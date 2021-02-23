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(DOWNLOAD) BOOKS &(READ) BOOKS [Download] [epub]^^ Understanding and Treating Chronic Shame: A Relational/Neurobiological ...
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Book Details
Book Appearances
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Here’s a brief list of some of the best books we read here at Task & Purpose in the last year. Have a recommendation of yo...
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[Download] [epub]^^ Understanding and Treating Chronic Shame: A

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[Download] [epub]^^ Understanding and Treating Chronic Shame: A

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  8. 8. Here’s a brief list of some of the best books we read here at Task & Purpose in the last year. Have a recommendation of your own? Send an email to jared@taskandpurpose.Com and we’ll include it in a future story. Missionaries by Phil Klay I loved Phil Klay’s first book, Redeployment (which won the National Book Award), so Missionaries was high on my list of must-reads when it came out in October. It took Klay six years to research and write the book, which follows four characters in Colombia who come together in the shadow of our post-9/11 wars. As Klay’s prophetic novel shows, the machinery of technology, drones, and targeted killings that was built on the Middle East battlefield will continue to grow in far-flung lands that rarely garner headlines. [Buy] - Paul Szoldra, editor-in-chief Battle Born: Lapis Lazuli by Max Uriarte Written by ‘Terminal Lance’ creator Maximilian Uriarte, this full-length graphic novel follows a Marine infantry squad on a bloody odyssey through the mountain reaches of northern Afghanistan. The full-color comic is basically ‘Conan the Barbarian’ in MARPAT. [Buy] - James Clark, senior reporter The Liberator by Alex Kershaw Now a gritty and grim animated World War II miniseries from Netflix, The Liberator follows the 157th Infantry Battalion of the 45th Division from the beaches of Sicily to the mountains of Italy and the Battle of Anzio, then on to France and later still to Bavaria for some of the bloodiest urban battles of the conflict before culminating in the liberation of the Dachau concentration camp. It’s a harrowing tale, but one worth reading before enjoying the acclaimed Netflix series. [Buy] - Jared Keller, deputy editor The Only Plane in the Sky: An Oral History of 9/11 by Garrett Graff - Haley Britzky, Army reporter The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World by Elaine Scarry Why do we even fight wars? Wouldn’t a massive tennis tournament be a nicer way for nations to settle their differences? This is one of the many questions Harvard professor Elaine Scarry attempts to answer, along with why nuclear war is akin to torture, why the language surrounding war is sterilized in public discourse, and why both war and torture unmake human worlds by destroying access to language. It’s a big lift of a read, but even if you just read chapter two (like I did), you’ll come away thinking about war in new and refreshing ways. [Buy] - David Roza, Air Force reporter Stalingrad: The Fateful Siege: 1942–1943 by Antony Beevor

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