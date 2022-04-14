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Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини

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Apr. 14, 2022
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Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини

Apr. 14, 2022
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Education

14 квітня виповнюється 100 років від дня народження Пундія Павла Йосиповича (1922-2015), видатного лікаря, історика медицини, активного громадського діяча української медичної діаспори.

Директор архіву і бібліотеки УЛТПА і СФУЛТу, почесний член Українського Лікарського Товариства Північної Америки (УЛТПА) (1995), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) в Америці (1996), Doctor Honoris Causа Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1996), почесний член Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ) (1997), меценат і дійсний член Українського історичного товариства.

До ціюї дати працівники відділу медичних наук підготували віртуальну виставку «Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини».

Запрошуємо до перегляду!

14 квітня виповнюється 100 років від дня народження Пундія Павла Йосиповича (1922-2015), видатного лікаря, історика медицини, активного громадського діяча української медичної діаспори.

Директор архіву і бібліотеки УЛТПА і СФУЛТу, почесний член Українського Лікарського Товариства Північної Америки (УЛТПА) (1995), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) в Америці (1996), Doctor Honoris Causа Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1996), почесний член Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ) (1997), меценат і дійсний член Українського історичного товариства.

До ціюї дати працівники відділу медичних наук підготували віртуальну виставку «Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини».

Запрошуємо до перегляду!

Education

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Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини

  1. 1. Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини (до 100-річчя від дня народження, 14 квітня)
  2. 2. Павло Пундій Тривалий час входив до складу Управи УЛТПА, виконував обов'язки скарбника, потім — очолював архів та бібліотеку товариства. Член редакційної колегії «Лікарського Вісника», «Матеріалів до історії української медицини» (т. I-II), дійсний член-кореспондент НТІП. На основі архівних документів підготував і видав 14 томів «Українського медичного архіву», які присвячені історії української медицини, видатним українським лікарям і медичним установам в Україні і діаспорі. Крім того автор численних статей про історію і діяльність УЛТПА. Автор тритомного бібліографічного довідника «Українські лікарі».
  3. 3. Життєпис Народився 14 квітня 1922 року в селянській родині у селі Косові Чортківського повіту (Тернопільщина). Батько Йосип, мати Марія. У 1935 р. був прийнятий до Чортківської гімназії ім. Маркіяна Шашкевича, а згодом продовжив навчання у Станиславівській гімназії. З початком Другої світової війни, довелося повернутися у Чортківську гімназію. У 1942 після відмінної здачі атестату зрілості у гімназії одразу вступає на німецькомовні медичні студії, що були створені на базі Львівського медичного інституту. Весною 1944 р. переїхав у Словаччину, де одружився з Дарією Склепович, а згодом переїхав у Прагу, тут народився його перший син Йосиф-Володимир. У 1949 р. диплом лікаря медичного факультету Ерлянгенського університету (Німеччина, Баварія).
  4. 4. Життєпис 1950 р. Павло Пундій з дружиною та дітьми переїжджають у США. Спочатку йому довелось працювати на фабриці ниток, але через деякий час йому вдалося стати лікарем у м. Бей Шор. Тут він зустрічає українців- лікарів, які допомагають йому освоїти відмінності американської медицини. У 1953 р. після здачі американських іспитів і отримання диплому та ліцензії Павло Пундій починає працювати лікарем на головній залізничній станції у м. Чикаго. Тут він і працював до виходу на пенсію у 1988 р. Після смерті дружини Дарії (1990), одружується вдруге (1992) з Орисею Вітковською. Усі діти Павла Пундія стали лікарями: Йосиф Пундій — лікар-інтерніст, Христина Пундій-Негвід — лікар-офтальмолог, Андій Пундій — лікар-психіатр, Лариса Пундій-Бозьо — доктор оптометрії.
  5. 5. У бібліотеці УЛТПА (березень 1991 р.). Зліва направо сидять: проф. Ярослав Барвінський, д-р Микола Дейчаківський, д-р Павло Пундій, д-р Степан Ворох; стоять: д-р Юрій Процик, д-р Марія Клодницька-Процик, д-р Дмитро Моцюк.
  6. 6. Громадсько-наукова робота З 1960 року був активним членом Іллінойського відділу Українського лікарського товариства Північної Америки (УЛТПА) та брав активну участь у житті української діаспори у м. Чикаго. На 12-х загальних зборах УЛТПА було обрано управу, до складу якої як скарбник увійшов Павло Пундій. Від того часу він був постійним членом управи УЛТПА. 1977 року, після переведення Головної управи УЛТПА з Нью- Йорка до Чикаго, організував та очолив медичний архів та бібліотеку при товаристві. Він і довголітно служив офіційним фотографом УЛТПА.
  7. 7. Павло Пундій – автор понад 150 бібліографічних нарисів, що друкувалися у «Лікарському віснику» та інших виданнях. Ним також опубліковано понад 10 статей на науково-медичні та історичні теми, зроблено ряд доповідей на з’їздах і конференціях лікарів, зокрема про українських лікарів у Чехо- Словаччині, про українських лікарів- піонерів у США, про проф. В. Плюща – історика української медицини та ін. «Лікарський вісник» - часопис Українського Лікарського Товариства Північної Америки. Нью-Йорк. Чикаго. Відновлений друком у США у травні 1954 р.
  8. 8. Громадсько-наукова робота У 1980 р. вийшов перший том збірника «Український медичний архів», який був присвячений 120-річниці з Дня народження Євгена Озеркевича. Це восьме число УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО АРХІВУ, присвячене славній пам’яті д-ра Юрія ЛИПИ, який згинув геройською смертю сорок років тому, несучи лікарську поміч бійцям УПА.
  9. 9. З того часу було видано: • 13 томів «Українського медичного архіву», які були присвячені видатним українським лікарям, заснуванню Українського Таємного університету, діяльності Українського лікарського товариства у Львові, створенню Українського шпиталю ім. Митрополита Андрея Шептицького. • «Українські лікарі» Т. 1 1994 р. біографічні дані про 428 українських лікарів. • «Українські лікарі» Т. 2 1996 р. • «Українські лікарі» Т. 3 2008 р.
  10. 10. У книзі вміщені біографічні матеріали про 428 українських лікарів, які, виконуючи професійний обов’язок, віддавали свої сили, а інколи і життя справі охорони здоров’я народу, встановленню української медицини, брали участь в діяльності українських лікарських і наукових організацій, у національному русі. Охоплено декілька генерацій лікарів, включно з тими, що отримали лікарські дипломи до 1944 р. Найповніше представлено лікарів Західної України, висвітлено діяльність українських лікарів еміграції. В додатках вміщено статті про становлення перших українських лікарських організацій, про охорону здоров’я в УНР. В кінці подано іменний покажчик. Пундій, П. Українські лікарі: Бібліогр. довідник. Кн.1. Естафета поколінь національного відродження [Текст] : П. Пундій; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Укр. лікарське т-во Північної Америки; / П. Пундій; гол. ред. Я. Ганіткевич. — Львів— Чикаго : [б. и.], 1994. — 327 с.
  11. 11. В книзі вміщені бібліографічні довідки про 678 українських лікарів на еміграції. Охоплено декілька поколінь лікарів-практиків усіх спеціальностей, викладачів і професорів коледжів та університетів, дослідників, науковців, письменників і митців, меценатів. Показана участь лікарів діаспори в розвитку медицини в Україні. Подані дані про 49 фармацевтів-членів УЛТПА. Бібліографія містить понад 900 публікацій на медичні та інші теми, близько 500 літературних джерел. Іменний покажчик включає понад 3000 імен. Книга розрахована на лікарів, студентів, аспірантів, науковців, істориків та широке коло читачів, яких цікавить історія медицини та української діаспори. Пундій, П. Українські лікарі: Бібліогр. довідник. Кн.2. Лікарі діаспори та їх діяльність для рідного краю : П. Пундій; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Укр. лікарське т-во Північної Америки; / П. Пундій; гол. ред. Я. Ганіткевич. — Львів—Чикаго, 1996. — 448 с.: 497 іл.
  12. 12. У 3-й книзі довідника зібрано матеріали про 1170 лікарів-учасників національно-визвольної боротьби, активістів українського національного відродження та про репресованих і реабілітованих лікарів України. У першій частині подано довідки про 341 лікаря-патріота, які боролися за волю України, зокрема в період Другої світової війни брали участь у боротьбі проти німецьких окупантів та більшовицьких репресивних органів, організовували або підтримували Медичну службу УПА, про лікарів та науковців, які найбільш активно сприяли позбавленню медицини, медичної науки і освіти наслідків багатолітнього панування тоталітарного комуністичного режиму, які й в наш час беруть активну участь в роботі українських організацій; про українських лікарів-митців, письменників, поетів, композиторів та виконавців. У другій частині подано архівні матеріали про 829 репресованих комуністичним режимом і реабілітованих лікарів (окремих медиків) усіх національностей і поглядів, які народилися або працювали в Україні, лікували громадян України, розвивали медицину на наших землях. Книгу ілюструють 168 світлин. Розрахована на лікарів, студентів, науковців, істориків медицини та на широке коло читачів, яких цікавить історія нашої медицини, проблеми національного відродження. Ганіткевич, Я., Пундій П. Українські лікарі. Бібліограф. Довідник. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби і українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України / Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. — Львів, 2008. —428 с.
  13. 13. Нагороди Медаль ім. д-ра Мар’яна Панчишина Українського Лікарського Товариства Північної Америки. Медаль «20 років відновлення НТШ у Львові». Багато років П. Пундій був меценатом УЛТПА і НТШ, вносив кошти на видання Енциклопедії Українознавства, підтримував матеріально видання НТШ у Львові та нові медичні газети України. За плідну фахову, наукову, громадську діяльність П. Пундій був нагороджений почесними відзнаками:
  14. 14. Джерела • Пундій Павло Йосипович [Електронний ресурс] // Вікіпедія — вільна енциклопедія: сайт. — Електрон. дані. — Київ, 2022. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9_% D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0 %BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, вільний. — Назва з титул. екрана. — Опис заснов. на версії, датов.: 14.04.2022. — Мова укр. • Пундій Павло Йосипович [Електронний ресурс] // Тернопільщина. Регіональний інформаційний портал: сайт. — Електрон. дані. — Тернопіль, 2020. — Режим доступу: https://irp.te.ua/pundij-pavlo-josypovych/, вільний. — Назва з титул. екрана. — Опис заснов. на версії, датов.: 13.04.2022. — Мова укр. • Пундій, П. Українські лікарі: Бібліогр. довідник. Кн.1. Естафета поколінь національного відродження [Текст] : П. Пундій; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Укр. лікарське т-во Північної Америки; / П. Пундій; гол. ред. Я. Ганіткевич. — Львів—Чикаго : [б. и.], 1994. — 327 с. • Самулах, С. А. Рецензія на 12 том "Лікарського збірника" "До 80-ліття від дня народження Павла Пундія" Львів—Чикаго, 2003 р. / С.А. Самулах //Журнал практичного лікаря. — 2004 р. — № 3. — С. 63—64.
  15. 15. Джерела • Лікарський збірник: Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Нова серія. Т.ХII [Текст] : сборник / Наук.т-во ім.Шевченка. — Львів—Чикаго : [б. и.], 2003. — 743 с. — (До 80-ліття від дня народження Павла Пундія). 61(09Укр)/Л 56 • Пундій, П. Історичний нарис лікарської комісії НТШ / П. Пундій // Лікарський вісник. — 2005. — № 3. — С. 47—49. • Пундій, П. Д-р Тома Лапичак (1914-1975). Біографічний нарис життя і праці [Текст] / П. Пундій // Лікарський вісник. — 2005. — № 2. — С. 66—69. • Пундій, П. Олександер Фаріон (1916-1990). Біографічний нарис життя і праці [Текст] / П. Пундій // Лікарський вісник. — 2006. — № 1. — С. 72—74.
  16. 16. Дякуємо за увагу! Віртуальну виставку підготувала бібліотекар I категорії відділу медичних наук Анненкова І.А.

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