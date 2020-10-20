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Сучасне тваринництво: тенденції розвитку Віртуальна виставка
Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами ві...
636.03(075.8) Б 63 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : підручник / за ред. М. І. Гиль. – Миколаїв : МНА...
636.084.3:614.9(075.8) Г 46 Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств : навч. посіб. / М. О. Захаренко [та ...
636.064(075.8) І-20 Іванов, В. О. Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В....
636.2:637.03](075.8) К 72 Костенко, В. І. Технологія виробництва молока і яловичини : підручник / Василь Іванович Костенко...
636.2:637.03](075.8) К 72 Костенко, В. І. Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум : навч. посіб. для студенті...
636.92.082(075.8) К 83 Кролівництво з основами генетики та розведення : навч. посіб. / В. О. Пабат [та ін.]. – Київ : Ліра...
631.3:636.083(075.8) М 38 Машини та обладнання для тваринництва : посібник-практикум / І. І. Ревенко [та ін.]. – Київ : Ко...
40.729 М 38 Машиновикористання у тваринництві : лаб. практикум : навч. посіб. / В. Т. Дмитрів [та ін.]. – Львів : Магнолія...
631.22:636.083.1(075.8) Н 83 Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх ...
631.17:636](075.8) Н 84 Носов, Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. / Ю...
636.082](075.8) П 12 Павлюк, М. В. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / Микола Васильович ...
331.45:636/639](477)(075) П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) :...
65.9(4УКР)325.2 П 53 Польова, О. Л. Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства : монографія / О. Л. Польова ; Вінн...
636.084(075.8) П 78 Проваторов, Г. В. Годівля сільськогосподарських тварин : підручник / Г. В. Проваторов, В. О. Проваторо...
636.4.03(075.8) Р 44 Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини: теорія і практика : навч. посіб. / О. М. Царенко [т...
40.729 С 40 Сиротюк, В. М. Машини та обладнання для тваринництва : навч. посіб. для студентів вузів / Валерій Миколайович ...
46 С 40 Системи утримання тварин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і п...
631.22:636.08](075.8) С 43 Скляр, О. Г. Основи проектування тваринницьких підприємств : підручник / О. Г. Скляр, Н. І. Бол...
631.363.1:636.086(075.8) С 60 Соляник, М. Б. Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ «Мрія» нового покоління. Технологія відг...
636:006.44(075.8) С 76 Стандартизація у тваринництві : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і п...
636.2:631.222](03) Т 38 Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництва молочних фе...
Підготувала провідний бібліограф відділу аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак Дякую за увагу!
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Сучасне тваринництво: тенденції розвитку

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Тваринництво – особлива галузь сільського господарства, стан розвитку якої вагомо впливає на економічний потенціал АПК країни, на всі сфери суспільного виробництва. Тваринництво забезпечує населення високоякісними продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Екологічне значення галузі полягає в забезпеченні землеробства органічними добривами, внесення у ґрунт яких повертає в природу значну кількість органічної маси, сприяє підвищенню його родючості, вмісту гумусу, розвитку мікрофлори, інтенсифікації ґрунтотворного процесу та кругообігу речовин у природі. Тому стан розвитку цієї галузі сільського господарства є актуальним та належить до пріоритетних завдань аграрної політики держави.
Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної книжкової виставки «Сучасне тваринництво: тенденції розвитку».
Запрошуємо до перегляду!

Published in: Education
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Сучасне тваринництво: тенденції розвитку

  1. 1. Сучасне тваринництво: тенденції розвитку Віртуальна виставка
  2. 2. Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної книжкової виставки «Сучасне тваринництво: тенденції розвитку». Запрошуємо до перегляду! Тваринництво – особлива галузь сільського господарства, стан розвитку якої вагомо впливає на економічний потенціал АПК країни, на всі сфери суспільного виробництва. Тваринництво забезпечує населення високоякісними продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Екологічне значення галузі полягає в забезпеченні землеробства органічними добривами, внесення у ґрунт яких повертає в природу значну кількість органічної маси, сприяє підвищенню його родючості, вмісту гумусу, розвитку мікрофлори, інтенсифікації ґрунтотворного процесу та кругообігу речовин у природі. Тому стан розвитку цієї галузі сільського господарства є актуальним та належить до пріоритетних завдань аграрної політики держави.
  3. 3. 636.03(075.8) Б 63 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : підручник / за ред. М. І. Гиль. – Миколаїв : МНАУ : Гельветика, 2018. – 600 с. У роботі висвітлено питання забезпечення високої продуктивності сільськогосподарських тварин, птиці, риби, бджіл в обсязі, необхідному для розв’язання виробничих завдань, пов’язаних з технологією виробництва різних видів продукції тваринництва; фактори та механізми управління метаболічними процесами в організмі продуктивних тварин; механізми травлення в різних сільськогосподарських тварин та їхню роль у забезпеченні високої продуктивності; основні способи стимуляції утворення компонентів молока, м’язової тканини, вовни, яєць, меду; шляхи підвищення ефективності виробництва основних видів продукції тваринництва залежно від умов розведення, годівлі та утримання.
  4. 4. 636.084.3:614.9(075.8) Г 46 Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств : навч. посіб. / М. О. Захаренко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 580 с. Наведено санітарно-гігієнічну характеристику води та вимоги до джерел водопостачання, системи водопостачання тваринницьких господарств, вимоги до якості води при вирощуванні риби.
  5. 5. 636.064(075.8) І-20 Іванов, В. О. Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Іванов, В. К. Костюк, В. В. Самойлюк. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 192 с. Для логічного засвоєння і цілісного сприймання морфології сільськогосподарських тварин матеріал навчального посібника подано у вигляді блок-схем. Кожна блок-схема має логічний і достатній обсяг інформації стосовно всіх розділів цитології, ембріології, гістології, будови окремих органів, а також їхніх систем і апаратів, зокрема шкіри і її похідних, локомоторного, травного, сечостатевого та дихального апаратів, серцево-судинної, нервової і ендокринної систем, органів чуття тощо. Такий підхід забезпечить цілісне сприймання морфології сільськогосподарських тварин.
  6. 6. 636.2:637.03](075.8) К 72 Костенко, В. І. Технологія виробництва молока і яловичини : підручник / Василь Іванович Костенко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 672 с. Подано біологічні особливості великої рогатої худоби, основи селекційно- племінної роботи та відтворення стада, викладено технології виробництва молока та яловичини, особливості моделювання технологічних процесів у скотарстві, технологію спеціалізованого м’ясного скотарства, виробництво продукції за умов радіоактивного забруднення та енергозберігаючі технології в скотарстві. Підручник призначено для студентів, аспірантів і викладачів факультетів із підготовки технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва аграрних закладів вищої освіти, спеціалістів господарств та фермерів.
  7. 7. 636.2:637.03](075.8) К 72 Костенко, В. І. Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. І. Костенко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 400 с. Викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки й обліку відтворення стада, вирощування молодняка, молочної і м’ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки маточного поголів’я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства. Для викладачів і студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» сільськогосподарських закладів вищої освіти.
  8. 8. 636.92.082(075.8) К 83 Кролівництво з основами генетики та розведення : навч. посіб. / В. О. Пабат [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2018. – 164 с. У навчальному посібнику систематизовано інформацію про особливості ведення галузі кролівництва з висвітленням найбільш розповсюджених методів утримання кролів та їх відтворення. Акцентовано увагу на оптимізації галузевої структури сільськогосподарських комплексів з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності та екологічної збалансованості в системі біоорганічного землеробства. У цьому сенсі особливе значення має кролівництво як джерело цінної сировини для розвитку допоміжного виробництва в межах агроекосистем, у т. ч. отримання продуктів дитячого, дієтичного харчування та різноманітної делікатесної продукції.
  9. 9. 631.3:636.083(075.8) М 38 Машини та обладнання для тваринництва : посібник-практикум / І. І. Ревенко [та ін.]. – Київ : Кондор, 2016. – 562 с. Посібник підготовлено відповідно до навчальних програм однойменного курсу для спеціальностей «Механізація сільського господарства» та «Інженерна механіка» аграрних закладів вищої освіти. Він містить методичні вказівки стосовно виконання лабораторних робіт, які охоплюють базові машини та обладнання всіх основних виробничих процесів тваринницьких підприємств. Для студентів інженерних спеціальностей та викладачів вишів.
  10. 10. 40.729 М 38 Машиновикористання у тваринництві : лаб. практикум : навч. посіб. / В. Т. Дмитрів [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 252 с. У навчальному посібнику розкрито загальні положення й послідовність виконання 30 лабораторних робіт з дисципліни «Машиновикористання у тваринництві». У ньому, зокрема, містяться лабораторні роботи з проєктування потоково-технологічних ліній у тваринництві, монтажу та пусконалагодження, виробничої та технічної експлуатації, дослідження об- ладнання та технологічних процесів. Наведено довідкові матеріали та опис лабораторних і навчальних установок. Подано також «Пам’ятку з охорони праці при виконанні лабораторних робіт». Для студентів інженерних спе- ціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
  11. 11. 631.22:636.083.1(075.8) Н 83 Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гігієни та санітарії ім. А. К. Скороходька, Вінниц. нац. аграр. ун-т ; уклад. М. О. Захаренко [та ін.]. – Вінниця ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 248 с. У навчальному посібнику представлено основні нормативні матеріали до мікроклімату приміщень згідно чинних відомчих норм технологічного проєктування, нормативні вимоги до утримання великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, хутрових звірів, кроликів, птиці та доповнені їх енергоощадним обґрунтуванням з метою раціонального використання енергоносіїв.
  12. 12. 631.17:636](075.8) Н 84 Носов, Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. / Юрій Михайлович Носов ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 496 с. У навчальному посібнику розглянуті концепції розвитку новітніх технологій потокової організації виробництва, розрахунку ПТЛ заготівлі та роздавання кормів; видалення та утилізації екскрементів, машинного доїння і первинного обробітку молока; питання оптимальних розмірів технічних та виробничих модулів, розміщення тварин, об’єктів генплану і підприємств на території. Приведено детальні розрахунки технічних засобів, ПТЛ та їх оцінки, розрахунку кормоцехів комбікормових заводів, стригальних пунктів; автоматизованих і комп’ютеризованих робочих місць.
  13. 13. 636.082](075.8) П 12 Павлюк, М. В. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / Микола Васильович Павлюк. – Київ : Агроосвіта, 2017. – 140 с. У навчальному посібнику використано нову інтенсивну методику вивчення та засвоєння освітнього матеріалу, який би стимулював мотиваційну діяльність студентів, спонукав їх до самостійного оволодіння новими знаннями, перетворював навчальну інформацію в систему знань та практичних умінь. Розкрито теоретичні основи та практичний досвід морфології і фізіології статевих органів сільськогосподарських тварин, способи одержання, оцінювання, розрідження та зберігання сперми, технології штучного осіменіння та трансплантації ембріонів, основ клонування тварин, організації роботи племпідприємств та лабораторій зі штучного осіменіння та ведення обліку. У посібнику застосовано блочно-графічну модель навчання.
  14. 14. 331.45:636/639](477)(075) П 34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі сільського господарства (тваринництво, птахівництво) : навч. посіб. / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, С. А. Березовецький. – Суми : Унів. кн., 2019. – 504 с. Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я і працездатності людей, які працюють у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарських машин. Подано основні відомості з питань пожежної безпеки. Для студентів технічних закладів вищої освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам сільськогосподарського виробництва.
  15. 15. 65.9(4УКР)325.2 П 53 Польова, О. Л. Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства : монографія / О. Л. Польова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 384 с. У монографії викладено матеріали економічної оцінки використання інноваційних систем та способів утримання тварин у скотарстві. Досліджені нові підходи до забезпечення в галузі скотарства економічної ефективності, комфортності для тварин та за фактичними матеріалами встановлена економічна ефективність експлуатації скотарських приміщень відповідно до нормативних актів державної науково-технічної політики. Доведене раціональне використання теплової енергії, яку виділяють тварини для підігріву повітря в скотарських приміщеннях. Особливе місце в монографії відведено розвитку великих і невеликих за потужністю підприємств із виробництва продукції скотарства.
  16. 16. 636.084(075.8) П 78 Проваторов, Г. В. Годівля сільськогосподарських тварин : підручник / Г. В. Проваторов, В. О. Проваторова. – Суми : Унів. кн., 2016. – 510 с. У роботі висвітлені питання комплексної оцінки поживності кормів і певна різноманітність підходів до цієї проблеми відносно тварин різних видів як в Україні, так і в інших країнах світу. Подано характеристику функцій та ролі енергії, поживних, мінеральних і біологічно активних речовин для нормальної життєдіяльності організму тварин різних видів та виробничих груп. Описані основні процеси обміну речовин та енергії, а також їхні характерні особливості у тварин окремих видів, різного віку та фізіологічного стану. Описані можливі наслідки порушення збалансованості раціонів та використання неякісних кормових засобів і окремих їхніх видів, що містять антипоживні речовини.
  17. 17. 636.4.03(075.8) Р 44 Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини: теорія і практика : навч. посіб. / О. М. Царенко [та ін.]. – Суми : Унів. кн., 2017. – 269 с. Проаналізовано різноманітні технології виробництва свинини, викладено біологічні, фізіологічні та продуктивні ознаки свиней за різних умов технології, визначено головні напрями впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва свинини та основні чинники скорочення різноманітних витрат при формуванні собівартості свинини.
  18. 18. 40.729 С 40 Сиротюк, В. М. Машини та обладнання для тваринництва : навч. посіб. для студентів вузів / Валерій Миколайович Сиротюк. – Львів : Магнолія 2006 : Піча В. М., 2015. – 200 с. Висвітлено питання теорії процесів і робочих органів машин та обладнання для механізації тваринництва. Приведено їхні технологічні схеми та класифікацію. Посібник розроблено згідно з програмою однойменної дисципліни для студентів закладів вищої освіти 3–4 рівнів акредитації за спеціальністю 6.091902 «Механізація сільського господарства». Може бути корисним працівникам сільськогоспо- дарського машинобудування, студентам освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» і аспі- рантам, що працюють у цьому напрямі.
  19. 19. 46 С 40 Системи утримання тварин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; уклад. М. О. Захарченко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 424 с. У посібнику наведено системи утримання тварин, основні санітарно-гігієнічні вимоги до них. Розраховано на студентів факультетів технології і переробки продукції тваринництва і ветеринарної медицини, а також усіх тих, хто цікавиться системами та способами утримання тварин.
  20. 20. 631.22:636.08](075.8) С 43 Скляр, О. Г. Основи проектування тваринницьких підприємств : підручник / О. Г. Скляр, Н. І. Болтянська ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 380 с. У підручнику висвітлено технології утримання тварин, основи технології кормоприготування, будову, робочі процеси і регулювання наявних машин та обладнання, варіанти технічних рішень, що можуть бути застосовані для виконання механізованих операцій, методи обґрунтування і розрахунку параметрів технологій та визначення конструктивних параметрів і режимів роботи машин, критерії оцінювання ефективності роботи фермерської техніки, правила експлуатації та обслуговування машин, принципи ресурсозбереження, головні напрями і тенденції розвитку механізації тваринництва.
  21. 21. 631.363.1:636.086(075.8) С 60 Соляник, М. Б. Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ «Мрія» нового покоління. Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним, противірусним кормом / М. Б. Соляник, В. Ф. Коваленко, Т. І. Нежлукченко. – Перше вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 188 с. Автори в співдружності з Академією інженерних наук України (АІНУ), спільно з підрозділом Національної академії аграрних наук України (НААН), з дослідними господарствами НААН в 2002 році розробили агрегати серії АКГСМ «Мрія» нового покоління. Кормоагрегати готують збагачений протеїном і амінокислотами, особливої молекулярної структури корм, що має антивірусні, протибактеріальні властивості, легко засвоюваний травною системою тварин. Технологія є економічною, енергозберігаючою, маловитратною. Обґрунтована конструкція кормоагрегатів, приведені економічні результати технології, визначені та рекомендовані раціони кормів. Подано висновки роботи кормоагрегатів і технології відгодівлі тварин ферментованими кормами.
  22. 22. 636:006.44(075.8) С 76 Стандартизація у тваринництві : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядипломної освіти. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с. Наведені вимоги нормативних документів до продукції тваринництва, а також до продукції, використання якої забезпечує ефективну організацію окремих елементів технологічного процесу її виробництва та реалізації. Посібник рекомендується для студентів закладів вищої освіти та слухачів з підвищення кваліфікації за спеціальністю «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», а також буде корисним для спеціалістів і керівників господарств агропромислового комплексу всіх форм власності, які займаються виробництвом та реалізацією продукції тваринництва.
  23. 23. 636.2:631.222](03) Т 38 Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництва молочних ферм : довідник / І. А. Помітун [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – Харків : Ін-т тваринництва НААН, 2016. – 374 с. Техніко-економічні параметри дають змогу встановити різні типорозміри молочних ферм (на 20–400–1200 корів) за поголів’ям великої рогатої худоби та корів, виробництвом і реалізацією молока та яловичини, кормозабезпеченням, потребою в кормах і землі, структурою посівних площ, економічну ефективність тваринництва та строк окупності капітальних вкладень у реконструкцію або нове будівництво за природно-економічними зонами України. Представлено каталог ескізних проєктів будівель і споруд, технологічних рішень, машин і устаткування для організації безприв’язного утримання тварин у молочному скотарстві при утриманні на солом’яній підстилці. Представлено поопераційну технологічну документацію до тваринницьких ферм.
  24. 24. Підготувала провідний бібліограф відділу аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак Дякую за увагу!

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