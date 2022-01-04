Гравюри Гюстава Доре

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1832-1883
Портрет Г. Доре (художник Каролюс- Дюран, 1877) Найвидатніший ілюстратор книжок епохи романтизму, французький гравер, живо...
Гюстав Доре – карикатурист і скульптор Статуя д’Артаньяна, головного героя роману А. Дюма «Три мушкетери». Скульптор Гюста...
Гюстав Доре працював досить плідно – у 50-х рр. ХІХ ст. створені ним малюнки та гравюри обчислювалися сотнями. Перший вели...
У 1861 р. Доре запропонував популярному паризькому видавцеві Луї Ашетту випустити ілюстровану видатну поему Данте «Пекло»....
Гюстав Доре майже завжди займався кількома проєктами одночасно. У 1861 р., окрім ілюстрацій творів Данте, художник створив...
Кілька років свого життя Доре провів у подорожах європейськими країнами. Двічі подорожуючи Іспанією, він зібрав великий ма...
Доре, як великого художника, першими визнали британці. У Лондоні була відкрита галерея Доре, що існувала понад 25 років, м...
Уперше Біблія з ілюстраціями Доре була видана 1866 р. і зазнала понад тисячу перевидань у багатьох країнах Європи та Амери...
Всесвітнє визнання здобули також ілюстрації майстра до епічної поеми Джона Мільтона «Втрачений рай», які були оприлюднені ...
Книги ХІХ ст. з ілюстраціями Гюстава Доре (з фонду відділу рідкісних і цінних видань) Michaud, J.-F. Histoire des Croisade...
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu : podług textu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka zatwierdzony Przez St...
Мильтон, Джон. Потерянный рай и Возвращенный рай : поэмы / Джон Мильтон ; пер. с англ. А. Шульговской ; с 50 картинами Гус...
Perrault, C. Les contes de Perrault / Charles Perrault ; dessins par Gustave Doré ; preface P.-J. Stahl. – Paris : J. Hetz...
Біблія у гравюрах Гюстава Доре. – Львів : Апріорі, 2019. – 488 с. : іл. Біблія. Святе Письмо Нового Завіту / пер. П. Куліш...
‫٭‬ Сервантес, де Мигель. Дон Кихот / Мигель де Сервантес ; ил. Гюстава Доре. – Москва : Эксмо, 2007. – 832 с. : ил. – (Би...
Дякую за увагу! Підготувала бібліотекар І категорії відділу рідкісних і цінних видань Ірина Валігура
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Education
Jan. 04, 2022
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Гравюри Гюстава Доре

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Education
Jan. 04, 2022
46 views

Історія книжкової графіки знала чимало гучних імен. І серед них завжди виділятиметься геніальний французький художник Поль-Гюстав Доре (1832–1883). Його ілюстрації зміцнили популярність десятків великих літературних творів, надовго пережили свого творця, не даючи його славі згаснути.
Відділ рідкісних і цінних видань підготував віртуальну виставку про творчість митця з нагоди 190-річчя від дня його народження.

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Гравюри Гюстава Доре

  1. 1. 1832-1883
  2. 2. Портрет Г. Доре (художник Каролюс- Дюран, 1877) Найвидатніший ілюстратор книжок епохи романтизму, французький гравер, живописець та скульптор Поль-Гюстав Доре (фр. Paul Gustave Doré) народився 6 січня 1832 р. у Страсбурзі. Свій шлях у мистецтві художник розпочав дуже рано. У п’ять років він вражав точністю своїх малюнків, у десять – створив перші ілюстрації до «Божественної комедії» Данте. У неповних 16 років був офіційно зарахований до редакції провідної сатиричної паризької газети «Journal pour rire». Класичної мистецької освіти Доре не здобув. Головним стимулом для творчості художника були власні спостереження навколишнього життя та довгі години, проведені в Луврі біля шедеврів старих майстрів. Підсумком його життя стали сотні картин та акварелей. Але головною спадщиною Доре залишаються його гравюри та книжкові ілюстрації. Стиль майстра добре впізнаваний, він досі не перестає вражати глядачів, а сам автор по праву визнаний одним із найкращих художників-графіків. Особисте життя Доре завжди приховував, і воно досі вкрите таємницею. Він помер на 51 році життя від серцевого нападу 23 січня 1883 р., був похований на знаменитому паризькому цвинтарі Пер-Лашез.
  3. 3. Гюстав Доре – карикатурист і скульптор Статуя д’Артаньяна, головного героя роману А. Дюма «Три мушкетери». Скульптор Гюстав Доре. Бронза, 1883 р. (Площа Генераль-Катру, Париж, 17-й округ, Франція) Карикатура Г. Доре, опублікована в сатиричній газеті «Journal pour rire» (1852 р.)
  4. 4. Гюстав Доре працював досить плідно – у 50-х рр. ХІХ ст. створені ним малюнки та гравюри обчислювалися сотнями. Перший великий цикл кольорових і чорно-білих гравюр художник підготував у 1854 р. для роману Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель». Найпопулярніші книжкові ілюстрації Г. Доре
  5. 5. У 1861 р. Доре запропонував популярному паризькому видавцеві Луї Ашетту випустити ілюстровану видатну поему Данте «Пекло». Ашетт був сповнений скептицизму, але невдовзі після виходу тиражу книги був змушений визнати свою помилку – екземпляри розкуповувалися неймовірно швидко, незважаючи на високу вартість видання. Успіх цієї справи зміцнив стан Доре як провідного паризького ілюстратора. Наступні цикли «Чистилище» та «Рай» художник закінчив у 1869 р.
  6. 6. Гюстав Доре майже завжди займався кількома проєктами одночасно. У 1861 р., окрім ілюстрацій творів Данте, художник створив неперевершений цикл гравюр до популярних казок Шарля Перро.
  7. 7. Кілька років свого життя Доре провів у подорожах європейськими країнами. Двічі подорожуючи Іспанією, він зібрав великий матеріал, який у 1862 р. використав для створення ілюстрацій безсмертного роману Сервантеса «Дон Кіхот». Цикл із 370 ілюстрацій дає можливість читачу простежити шлях благородного ідальго з усіма його перипетіями.
  8. 8. Доре, як великого художника, першими визнали британці. У Лондоні була відкрита галерея Доре, що існувала понад 25 років, майже до кінця XIX ст., де виставляли живопис митця. Вони також ініціювали видання Біблії з ілюстраціями Доре. Над Біблією, а це 230 ілюстрацій, ілюстратор працював два роки (1864–1866). Він створив сотні ескізів, десятки малюнків для пошуків образів. Головна проблема, з якою зіткнувся Доре, полягала в тому, що не всі події Біблії могли бути проілюстровані. Тому він вирішив зосередитися на головних книгах та найдраматичніших подіях Священного Писання. Псалтир, «Послання апостолів», «Притчі Соломонові» Доре оминув своєю увагою. Старий Завіт (152 малюнки) він трактував через призму грандіозних природних процесів, на тлі яких розгортається біблійна історія. У Новому Завіті (78 малюнків) для митця не важлива природа, тут уся увага зосереджена на персонажах, які Доре намагався створювати, не порушуючи іконографічного канону.
  9. 9. Уперше Біблія з ілюстраціями Доре була видана 1866 р. і зазнала понад тисячу перевидань у багатьох країнах Європи та Америки.
  10. 10. Всесвітнє визнання здобули також ілюстрації майстра до епічної поеми Джона Мільтона «Втрачений рай», які були оприлюднені в 1865 р.
  11. 11. Книги ХІХ ст. з ілюстраціями Гюстава Доре (з фонду відділу рідкісних і цінних видань) Michaud, J.-F. Histoire des Croisades / par Michaud de l’Academie Franсaise ; illustree de 100 grandes compositions par Gustave Dore ; grevees par Bellenger, Doms, Gusman, Jonnard, Pannemaker, Pisan. – Paris : Furne, Jouvet et Cie, 1877. – Т. 1. – [4], 424 p. : il. – фр.
  12. 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu : podług textu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka zatwierdzony Przez Stolicę Apostolską / wyd. nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. T. 1. / ill. Gustawa Doré. – Warszawa : Michał Glücksberg, 1873. – XIV–XXXV, 958, [4], 1 s. : il. – пол.
  13. 13. Мильтон, Джон. Потерянный рай и Возвращенный рай : поэмы / Джон Мильтон ; пер. с англ. А. Шульговской ; с 50 картинами Густава Дорэ. – Санкт-Петербург : Тип. А. Ф. Маркса, [1895]. – XVIII, 269, [8], 277–334 с., 50 л. ил.
  14. 14. Perrault, C. Les contes de Perrault / Charles Perrault ; dessins par Gustave Doré ; preface P.-J. Stahl. – Paris : J. Hetzel, 1867. – XXV, 68 p. : il.
  15. 15. Біблія у гравюрах Гюстава Доре. – Львів : Апріорі, 2019. – 488 с. : іл. Біблія. Святе Письмо Нового Завіту / пер. П. Куліша, І. Пулюя ; іл. Гюстава Доре. – Харків : Фоліо, 2010. – 398 с. : іл. – (Ексклюзивна бібліотека «Фоліо»). – Ліміт. вид. 100 екземплярів.
  16. 16. ‫٭‬ Сервантес, де Мигель. Дон Кихот / Мигель де Сервантес ; ил. Гюстава Доре. – Москва : Эксмо, 2007. – 832 с. : ил. – (Библиотека великих писателей. Брокгауз – Ефрон). ‫٭‬ Рабле, Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Франсуа Рабле ; ил. Гюстава Доре. – Москва : Эксмо, 2008. – 640 с. : ил. – (Библиотека великих писателей. Брокгауз – Ефрон). ‫٭‬ Данте, А. Божественная комедия / Алигьери Данте ; ил. Гюстава Доре. – Москва : Эксмо, 2005. – 544 с. : ил. – (Библиотека великих писателей. Брокгауз – Ефрон).
  17. 17. Дякую за увагу! Підготувала бібліотекар І категорії відділу рідкісних і цінних видань Ірина Валігура

Історія книжкової графіки знала чимало гучних імен. І серед них завжди виділятиметься геніальний французький художник Поль-Гюстав Доре (1832–1883). Його ілюстрації зміцнили популярність десятків великих літературних творів, надовго пережили свого творця, не даючи його славі згаснути. Відділ рідкісних і цінних видань підготував віртуальну виставку про творчість митця з нагоди 190-річчя від дня його народження.

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