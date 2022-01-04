Гравюри Гюстава Доре

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Історія книжкової графіки знала чимало гучних імен. І серед них завжди виділятиметься геніальний французький художник Поль-Гюстав Доре (1832–1883). Його ілюстрації зміцнили популярність десятків великих літературних творів, надовго пережили свого творця, не даючи його славі згаснути.
Відділ рідкісних і цінних видань підготував віртуальну виставку про творчість митця з нагоди 190-річчя від дня його народження.
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Історія книжкової графіки знала чимало гучних імен. І серед них завжди виділятиметься геніальний французький художник Поль-Гюстав Доре (1832–1883). Його ілюстрації зміцнили популярність десятків великих літературних творів, надовго пережили свого творця, не даючи його славі згаснути. Відділ рідкісних і цінних видань підготував віртуальну виставку про творчість митця з нагоди 190-річчя від дня його народження.
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