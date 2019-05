Horton escucha a Quien! (Horton Hears a Who! Spanish Edition) by Dr. Seuss

















Title: Horton escucha a Quien! (Horton Hears a Who! Spanish Edition)

Author: Dr. Seuss

Pages: 72

Format: PDF / EPUB / MOBI

ISBN: 9781984831347

Publisher: Random House Children's Books









Description



¡Edición en español y rimada del clásico de Dr. Seuss acerca de la bondad!



Horton el elefante, uno de los personajes más heroicos de la literatura infantil, nos enseña en esta intemporal, conmovedora y cómica historia que «una persona es una persona, por muy pequeña que sea». Contada con el estilo de Dr. Seuss, y con sus característicos dibujos, esta edición en español será del agrado de lectores y oyentes por igual.



Las ediciones rimadas, en español, de los clásicos de Dr. Seuss, publicadas por Random House, brindan la maravillosa oportunidad de disfrutar de sus historias a más de treinta y ocho millones de personas hispanohablantes en Estados Unidos. Los lectores podrán divertirse con las ediciones en español de The Cat in the Hat (El Gato Ensombrerado); Green Eggs and Ham (Huevos verdes con jamón); One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish (Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul); The Lorax (El Lórax); Oh, the Places You'll Go! (¡Oh, cuán lejos llegarás!); How the Grinch Stole Christmas! (¡Cómo el Grinch robó la Navidad!); The Cat in the Hat Comes Back (El Gato Ensombrerado ha regresado); I Can Read With My Eyes Shut! (¡Yo puedo leer con los ojos cerrados!); Horton Hears a Who! (¡Horton escucha a Quién!); And to Think That I Saw It on Mulberry Street (Y pensar que lo vi por la calle Porvenir); The 500 Hats of Bartholomew Cubbins (Los 500 sombreros de Bartolomé Cubbins); There's A Wocket in my Pocket! (¡Hay un Molillo en mi Bolsillo!); Mr. Brown Can Moo! Can You? (¡El Sr. Brown hace Muuu! ¿Podrías hacerlo tú?); Ten Apples on Top! (¡Diez manzanas en la cabeza!); What Pet Should I Get? (¿Cómo podré decidir qué mascota elegir?); y Yertle the Turtle and Other Stories (Yoruga la Tortuga y otros cuentos). Además, se publicarán nuevas ediciones en español ¡todos los años!



A rhymed Spanish translation of Dr. Seuss's classic picture book about kindness!



Horton the elephant—one of the most heroic characters in children's literature—shows us that "a person's a person, no matter how small&