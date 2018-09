[PDF] Lao Tzu: Tao Te Ching For Free

This is a color album consisting of Sixty-two basic questions about the universe, such as how big the sun is; why the moon always follows you wherever you go; why the clouds do not fall, and why there is day and night, etc. Children will have a better understanding of the universe after they read this album.

