Minimalism in literati paintings

文人畫的崛興在元代最為明顯，因漢族宮廷畫師不再在畫學體制之內，所以這群辭官歸隱的有識之士，在沒有奢華的設色工具及絹本作細緻規劃的環境下，改以樸拙的意筆章法在原始宣紙上繪出留白感重的書畫同源隨感之作，透過破墨、乾墨、烘墨、淡墨去凝造簡約粗疏的意境。



但宋、明、清部份的宮廷繪畫也流露著文人意筆畫的韻味，可見「畫學」並非清一色搞工筆畫的。簡約為本的意筆文人畫，比起宮廷工筆，更貼近道家和佛家的精神，更貼近重「氣韻生動」、「骨法用筆」、「經營位置」、「以形寫神」的中國文化。精通篆書及草書的書法家畫文人畫，也可透過中鋒、側鋒、藏鋒來處理樹石的勾勒和皴擦，甚至以「飛白」（砂筆）來凝造墨意。