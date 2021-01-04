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Степан Васильович Руданський народився 6 січня 1834 року у селі Хомутинці Вінницького повіту Подільської губернії. Син бід...
1855 року Степан Руданський вступає до Петербурзької медико-хірургічної академії, відомої вже на той час як осередок перед...
В медико-хірургічній академії підтримувався традиційний інтерес до літератури й мистецтва. Степан Руданський обертається в...
Протягом 1861-1873 рр. в Ялті С. Руданський поєднував обов’язки міського лікаря, лікаря в алупкінському маєтку графа Ворон...
За ініціативи Степана Руданського було також закладено міський ринок, який існує і понині. Крім того, він став співавтором...
В українській літературі С. Руданський виступив на початку 50-х років XIX ст. як поет-романтик. Поезія ж «Повій, вітре, на...
У прижиттєвих публікаціях творчість поета представлена двома десятками творів, що пізніше стає об’єктом значного зацікавле...
17 січня 2009 року введено в обіг поштову марку № 979 «Степан Руданський (1834-1873)». До Дня народження поета на його бат...
У Хомутинцях Калинівського району Вінницької області працює Літературний музей Степана Руданського, заснований у 1959 році...
Пам'ятники Степану Руданському встановлено в містах… України. Могила Степана Руданського в Ялті (сучасний вигляд) Бюст Сте...
Руданський, С. В. Героїчні співи (поеми) та пісні / Степан Руданський. – Кам'янець-Подільський : Медобори–2006, 2014. – 88...
За більш детальною інформацією з цієї теми звертайтеся на сайт Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К...
«Вам моя пам’ять довіку...»
«Вам моя пам’ять довіку...»
«Вам моя пам’ять довіку...»
«Вам моя пам’ять довіку...»
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«Вам моя пам’ять довіку...»

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До 186-річчя від дня народження Степана Васильовича Руданського відділ краєзнавства презентує віртуальну книжкову виставку-пам’ять «Вам моя пам’ять довіку...».
Степан Руданський – український поет, перекладач античної літератури, автор класичних сатир на міжнаціональну та антиімперську тематику, лікар. Мав великий інтерес до живопису, старовини, народної творчості.
Вірші Руданський почав писати ще в семінарії у жанрі романтичної балади, в них помітний вплив фольклору й Т. Шевченка. Згодом він перейшов до громадянської поезії, засудження кріпацтва, заклик до праці на ниві рідної культури, звертання до славного минулого свого народу (історичні поеми).
З найбільшою силою поетичний талант Степана Руданського розкрився у його гумористичних творах, які найчастіше називають «співомовками». Це короткі віршовані оповідання, основою яких є народні анекдоти про класових поневолювачів та їхню потворну мораль. Фольклорному матеріалові поет надав великої соціальної гостроти, актуальності та викривальної сили. Писав С. Руданський також байки, поеми, драматичні твори, перекладав з багатьох мов. Справжнім його творчим подвигом є український переклад «Іліади» Гомера.
Ім’я С. Руданського оточене любов'ю і повагою вінничан. До Дня народження поета на його батьківщині щорічно проводяться традиційні літературні свята, під час яких звучать вірші, пісні і співомовки Степана Руданського, художні твори, присвячені поету. В цих святах беруть участь відомі письменники і митці України та області.

Published in: Education
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«Вам моя пам’ять довіку...»

  1. 1. Степан Васильович Руданський народився 6 січня 1834 року у селі Хомутинці Вінницького повіту Подільської губернії. Син бідного подільського священника, Руданський готувався до духовної кар’єри, навчаючися спочатку в Шаргородському духовному училищі (бурсі), далі – в Кам’янець-Подільській семінарії. Батько покладав надію на здібного до науки Степана, мріяв про високий духовний сан для свого сина. Проте Степан обирає інший шлях – стає слухачем, а далі й студентом (1855-1861 рр.) Медико-хірургічної академії в Петербурзі. І вибір фаху, й літературні зацікавлення С. Руданського зустріли затятий опір батька, що спричинили злиденне його існування. Степан Руданський із сестрою Ольгою та братом Григорієм, 1860-ті роки
  2. 2. 1855 року Степан Руданський вступає до Петербурзької медико-хірургічної академії, відомої вже на той час як осередок передової науки і культури. Важкі були для нього студентські роки. Напівголодне існування, виснажлива праця, суворий північний клімат підірвали здоров’я юнака. Водночас це був і час швидкого зростання таланту, подальшого розвитку світогляду поета.
  3. 3. В медико-хірургічній академії підтримувався традиційний інтерес до літератури й мистецтва. Степан Руданський обертається в колі передової інтелігенції, серцем сприймає гнівну музу Т. Ґ. Шевченка, кращі здобутки російської культури. У Петербурзі він зблизився з гуртком українських письменників, що готував журнал «Основа». Петербурзький період найплідніший у житті Руданського-поета. У цей час (1859) він почав друкуватися. Помітно загострюються громадянські мотиви його творчості («До дуба», «Гей, бики!»), визріває майстерність гумористичного й сатиричного вірша, наслідком чого було виникнення нового поетичного жанру в українській поезії – віршованої гуморески-співомовки. Одночасно Руданський продовжував писати балади, ліричні вірші, віршовані казки й поеми, перекладав з російської та інших мов.
  4. 4. Протягом 1861-1873 рр. в Ялті С. Руданський поєднував обов’язки міського лікаря, лікаря в алупкінському маєтку графа Воронцова, завідувача лікарнею, карантинного лікаря в порту і, навіть, лікаря Ялтинського повіту. Він доклав багато зусиль для піднесення благоустрою міста, невтомно трудився як лікар і почесний мировий суддя Сімферопольсько-ялтинської мирової округи, водночас цікавився археологією, етнографією, відновив розпочаті ще на Поділлі фольклорні заняття, продовжував поетичну творчість, головним чином, у галузі перекладу.
  5. 5. За ініціативи Степана Руданського було також закладено міський ринок, який існує і понині. Крім того, він став співавтором проєкту нового базару, створив першу медичну бібліотеку на Південному березі, домігся створення пожежної служби, метеорологічної станції. Указ про нагородження лікаря Руданського орденом Святого Станіслава 3 ступеня За активну і плідну діяльність був нагороджений орденом Святого Станіслава 3-го ступеня. Він був почесним громадянином Ялти. 8 квітня 1868 року, за вислугою років, проведений в титулярні радники зі старшинством з 1 серпня 1861 року. У 1870 році мав чин колезького асесора, що давало йому право на особисте дворянство. Помер С. В. Руданський 4 травня 1873 р. Поховано його на Массандрівському кладовищі, звідки відкривається чудовий краєвид морського безмежжя. Ялта XIX століття
  6. 6. В українській літературі С. Руданський виступив на початку 50-х років XIX ст. як поет-романтик. Поезія ж «Повій, вітре, на Вкраїну», що поєднала в собі інтимні й патріотичні почуття нашого земляка, увійшла до золотого фонду української народнопісенної культури (музику написала Людмила Олександрова). Писати С. Руданський почав іще в семінарії, 1851 р. (спершу балади, згодом – ліричні вірші). А взагалі найкращі свої твори поет написав у Петербурзі у 1856-1861 роках. Вперше свої твори поет побачив надрукованими в петербурзькому тижневику «Русский мир» (1859 р.). Проте творче життя поета було нетривалим: останні оригінальні вірші Руданського датовані 1861 р. По суті, не підтриманий ні редакцією «Основи» (1861 р. в журналі опубліковано три оригінальні твори та три переклади), ні київською «Громадою», у членів якої надовго осіла значна частина його рукописів.
  7. 7. У прижиттєвих публікаціях творчість поета представлена двома десятками творів, що пізніше стає об’єктом значного зацікавлення діячів української культури. У 1872-1877 рр. на сторінках журналу «Правда» з’являється переклад «Іліади», 1880 р. виходить збірка віршів та гуморесок Руданського «Співомовки», впорядкована Оленою Пчілкою. До літературної спадщини Руданського, основна й найцінніша частина якої була надрукована лише по його смерті, належать і переклади («Слово о полку Ігоревім», уривки з «Краледворського рукопису», Гомерова «Іліада», Верґілієва «Енеїда», частина «Демона» Лермонтова, «Сни» Гейне, поодинокі вірші Т. Ленартовича й Б. Радичевича), збірники народних пісень з власних записів («Народные малороссийские песни, собранные в Подольской губернии С. В. Р.», Кам'янець-Подільський, 852; «Копа пісень», Ялта, 1862). За життя поета вони не були опубліковані, а після його смерті тривалий час перебували в приватних руках. Виявлені й вивчені фольклористами у часи СРСР, вони видані 1972 р. у Києві.
  8. 8. 17 січня 2009 року введено в обіг поштову марку № 979 «Степан Руданський (1834-1873)». До Дня народження поета на його батьківщині щорічно проводяться Традиційні літературні свята. З 1994 р. існує Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Степана Руданського, яка опікується Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою організацією НСПУ.
  9. 9. У Хомутинцях Калинівського району Вінницької області працює Літературний музей Степана Руданського, заснований у 1959 році і в 1967 році відкритий у спеціально збудованому приміщенні на місці хати батьків поета, де він народився. Починаючи від 1981 року на батьківщині С. Руданського, зокрема в музеї проводяться дні сатири і гумору імені Степана Руданського, що традиційно відзначаються в січні після дня народження гумориста. У 2015 р. на колишньому будинку Подільської духовної семінарії у Кам’янці-Подільському урочисто відкрито меморіальну дошку поету і лікарю Степану Руданському.
  10. 10. Пам'ятники Степану Руданському встановлено в містах… України. Могила Степана Руданського в Ялті (сучасний вигляд) Бюст Степана Руданського на території Луганського онкодиспансера на «Алеї видатних земляків» у Вінницькому Центральному міському парку. Пам'ятник в м. Калинівка
  11. 11. Руданський, С. В. Героїчні співи (поеми) та пісні / Степан Руданський. – Кам'янець-Подільський : Медобори–2006, 2014. – 88 с. : іл. Руданський, С. В. Поезії / Степан Руданський. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 98 с. Руданський, С. В. Співомовки / Степан Руданський – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 199 с. Руданський, С. В. Твори / Степан Руданський. – Київ : Дніпро, 1978. – 262 с. *** Пільгук, I. Степан Руданський: Нарис житія і творчості / І. Пільгук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1956. – 116 с. Цеков, Ю. І. Степан Руданський : нарис життя і творчості / Ю. І. Цеков. – Київ : Дніпро, 1983. – 176 с. : портр. – (Літературний портрет). *** Руданський С. В., 1834–1873 : реком. список літ. / Держ. обл. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, Б. В. Хоменко. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 1983. - 12 с. – (Наші видатні земляки).
  12. 12. За більш детальною інформацією з цієї теми звертайтеся на сайт Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва https://library.vn.ua/ Віртуальну книжкову виставку підготувала провідний бібліотекар відділу краєзнавства С. Ф. Коваль

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