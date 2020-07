Poesía para el Confinamiento: Un poema cada día

Más información en:

https://universidadpopularc3c.blogspot.com/

Elaborado por: Carlos Nuño, Profesor de Literatura

Tema: 99 poemas seleccionados para el período de confinamiento debido al coronavirus COVID-19

Fecha: Marzo a Junio 2020

Descripción: Ante la situación de confinamiento domiciliario sobrevenido por la crisis provocada por la epidemia COVID-19, Carlos Nuño Molina, miembro de la Junta de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos, nos ha regalado cada día, durante 99 días, un poema escogido con singular acierto, dado su profundo amor por la poesía, y conocimiento de los poetas más señalados. Desde el 19 de marzo al 24 de junio de 2020 hemos podido soportar un poco mejor el citado confinamiento gracias a esos poemas que se han ido poniendo a disposición de todo el público en un Blog específico de nuestra web: https://www.universidadpopularc3c.es.



Cada poema va acompañado de unas breves introducciones, realizadas también por Carlos Nuño.

Solo nos resta agradeceros vuestro seguimiento durante todos estos días. Esperamos retomar la iniciativa después del verano. Mientras tanto os invitamos a releer los poemas elegidos en pequeñas dosis, saboreándolos, sin prisas.

En cualquier caso: Feliz Verano y... ¡cuidaros mucho!



Una vez finalizada esta etapa, hemos considerado conveniente reunir todos los poemas citados en un solo documento digital, al cual se podrá acceder desde la página del blog citado, pero que intentamos tenga acceso directo desde los Buscadores de Internet.



Este documento, que ya tienen ustedes en sus manos, permitirá leer con mayor comodidad los poemas.



Todas las imágenes, audios y videos, a menos que se indique lo contrario, se han tomado de Internet, asumiendo que son de dominio público.

En el caso de que haya habido un malentendido y/o un error o una presunta violación en la interpretación de los derechos de autor -en ningún caso intencionada y sin propósito comercial alguno- el material inapropiado será retirado inmediatamente después de que se solicite.

All images & other media, unless otherwise noted, were taken from the internet and are assumed to be in the public domain. in the event that there is still a problem or error with copyrighted material, the break of the copyright is unintentional and noncommercial and the material will be removed immediately upon request.