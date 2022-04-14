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14 квітня виповнюється 100 років від дня народження Пундія Павла Йосиповича (1922-2015), видатного лікаря, історика медицини, активного громадського діяча української медичної діаспори.
Директор архіву і бібліотеки УЛТПА і СФУЛТу, почесний член Українського Лікарського Товариства Північної Америки (УЛТПА) (1995), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) в Америці (1996), Doctor Honoris Causа Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1996), почесний член Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ) (1997), меценат і дійсний член Українського історичного товариства.
До ціюї дати працівники відділу медичних наук підготували віртуальну виставку «Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини».
Запрошуємо до перегляду!
14 квітня виповнюється 100 років від дня народження Пундія Павла Йосиповича (1922-2015), видатного лікаря, історика медицини, активного громадського діяча української медичної діаспори.
Директор архіву і бібліотеки УЛТПА і СФУЛТу, почесний член Українського Лікарського Товариства Північної Америки (УЛТПА) (1995), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) в Америці (1996), Doctor Honoris Causа Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1996), почесний член Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ) (1997), меценат і дійсний член Українського історичного товариства.
До ціюї дати працівники відділу медичних наук підготували віртуальну виставку «Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини».
Запрошуємо до перегляду!