14 квітня виповнюється 100 років від дня народження Пундія Павла Йосиповича (1922-2015), видатного лікаря, історика медицини, активного громадського діяча української медичної діаспори.



Директор архіву і бібліотеки УЛТПА і СФУЛТу, почесний член Українського Лікарського Товариства Північної Америки (УЛТПА) (1995), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) в Америці (1996), Doctor Honoris Causа Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1996), почесний член Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ) (1997), меценат і дійсний член Українського історичного товариства.



До ціюї дати працівники відділу медичних наук підготували віртуальну виставку «Пундій Павло Йосипович — український лікар, історик медицини».



Запрошуємо до перегляду!