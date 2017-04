PDF FREE DOWNLOAD BEST PDF Vermarktung und Verletzung von Verwertungsrechten an aufgezeichneten Sportveranstaltungen (Schriften zum deutschen und internationalen Personlichkeits- und Immaterialguterrecht) READ ONLINE BOOK ONLINE



English summary: Sporting events and the marketing thereof has significant commercial value. Constructing licence agreements that fit the needs of both the licensor and the licensee is nevertheless quite complicated. Neither the German civil law directly nor the German Federal Court of Justice grant the organizer of the event an intellectual property right for his work. Consequently, the right to exploit the sporting events audiovisually can only originate from the license agreement. But this construction does not provide the licensor with the protection he needs, particularly in regards to infringements from third parties. This book offers a solution to this as it shows a new way of marketing sporting events by using the broadcast material as the subject matter of the contracts. German text. German description: Die Vermarktung von Sportveranstaltungen ist von grosser wirtschaftlicher Bedeutung und rechtlich uberaus komplex. Die vom Bundesgerichtshof bisher rein schuldrechtlich gedeutete Vergabe der Medienrechte kann auf eine neue urheber- und leistungsschutzrechtliche Grundlage gestellt werden, indem man sich der Rechtsfigur der Vorausverfugung kunftiger, erst mit der Bildaufzeichnung bzw. Funksendung entstehender Schutzrechte bedient. Als abgeleiteter Rechteinhaber kann der Sportveranstalter massgeschneiderte Nutzungsrechte gemass den 31 ff. UrhG einraumen, die mit Entstehung des Mutter-rechts direkt in der Person des Lizenznehmers entstehen. Lasst sich der Sportveranstalter die mit der Bildaufzeichnung bzw. Funksendung entstehenden Schutzrechte vorab ubertra- gen, wird er zudem die vielfaltigen illegalen Sportangebote im Internet bekampfen konnen. Gegen gehackte Fernsehsen-dungen und Live-Streams seiner Sportveranstaltung, die ublicherweise in Deutschland nur gegen Bezahlung zuganglich sein sollten, kann er mithilfe seines Abwehranspruchs aus 97 UrhG vorgehen.