alüminyum ya da titanyumdan üretilmektedir. Özel desenli bir Ultrasonik horn olup, tarih yazılı alt fikstürle çalışmaktadır. • Ultrasonik horn, Ultrasonik kristalin «booster» denen yine çelikten üretilen kısmına takılmaktadır. • Ultrasonik kaynak horn tasarımı, Sonikel Ultrasonik Ar-Ge ekibi tarafından tasarlanıp üretilmektedir. • Alüminyum ya da titanyum Horn, üretildikten sonra frekans ve genlik ölçümleri yapılarak iterasyon metoduyla, Ultrasonik çalışma frekansına getirilmektedir.
  6. 6. ULTRASONİK SİSTEMİN SOĞUTULMASI • Ultrasonik kaynak sistemi, 7/24 olarak tabir edilen 7 gün 24 saat sürekli modda çalışacaktır. • Ultrasonik kaynak hornu ile, tüp arasında sürekli olarak temas olacak bu da ortaya bir ısı çıkmasına neden olacaktır. • Ultrasonik kaynak hornu, oluşan ısıyı booster üzerinden Ultrasonik kristale taşıyacaktır. • Sonikel Ultrasonik, kaynak sistemi tasarımı yaparken, oluşan bu ısıyı en aza indirgeyecek şekilde soğutma üniteleri eklemektedir. • Bazı uygulamalarda basınçlı havayı kısıcılardan geçirmek suretiyle bazı uygulamalarda ise fan kullanarak Ultrasonik ekipmanların ısıl kararlılığını temin etmektedir.
  7. 7. ULTRASONİK EKİPMAN İÇİN ISIL KARARLILIK • Ultrasonik kristal ve Ultrasonik horn için, üfleme fanları ile soğutma işlemi yapılmaktadır. • Özellikle yaz aylarında Ultrasonik horn, kristal ve Ultrasonik güç kaynağı normalin üstünde sıcaklıklarda çalışmak zorunda kalabilirler. • Yüksek sıcaklıklarda da aynı kaynak kalitesini sağlamak için hem Ultrasonik güç kaynağının hem de Ultrasonik ekipmanın ısıl kararlılığının sağlanması gerekmektedir. • Kozmetik ve diş macunu fabrikalarında, makine duruşlarını en aza indirmek ve toplam verimin yüksek olması için bu tüp ayrıntılar çok önemlidir.
  8. 8. SONİKEL ULTRASONİK HAKKINDA • Sonikel Ultrasonik Elektronik ve Otomasyon San. Tic. Ltd., ‘Yerli Üretici’ olma gayesiyle plastik sektöründe 20 yıl deneyimli bir mühendis grup tarafından kurulmuştur. • Ultrasonik güç kaynağı, horn tasarımı ve Ultrasonik ekipmanları kullanarak makine ve otomasyon çözümleri geliştirmektedir. • Müşteriye özel Ultrasonik otomasyon çözümleri sunması, Sonikel Ultrasonik’i sektörde kısa sürede bilinir hale getirmiştir. • Plastik, ambalaj ve paketleme sektörünün en büyük firmalarıyla çalışır hale gelmiştir. İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır’da bayileri bulunmaktadır.
  9. 9. TEST SERTİFİKALARI & CE • Sonikel Ultrasonik, tasarlayıp ürettiği cihazları merkezi Almanya’da bulunan Emitel Test Laboratuarlarında test ettirip ilgili LVD ve EMC test sertifikalarını almaktadır. • Üretim prosedürlerini de ilgili yönetmeliklere göre düzenleyip, müşterilerine sevk ettiği her makinada ilgili CE direktiflerine uygun olmasını sağlamaktadır.
  10. 10. KALİTE YÖNETİM BELGELERİ • Sonikel Ultrasonik, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır. • Ayrıca ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulamaktadır. • Kalite Yönetim sistemini uygulayarak, müşteri memnuniyetini hedef edinen Sonikel, Ar-Ge çalışmalarına da devam etmektedir.
  11. 11. UYGULAMA WEB SİTELERİ • Sonikel Ultrasonik, gerçekleştirdiği Ultrasonik kaynak ve Ultrasonik kesim uygulamalarını milli sanayimizin gelişimine katkıda bulunması için kendi video sitelerinden sürekli yayınlamaktadır. www.ultrasonikvideo.com www.ultrasonicwelding.eu www.sonikel.com.tr

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