Workshop: het assessment als toetsvorm

Assessment

Het assessment als toetsvorm groeit in populariteit nu we gaan werken met leeruitkomsten. Maar een assessment (vaak in combinatie met een portfolio) kan best lastig zijn. De tijd is vaak beperkt, en soms is het een groepsassessment. Op welke manier waarborg je dan de validiteit (heeft de individuele student de doelen behaald) en de betrouwbaarheid (is mijn beoordeling gelijk aan die van mijn collega)?

In deze sessie bespreken we wanneer je het assessment kunt inzetten (en wanneer niet). We kijken naar de ervaringen van ervaren assessoren binnen het domein Techniek. We gaan in op de do’s en don’ts, en bespreken de valkuilen. Aan het einde delen we de pas ontwikkelde assessment-checklist in de vorm van een hand-out.

De workshop wordt verzorgd door Evelyn Spanjer (docent HBO-ICT), Wim de Boer (Onderwijskundige) en Lydia van de Streek (Didactisch coach).