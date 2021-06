PLANKING POST TEMPLATE



If there’s one exercise we all love to hate and hate to love it is

Planking.see some videos on planking down below to know how you can do it the correct way.



Video: https://youtu.be/UoC_O3HzsH0

Video: https://youtu.be/n69-eVLtevc

Video: https://youtu.be/3p8EBPVZ2Iw